В министерстве, заявил он на пресс-завтраке «Коммерсанта в Уфе», сложилась в целом «хорошая команда, хороший коллектив», есть настоящие энтузиасты своего дела.
Однако, добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».
Их работа, полагает господин Забелин, позволит обеспечить участие республики в реализации национальных проектов. «Они будут помогать нам реализовать государственную политику в системе здравоохранения»,— сказал он.
Сроки и масштабы ротаций в руководстве минздрава и.о. министра не уточнил, отметив, что кадровые назначения требуют времени на согласования.
Наталья Павлова, Майя Иванова, Коммерсант
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Поможет ли мертвой медицине Башкирии новая команда?
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