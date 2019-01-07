Слишком дорого обходящиеся Курултайщики

Капремонт Дома Госсобрания РБ обойдется не менее, чем в 5 млн рублей. Дом Госсобрания готовят к капремонту. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» с ссылкой на портал госзакупок.Тендер на капремонт разместило ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан». Аукцион планируется провести 25 февраля. Начальная цена составила 5,04 млн рублей. От подрядчика требуется предоставить проект ремонта фуршетного, малого и геральдического залов здания, первого и второго этажей.Помимо этого, в здании будет установлена система теплых полов, новые настенные и напольные покрытия, а также обновленные потолок, вентиляция, кондиционирование, осветительные приборы и система конференцсвязи.Как сообщает «Коммерсант-Уфа», ранее ГКУ уже оформляло контракты на капремонт Дома Госсобрания.В 2016 году было потрачено 65 млн рублей на новую вентиляцию, а в 2017 году – 60 млн рублей также на обновление вентиляции и кондиционирования.