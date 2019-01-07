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Слишком дорого обходящиеся Курултайщики

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Капремонт Дома Госсобрания РБ обойдется не менее, чем в 5 млн рублей. Дом Госсобрания готовят к капремонту. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» с ссылкой на портал госзакупок.

Слишком дорого обходящиеся Курултайщики


Тендер на капремонт разместило ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан». Аукцион планируется провести 25 февраля. Начальная цена составила 5,04 млн рублей. От подрядчика требуется предоставить проект ремонта фуршетного, малого и геральдического залов здания, первого и второго этажей.

Помимо этого, в здании будет установлена система теплых полов, новые настенные и напольные покрытия, а также обновленные потолок, вентиляция, кондиционирование, осветительные приборы и система конференцсвязи.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа», ранее ГКУ уже оформляло контракты на капремонт Дома Госсобрания.

В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.






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  • Гость
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  • 1 | 05.02.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно-видите ли у толкачева пятки мерзнут,видать домишко в Крыму не достроил,а на операции детей всем миром деньги собираем .



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  • 2 | 05.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кресла с подогревом и массажером? Скромно промолчали?



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  • 3 | 05.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сообщает «Коммерсант-Уфа», ранее ГКУ уже оформляло контракты на капремонт Дома Госсобрания.

В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.
=================================================
Ну а то как же " вентилировать и конденсировать " миллионы в карман нашим руководителям Госсабрания ?
На 100% уверен и объемы завышены и материалы дешевка и ремонт копеечный ! Это надо умудриться 125 миллионов на вентиляцию здания ! Само Здание наверное , столько не стоит !



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5

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  • Гость
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  • 4 | 05.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.
===============================
и опять в 2019 ВЕНТИЛЯЦИЯ!!! Правда почему то сумма не уточняется ну наверняка в тех же размерах 60-65 лямов...
Это ж какой же там должен стоять смрад, что милионы наших с вами денег спущенных на вентиляцию не могут его разогнать!



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3

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  • 5 | 05.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это ж какой же там должен стоять смрад, что милионы наших с вами денег спущенных на вентиляцию не могут его разогнать!
=======================================
Не пора ли научиться умываться хотя бы в дни собрания?!



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2

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  • 6 | 05.02.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.

__________________________

К ответу всех причастных!!!



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3

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  • 7 | 05.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
21 | 04.02.2019, 12:45 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 257 | Комментарии: 1369 | Рейтинг: +722,1
АДМИНИСТРАЦИЯ УФИМСКОГО ЖУРНАЛА!!!!!!!!!

ВЫ КОГДА НАКАЖИТЕ ЮНГА ЗА ЕГО ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫБРОСЫ ТУПЫХ ПОСТОВ, КОТОРЫМИ ОН ЗАСОРЯЕТ ВСЮ ЛЕНТУ ТЕМЫ?????????

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СВОИМИ ПРАВИЛАМИ, РАНЬШЕ ВЫ БАНИЛИ ЗА ТАКИЕ ПОСТУПКИ, СЕЙЧАС БЕЗНАКАЗАННО ПРОЩАЕТЕ



Ссыт админ! Свои обязанности выполнять!



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  • 8 | 05.02.2019, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.02.2019, 13:37 | Автор:

21 | 04.02.2019, 12:45 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 257 | Комментарии: 1369 | Рейтинг: +722,1
АДМИНИСТРАЦИЯ УФИМСКОГО ЖУРНАЛА!!!!!!!!!

ВЫ КОГДА НАКАЖИТЕ ЮНГА ЗА ЕГО ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫБРОСЫ ТУПЫХ ПОСТОВ, КОТОРЫМИ ОН ЗАСОРЯЕТ ВСЮ ЛЕНТУ ТЕМЫ?????????

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СВОИМИ ПРАВИЛАМИ, РАНЬШЕ ВЫ БАНИЛИ ЗА ТАКИЕ ПОСТУПКИ, СЕЙЧАС БЕЗНАКАЗАННО ПРОЩАЕТЕ



Ссыт админ! Свои обязанности выполнять!
=============================================
Админ сыт уже всеми нами , здешними Долбо..бами !



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  • 9 | 05.02.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.
===============================
и опять в 2019 ВЕНТИЛЯЦИЯ!!! Правда почему то сумма не уточняется ну наверняка в тех же размерах 60-65 лямов...
Это ж какой же там должен стоять смрад, что милионы наших с вами денег спущенных на вентиляцию не могут его разогнать!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Если не мыться и не менять носки, то ни одна вентиляция не справится! Очень Опытный



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  • 10 | 05.02.2019, 16:20 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1335 | Рейтинг: +448,9
А, кому он нужен, этот Курултай?! Депутатов и Аппарат разогнать!
Здание реконструировать под Чрезвычайный жилищный фонд для переселенцев из аварийного многоквартирного жилого дома №5/1 по ул.Жукова, из дома №32 по ул.Уссурийской и других в г.Уфе.



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  • 11 | 05.02.2019, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.02.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.
===============================
и опять в 2019 ВЕНТИЛЯЦИЯ!!! Правда почему то сумма не уточняется ну наверняка в тех же размерах 60-65 лямов...
Это ж какой же там должен стоять смрад, что милионы наших с вами денег спущенных на вентиляцию не могут его разогнать!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Если не мыться и не менять носки, то ни одна вентиляция не справится! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Евлампий оценил отрицательно, видимо он не моется и носки меняет только на водку! Очень Опытный



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  • 12 | 05.02.2019, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Одесском переполненном автобусе.
— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?
— Ну шо ви. Нет, конечно же.
— Ну так отойдите, может другие хотят!
========================================
2 019 г , может другие хотят ! Потереться о 5,04 млн . рублей



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  • 13 | 05.02.2019, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сарочка, шо ви меня за дурака держите?!
— Да я к вашему дураку и не притрагивалась!



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  • 14 | 05.02.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жители Смоленска слепили перед зданием администрации области то, что администрация области положила на жителей Смоленска
Об этом не покажут по первому каналу..



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  • 15 | 05.02.2019, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Администрация...выделила....млн руб на капремонт домов с квартирами со стоячим душем с установной нормальных полноразмерных ванных комнат в г Сибай..."
Вы в это поверили? Я нет, Путин наш президент имеет более 20 дворцовых резиденций!



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  • 16 | 05.02.2019, 21:32 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38350 | Рейтинг: +6466,9
БатырА - обычная моль, жрущая в нарисованном от балды шкафу никогда им не принадлежащие чужие вещи, и выдающие это свое паразитическое житьё за свое, типа, возросшее нац самосознание и даже как бы независимость.



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