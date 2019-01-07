Юмадиловщина в Башкирии и «липовые» адвокатские статусы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  Администратор

Ответы башкирским ...

Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
  Виктор

Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  Эхо Москвы

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  natall

Подарок ветерану от ...

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Повальное пьянство в прек ...

.......... В одном только Абзелиловском районе существует 258 точек п ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Антикоррупционноое просве ...

Не надо меня просвещать, я и так знаю что коррупция и власть в России ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Слишком дорого обходящиес ...

А, кому он нужен, этот Курултай?! Депутатов и Аппарат разогнать! Здан ...
  Рейтинг: +2  san-ufa

Календарь новостей
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Лучшие комментарии недели
Пропагандонка за 4 миллио ...

Пропагандонша канала Россия-1 Ольга Скабеева нагло врёт на аудиторию д ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Хватило ума отказаться

Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной отк ...
  Рейтинг: +3  Виктор

Хватило ума отказаться

бабай против.Не хочется ему шум поднимать.Деньги тишину любят. А зуль ...
  Рейтинг: +3  ketrin_2

Лучшие комментарии месяца
Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Почему путинская вертикал ...

РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана - Прицепите ленточку. Деды воевали ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Очередной Единоросс предл ...

Предложений как я вижу этому человеку много но вот в чем парадокс закл ...
  Рейтинг: +6  Скорпион1

Обсуждаемое за неделю
Юмадиловщина в Башкирии ...

Адвокатская палата РБ, которую возглавляет Булат Юмадилов, похоже, будет ...
  5.02.2019   25901    23

Повальное пьянство в ...

Радий Хабиров предложил изменить федеральный закон, чтобы избавиться от ...
  5.02.2019   21565    50

Слишком дорого ...

Капремонт Дома Госсобрания РБ обойдется не менее, чем в 5 млн рублей. Дом ...
  5.02.2019   25312    16

Крымская глотка за ваш ...

Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но ...
  5.02.2019   19673    24

Антикоррупционноое ...

МВД Башкирии готово ответить на все вопросы про коррупцию. На приеме будут ...
  5.02.2019   34582    12

Обсуждаемое за месяц
Юмадиловщина в Башкирии ...

Адвокатская палата РБ, которую возглавляет Булат Юмадилов, похоже, будет ...
  5.02.2019   29000    23

Повальное пьянство в ...

Радий Хабиров предложил изменить федеральный закон, чтобы избавиться от ...
  5.02.2019   24051    50

Слишком дорого ...

Капремонт Дома Госсобрания РБ обойдется не менее, чем в 5 млн рублей. Дом ...
  5.02.2019   19697    16

Крымская глотка за ваш ...

Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но ...
  5.02.2019   41171    24

Антикоррупционноое ...

МВД Башкирии готово ответить на все вопросы про коррупцию. На приеме будут ...
  5.02.2019   24015    12

Последние публикации
Юмадиловщина в Башкирии ...

Адвокатская палата РБ, которую возглавляет Булат Юмадилов, похоже, будет ...
  5.02.2019   22014    23

Повальное пьянство в ...

Радий Хабиров предложил изменить федеральный закон, чтобы избавиться от ...
  5.02.2019   16766    50

Слишком дорого ...

Капремонт Дома Госсобрания РБ обойдется не менее, чем в 5 млн рублей. Дом ...
  5.02.2019   20087    16

Крымская глотка за ваш ...

Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но ...
  5.02.2019   41869    24

Антикоррупционноое ...

МВД Башкирии готово ответить на все вопросы про коррупцию. На приеме будут ...
  5.02.2019   32311    12

Ильнар Гарифуллин: ...

Расшифровка эфира программы «Персонально Ваш» от 29.01.2019. Гость: журналист ...
  4.02.2019   26737    85

Поможет ли мертвой ...

Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту ...
  4.02.2019   42689    43

Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  4.02.2019   23697    79

Сгодится при любой ...

Радий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии. ...
  2.02.2019   26684    66

Г-н Забелин, а воровство ...

