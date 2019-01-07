Юмадиловщина в Башкирии и «липовые» адвокатские статусы

Адвокатская палата РБ, которую возглавляет Булат Юмадилов, похоже, будет втянута в серьезный скандал федерального уровня. И он может нанести непоправимый урон судебной и правоохранительной системе республики.Речь идет о предполагаемых многочисленных фактах присвоения адвокатских статусов лицам, которые не имели на это права. Как сообщил ресурс SM News со ссылкой на пресс-службу ФСБ России, спецслужба выявила многочисленные факты, когда претенденты в Башкирии получали статус адвоката, не имея права быть допущенными к экзамену. В связи с этим ФСБ инициирован процесс прекращения статусов этих адвокатов.Как сообщил наш источник в Адвокатской палате, речь может идти примерно о 30 случаях, когда претенденты якобы не имели стажа юридической деятельности, но сдавали экзамен по поддельным трудовым книжкам.Это выявила ФСБ после того, как были задержаны заместитель и ближайший соратник Юмадилова Ромео Фарукшин и его подельник Руслан Гайнетдинов по обвинению в торговле адвокатскими статусами.По версии нашего источника, у подельника Ромео были обнаружены несколько печатей юридических фирм, с помощью которых якобы и рисовались трудовые книжки тем, кто не имел нужного стажа. И для претендента, при получении денег от которого Фарукшин и Гайнетдинов были задержаны, как раз была изготовлена трудовая книжка с поддельным стажем трудовой деятельности.Руководство Адвокатской палаты и Минюст не могло не знать о поддельных документах, так как они проверяют сведения кандидатов путем направления необходимых запросов.Выходит, на документы «нужных людей», скорее всего, просто закрывали глаза. В ноябре 2017 года успешно сдал экзамен на адвоката уволенный за коррупцию из МВД Ильнур Юсупов. В Минюсте и Адвокатской палате прекрасно об этом знали, тем не менее в трудовой книжке, которую он представил для сдачи экзамена, как полагает наш источник, не оказалось записи об истинном основании увольнения. Только когда это стало известно общественности, в палате и Минюсте решили аннулировать экзамен.Если все это подтвердится, то негативные последствия наступят не столько для адвокатов, сколько для судебной системы и прокуратуры. Ведь логика подсказывает, что аннулирование и признание незаконным адвокатских статусов могут повлечь и отмену приговоров по уголовным делам, где эти адвокаты участвовали. То есть из-за возможной коррупции в Адвокатской палате может потребоваться пересмотр серьезных уголовных дел.Примечательно, что в комиссию, которая принимает экзамен и которую возглавляет сам Булат Юмадилов, входят два представителя Минюста, в том числе руководитель республиканского управления Минюста Салават Яндурин.Ситуацию комментирует известный уфимский адвокат Андрей Казаков:– Я считаю, что Адвокатская палата РБ под руководством Юмадилова погрязла в различных злоупотреблениях, прежде всего финансовых. Кроме того, несколькими адвокатами подан иск о незаконности избрания Юмадилова на пост президента в июле 2017 года. Законом установлено, что один адвокат не может быть более двух сроков подряд президентом палаты.Юмадилов обошел это ограничение тем, что на несколько дней президентом был избран его ближайший соратник. Но мнимость этого избрания совершенно очевидна. Теперь деятельность Юмадилова может дорого стоить интересам государства: аннулирование незаконных статусов – серьезная вещь, это может отразиться на десятках уголовных дел. Прокуратура республики и Следственный комитет обязаны принять срочные меры в отношении Адвокатской палаты и Минюста республики, потому что это теперь не внутреннее дело адвокатов.Дело в том, что по закону руководство палаты и Минюста проверяют достоверность сведений, которые приносит кандидат. А раз возникла эта ситуация, то речь можно вести об умышленных злоупотреблениях. С помощью специальных экспертиз можно постараться установить, кем изготавливались фальшивые документы, тем более если по делу Фарукшина были изъяты печати юрфирм и бланки трудовых книжек.То есть теперь крайне необходимым выглядит и удовлетворение 6 февраля 2019 года Верховным судом иска нескольких адвокатов о признании Юмадилова незаконно избранным.Напомним, скандал вокруг Адвокатской палаты и ее президента начался после прекращения статуса адвоката Виталия Буркина. Сначала вскрылись факты возможного вывода общественных адвокатских денег под видом аренды помещений Адвокатской палатой у тещи Булата Юмадилова – пенсионерки из Белорецкого района. За получение денег за незаконное присвоение статуса адвоката в сумме 250 тысяч рублей был задержан заместитель Юмадилова Ромео Фарукшин. Наконец, выяснилось, что Юмадилов третий раз избран президентом Адвокатской палаты, хотя закон это запрещает.Чтобы обойти это ограничение на несколько дней президентом был избран адвокат Руслан Гафаров, который, кстати перед получением статуса адвоката был заместителем мэра Нефтекамска и уволен за коррупционные проявления.Редакция издания направила запросы в прокуратуру, Следственный республики, Минюст России и будет следить за развитием ситуации.