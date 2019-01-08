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5 | 06.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Карим Яушев: «Вопрос статуса татарского языка в Башкирии не переставал и не перестанет быть актуальным»

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После интервью "Idel.Реалии" башкирский активист Айрат Дильмухаметов опубликовал видео, в котором заявил, что наша редакция подняла всеми уже забытую проблему статуса татарского языка в Башкортостане. По словам Дильмухаметова, после написанной им в 2003 году статьи о языковом вопросе, где он якобы разрешил это извечное и довольно принципиальное противоречие в Башкортостане, "ни один вменяемый татарин к этому вопросу не возвращался". "Idel.Реалии" изучили, так ли это.

Карим Яушев: «Вопрос статуса татарского языка в Башкирии не переставал и не перестанет быть актуальным»


Ветеран общественного движения татар Башкортостана Карим Яушев в корне не согласен с Айратом Дильмухаметовым. Он считает, что вопрос статуса татарского языка в РБ не переставал и в обозримом будущем не перестанет быть актуальным.

— Для татарской части населения республики госстатус татарского языка — это не предмет гордости или какого-то тщеславия, а механизм достижения некоего равноправия. Пока именно в этом вопросы татары ущемлены в свиох правах, — говорит общественник.

С другой стороны, Яушев хорошо понимает, почему Дильмухаметов сказал то, что он сказал — любой общественный деятель из башкир, который хочет найти понимание среди своих, не может высказываться в другом ключе, иначе его просто отторгнут.

— Если кто-то из башкирских деятелей начнет говорить, что, придя во власть, он сделает татарский государственным, то он перестанет быть лидером среди башкир, — уверяет общественник.

Как отмечает Яушев, Дильмухаметов играет ту роль, рамки которой определены башкирским движением давно.

— В наших условиях эта роль носит в основном антитатарский характер. Это одно из проявлений крайнего башкирского национализма и в определенной степени башкирского патриотизма, — утверждает Яушев.

На вопрос корреспондента "Idel.Реалии" о том, не ограничит ли шансы Дильмухаметова в борьбе за высший пост в республике опора исключительно на башкирский электорат, Яушев иронично отвечает:

"Тут я даже не буду смеяться. В нашей стране, если кто-то говорит, что придет во власть не по воле московского Кремля, это может вызывать только улыбку".

Между тем Дильмухаметову приходится рассчитывать на поддержку далеко не всей башкирской общины республики. Хотя и причины этого имеют разную почву. Ведь он выступает за необязательность изучения башкирского небашкирами, при том, что этот язык будет иметь статус государственного.

Так, сами башкирские активисты с того самого 2003 года оппонируют Дильмухаметову в этом вопросе. Один из них, Ишбулды Абзелилов еще в 2012 году публиковал открытое письмо в адрес Айрата Дильмухаметова. Абзелилов не понимает, как государственный язык может быть необязательным для кого-то. И Абзелилов совсем не одинок, это позиция как раз того самого ядра башкирского национального движения.

С прошлого года башкирская общественность активно противостоит принятым Москвой поправкам в закон об образовании, по которому госязыки республик перестали быть обязательными для изучения всеми жителями республик.

Со смелым заявлением Дильмухаметова "о решенности им вопроса с татарским языком" не согласен и Ильнар Гарифуллин, историк и эксперт по истории татар Башкортостана. Он считает, что вопрос никогда не выходил из информационной повестки дня, и приводит неполный список мероприятий, доказывающий свое утверждение.

— Этот вопрос постоянно поднимался. И на учредительном съезде Региональной национально-культурной автономии татар РБ в Москве в 2004 году и на втором съезде РНКАТ в 2009 и на III конференции РНКАТ в 2012 году. Везде в резолюциях этот пункт имеется. Кроме этого неоднократно анонсировались и референдумы по этому поводу, — вспоминает Гарифуллин.

Более того необходимость придания татарскому языку статуса государственного, по его словам, требовали даже татароязычные башкиры.

— К примеру, Курултай западных (татароязычных) башкир РБ на своем съезде осенью 2005 года отразил это в своих программных документах. В то же время необходимо говорить не о наделении, а о возвращении татарскому языку статуса государственного, которым он де-факто обладал до декабря 1978 года. Весь татарский вопрос в Башкортостане целиком и полностью связан со статусом татарского языка. Без возвращения татарскому языку статуса официального (государственного) говорить о соблюдении прав около 1/3 населения республики не приходится. Все прочие проблемы — в сфере образования, культуры, отсутствие татарской редакции на республиканском ТВ и т.д. напрямую связаны с вопросом о статусе татарского языка. И также наличие или отсутствие такого статуса напрямую отражает политическое положение самого татарского народа, его субъектность, — настаивает эксперт.