Максим Забелин прокомментировал высказывание Яппарова о сибайском воздухе. ...
  2.02.2019   17042    23

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Февраль 2019 (16)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Читаемое за неделю
«Вынужденная коррупция»: ...

Я уже вижу очереди функционеров к психиатрам за диагнозом «клептомания». ...
  30.01.2019   35925    28

Оголтелый пиар на чужих ...

Телеканал будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ...
  30.01.2019   40605    91

Гранты и их распилы на ...

Минкультуры России решило поддержать русский язык и российскую идентичность. ...
  30.01.2019   31298    34

Редеют ряды националистов ...

В Башкирии арестован член Конгресса башкирского народа. Наиль Биккужин уже ...
  31.01.2019   37039    69

Отправим Яппарова жить в ...

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, прибывший вчера ...
  31.01.2019   30001    28

Читаемое за месяц
Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   21978    196

Не опять, а снова: ...

Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия ...
  8.01.2019   17005    19

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  8.01.2019   28316    24

Бешеный принтер от ...

Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. ...
  8.01.2019   35903    12

Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   24086    41



Юмадиловщина в Башкирии и «липовые» адвокатские статусы

Оценили
0


Адвокатская палата РБ, которую возглавляет Булат Юмадилов, похоже, будет втянута в серьезный скандал федерального уровня. И он может нанести непоправимый урон судебной и правоохранительной системе республики.

Юмадиловщина в Башкирии и «липовые» адвокатские статусы


Речь идет о предполагаемых многочисленных фактах присвоения адвокатских статусов лицам, которые не имели на это права. Как сообщил ресурс SM News со ссылкой на пресс-службу ФСБ России, спецслужба выявила многочисленные факты, когда претенденты в Башкирии получали статус адвоката, не имея права быть допущенными к экзамену. В связи с этим ФСБ инициирован процесс прекращения статусов этих адвокатов.

Как сообщил наш источник в Адвокатской палате, речь может идти примерно о 30 случаях, когда претенденты якобы не имели стажа юридической деятельности, но сдавали экзамен по поддельным трудовым книжкам.

Это выявила ФСБ после того, как были задержаны заместитель и ближайший соратник Юмадилова Ромео Фарукшин и его подельник Руслан Гайнетдинов по обвинению в торговле адвокатскими статусами.

По версии нашего источника, у подельника Ромео были обнаружены несколько печатей юридических фирм, с помощью которых якобы и рисовались трудовые книжки тем, кто не имел нужного стажа. И для претендента, при получении денег от которого Фарукшин и Гайнетдинов были задержаны, как раз была изготовлена трудовая книжка с поддельным стажем трудовой деятельности.

Руководство Адвокатской палаты и Минюст не могло не знать о поддельных документах, так как они проверяют сведения кандидатов путем направления необходимых запросов.

Выходит, на документы «нужных людей», скорее всего, просто закрывали глаза. В ноябре 2017 года успешно сдал экзамен на адвоката уволенный за коррупцию из МВД Ильнур Юсупов. В Минюсте и Адвокатской палате прекрасно об этом знали, тем не менее в трудовой книжке, которую он представил для сдачи экзамена, как полагает наш источник, не оказалось записи об истинном основании увольнения. Только когда это стало известно общественности, в палате и Минюсте решили аннулировать экзамен.

Если все это подтвердится, то негативные последствия наступят не столько для адвокатов, сколько для судебной системы и прокуратуры. Ведь логика подсказывает, что аннулирование и признание незаконным адвокатских статусов могут повлечь и отмену приговоров по уголовным делам, где эти адвокаты участвовали. То есть из-за возможной коррупции в Адвокатской палате может потребоваться пересмотр серьезных уголовных дел.

Примечательно, что в комиссию, которая принимает экзамен и которую возглавляет сам Булат Юмадилов, входят два представителя Минюста, в том числе руководитель республиканского управления Минюста Салават Яндурин.

