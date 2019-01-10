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Хорош учитель: Воровство и продажа ТЭК, национализм, расправы с неугодными и захват власти

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Радий Хабиров назвал первого президента Башкортостана своим учителем. Соответствующую запись Хабиров оставил в соцсетях.

Хорош учитель: Воровство и продажа ТЭК, национализм, расправы с неугодными и захват власти


Радий Хабиров:

-Я уже неоднократно говорил, что считал и считаю его своим учителем. Главное, чему я научился у него – искренне жить интересами людей, качество жизни которых в значительной степени зависит от власти, – поделился Радий Хабиров.

По его словам, именно качество жить интересами людей «позволило первому Президенту Башкирии без больших потрясений провести республику через тяжелейшие 90-е годы».

Я от всего сердца поздравляю Муртазу Губайдулловича с юбилеем и желаю крепкого здоровья и семейного благополучия! – поздравил нынешний руководитель региона с 85-летием первого Президента Башкирии.

***

Один из посетителей Уфимского Журнала:

Ужасный человек, в ужасное время. Говно жевал и загнал республику в средневековые. Если бы не этот колхозный придурок, республика сегодня была бы другая. Пещерный национализм этого мерзавца отбросил нас далеко назад. Скольких людей погубил! И сегодня пытается своё немытое рыло совать в дела республики. Лебезит перед Хабировым, а ведь как пытался его уничтожить в свое время! Потом, когда не смог уничтожить, заскулил, начал оправдываться: "Неправильно информировали, ввели в заблуждение!". А скольких людей он по этой причине сажал в тюрьмы, выгонял из региона?! Башкиры про таких говорят: "Битен юмаган бэндэ" - немытая морда..Точнее не скажешь. С днем рождения Муртаза! Живи, *** - мы тебя помним! Нет, не добром.

***

Первый Президент РБ Муртаза Рахимов отмечает свой 85-летний юбилей. Он отказался от каких-либо торжеств, однако встретился с врио главы РБ Радием Хабировым. Глава республики поздравил юбиляра и отметил его заслуги перед республикой и страной.

– В вашем послужном списке столько наград и благодарностей, что нам было сложно что-то подобрать. Изучили и обнаружили, что у вас нет Почетной грамоты Республики Башкортостан за вклад в социально-экономическое развитие. При этом все достижения и успехи республики непосредственно связаны с вашим именем и многолетним трудом, – отметил глава региона.

Первый Президент РБ отмечен множеством государственных наград, среди них Орден Трудового Красного знамени, Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Государственных наград и грамот у Муртазы Рахимова более десятка. Имеются награды таких государств, как Бельгия, Казахстан, Абхазия.

В 2016 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил Рахимову Орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

В завершении встречи Радий Хабиров предложил Муртазе Губайдулловичу отметить 90-летие первого Президента Башкортостана на высоком республиканском уровне.






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  • Гость
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  • 1 | 08.02.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А у нас ВСЕ с пещерным национализмом.А все новые назначения при новом как под копирку.А мы просто другого не знаем.



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  • 2 | 08.02.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
можно было бы нейтрально к нему относиться, если бы он не присвоил ТЭК Республики на имя своего урала., а оставил бы его в госсобственности.
Но с учетом алчности Москвы (путина) он должен был передать народу Республики - провести все организационные мероприятия, открыть лицевой счет на каждого жителя республики, как в Норвегии или арабских эмиратах
Вот тогда народ его благодарил бы и почитал.
Он не сохранил сельское хозяйство, не поддержал.
Преследовал всех неугодных.а эти сарбаевы, курманаевы и т.д.....



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  • 3 | 08.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уже неоднократно говорил, что считал и считаю его своим учителем.
============================================
Вот вам пожалуйста,- чистосердечное признание!
Этож надо! На весь интернет такое заявить!!!!



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  • 4 | 08.02.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
можно было бы нейтрально к нему относиться, если бы он не присвоил ТЭК Республики на имя своего урала., а оставил бы его в госсобственности.
Но с учетом алчности Москвы (путина) он должен был передать народу Республики - провести все организационные мероприятия, открыть лицевой счет на каждого жителя республики, как в Норвегии или арабских эмиратах
Вот тогда народ его благодарил бы и почитал.
Он не сохранил сельское хозяйство, не поддержал.
Преследовал всех неугодных.а эти сарбаевы, курманаевы и т.д.....



