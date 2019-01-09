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Карманная шобла?

  • Опубликовано: natall | 07.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32415 | Комментарии: 13
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15 судей Верховного суда Башкирии решили переехать в Пятигорск вслед за за их бывшим руководителем Михаилом Тарасенко.

Карманная шобла?


В Высшую квалификационную коллегию судей России поступили их заявления о рекомендации их кандидатом на должность судьи Пятого кассационного суда. Конкурс на вакансии был объявлен 12 октября 2018 года.

6 февраля, в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) значатся вопросы о рекомендациях судей на вакансии в Пятом кассационном суде общей юрисдикции (КСОЮ) . На эти вакансии претендуют в том числе 15 судей Верховного суда Башкирии. Всего сегодня должны рассмотреть 32 заявления.

Вот список этих претендентов из ВС РБ:

Гареева Диана Рифовна
Зайнуллина Гульсум Кабировна
Нафиков Ильдар Амирьянович
Нурмухаметова Рамиля Раисовна
Рахматуллин Азат Асхатович
Рахматуллина Айгуль Мансуровна
Султанов Марат Ильдарович
Усманова Гузель Флюровна
Фахретдинова Ригина Фагимовна
Колбина Надежда Викторовна
Леонтьев Сергей Александрович
Минеева Вероника Викторовна
Мурзакова Рита Фанзовна
Стадникова Виктория Анатольевна
Черчага Стелла Владимировна

Все претенденты в настоящее время работают в Верховном суде Башкирии, по данным официального сайта суда. А Сергей Леонтьев входит в состав президиума ВС РБ.

В сентябре 2018 года председателем Пятого КСОЮ был назначен прежний председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко, отработавший в республике 11 лет. В Уфе он стал фигурантом неприятного инцидента с пропавшими в обанкротившемся «ОПМ-банке» 632 миллионами, выделенными Верховным судом России на строительство нового здания ВС РБ. Но дело ничем не закончилось.

Фактически Михаил Тарасенко пошел на повышение. Он возглавил новую кассационную инстанцию, организованную в рамках судебной реформы.

И теперь будет вершить судьбы тех, кто недоволен правосудием в семи регионах России: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Чечне и Северной Осетии-Алании.

Под началом Михаила Тарасенко решили поработать его бывшие коллеги из Верховного суда Башкирии. Вряд ли это случайно. Насколько качественным будет состав Пятого КСОЮ, если судьям дадут добро на переезд в Пятигорск, своим мнением поделился уфимский юрист Радик Рахматуллин:

- Я работал судьей 11 лет и адвокатом более 20 лет и многих из этих кандидатов знаю. Считаю, что некоторые из них, кого я знаю по работе в Верховном суде Башкирии, просто занимались отписками. И сложно будет говорить о высоком качестве их работы на новом месте.

МКС
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  • 1 | 07.02.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры



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  • 2 | 07.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я если бы в Якутию переводили, сколько заявлений было бы..? Кисловодск, говоришь...



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  • 3 | 07.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Из 15 судей- 11 женщины. Я бы предпочёл, чтобы меня судил судья мужчина. Хотя бы половина судей были б мужчинами, все катится к пропасти.



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  • 4 | 07.02.2019, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36710 | Рейтинг: +5687,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Радик Рахматуллин абсолютно прав.Порядочный мужик. Лично знаком. Нихера эти судьи не делали, занимались отписками.



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  • 5 | 07.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры
--------------------
Чем больше таких порядочных убежит тем лучше. Присоединяйся к ним



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2

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  • 6 | 07.02.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда " шуба " туда и " блохи " !
НО эти " блохи " во многих случаях вызывали
к себе интерес тем что , рванули в теплые края !
А в Якутии " блохи " не будут жить ! Холодно .
Вымерзнуть к Эб. матери ! Не комфортно !



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  • 7 | 07.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры
--------------------
Чем больше таких порядочных убежит тем лучше. Присоединяйся к ним
___________________________________________________
Тогда Губерния превратится в лепрозорий



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  • 8 | 07.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры
--------------------
Чем больше таких порядочных убежит тем лучше. Присоединяйся к ним
_______________________________________________
Тогда в Губерния превратится в лепрозорий



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  • 9 | 07.02.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 07.02.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры

****
Были холопами прибегали стали "порядочными" стали бежать.



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  • 10 | 07.02.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 07.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочные люди бегут из страны башкир, скоро здесь останутся одни башкиры
--------------------
Чем больше таких порядочных убежит тем лучше. Присоединяйся к ним
_______________________________________________
Тогда в Губерния превратится в лепрозорий
______________________________________________
Можно просто отправить в Колыму на лесоповал пару уфагубОВЕЦОВ
и всем будет хорошо



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  • 11 | 07.02.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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сегодня уфагубОВЦА решили поставить рулить на сайте?
плохая идея всех подведет и себя подставит.
вон уже и книгу свою начал рекламировать.
Турк



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  • 12 | 07.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Список не состоявшихся как личности людишек,которые еще людей судят



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  • 13 | 07.02.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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На днях может выйти из заключения настоящий герой России полковник Квачков! Здоровья ему, счастья и сбычи мечт!



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