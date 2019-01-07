Тендер на капремонт разместило ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан». Аукцион планируется провести 25 февраля. Начальная цена составила 5,04 млн рублей. От подрядчика требуется предоставить проект ремонта фуршетного, малого и геральдического залов здания, первого и второго этажей.
Помимо этого, в здании будет установлена система теплых полов, новые настенные и напольные покрытия, а также обновленные потолок, вентиляция, кондиционирование, осветительные приборы и система конференцсвязи.
Как сообщает «Коммерсант-Уфа», ранее ГКУ уже оформляло контракты на капремонт Дома Госсобрания.
В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.
Слишком дорого обходящиеся Курултайщики
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