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1

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  • 5 | 08.02.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильные слова о тяжелейшем времени во время т.н. Перестройки . Вот Свердловской обл все было захвачено бандитами , все разворовано , правда гиганты индустрии оказались востребованы и они уцелени . ЧЧего стоит Уралмашевская банда!.В соседних областях положение было не лучше .
В РБ сохреняется какой-то порядок .Заводы и нефтянка работают , правда они вмиг оказались в загребущих руках москвичей.
Кто знает , тот знает , у кого аналитические способности - то понимает всю обстановку .МГР сделал очень много в тех тяжелейших условиях, в условиях слома систем .
Сейчас только дурак не критикует и не обвиняет в воровстве .Эта утка ,пущенная во время выкрута рук живуча до сих пор , и больше в голове и умах ватников, быдла, подверженного влиянию пропагондонов , преследующие определенные цели .Ведь и Ходора обвиняли о якобы подготовке к продаже всех активов принадлежащей кампаннии под руководством Ходора.Абрамович легко открутился без заключения - согласился на простую продажуСибнефти . Не погнушались ритейлерской сетью Магнит, просто она приносила огромные прибыли и бизнес был налажен гениально .
Так что прежде подумайте , огульно обвинять человека по заявлениям людей наподобии орловых, швецовых и рахматовых , которые являясь борзописцами так и не вырастили и не руководили и тремя курицами ...



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  • 6 | 08.02.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Главное, чему я научился у него – искренне жить интересами людей, качество жизни которых в значительной степени зависит от власти,
==================================
Радий завязывай пиарится!
Начни "жить интересами дюдей"!
Вот проблема нетерпющая отлогательст (проблему с подбором себе шапки можешь отложить):
Жители Башкирии предложили Радию Хабирову прожить на пенсию в размере меньше 8 тысяч рублей. Этой идеей они поделились с ним в комментариях к одному из его постов «ВКонтакте».

«Радий Фаритович, пенсия должна быть достойной у нас в республике... а не 7 800? И даже не 10 000 !!!! Попробуйте прожить на эту пенсию?!» —
предложила Гульфия Аккужина. Она попросила сделать руководителя республики все возможное, чтобы пожилые люди «жили, а не выживали», ведь среди них тоже есть чьи-то мамы.

Комментарий набрал свыше 130 лайков и вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. «В точку! Поднимите нашим мамам пенсии! 8 тысяч — смех, да и только!», «Да что-то все молчат про пенсию. 8 600 рублей, как жить? Ужас, стаж больше 33 лет», — поделились пользователи соцсети.



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  • 7 | 08.02.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимский Журнал совсем спохабился, одни хамские оскорбления в стиле кухарки с наташкой.



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  • 8 | 08.02.2019, 10:42 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 53 | Рейтинг: +1,7
Ученик усвоил от учителя изготовление фальшивых бюллетеней, научился припискам, оскорблению людей. Дальше пойдёт продажа оставшихся предприятий,присвоение денег, бани...



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  • 9 | 08.02.2019, 10:50 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 810 | Рейтинг: +99,1
Хабиров пришел к власти чтобы оправдать доверие работодателя. Видимо одним из условий было обеспечить спокойно прожить остаток жизни Рахимова.



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  • 10 | 08.02.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вместо Бабая пришли б Хамитов или Радиоактивный - то последсвия были б плачевны для республики и народа .РБ.



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  • 11 | 08.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Учитель и ученик продали Игорю Зюзину Белорецкий металлургический комбинат. Белорецк сделали аулом, присоединив его к лесному ставшему убыточным району.
Металургическая часть комбината новым владельцем была незамедлительно уничтожена.
Серьезные специалисты были заменены и перебрались на ММК.
Зарплаты упали.БМК хронически в предбанкоротном состоянии.
Город, раньшее ввводивший 30 000 кв. метров жилья в год, сегодня 6 лет не может достроить дом прямо под окнами администрации.
Полностью запущены коммуналка, социальная жизнь, медицина.
При всем этом, совсем недавно на центральных каналам бывшая гражданская жена И. Зюзина из официанток заявила. что олигарх с 2004 года тратил на неё по 45 млн. руб в год.
Таковы последствия бездумной распродажи башкирской жемчужины советской промышленности Башкирии.



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  • 12 | 08.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть одно существенное отличие МГР и ХРФ Муртаза мог против Москвы слово сказать, а Радио и пискнуть не осмелится!



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  • 13 | 08.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 .И сейчас не поздно потребовать доли своей в собственности государсва . Пиши заявление и дело в шляпе.Получишь еше 2 волги .
Сельское хозяйство в РБ как то сохраниось , хотя и разрушенном состоянии .Но в других регионах - растащен даже последний кирпич, не говоря о фермах и тракторах.
Пожалуйста, фамилии преследовавшихся и репрессированных при Рахимове.



