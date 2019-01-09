Кремлевский пропагандон: Рост цен для людей не драматичен

Дмитрий Киселев объяснил Юрию Дудю, почему стыдно обсуждать пенсии, а повышение цен — не новость. Кроме того, телеведущий рассказал про своего брата в США, с которым он не общается, и племянника, отбывающего срок в немецкой тюрьме.Видео:Про новостные сюжеты на «Вестях недели»Про Венесуэлу:Киселев заявил, что про политический и финансовый кризис в Венесуэле говорят в других программах, а выпуск «Вестей недели» был посвящен государственному перевороту, поэтому «говорить о том, как плохо живет Венесуэла, в данном случае было неуместно». «Нельзя привести все факты. Информация — это всегда ее отбор», — отметил телеведущий.«В Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом. Да, это не самая богатая страна. Украина тоже плохо жила при Януковиче, сейчас, после госпереворота, стала жить еще хуже. Это такие популистские вещи, которые страну ввергают в еще более тяжелую, даже безнадёжную ситуацию. Я не поддерживаю госперевороты».О том, почему в «Вестях недели» не говорят про повышение цен в первых выпусках после Нового года:«Это (повышение цен) не является новостью в данном случае. И мы рассказываем об экономике России достаточно прямо, и я сам говорю в эфире, что основная проблема — это неспособность найти ключи от нашего экономического роста. Сейчас (в стране) рост. Это не гипотеза, это данные Росстата. Что-то подорожало, что-то подешевело. Я не экономист, у меня это делают экономические обозреватели. Это не драматичная проблема, рост цен не драматичен для большинства населения России».О размере пенсии и деньгахКиселев сказал, что забыл выйти на пенсию в 60 (по старым законам) и вышел в 62 — и теперь у него есть право бесплатного проезда в общественном транспорте. Впрочем, обсуждать размер пенсии телеведущий отказался наотрез:«Вы можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? У вас есть свои ограничения, правда ли? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльмены о деньгах не говорят».В интервью Киселев также подробно рассказал об обстоятельствах покупки 200-метровой квартиры в жилом комплексе «Легенды цветного», которая, по данным СМИ, стоит около 160 миллионов рублей. По словам телеведущего, около 50 лет он с семьей жил в Королеве, и, когда у него появилась вторая работа (гендиректором информагентства «Россия сегодня». — Esquire), вопрос переезда в центр стал острым.«Для нас определяющим было само место — между телевидением и агентством. Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых «Мерседесов» в Москве, это был 1990 год. Я сделал фильм «100 дней президента Горбачева», и на 100-й день Горбачев дал интервью для этого фильма, которое транслировалось в СССР и Германии. За него я получил огромные деньги: мне хватило на «Мерседес» и коробку от дома в Королеве. Потом я работал с западными компаниями. В общем, я уверенно себя чувствовал всегда».Про виллу в КрымуКиселев прокомментировал скандал с виллой в Коктебеле. По его словам, данные о стоимости дома в 200 миллионов рублей — ложь, а на самом деле он стоит примерно в десять раз меньше:«Скандинавский стиль — это минимализм, и дом у меня не огромный: первоначально он был 120 метров, мы пристроили еще 90, в итоге получилось 210 метров».Также Киселев отметил, что не знает главного редактора издания «Город24» Елену Войтову, где была опубликована статья архитектора Владимира Мазурина о том, что вилла телеведущего построена на опасном участке, где возможны оползни. Он сказал, что не пытался помешать распространению этой информации и назвал «фейком» сообщения об увольнении главного редактора издания и изъятии тиража.О брате, который живет в СШАКиселев рассказал, что его старший брат живет в США и настроен против России, поэтому они не общаются уже около 14 лет. Но конфликт связан не с политикой, а касается родителей.«Последний раз мы виделись, когда он приезжал на день рождения мамы. Маме тогда исполнилось 90 лет, и он приехал не в сентябре, когда была дата, а в феврале, когда самые дешевые билеты, как я понял».Киселев также рассказал, что сын его брата — гражданин Германии и сейчас сидит в немецкой тюрьме за то, что воевал в ДНР. «После этого он ушел в монастырь, подстригся в монахи на Афоне, потом по монашеским делам поехал куда-то в Болгарию, болгары его арестовали и отправили в Германию».На вопрос Дудя, отпустил бы он своих сыновей воевать на Донбасс, Киселев ответил утвердительно.О Путине«Я уважаю его. По‑христиански, я люблю его. Я считаю, что он сохранил наше государство, даже создал модель государства, которая будет существовать, слава богу, и после него. Он, наверное, лучший правитель России за многие века».Среди ошибок Путина, или «неисполненных задач», Киселев называет экономический рост темпами выше среднемировых. «Никак не растёт кокос, понимаете, какая штука», — отметил он.О том, почему Россия живет хуже Запада«У нас было слишком много революций и социальных экспериментов, мы сами себя этим разрушаем. Что касается СССР — это была тупиковая ветвь развития, эволюции человеческой. Мы вышли с одной стороны с большими техническими достижениями, с другой стороны — отрицательным социальным опытом (иждивенчеством и неумением жить в рыночной экономике). Кроме того, определенное действие оказывают санкции».