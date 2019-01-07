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«О Рахимове и не только»;

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Поможет ли мертвой медицине Башкирии новая команда?

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Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту должность в декабре прошлого года, сегодня не исключил кадровые перестановки в ведомстве.

Поможет ли мертвой медицине Башкирии новая команда?


В министерстве, заявил он на пресс-завтраке «Коммерсанта в Уфе», сложилась в целом «хорошая команда, хороший коллектив», есть настоящие энтузиасты своего дела.

Однако, добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».

Их работа, полагает господин Забелин, позволит обеспечить участие республики в реализации национальных проектов. «Они будут помогать нам реализовать государственную политику в системе здравоохранения»,— сказал он.

Сроки и масштабы ротаций в руководстве минздрава и.о. министра не уточнил, отметив, что кадровые назначения требуют времени на согласования.

Наталья Павлова, Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 04.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадровые перестоновки вопроса не решат, требуется полное обновление ведомстав! Коррупция в здравоохранении страгны бащкир зашкалевает, вы только посмотрите,чуть ли не все башкиры пенсионеры инвалиды, а посмотриш на него "морда красная такая". Тоже касается и пенсионного фонда страны башкир,- как башкирин так пенсия не ниже средней по стране, а у не башкир,- дай Бог минималка.



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  • Участник
  •  
  • 2 | 04.02.2019, 10:23 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2591 | Рейтинг: -609,4
А как обстоят дела с приХватизацией?
Роддом в Салавате приХватизировали,что ещё на очереди?



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  • 3 | 04.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Они будут помогать нам реализовать государственную политику в системе здравоохранения»,— сказал он.
***
А что, разве существует государственная политика в системе здравоохранения?
В таком случае эта политика в Башкирии совершенно секретная и больные и врачи первичного звена о ней не слышали...
Правда, если это не официальный отказ государства от вложений в человеческий потенциал России в форме профанирующей коммерциализации здравоохранения и связанной с ней сокращением доступности медпомощи.



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  • 4 | 04.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 1 | 04.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
…пенсионеры инвалиды…

В райбольницах больше половины врачи пенсионеры с инвалидностью. Иной раз, кажется, требуется медпомощь не пришедшему больному, а принимающему врачу. По-другому сельские ЦРБ превратились в дома престарелых!



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  • 5 | 04.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.02.2019, 10:23 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2588 | Рейтинг: -609,4
А как обстоят дела с приХватизацией?
Роддом в Салавате приХватизировали,что ещё на очереди?
+++++++++++++++++++++++

Очередь Ульяновского суворовского училища, которые выявили эхинококкоз аж в 21 веке. Россия вперди свей Земли!



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  • 6 | 04.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».
------------------------------------------------------------
-------------------------------
Да-а! Докатится наше здравоохранение до уровня Москвы.... В поликлиниках и стационарах будут работать врачи из Киргизии и Армении...Свои врачи уедут на Севера! Таков будет результат выполнения Национального проекта развития системы здравоохранения. Ведь уже в некоторых больницах работают казахи, вьетнамцы, киргизы...



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  • 7 | 04.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».
------------------------------------------------------------

-------------------------------
Да-а! Докатится наше здравоохранение до уровня Москвы.... В поликлиниках и стационарах будут работать врачи из Киргизии и Армении...Свои врачи уедут на Севера! Таков будет результат выполнения Национального проекта развития системы здравоохранения. Ведь уже в некоторых больницах работают казахи, вьетнамцы, киргизы..
------------------------------------------------------------
------------
Пусть лучше уж казахи и армяне работают. Хуже чем сейчас, что там творится уж точно не будет...



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  • 8 | 04.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 04.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».
------------------------------------------------------------

-------------------------------
Да-а! Докатится наше здравоохранение до уровня Москвы.... В поликлиниках и стационарах будут работать врачи из Киргизии и Армении...Свои врачи уедут на Севера! Таков будет результат выполнения Национального проекта развития системы здравоохранения. Ведь уже в некоторых больницах работают казахи, вьетнамцы, киргизы...
+++++++++++++

Чем они хуже русских? Учились в одних и тех же заведениях, одни и те же преподаватели. У них один минус, непьющие.



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  • 9 | 04.02.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минфин представил доклад «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В частности, в нем прогнозируются расходы федерального бюджета на разные статьи. На здравоохранение планируется потратить в следующем году 459,5 млрд рублей, тогда как в 2018-м этот показатель установлен на уровне 479,7 млрд рублей.



