Поможет ли мертвой медицине Башкирии новая команда?

Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту должность в декабре прошлого года, сегодня не исключил кадровые перестановки в ведомстве.В министерстве, заявил он на пресс-завтраке «Коммерсанта в Уфе», сложилась в целом «хорошая команда, хороший коллектив», есть настоящие энтузиасты своего дела.Однако, добавил министр, он намерен пригласить на руководящие должности в ведомство в том числе «коллег из центрального аппарата Минздрава России».Их работа, полагает господин Забелин, позволит обеспечить участие республики в реализации национальных проектов. «Они будут помогать нам реализовать государственную политику в системе здравоохранения»,— сказал он.Сроки и масштабы ротаций в руководстве минздрава и.о. министра не уточнил, отметив, что кадровые назначения требуют времени на согласования.