— Ну, а что касается будущего, возвращение татарскому языку государственного статуса полностью ложится в общепринятую мировую практику по решению подобных вопросов. Ничего уникального здесь нет, — резюмирует историк, намекая на то, что любые попытки не видеть эту проблему, делать вид, что ее не существует, неконструктивны по определению.

Председатель Курултая западных (татароязычных) башкир, доктор экономических наук, профессор Ринат Гатауллин, который знает Дильмухаметова с ранних лет, также отмечает, что вопрос статуса татарского языка в РБ не терял актуальности никогда и обвиняет политика в игнорировании интересов значительной части населения.

— Айрат Дильмухаметов, конечно, не состоялся как руководитель. У него нет следа ни в экономике, ни в социальной сфере. Его претензии на высший пост в Башкортостане не могут рассматриваться как серьезные, и он все это понимает. Он живет в выдуманном мире. Его высказывания не имеют политического содержания. Ни один нормальный политик не стал бы произносить такие слова, что при демократических выборах он может игнорировать самую важную проблему почти половины населения республики. Татары и татароязычные башкиры сегодня — около 50% населения республики. Своим высказыванием Дильмухаметов поставил себя вне избирательного процесса, — заявил Гатуллин.

И по его словам, ни татары, ни татароязычные башкиры никогда не снимали с повестки дня вопрос необходимости придания татарскому государственного статуса в РБ, о чем так уверенно заявлял Айрат Дильмухаметов в своем последнем видеообращении к своим сторонникам.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 06.02.2019, 08:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ассаларда киссэлэрдэ
Улмэдек син калдын тере
Чукындырган чагындада
Чукынмадык татар теле

Ак альяпкыч бэйлэсэлэр
Озлеп тора кызлар биле
Кызлар кебек шат чырайлы
Ачык иозле татар теле

Зинданларга да яптылар
Жэлил белэн бергэ сине
Тормэлэрдэ дэ килмешэк
Булмадын син татар теле

Башкортостанда да килмешэк
Булмассын син татар теле

Авыл бабай Буртюкский.



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7

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  • 2 | 06.02.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тут я даже не буду смеяться. В нашей стране, если кто-то говорит, что придет во власть не по воле московского Кремля, это может вызывать только улыбку".
--------------------------------------

В том числе и геноцид татарского языка руками башистов. Вроде как "кремль непричем" вызовит еще одну улыбку.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 06.02.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тут я даже не буду смеяться. В нашей стране, если кто-то говорит, что придет во власть не по воле московского Кремля, это может вызывать только улыбку".
--------------------------------------
В том числе и геноцид татарского языка башистами. Вроде как "кремль непричем" вызовет еще одну улыбку.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 06.02.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всегда выступал и буду выступать за сохранение любых национальных языков , любых народов !



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3

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  • 5 | 06.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну нельзя рбижатся на Айрата Дильмухаметова. Ну родмлся он таким.
Кто то рождается поэто, кто то композитором, кто то писателем, а Дильмухометов родился таким.... И это не его вина, а его бида...



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2

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  • 6 | 06.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну нельзя рбижатся на Айрата Дильмухаметова. Ну родмлся он таким.
Кто то рождается поэто, кто то композитором, кто то писателем, а Дильмухометов родился таким.... И это не его вина, а его бида...
____________________________

Родился таким, не таким, откуда у него средства для существования? Чем он их зарабатывает, пустыми идеями?



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2

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  • 7 | 06.02.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ети его.....когда все это закончится ,больше проблем нет ??



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  • 8 | 06.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередная националистическая пантюркисткая хня, направленная на подкоп всеродства народностей Поволжья и Урала.
Всех нациков "ф топку."
Идель.Реалии. официально признать "нежелательным сайтом", работающим на деньги турксоя или турецкой разведки( что одно и те)



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4

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  • 9 | 06.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередная националистическая пантюркисткая хня, направленная на подкоп всеродства народностей Поволжья и Урала.
Всех нациков "ф топку."
Идель.Реалии. официально признать "нежелательным сайтом", работающим на деньги турксоя или турецкой разведки( что одно и те)
--------------------------------

Ох как не дает покоя панславянизм, прямо жидким прет, вонище какое



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  • 10 | 06.02.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ох как не дает покоя панславянизм, прямо жидким прет, вонище какое
***
Это вы, внуки легионеров урал-идели, уже достали всех своим валидированным вонизмом!



