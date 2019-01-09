Карманная шобла? ...

15 судей Верховного суда Башкирии решили переехать в Пятигорск вслед за за их бывшим руководителем Михаилом Тарасенко.В Высшую квалификационную коллегию судей России поступили их заявления о рекомендации их кандидатом на должность судьи Пятого кассационного суда. Конкурс на вакансии был объявлен 12 октября 2018 года.6 февраля, в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) значатся вопросы о рекомендациях судей на вакансии в Пятом кассационном суде общей юрисдикции (КСОЮ) . На эти вакансии претендуют в том числе 15 судей Верховного суда Башкирии. Всего сегодня должны рассмотреть 32 заявления.Вот список этих претендентов из ВС РБ:Гареева Диана РифовнаЗайнуллина Гульсум КабировнаНафиков Ильдар АмирьяновичНурмухаметова Рамиля РаисовнаРахматуллин Азат АсхатовичРахматуллина Айгуль МансуровнаСултанов Марат ИльдаровичУсманова Гузель ФлюровнаФахретдинова Ригина ФагимовнаКолбина Надежда ВикторовнаЛеонтьев Сергей АлександровичМинеева Вероника ВикторовнаМурзакова Рита ФанзовнаСтадникова Виктория АнатольевнаЧерчага Стелла ВладимировнаВсе претенденты в настоящее время работают в Верховном суде Башкирии, по данным официального сайта суда. А Сергей Леонтьев входит в состав президиума ВС РБ.В сентябре 2018 года председателем Пятого КСОЮ был назначен прежний председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко, отработавший в республике 11 лет. В Уфе он стал фигурантом неприятного инцидента с пропавшими в обанкротившемся «ОПМ-банке» 632 миллионами, выделенными Верховным судом России на строительство нового здания ВС РБ. Но дело ничем не закончилось.Фактически Михаил Тарасенко пошел на повышение. Он возглавил новую кассационную инстанцию, организованную в рамках судебной реформы.И теперь будет вершить судьбы тех, кто недоволен правосудием в семи регионах России: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Чечне и Северной Осетии-Алании.Под началом Михаила Тарасенко решили поработать его бывшие коллеги из Верховного суда Башкирии. Вряд ли это случайно. Насколько качественным будет состав Пятого КСОЮ, если судьям дадут добро на переезд в Пятигорск, своим мнением поделился уфимский юрист Радик Рахматуллин:- Я работал судьей 11 лет и адвокатом более 20 лет и многих из этих кандидатов знаю. Считаю, что некоторые из них, кого я знаю по работе в Верховном суде Башкирии, просто занимались отписками. И сложно будет говорить о высоком качестве их работы на новом месте.