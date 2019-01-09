Полет жирующего Рогозина на Урал обошелся в шесть миллионов рублей

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Для визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, стоимость фрахта составила свыше 6 122 000 рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.[img]В проекте договора указано, что для полета делегации авиакомпания «Космос» предоставила самолет Ту-134 (RA-65995) с питанием категории «Комфорт», а также резервный борт (RA-65994), сумма контракта составила 4 309 950 рублей. Полет должен был состояться 4 февраля из Внуково в Челябинск, затем в Уфу и 5 февраля из Уфы – в Москву.Как говорится на сайте авиакомпании, указанный ВИП-борт рассчитан на 30 человек, «салон самолета разделен на четыре класса, первом классе на просторных креслах могут с комфортом разместиться два человека».Кроме того, для полетов по предприятиям Челябинской области был арендован вертолет Ми-8Т, стоимость аренды которого составила 1 812 500 рублей. 4 февраля делегация Роскосмоса проинспектировала ГРЦ Макеева, в Миассе Дмитрий Рогозин провел совещание с губернатором Челябинской области, встретился со специалистами предприятий, входящих в структуру холдинга ГРЦ. 5 февраля руководство отрасли посетило «Златмаш» (Златоуст) и Усть-Катавский вагоностроительный завод.По данным сайта Flightradar24, указанный борт Ту-134 вылетел 5 февраля из Челябинска, и, минуя Уфу, приземлился во Внуково.