Пропагандонка за 4 миллиона на шее народа

Ведущая Ольга Скабеева заявила, что появившаяся в соцсетях информация о ее четырехмиллионной месячной зарплате ничего общего с реальностью не имеет, и сумма оклада, по ее словам, "взята с потолка". Вопрос журналиста вызвал растерянность у ведущей в первые минуты разговора.Ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева заявила, что информация, распространившаяся в соцсетях, о ее ежемесячной зарплате в размере четырех миллионов рублей, ничего общего с реальностью не имеет, отметив, что цифру "взяли с потолка"."По социальным сетям идет просто поток сообщений с указанием моей якобы ежемесячной зарплаты со взятой с потолка цифрой, без ссылок и подтверждений", - отметила возмущенная Скабеева в беседе с корреспондентом информагентства Ura.ru. "Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и, главное, зачем все это происходит — очень большой вопрос", - рассказала телеведущая, отказавшись уточнять настоящий размер свой зарплаты.