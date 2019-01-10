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Свыше 150 бюджетников Башкортостана обратились в профсоюз Навального из-за низких зарплат

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Из Татарстана поступило 110 обращений, из Чувашии — 63. В профсоюз Алексея Навального обратились 159 сотрудников бюджетной сферы из Башкортостана, которые недовольны низкой заработной платой. Об этом "Idel.Реалии" рассказала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Свыше 150 бюджетников Башкортостана обратились в профсоюз Навального из-за низких зарплат


Она отметила, что из Татарстана поступило 110 жалоб, а из Чувашии — 63. По словам Ярмыш, "больше всего жалоб поступает от младшего и среднего медицинского персонала".

Напомним, 24 января Алексей Навальный объявил о запуске собственного профсоюза. Политик намерен добиваться справедливых выплат для работников бюджетной сферы.

По словам Навального, "майские указы" Владимира Путина гарантировали, что зарплата работников бюджетной сферы должна быть не ниже средней по региону или же превышать ее в два раза, однако местные власти не доплачивают работникам полагающиеся средства. Профсоюз Навального намерен оказывать необходимую юридическую помощь бюджетникам для получения выплат, составляя и отправляя соответствующие жалобы.

Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что профсоюз Навального подготовил жалобу для учителя истории из Набережных Челнов, активиста Раушана Валиуллина.

Он пожаловался, что его средняя заработная плата за последние шесть месяцев составила 22 564 руб. 55 копеек (до вычета НДФЛ), тогда как средняя зарплата в Татарстане, по данным органов государственной власти, составляет 33 890 руб.

Идель.Реалии
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  • 1 | 08.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы бюджетники, так деожать! Надо перестать боятся и требовать от власти ответа за свой базар!
А для радия это будет хорошим пинком для ускорения,- хватит ему пиаоится и заниматься прожиктерством, пора начинать исполнять обещания своего пахана!



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  • 2 | 08.02.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1 му - рожать или держать ?



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  • 3 | 08.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Зарплата повышенная - это хорошо . Но одеяло не может увеличиваться в размерах, можно натянуть на себя , в ущерб других .
Власти должны думать о производстве( упрощенно можно сказать - производство зарплат), дать работу всем .В селах- возродить заготконторы для приема выращенной сельхозпродукции. Возродить машино-тракторные станции. Строить жилье по заявкам сельчан. Возродить кооперацию- в виде сельхоз химии , агрохим , агроснаб и проч.
В городах - выселить незанятое население в малозаселенные земли ( Сибирь ,Север Дальвос), занять квалифицированную рабсилу на производствах, Завозить новые производства, технологии,с нацеленностью наперспективные направления .
Сократить кол-во ВУЗов , их слишком избыточно и они попросту не нужны . Возродить систему ТУ .ООптимизировать техникумы .
Вернуть в село мед учреждения и педагогов .Если один ученик начальных классов- то пусть учит один учитель до окончания 4 класса .Ведь отправить ребенка 7-10 лет в интернат для учебы- абсурдно , он еще не самостоятелен в быту , зачастую нет и стремления к учебе .
Вернуть транспортное сообщение между селами .
Селянам дать возможность рубить лес для строительства и для дров , по минимальным ценам .
Тупо повышать зарплату - мы уже проходили , и это ни к чему хорошему для страны , населению не приносит..
Хорошо бы отревизировать и обоснованность зарплат у высокооплачиваемых лиц, если обосновано и труд доступен уникальным и высококвалифицированным специлистам - почему б не давать!
Посмотреть: почему столько отдыхаем в т.н. каникулы, и почему доступны такие роскошные поездки на куршавели с полумиллионнй стоимостью.
Вот тогда , выполняя все параллельно , ИМХО, можно и повышать зарплату всем .



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  • 4 | 08.02.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сократить кол-во ВУЗов , их слишком избыточно и они попросту не нужны .
____________________________________________________________
____
Для начала запретить обучение на коммерческой основе, оставить только бюджет по результатам ЕГЭ. Часть вузов сама закроется.



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  • 5 | 08.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Тоже кому нашли обращается. Навальный это такой же проходимец только за кормушкой оказавшийся. Как и многие УЖисты.



