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Пропагандонка за 4 миллиона на шее народа

  • Опубликовано: natall | 02.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13450 | Комментарии: 13
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Ведущая Ольга Скабеева заявила, что появившаяся в соцсетях информация о ее четырехмиллионной месячной зарплате ничего общего с реальностью не имеет, и сумма оклада, по ее словам, "взята с потолка". Вопрос журналиста вызвал растерянность у ведущей в первые минуты разговора.


Пропагандонка за 4 миллиона на шее народа


Ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева заявила, что информация, распространившаяся в соцсетях, о ее ежемесячной зарплате в размере четырех миллионов рублей, ничего общего с реальностью не имеет, отметив, что цифру "взяли с потолка".

"По социальным сетям идет просто поток сообщений с указанием моей якобы ежемесячной зарплаты со взятой с потолка цифрой, без ссылок и подтверждений", - отметила возмущенная Скабеева в беседе с корреспондентом информагентства Ura.ru. "Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и, главное, зачем все это происходит — очень большой вопрос", - рассказала телеведущая, отказавшись уточнять настоящий размер свой зарплаты.






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  • 1 | 02.02.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Очень красивая, умная женщина, образец российских женщин!
Очень Опытный



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  • 2 | 02.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да у них зарплаты! А у нас? На лечение смсками собирают! И эти люди кричат что Пу поднял страну с колен! Поэтому и так живем! А Скабеевы и Соловьевы что? Они наживаться будут пока востребованы а потом уедут на запад и будут жить на широкую ногу! Не будет же она на старости в убитом пазике в поликлинику ездить!



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  • 3 | 02.02.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пропагандонша канала "Россия-1" Ольга Скабеева нагло врёт на аудиторию дебилов
Мымра Ольга Скабеева, почему-то считающая себя журналистской и ведущая передачу на кремлевском канале "Россия-1", как журналист (если ее вообще можно так назвать), оказалась еще более ущербной, чем собственная кривая рожа. Эта ошибка природы нагло соврала о представителях Украины в ПАСЕ. Украинцы всего лишь спели гимн Украины, а после этого произнесли известный лозунг "Слава Украине. Героям слава". Тупорылая журнашлюшка Скабеева приняла это за нацистский лозунг. Еще больше пропагандонша удивила своим враньем в тот момент, когда заявила, что члены украинской делегации кричали: "Смерть России, смерть тебе". Где пропагандистская гадина она это нашла?
То, что мы увидели от Ольги Скабеевой, - это самое настоящее разжигание ненависти, ничего не имеющее общего с журналистикой. Как журналист Скабеева просто ужасна. Я бы даже сказал, полная бездарность. А вот в кунсткамере она бы отлично смотрелась.



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  • 4 | 02.02.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.02.2019, 11:01 | Автор:

Очень красивая, умная женщина, образец российских женщин!
Очень Опытный
=================================== Нее Приблудный , на скусс и цвет товариссей нет , не ссы в конпот , там ягодки !



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  • 5 | 02.02.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.02.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Очень красивая, умная женщина, образец российских женщин!
Очень Опытный
======================================
Просто тутка. За шубы, туфли и помаду готова врать и предавать. Российские женщины в соцсетях на операци своим детям собирают и копейки считают после оплаты ЖКХ, каждый день планируют как выжить. Это существо же вешает лапшу российским женщинам как плохо живётся на гнилом западе, где она достраивает виллу и собирается жить.
Совсем дурак.



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  • 6 | 02.02.2019, 12:00 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2583 | Рейтинг: -610
1 | 02.02.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень красивая, умная женщина, образец российских женщин!
Очень Опытный
----------------------------------------------
Не знаю,может,умная и красивая,но такая агрессия женщинам вообще не свойственна.
Мне она чем-то напоминает биоробота



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  • 7 | 02.02.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Лебединое озеро, в последствии закрытие границ, отлавливание сенаторов, пропогандонов, ссылка на Шпицберген - станет всероссийским великим праздником. Не пьющие напьются, неходячие встанут танцевать, народ сбросив оковы ужаснётся тайным делишкам этих нелюдей и тому как такие ничтожества вершили его судьбу.



