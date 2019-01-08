Карим Яушев: «Вопрос статуса татарского языка в Башкирии не переставал и не перестанет быть актуальным»

После интервью "Idel.Реалии" башкирский активист Айрат Дильмухаметов опубликовал видео, в котором заявил, что наша редакция подняла всеми уже забытую проблему статуса татарского языка в Башкортостане. По словам Дильмухаметова, после написанной им в 2003 году статьи о языковом вопросе, где он якобы разрешил это извечное и довольно принципиальное противоречие в Башкортостане, "ни один вменяемый татарин к этому вопросу не возвращался". "Idel.Реалии" изучили, так ли это.Ветеран общественного движения татар Башкортостана Карим Яушев в корне не согласен с Айратом Дильмухаметовым. Он считает, что вопрос статуса татарского языка в РБ не переставал и в обозримом будущем не перестанет быть актуальным.— Для татарской части населения республики госстатус татарского языка — это не предмет гордости или какого-то тщеславия, а механизм достижения некоего равноправия. Пока именно в этом вопросы татары ущемлены в свиох правах, — говорит общественник.С другой стороны, Яушев хорошо понимает, почему Дильмухаметов сказал то, что он сказал — любой общественный деятель из башкир, который хочет найти понимание среди своих, не может высказываться в другом ключе, иначе его просто отторгнут.— Если кто-то из башкирских деятелей начнет говорить, что, придя во власть, он сделает татарский государственным, то он перестанет быть лидером среди башкир, — уверяет общественник.Как отмечает Яушев, Дильмухаметов играет ту роль, рамки которой определены башкирским движением давно.— В наших условиях эта роль носит в основном антитатарский характер. Это одно из проявлений крайнего башкирского национализма и в определенной степени башкирского патриотизма, — утверждает Яушев.На вопрос корреспондента "Idel.Реалии" о том, не ограничит ли шансы Дильмухаметова в борьбе за высший пост в республике опора исключительно на башкирский электорат, Яушев иронично отвечает:"Тут я даже не буду смеяться. В нашей стране, если кто-то говорит, что придет во власть не по воле московского Кремля, это может вызывать только улыбку".Между тем Дильмухаметову приходится рассчитывать на поддержку далеко не всей башкирской общины республики. Хотя и причины этого имеют разную почву. Ведь он выступает за необязательность изучения башкирского небашкирами, при том, что этот язык будет иметь статус государственного.Так, сами башкирские активисты с того самого 2003 года оппонируют Дильмухаметову в этом вопросе. Один из них, Ишбулды Абзелилов еще в 2012 году публиковал открытое письмо в адрес Айрата Дильмухаметова. Абзелилов не понимает, как государственный язык может быть необязательным для кого-то. И Абзелилов совсем не одинок, это позиция как раз того самого ядра башкирского национального движения.С прошлого года башкирская общественность активно противостоит принятым Москвой поправкам в закон об образовании, по которому госязыки республик перестали быть обязательными для изучения всеми жителями республик.Со смелым заявлением Дильмухаметова "о решенности им вопроса с татарским языком" не согласен и Ильнар Гарифуллин, историк и эксперт по истории татар Башкортостана. Он считает, что вопрос никогда не выходил из информационной повестки дня, и приводит неполный список мероприятий, доказывающий свое утверждение.— Этот вопрос постоянно поднимался. И на учредительном съезде Региональной национально-культурной автономии татар РБ в Москве в 2004 году и на втором съезде РНКАТ в 2009 и на III конференции РНКАТ в 2012 году. Везде в резолюциях этот пункт имеется. Кроме этого неоднократно анонсировались и референдумы по этому поводу, — вспоминает Гарифуллин.Более того необходимость придания татарскому языку статуса государственного, по его словам, требовали даже татароязычные башкиры.— К примеру, Курултай западных (татароязычных) башкир РБ на своем съезде осенью 2005 года отразил это в своих программных документах. В то же время необходимо говорить не о наделении, а о возвращении татарскому языку статуса государственного, которым он де-факто обладал до декабря 1978 года. Весь татарский вопрос в Башкортостане целиком и полностью связан со статусом татарского языка. Без возвращения татарскому языку статуса официального (государственного) говорить о соблюдении прав около 1/3 населения республики не приходится. Все прочие проблемы — в сфере образования, культуры, отсутствие татарской редакции на республиканском ТВ и т.д. напрямую связаны с вопросом о статусе татарского языка. И также наличие или отсутствие такого статуса напрямую отражает политическое положение самого татарского народа, его субъектность, — настаивает эксперт.— Ну, а что касается будущего, возвращение татарскому языку государственного статуса полностью ложится в общепринятую мировую практику по решению подобных вопросов. Ничего уникального здесь нет, — резюмирует историк, намекая на то, что любые попытки не видеть эту проблему, делать вид, что ее не существует, неконструктивны по определению.Председатель Курултая западных (татароязычных) башкир, доктор экономических наук, профессор Ринат Гатауллин, который знает Дильмухаметова с ранних лет, также отмечает, что вопрос статуса татарского языка в РБ не терял актуальности никогда и обвиняет политика в игнорировании интересов значительной части населения.— Айрат Дильмухаметов, конечно, не состоялся как руководитель. У него нет следа ни в экономике, ни в социальной сфере. Его претензии на высший пост в Башкортостане не могут рассматриваться как серьезные, и он все это понимает. Он живет в выдуманном мире. Его высказывания не имеют политического содержания. Ни один нормальный политик не стал бы произносить такие слова, что при демократических выборах он может игнорировать самую важную проблему почти половины населения республики. Татары и татароязычные башкиры сегодня — около 50% населения республики. Своим высказыванием Дильмухаметов поставил себя вне избирательного процесса, — заявил Гатуллин.И по его словам, ни татары, ни татароязычные башкиры никогда не снимали с повестки дня вопрос необходимости придания татарскому государственного статуса в РБ, о чем так уверенно заявлял Айрат Дильмухаметов в своем последнем видеообращении к своим сторонникам.