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  • Эксперт
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  • 14 | 08.02.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
авершении встречи Радий Хабиров предложил Муртазе Губайдулловичу отметить 90-летие
_________________________________________________
СРАдия еще и на первый срок не выбрали, а он уже на ВСЮ пятилетку загадывает... и для себя, и для старого мерзавца.

Ну что, вата, нравится вам ёлочка?! Нравится, что вас вообще в расклад не берут?



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  • 15 | 08.02.2019, 12:06 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +91,1
“11 | 08.02.19.: Не зарегистрирован …Учитель и ученик продали Игорю Зюзину БМК. Белорецк сделали аулом… Металургическая часть комбината новым владельцем была незамедлительно уничтожена…Таковы последствия бездумной распродажи башкирской жемчужины советской промышленности Башкирии.”

Город@район был заселен практический русскими – первопроходцами Демидовыми, после ссыльными. Для башВласти они ни к чему были, задачей было замещение гордых арестантских коренными .

БМК была известна по всей Европе и конкурировала с шведами, немцами, производила пружинную сталь, в т.ч. для часовых механизмов. Полным циклом производства часов в мире владели только 3 страны, включая СССР.
В заорахимовские можно было создать металлургический кластер и освоить производство тех же примитивных метизов, что завозим сегодня из Китая. А кооперация с Белебейчанами могло дать взрывной эффект.

Математическая школа Хазанкина, созданного китайским евреем, чего стоила.
Школа травматолога Ларионова – ученика Елизарова из Кургана, к которому приезжали даже из за границы на лечение?
А сегодня в Белорецке вообще нет травматолога! Так что комплектация МЗстана замами типа Зиннуровой Гульнары Фаатовны забьёт последние гвозди в гроб здравоохранения РБ.
Надо же додуматься до назначения хилого администратора потенциалом уровня СУБ !



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  • Участник
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  • 16 | 08.02.2019, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16728 | Рейтинг: -2999,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Алиса, не в курсе не лезь!
На счет Белорецка не пищите. И так то слишком много внимания стали обращать на этот кусок Челябы, куда продались белоречане по своему страстному желанию.
С начала 90-х белоречане постоянно шумели, что они перейдут под Челибинскую область. Ну и перешли в конце то концов. Бабай как был против, но придурки еще хлеще галдели. Челибинцы купили БМК и всё! Нет теперь ничего белорецкого, даже хлеб привозят из Магнитогорска. Вот наконец то завыли белоречане. А кто виноват? Сами против воли республики продались, сами же и стойте дальше раком.
Тут один из активистов того времени ошивается, трухлявый пень называется. Он наверно рад, что Белорецк стал целиком рекреационной зоной Магнитогорских состоятельных людей. Все вокруг ихнее, а белоречане только как обслуга.



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  • 17 | 08.02.2019, 12:37 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1715 | Рейтинг: +481,2
Радий Хабиров и Муртаза Рахимов, и Рустэм Хамитов.

По всем троим могут и должны быть возбужены уголовные дела.
Публично судить.

За нарушение всех основ Конституции РФ: Нет выборов. 90% - фальш. Нет Свободы слова и СМИ и митингов. Удушены дем партии. Власть узурпирована. Коррупция политическая и воровство.

И по УК РФ ст. 354, за участие в подготовке и ведения агрессивных войн.



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  • 18 | 08.02.2019, 12:41 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +91,1
16 -му. Как раз то в курсе. С коммерческим директором БМК Зюзиным водку пил, по цехам с Валитовым ходил и т.д. Прекрасно знаком с Наф-Наф, Мироновской группировкой. С чехами, что хозяйничают в бел лесах.

А кто им продал то, не бабаюны что ли, с чего выгораживаешь заорахимовских - из одной ложки хлебали?

По Жеглову надо жить - вор должен сидеть и тчк!



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  • 19 | 08.02.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После избрания Хабирова Р.Ф. Главой в установленном порядке, все убедимся, что национализм башкирский живет и процветает, это явление только приостановлено.



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  • 20 | 08.02.2019, 12:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16728 | Рейтинг: -2999,3
И по УК РФ ст. 354, за участие в подготовке и ведения агрессивных войн.
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Какие войны вели главы РБ?
Золотарь, шел бы ты лесом в укропию. Ты так и хочешь довести россиян до состояния, что начнут выдавливать украинцев. После не скули. Ты где тут окопался? Уже заслужил того, чтобы дать тебе свободу.



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