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  • 10 | 04.02.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это как же можно руководить медициной в Белорецком р-не, чтобы дойти до надрывного объявления в местной рекламной газетенке: "Белорецкой ЦРБ срочно требуются врачи"- далее указаны практически все врачебные специальности, в т.ч. хирурги.
Таков результат истеричных кричалок главного из родоплеменных квотников на своих каг бэ коллег: " Кому не нравиться со мной работать- ищите себе другое место! " и его такого же неудачливого родственника на посту главы районной администрации?



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  • 11 | 04.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что толку от перестановок, если врачи бегут! У нас по району на 6 больниц 43 вакансии врачей! А если еще взять пенсионеров, то около сотни! И желающих прийти работать нет! Зарплата мизерная, требования абсурдные да плюс еще каждый ноги о врача вытирает!



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  • 12 | 04.02.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63074 | Рейтинг: +12213,4
Ларисска... ты опять несешь чего не знаешь. Вечно нахватаешься верхушек, не вникая...

В салавате не было никакой приватизации роддома. Он передавался в концессию. Год назад... сейчас договор расторгнут и не в малой степени этого хотел сам концессионер.



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  • 13 | 04.02.2019, 12:11 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4392 | Рейтинг: -187,3
Раздел: Новости | Просмотры: 29816 | Комментарии: 11
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Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту должность в декабре прошлого года, сегодня не исключил кадровые перестановки в ведомстве.
==================================
Забелин может только забелить,но решить проблемы не сможет.



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  • # 14 | 04.02.2019, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36692 | Рейтинг: +5696,8

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 04.02.2019, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36692 | Рейтинг: +5696,8

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.02.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то как же можно руководить медициной в Белорецком р-не, чтобы дойти до надрывного объявления в местной рекламной газетенке: "Белорецкой ЦРБ срочно требуются врачи"- далее указаны практически все врачебные специальности, в т.ч. хирурги.
Таков результат истеричных кричалок главного из родоплеменных квотников на своих каг бэ коллег: " Кому не нравиться со мной работать- ищите себе другое место! " и его такого же неудачливого родственника на посту главы районной администрации?
------------------------------------------------------------
-------------------------
Скоро в Белорецкой больнице кроме ,как единственному вьетнамцу и главному врачу Кустову Е.В. работать будет некому. В настоящее время в стационаре продолжают работать врачи : Серегин Я.Г.- 84 года, Ларионов Ю.Г. и Мухаметов В.М. больше 75 лет.... Серегин Я.Г. несмотря на свои года, продолжает дежурить врачом хирургом в стационаре....Не буду перечислять всех врачей кому за 65- 70 лет, таких наберется около 35% от всего количества врачей...



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  • 17 | 04.02.2019, 12:37 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36692 | Рейтинг: +5696,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
| Автор: Кухарка

Плинтус для старого пидораса по кличке доцент - взмывается ввысь с космической скоростью!

============================================================


=
Ну зачем же так мелко, Ленуся!
Да, я в годах, но разве дело во мне?
А я вот сильно за тебя переживаю. Даже могу извиниться за то, что не смог удовлетворить твои интимные желания.
Не переживай! Как твои дела? Как идёт обновление матчасти? Сколько уже срезала жировых отложений? Сделала ли гименопластику?
Ты пиши, народ интересуется, скоро ли ты станешь стройной и по-прежнему привлекательной?



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  • 18 | 04.02.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг вонючий ты пельмень! Может уже угомонишься со своим тупым текстом
Если у тебя какие то симпатии к Кухе, то пиши ей в личку, зачем нам этот бред выносишь? Нам о Башкорте нужно думать, а не о твоим рукоблудстве. Дрочи тихо без реплик. Настоящий Башкир.



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  • 19 | 04.02.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да-а! Докатится наше здравоохранение до уровня Москвы.... В поликлиниках и стационарах будут работать врачи из Киргизии и Армении...Свои врачи уедут на Севера! Таков будет результат выполнения Национального проекта развития системы здравоохранения. Ведь уже в некоторых больницах работают казахи, вьетнамцы, киргизы...
+++++++++++++

Чем они хуже русских? Учились в одних и тех же заведениях, одни и те же преподаватели. У них один минус, непьющие.
________________________________________________________
Хуже тем что пока русские учились, они , как и наши титульники за куштенаши оценки получали. Тебя учстраивает? ЛИди лечись



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  •  
  • 20 | 04.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В райбольницах больше половины врачи пенсионеры с инвалидностью.
_________________________________________________________
Скажи спасибо что не людоеды. У соседей вон бывает



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