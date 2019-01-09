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Кремлевский пропагандон: Рост цен для людей не драматичен

  • Опубликовано: natall | 07.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30926 | Комментарии: 8
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Дмитрий Киселев объяснил Юрию Дудю, почему стыдно обсуждать пенсии, а повышение цен — не новость. Кроме того, телеведущий рассказал про своего брата в США, с которым он не общается, и племянника, отбывающего срок в немецкой тюрьме.

Кремлевский пропагандон: Рост цен для людей не драматичен


Видео:



Про новостные сюжеты на «Вестях недели»

Про Венесуэлу:

Киселев заявил, что про политический и финансовый кризис в Венесуэле говорят в других программах, а выпуск «Вестей недели» был посвящен государственному перевороту, поэтому «говорить о том, как плохо живет Венесуэла, в данном случае было неуместно». «Нельзя привести все факты. Информация — это всегда ее отбор», — отметил телеведущий.

«В Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом. Да, это не самая богатая страна. Украина тоже плохо жила при Януковиче, сейчас, после госпереворота, стала жить еще хуже. Это такие популистские вещи, которые страну ввергают в еще более тяжелую, даже безнадёжную ситуацию. Я не поддерживаю госперевороты».

О том, почему в «Вестях недели» не говорят про повышение цен в первых выпусках после Нового года:

«Это (повышение цен) не является новостью в данном случае. И мы рассказываем об экономике России достаточно прямо, и я сам говорю в эфире, что основная проблема — это неспособность найти ключи от нашего экономического роста. Сейчас (в стране) рост. Это не гипотеза, это данные Росстата. Что-то подорожало, что-то подешевело. Я не экономист, у меня это делают экономические обозреватели. Это не драматичная проблема, рост цен не драматичен для большинства населения России».

О размере пенсии и деньгах

Киселев сказал, что забыл выйти на пенсию в 60 (по старым законам) и вышел в 62 — и теперь у него есть право бесплатного проезда в общественном транспорте. Впрочем, обсуждать размер пенсии телеведущий отказался наотрез:

«Вы можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? У вас есть свои ограничения, правда ли? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльмены о деньгах не говорят».

В интервью Киселев также подробно рассказал об обстоятельствах покупки 200-метровой квартиры в жилом комплексе «Легенды цветного», которая, по данным СМИ, стоит около 160 миллионов рублей. По словам телеведущего, около 50 лет он с семьей жил в Королеве, и, когда у него появилась вторая работа (гендиректором информагентства «Россия сегодня». — Esquire), вопрос переезда в центр стал острым.

«Для нас определяющим было само место — между телевидением и агентством. Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых «Мерседесов» в Москве, это был 1990 год. Я сделал фильм «100 дней президента Горбачева», и на 100-й день Горбачев дал интервью для этого фильма, которое транслировалось в СССР и Германии. За него я получил огромные деньги: мне хватило на «Мерседес» и коробку от дома в Королеве. Потом я работал с западными компаниями. В общем, я уверенно себя чувствовал всегда».

Про виллу в Крыму

Киселев прокомментировал скандал с виллой в Коктебеле. По его словам, данные о стоимости дома в 200 миллионов рублей — ложь, а на самом деле он стоит примерно в десять раз меньше:

«Скандинавский стиль — это минимализм, и дом у меня не огромный: первоначально он был 120 метров, мы пристроили еще 90, в итоге получилось 210 метров».

Также Киселев отметил, что не знает главного редактора издания «Город24» Елену Войтову, где была опубликована статья архитектора Владимира Мазурина о том, что вилла телеведущего построена на опасном участке, где возможны оползни. Он сказал, что не пытался помешать распространению этой информации и назвал «фейком» сообщения об увольнении главного редактора издания и изъятии тиража.

О брате, который живет в США

Киселев рассказал, что его старший брат живет в США и настроен против России, поэтому они не общаются уже около 14 лет. Но конфликт связан не с политикой, а касается родителей.

