Хорош учитель: Воровство и продажа ТЭК, национализм, расправы с неугодными и захват власти

Радий Хабиров назвал первого президента Башкортостана своим учителем. Соответствующую запись Хабиров оставил в соцсетях.Радий Хабиров:-Я уже неоднократно говорил, что считал и считаю его своим учителем. Главное, чему я научился у него – искренне жить интересами людей, качество жизни которых в значительной степени зависит от власти, – поделился Радий Хабиров.По его словам, именно качество жить интересами людей «позволило первому Президенту Башкирии без больших потрясений провести республику через тяжелейшие 90-е годы».Я от всего сердца поздравляю Муртазу Губайдулловича с юбилеем и желаю крепкого здоровья и семейного благополучия! – поздравил нынешний руководитель региона с 85-летием первого Президента Башкирии.***Один из посетителей Уфимского Журнала:Ужасный человек, в ужасное время. Говно жевал и загнал республику в средневековые. Если бы не этот колхозный придурок, республика сегодня была бы другая. Пещерный национализм этого мерзавца отбросил нас далеко назад. Скольких людей погубил! И сегодня пытается своё немытое рыло совать в дела республики. Лебезит перед Хабировым, а ведь как пытался его уничтожить в свое время! Потом, когда не смог уничтожить, заскулил, начал оправдываться: "Неправильно информировали, ввели в заблуждение!". А скольких людей он по этой причине сажал в тюрьмы, выгонял из региона?! Башкиры про таких говорят: "Битен юмаган бэндэ" - немытая морда..Точнее не скажешь. С днем рождения Муртаза! Живи, *** - мы тебя помним! Нет, не добром.***Первый Президент РБ Муртаза Рахимов отмечает свой 85-летний юбилей. Он отказался от каких-либо торжеств, однако встретился с врио главы РБ Радием Хабировым. Глава республики поздравил юбиляра и отметил его заслуги перед республикой и страной.– В вашем послужном списке столько наград и благодарностей, что нам было сложно что-то подобрать. Изучили и обнаружили, что у вас нет Почетной грамоты Республики Башкортостан за вклад в социально-экономическое развитие. При этом все достижения и успехи республики непосредственно связаны с вашим именем и многолетним трудом, – отметил глава региона.Первый Президент РБ отмечен множеством государственных наград, среди них Орден Трудового Красного знамени, Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Государственных наград и грамот у Муртазы Рахимова более десятка. Имеются награды таких государств, как Бельгия, Казахстан, Абхазия.В 2016 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил Рахимову Орден преподобного Сергия Радонежского I степени.В завершении встречи Радий Хабиров предложил Муртазе Губайдулловичу отметить 90-летие первого Президента Башкортостана на высоком республиканском уровне.