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  • 8 | 02.02.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Скабеевой очень идет черная форма СС, сразу мороз по коже.



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  • 9 | 02.02.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 02.02.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень красивая, умная женщина, образец российских женщин!
Очень Опытный
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____________________________________________________________
________ Поддельный! Что-то рано сегодня вылез! Не спиться, потому что совесть не чиста? Очень Опытный



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  • 10 | 02.02.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 02.02.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лебединое озеро, в последствии закрытие границ, отлавливание сенаторов, пропогандонов, ссылка на Шпицберген - станет всероссийским великим праздником. Не пьющие напьются, неходячие встанут танцевать, народ сбросив оковы ужаснётся тайным делишкам этих нелюдей и тому как такие ничтожества вершили его судьбу.
__________________
Ты у нас такой дурак
По субботам али как ? (Л. Филатов)

Тебе мало дури 1991 года с "Лебединым озером" и "великой победы демократии", после которой Россия четверть века отойти не может?
Или ты по сопливости возраста не помнишь, что такие же, как ты, истошно призывали к тому же самому, что и ты? Да, да, демократы уничтожили тогда машину "коммуняцкой" пропаганды... и создали свою - ещё мощнее и подлее. Или твой "моск" не может понять причинно-следственную связь между происходящим сегодня и событиями начала 1990-х?

"отлавливание сенаторов, пропогандонов, ссылка на Шпицберген"
Во-первых, Шпицберген - территория Норвегии. В Норвегию предлагаешь сенаторов ссылать?
Во-вторых, "пламенные большевики" так же норовили поступить с "бывшими", создавая ГУЛАГ и не думая, что им самим придётся пройти через него: валить лес в Сибири, рубить уголёк в шахтах Воркуты, катать тачки на золотых и урановых разработках Магадана, строить за полярным кругом Норильск и железную дорогу к нему от Салехарда. Причём это тем, кому повезло - многих шлёпнули сразу по месту жительства.
Так и ты со своей поросячьей радостью не окажись потом в аналогичной ситуации - известно ведь, что революции пожирают своих детей.



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  • Эксперт
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  • 11 | 02.02.2019, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63057 | Рейтинг: +12212,7
о ее четырехмиллионной месячной зарплате ничего общего с реальностью не имеет, и сумма оклада, по ее словам, "взята с потолка".
____________________________________________________
Больше, что ли?


Вопрос журналиста вызвал растерянность у ведущей в первые минуты разговора.
____________________________________________________
Нормальный человек - назови неверную сумму его зарплаты - больше или меньше - не важно, он не растеряется, потому что опровергнуть ложь - возмущением или насмешкой - это первая же реакция здорового человека.

А вот если цифра вызвала растеренность, велика доля вероятности, что цифра верная или очень близкая к верной. Потому-то и растеренность - Скабеева не знала что ответить, как отреагировать...

Вообще-то самый верный ответ в ситуации, когда названа неверная сумма зарплаты, а вы не хотите называть настоящуюю цифру то - это "нет, это неверная информация". И все. Про суммы взятые с потолка - это уже попытка запутать... фигура речи.



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  • 12 | 02.02.2019, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря вы так господа, зря! Олечка очень замечательный человек, очень красива, опрятна , умна, интелектуальна, ну очень нежный голосок вещает в эфире! Вообще я считаю, что нужно еще больше платить таким легендарным личностям, как Олечка Скабеева!!!
Очень Опытный



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  • 13 | 02.02.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 02.02.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Или твой "моск" не может понять причинно-следственную связь между происходящим сегодня и событиями начала 1990-х?
*******************************************************
Не по субботам, а всегда. Нет у нас больше моска, Киселёв с Соловьёвым и Скобеевой всё выпили. Осталось только отчаяние, ненависть и жажда расплаты. Хоть напоследок оторваться, душу отвести, до пенсии всё одно не дожить. Не на Шпицберген, так а в десяток барж и затопить. Фонарные стобы есчо, заборы..



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