Ситуацию комментирует известный уфимский адвокат Андрей Казаков:

– Я считаю, что Адвокатская палата РБ под руководством Юмадилова погрязла в различных злоупотреблениях, прежде всего финансовых. Кроме того, несколькими адвокатами подан иск о незаконности избрания Юмадилова на пост президента в июле 2017 года. Законом установлено, что один адвокат не может быть более двух сроков подряд президентом палаты.

Юмадилов обошел это ограничение тем, что на несколько дней президентом был избран его ближайший соратник. Но мнимость этого избрания совершенно очевидна. Теперь деятельность Юмадилова может дорого стоить интересам государства: аннулирование незаконных статусов – серьезная вещь, это может отразиться на десятках уголовных дел. Прокуратура республики и Следственный комитет обязаны принять срочные меры в отношении Адвокатской палаты и Минюста республики, потому что это теперь не внутреннее дело адвокатов.

Дело в том, что по закону руководство палаты и Минюста проверяют достоверность сведений, которые приносит кандидат. А раз возникла эта ситуация, то речь можно вести об умышленных злоупотреблениях. С помощью специальных экспертиз можно постараться установить, кем изготавливались фальшивые документы, тем более если по делу Фарукшина были изъяты печати юрфирм и бланки трудовых книжек.

То есть теперь крайне необходимым выглядит и удовлетворение 6 февраля 2019 года Верховным судом иска нескольких адвокатов о признании Юмадилова незаконно избранным.

Напомним, скандал вокруг Адвокатской палаты и ее президента начался после прекращения статуса адвоката Виталия Буркина. Сначала вскрылись факты возможного вывода общественных адвокатских денег под видом аренды помещений Адвокатской палатой у тещи Булата Юмадилова – пенсионерки из Белорецкого района. За получение денег за незаконное присвоение статуса адвоката в сумме 250 тысяч рублей был задержан заместитель Юмадилова Ромео Фарукшин. Наконец, выяснилось, что Юмадилов третий раз избран президентом Адвокатской палаты, хотя закон это запрещает.

Чтобы обойти это ограничение на несколько дней президентом был избран адвокат Руслан Гафаров, который, кстати перед получением статуса адвоката был заместителем мэра Нефтекамска и уволен за коррупционные проявления.

Редакция издания направила запросы в прокуратуру, Следственный республики, Минюст России и будет следить за развитием ситуации.

Денис Мельников, ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.02.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем лясы точить -давно бы его на Достоевского ,в изолятор.Дочку из адвокатов выкинуть-даже за аренду помещения не платит-денег у нее видите ли нет



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.02.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и верь нашим Законам , принятых и утвержденных такими же работниками Минюста , как Салават Яндурин !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.02.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Законом установлено, что один адвокат не может быть более двух сроков подряд президентом палаты.
Юмадилов обошел это ограничение тем, что на несколько дней президентом был избран его ближайший соратник.
====================================
Ну и чЁ?!
Президентом РФ тоже не льзя быть более двух сроков подряд.
Путин обошел это ограничение тем, что на несколько лет президентом был избран его ближайший соратник.
-Дурной пример заразителен,
-Рыба с головы гниет,
- и т.д. и т.п.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.02.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирова сюда, уж он то разберется, сам юрист профессор, а вот главного гаишника снять не смог, руки коротки и тот не стреляется.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нравиться Морда - физии лица ! Все написано ! И ум и честь и совесть ! А Вы гаварите и гаварите , что Жулик ! Нее он честный вор - мошенник ! Система власти РФ , вся сама такая !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.02.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юмадилов молодец! Завистники не смогут его свалить. Пусть работает.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.02.2019, 10:43 | Автор:

Юмадилов молодец! Завистники не смогут его свалить. Пусть работает.
================================================
Это точно , чего его валить ! Сам подавится !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.02.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Феодально - байские отношения в РБ , не приемлют законов РФ !
Все зиждется на Понятиях байско - феодального развития и чинопочитания по сословию и иерархического поста на службе
в гос. органах !
Разве Юмадилов , не должен придерживаться этих правил ?
Такая вот сегодня вся Адвокатская и Судебная служба !
Деньги на кон и Все - Что Вам угодно ??