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  • 11 | 06.02.2019, 11:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16710 | Рейтинг: -2996,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1. Приползли к башкирам на коленях, когда их стали крестить и гнобить. 2. Отняли земли у башкир в результате геноцида после подавления башкирских восстаний. 3. Разбрелись по городам Башкирии, выполняя функции говновозов, извозщиков, дворников. 4. Разбрелись по деревням обслуживая население как мелкие торговцы.
Размножились как тараканы, не участвуя ни в каких войнах, спрятавшись за спинами башкир, а теперь им подавай половину республики.



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  • 12 | 06.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.02.2019, 11:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16701 | Рейтинг: -2993,4
1. Приползли к башкирам на коленях, когда их стали крестить и гнобить. 2. Отняли земли у башкир в результате геноцида после подавления башкирских восстаний. 3. Разбрелись по городам Башкирии, выполняя функции говновозов, извозщиков, дворников. 4. Разбрелись по деревням обслуживая население как мелкие торговцы.
Размножились как тараканы, не участвуя ни в каких войнах, спрятавшись за спинами башкир, а теперь им подавай половину республики.
-------------------------------

Бог сказал размножайтесь, башкиры ослушались и что теперь?



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  • 13 | 06.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разбрелись по городам Башкирии
***
Кхе!
Без комментариев умственных способностей валидовца Каца.



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5

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  •  
  • 14 | 06.02.2019, 11:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16710 | Рейтинг: -2996,2
До сих пор от башкир ни разу не было слышно хоть намека на поддержку Дильмухаметова. Его носят на руках татарские нацики. Выставляют его как только им надо сгущать краски.
Парадокс в том, что Айрат абсолютно частное лицо. Он никого не представляет. Но татнацики пытаются выставить его как представителя башкирской нации.



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  • 15 | 06.02.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 06.02.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.02.2019, 11:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16701 | Рейтинг: -2993,4

1. Приползли к башкирам на коленях, когда их стали крестить и гнобить. 2. Отняли земли у башкир в результате геноцида после подавления башкирских восстаний. 3. Разбрелись по городам Башкирии, выполняя функции говновозов, извозщиков, дворников. 4. Разбрелись по деревням обслуживая население как мелкие торговцы.
Размножились как тараканы, не участвуя ни в каких войнах, спрятавшись за спинами башкир, а теперь им подавай половину республики.
************************************************************
***********************************
Вревали в ВОВ. Муса Гареев, Шаймуратов. Ты, потомок конокрадов и вошеедов, о своём никудышном народишке, не заслуженно высокого мнения. Самый древний народ это армяне, затем евреи, далее египтяне, баски. Башкиры появились в 15 веке, это сброд из кочевых племён и лесных самоедов. Оттого низкорослые, кривоногие, плоскомордые с такими же плоскими мозгами. Ошибка природы. Советская власть из обезиан попыталась сделать человеков, но безуспешно. Генетика. ВотТефкелев знал как надо. За это ему и памятник поставили.



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  • 17 | 06.02.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 06.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разбрелись по городам Башкирии
***
Кхе!
Без комментариев умственных способностей валидовца Каца.
++++++++++++++++++

Это Кухарка балуется со своими клонами, сегодня у нее сбор всего наличного состава.



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  • 18 | 06.02.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.02.2019, 11:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16701 | Рейтинг: -2993,4
Размножились как тараканы, не участвуя ни в каких войнах, спрятавшись за спинами башкир, а теперь им подавай половину республики.
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Чё ж вы то не размножались, импотенты што ля? Пока башкир сидел голой жопой на дырявом полу с кураем, татары работали. Почитай классиков Мамина Сибиряка, Даля, узнаешь многого интересного. Ленивые, беспечные, тупые, от того башкирцы и погибали целыми деревнями от голода и холода.



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  • 19 | 06.02.2019, 12:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16710 | Рейтинг: -2996,2
Вревали в ВОВ. Муса Гареев, Шаймуратов.
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А кто спорит то? Они башкиры, хотя писарчуки из татар (как и коноводы, повара, каптерщики) старательно писали, что они татары.
Но истинные татары воевали в ВОВ в батальонах СС.
А о войнах до ВОВ татар ВООБЩЕ не было слышно. Всегда без вести пропадали.



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  • 20 | 06.02.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.02.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всегда выступал и буду выступать за сохранение любых национальных языков , любых народов !
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По конкретнее нельзя узнать когда и куда ты "выступал"



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