«Последний раз мы виделись, когда он приезжал на день рождения мамы. Маме тогда исполнилось 90 лет, и он приехал не в сентябре, когда была дата, а в феврале, когда самые дешевые билеты, как я понял».

Киселев также рассказал, что сын его брата — гражданин Германии и сейчас сидит в немецкой тюрьме за то, что воевал в ДНР. «После этого он ушел в монастырь, подстригся в монахи на Афоне, потом по монашеским делам поехал куда-то в Болгарию, болгары его арестовали и отправили в Германию».

На вопрос Дудя, отпустил бы он своих сыновей воевать на Донбасс, Киселев ответил утвердительно.

О Путине

«Я уважаю его. По‑христиански, я люблю его. Я считаю, что он сохранил наше государство, даже создал модель государства, которая будет существовать, слава богу, и после него. Он, наверное, лучший правитель России за многие века».

Среди ошибок Путина, или «неисполненных задач», Киселев называет экономический рост темпами выше среднемировых. «Никак не растёт кокос, понимаете, какая штука», — отметил он.

О том, почему Россия живет хуже Запада

«У нас было слишком много революций и социальных экспериментов, мы сами себя этим разрушаем. Что касается СССР — это была тупиковая ветвь развития, эволюции человеческой. Мы вышли с одной стороны с большими техническими достижениями, с другой стороны — отрицательным социальным опытом (иждивенчеством и неумением жить в рыночной экономике). Кроме того, определенное действие оказывают санкции».






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  • 1 | 07.02.2019, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией". В.И. Ленин.



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  • 2 | 07.02.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост цен для людей не драматиче
================================
Все станет на свои места если определится кого этот пропагандон с читает людьми, а кого кормовой базой для этих "людей"



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  • 3 | 07.02.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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С такой кисилевской жизнью вся страна по христиански любила бы Путина, но увы, живут сегодня хорошо в России только воры и негодяи.



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  • 4 | 07.02.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну ты Кисель почтичто брат мне - у меня тоже братан живет на Украине и такойже упрямый - я ему втолковываю втолковываю , что он там плохо живет , а он все болезным и болезным обзывает меня - ну тупой блин !



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  • 5 | 07.02.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В советское время за подобные интервью в истории болезни г-на Киселева появлялась бы запись: «Страдает манией величия, сравнивает себя с Лениным, требует к себе повышенного внимания и комфорта. При этом величаво словоохотлив, ленив и неопрятен ».



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  • 6 | 07.02.2019, 13:06 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2594 | Рейтинг: -609,5
В сети снова появились жуткие снимки гинекологического отделения центральной больницы Ишимбая, что расположено на улице Докучаева, 10а. Фотографии буквально накануне сделала Мария Ахмедова, находясь в стационаре. На них видно, что стены здания все в трещинах и, очевидно, протекают. Другие женщины подтвердили: ситуация в отделении плачевная. Роженицы обращались в Министерство здравоохранения. Светлана Кускарбекова, руководитель пресс-службы ведомства, 29 января заверила жительниц Ишимбая, что в данный момент разрабатывается документация на комплексный капитальный ремонт. Он начнется, как только будут выделены средства. Судя по всему, пока что их нет. Однако неопределенность будущих мам не устраивает, они обратились за помощью к Радию Хабирову.
https://proural.info/society/v-pripyati-luchshe-v-bashkirii-
zhenshchiny-rozhayut-v-antisanitarnykh-usloviyakh/
-------------------------------------
Опять к царю с челобитными...Средств нет,а как же прошлогодний профицит бюджета,распилили ,что ли?

Профицит бюджета Башкирии за 6 месяцев 2018 года составил 24 млрд рублей

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ufa/freenews/5b5706759a79478e1cf6ed01



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  • 7 | 07.02.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это какой - то памфлет- объяснение !
Здесь не хочу объяснять , здесь все хорошо буду отвечать .
А здесь трусы сниму и не покажу , а здесь Господа благодарю !
Я рад , что родился умным и не вожусь с бедными
родственниками !
Короче СКЛИЗКИЙ налим !



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  • 8 | 07.02.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или несчастье.
Григорий Сковорода



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