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.02.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и учебные институты должны обеспечить получение адвокатами соответствующего образования, подготовки и знаний как идеалов и этических обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных свобод, признаваемых национальным и международным правом"

Нью-Йорк, август 1990 года, вводная часть
"Основных положений ООН о роли адвокатов по предупреждению преступлений", подписанных Минюстом РФ



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 05.02.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю ни одного башкирского юмадиловского адвоката- профессионала-тактичного,добросовестного, честного и откровенного, который бы был умерен в своих притязаниях на вознаграждение.
Сегодня кажется, что все юмадиловцы из бывших башкирских силовиков превратились в активных участников торговли российским правосудием?
Их нравственные установки направлены на погоню за успехом, достижение которого для них оправдывает любые средства.
В определенных условиях для дела несомненный практический интерес должны представлять адвокаты из иных адвокатских коллективов.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.02.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.02.2019, 13:05 | Автор:

Не знаю ни одного башкирского юмадиловского адвоката- профессионала-тактичного,добросовестного, честного и откровенного, который бы был умерен в своих притязаниях на вознаграждение.
Сегодня кажется, что все юмадиловцы из бывших башкирских силовиков превратились в активных участников торговли российским правосудием?
Их нравственные установки направлены на погоню за успехом, достижение которого для них оправдывает любые средства.
В определенных условиях для дела несомненный практический интерес должны представлять адвокаты из иных адвокатских коллективов.
==============================================
На 100% согласен ! Защищал однажды меня в статусе адвоката , бывший прокурор района ! Сука деньги вперед взял , на суде хоть бы одно слово сказал ! Так молча и просидел весь суд !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 05.02.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==============================================
На 100% согласен ! Защищал однажды меня в статусе адвоката , бывший прокурор района ! Сука деньги вперед взял , на суде хоть бы одно слово сказал ! Так молча и просидел весь суд !

Юнг тоже такой же опущенец! Гонору много, а сам из себя не чего не представляет, не то не сё понты одни.
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 05.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.02.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Дядя, ты дурак или притворяешься?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 05.02.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней скотина! Прекращай писать за Очень Опытного хватит уже дурковать, тебя как облупленного видно.
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 05.02.2019, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что еще интересного в башкирском варианте правосудия- это душные коридоры, в которых в ожидании процесса перед дверями кучкуются адвокаты с документами на коленках, свидетели, эксперты,переводчики, понятые и присяжные. Иногда- сами подсудимые.
При этом у помощника судьи пьют чаи и что-то оживленно обсуждают прокуроры, следователи, дознаватели.
И ни один испуганный юмадиловец почему-то не обратит внимание на противоречия интересам своего доверителя



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 05.02.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и верь нашим Законам , принятых и утвержденных такими же работниками Минюста , как Салават Яндурин !
------------------------------------------------------------
--------------
Не трожь Яндурина. У него своя корова доится, он с нот. палатой должности нотариусов продают, шибко прибыльное тоже дело, однако. Десятка два адвокатских стоят как одно нотариуса



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 05.02.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.02.2019, 16:12 | Автор:
--------------
Не трожь Яндурина. У него своя корова доится, он с нот. палатой должности нотариусов продают, шибко прибыльное тоже дело, однако. Десятка два адвокатских стоят как одно нотариуса
============================================
Спасибо ! Я и не знал , думал !
Вынужден заниматься коррупцией по причине жадности непреодолимой силы...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 05.02.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 05.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.02.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Дядя, ты дурак или притворяешься?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Дурак он! Пишет не от себя и как дурак всякую ерунду! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 05.02.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.02.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней скотина! Прекращай писать за Очень Опытного хватит уже дурковать, тебя как облупленного видно.
Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот ещё один идиотский высер поддельного! Активен сегодня, видимо обострение началось! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 05.02.2019, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
На фото очередной парень Кухарки



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com