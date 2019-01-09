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Полет жирующего Рогозина на Урал обошелся в шесть миллионов рублей

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Для визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, стоимость фрахта составила свыше 6 122 000 рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

[img]
[img]http://journalufa.com/uploads/posts/2019-02/1549509377_rogozin.jpg[/img]


В проекте договора указано, что для полета делегации авиакомпания «Космос» предоставила самолет Ту-134 (RA-65995) с питанием категории «Комфорт», а также резервный борт (RA-65994), сумма контракта составила 4 309 950 рублей. Полет должен был состояться 4 февраля из Внуково в Челябинск, затем в Уфу и 5 февраля из Уфы – в Москву.

Как говорится на сайте авиакомпании, указанный ВИП-борт рассчитан на 30 человек, «салон самолета разделен на четыре класса, первом классе на просторных креслах могут с комфортом разместиться два человека».

Кроме того, для полетов по предприятиям Челябинской области был арендован вертолет Ми-8Т, стоимость аренды которого составила 1 812 500 рублей. 4 февраля делегация Роскосмоса проинспектировала ГРЦ Макеева, в Миассе Дмитрий Рогозин провел совещание с губернатором Челябинской области, встретился со специалистами предприятий, входящих в структуру холдинга ГРЦ. 5 февраля руководство отрасли посетило «Златмаш» (Златоуст) и Усть-Катавский вагоностроительный завод.

По данным сайта Flightradar24, указанный борт Ту-134 вылетел 5 февраля из Челябинска, и, минуя Уфу, приземлился во Внуково.

Газета.Ру
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  • Гость
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  • 1 | 07.02.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России все встало с ног на голову, притом больную!
Это ж надо было додуматься чтобы корреспондента рогозина назначить рулить Росскосмосом!
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.



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  • Гость
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  • 2 | 07.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А дымящие завода как, прикроют на время, а то не дай Бог дымку наглотается, с виду такой болезненный.



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.02.2019, 11:25 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36710 | Рейтинг: +5687,8
5.02.2019 - 21:29

В начале 1990-х годов Дмитрий Рогозин был фигурантом расследования по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Об этом сообщается в расследовании «Собеседника».

По сведениям издания, информация о привлечении Рогозина к ответственности содержится в архиве зонального информационного центра ГУВД Москвы. Будущий вице-премьер не просто являлся фигурантом дела, но и объявлялся в розыск. В ориентировке ОВД «Аэропорт» содержатся данные о внешности Рогозина, а также его ФИО, дата рождения и адрес.

Как уточняет издание, уйти от наказания Рогозину помогла действующая тогда норма уголовно-процессуального кодекса, согласно которой прокуратура была вправе вместо направления дела в суд «передать лицо на поруки трудовому коллективу или общественной организации для перевоспитания и исправления» в том случае, когда «факт преступления очевиден». Именно эта норма позволила Рогозину избежать судимости. На поруки его взял трудовой коллектив образовательной организации «Российско-Американский университет-корпорация», чьим сотрудником он тогда являлся.

Как отмечает «Собеседник», темные пятна есть и в биографии супруги главы «Роскосмоса» Татьяны Рогозиной. По информации издания, в 2003-м году она стала соучредителем ООО «Линда Флора». Вторым совладельцем бизнеса был Омар Давидович Лолуа, более известный как «вор в законе» Омик Сухумский. Кроме того, в учредительных документах ИНН Рогозиной совпадает с ИНН некоего Узуняна Георгия Зурабовича.

Издание отмечает, что в структурах госкорпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Рогозин, продолжаются госзакупки по завышенным ценам. Так, в Центре имени Хруничева по ценам выше рыночных приобретают даже какао — за упаковку в 100 г какао «Золотой ярлык» предприятие платит 93 руб., однако розничная цена продукта на треть ниже.

Это происходит на фоне финансовая дыры в 111 млрд руб., которая образовалась в научно-производственном центре. При этом на балансе предприятия числится пять автомобилей бизнес-класса Audi A6, три внедорожника премиум-класса Lexus LX570 и представительский седан Lexus LS 600h.

Зарплата самого Рогозина в «Роскосмосе» составляет 6 млн руб. в месяц. При этом рядовые сотрудники структур госкорпорации зарабатывают меньше, чем в среднем по региону. Так, согласно открытым вакансиям в НПО имени Лавочкина, до вычета налогов слесарь-сборщик летательных аппаратов получает 45 тыс. руб., а монтажник электрооборудования – 41 тыс. руб.



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  • 4 | 07.02.2019, 11:26 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36710 | Рейтинг: +5687,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Зарплата самого Рогозина в «Роскосмосе» составляет 6 млн руб. в месяц.

=============А ведь должен сидеть!



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  • 5 | 07.02.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Космическая победа:Зарплата главы «Роскосмоса» в 7 раз выше, чем у директора NASA. Ну и кто на самом деле главный победитель космической гонки?!



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  • 6 | 07.02.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63085 | Рейтинг: +12215,1
250 перелётов Илона Маска по всему миру стоили Тесле 45 млн. рублей в прошлом году.

Рогозин играючи за 2 дня потратил из бюджета 6 млн., слетав в Челябинск.



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  • 7 | 07.02.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каков поп, таков и приход. Санкции, подешевела нефть. В итоге призывы затянуть пояса, для народа.конечно же, не для власть держащих..Что означает абсолютную бездарность наших "правителей" в богатейшей ресурсами и человеческим потенциалом стране. Богатейшая ресурсами страна,отсталый в технологическом развитии, сырьевой придаток запада, с оболваненным полунищим населением и кучкой никак ненажрущихся особо приближённых к амператору. В каменный век, уверенно с кадилом и дубинками, вперде! А молодёжь уезжает туда, где строят луноходы, марсоходы, айфоны, где нет царьков и рогозиных у которого морда в люк не влезла, а хотел сам полететь.



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  • 8 | 07.02.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может ему еще и на трамвае с холопами ездить?



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  • 9 | 07.02.2019, 14:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29477 | Рейтинг: -701,3
А чего делать главе Роскосмоса в Уфе, космическую промышленность развивать?
В Байконур его если выпускают, то с великой неохотой



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