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  • 6 | 08.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам Медведев сказал:
"А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю? Ну вот",



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  • 7 | 08.02.2019, 13:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
В Башкирии после отказа в госпитализации скончалась 16-летняя школьница
Родителям девочки отказали в госпитализации больного ребенка, девочка умерла в машине по дороге в больницу.
В Башкирии после отказа в госпитализации скончалась 16-летняя школьница
Инцидент произошел в начале февраля этого года, сообщает «Аургазинский Вестник». Родители 16-летней девочки из д.Тряпино Аургазинского района в связи с ухудшением состояния здоровья ребенка обратились за медицинской помощью в Толбазинскую центральную районную больницу. После консультации местного врача-фельдшера на приеме у врача-педиатра девочке был поставлен диагноз, выписаны лекарственные препараты.

По словам родителей, они просили положить дочь в больницу на лечение, но получили отказ, так как свободных мест в педиатрическом отделении не оказалось.

На следующий день состояние здоровья девочки ухудшилось и родители повторно пригласили на дом фельдшера, который по указанию лечащего врача сделал все необходимые уколы.

Но девочке становилось все хуже, и родители обратились на станцию скорой помощи с.Толбазы с заявкой для вызова скорой помощи. Так и не дождавшись приезда сотрудников больницы, а вскоре и вовсе получив от них отказ со ссылкой на отсутствие свободного транспорта, родители приняли решение самостоятельно доставить девочку в больницу, но в дороге ребенок скончался.

Стерлитамакский межрайонный отдел СКР по РБ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы, причинивших смерть по неосторожности несовершеннолетнему лицу.



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  • 8 | 08.02.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но девочке становилось все хуже, и родители обратились на станцию скорой помощи с.Толбазы с заявкой для вызова скорой помощи. Так и не дождавшись приезда сотрудников больницы, а вскоре и вовсе получив от них отказ со ссылкой на отсутствие свободного транспорта, родители приняли решение самостоятельно доставить девочку в больницу, но в дороге ребенок скончался.
_______________________________________________________
Соболезную родителям.
Но ты хочешь сказать что Путин виноват? Он позвонил чтобы скорую не прислали?



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  • 9 | 08.02.2019, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
Старенький профессор ковыляет по улице. Вдруг останавливается семёрка БМВ, из неё выскакивает лощёный мужичок и кричит: «Профессор, дорогой, вы меня помните? Я был вашим ассистентом на кафедре, пока не ушёл в профком. Сейчас в Думе заведую комитетом по науке. Заходите в офис, чайку попьём.»

Профессор ковыляет дальше. Останавливается майбах. Выскакивает дородная тётка и кричит: «Профессор, дорогой, вы меня помните? Я была вашей аспиранткой на кафедре, пока не вышла замуж за нашего мэра. Сейчас вот зАмки в Европе коллекционирую. Вот визитка, заезжайте ко мне в домик на Лазурном побережье, в казино сходим, винца попьём».

Профессор пыхтит по улице дальше. Останавливается роллс-ройс, выскакивает плюгавенький мужичонка и кричит: «Профессор, дорогой, вы меня помните, я был доцентом на вашей кафедре, пока не стал торговать нефтью. Приезжайте ко мне на Рублёвку, шашлычок поедим».

Наконец, профессор подгребает к своему дому и, проходя мимо помойки, слышит от какого-то бомжеватого типа, ковыряющегося в ящиках: «Профессор, дорогой, как здоровье, как дела?»

Профессор, растерянно:

— Как? И вы тоже работали на моей кафедре?

Бомж, обиженно:

— Почему это работал? Я и сейчас там преподаю.



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  • 10 | 08.02.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые УЖ-овцы! В Уфу на ПМЖ из Америки вернулся художник с мировой известностью Ян Крыжевский. 06.02 посетил МВД, жаловался, что "его мастерскую и квартиру на ул. Революционная заняло "Гипермаркет? или Гиперстрой? и не пускают его туда. Кажется, у него даже не было зимней одежды, почти в лахмотьях, голова прикрыта лишь летним шарфиком и т.п. А он ведь гордость Уфы. Кто знает куда обратиться в подобной трудной жизненной ситуации, помогите старику. Он еще даже творчеством не прочь заняться...



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  • 11 | 08.02.2019, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
После революции 2011 года минимальную зарплату в Ливии увеличили до 450 динаров в месяц (21 460 руб). Это в 2 раза больше новой минимальной зарплаты в России - 11 280 руб. Такой размер с 2019 года установили российские министры, чьи доходы в среднем составляют 12 млн руб в месяц



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  • 12 | 08.02.2019, 15:52 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36726 | Рейтинг: +5683,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
0 | 08.02.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые УЖ-овцы! В Уфу на ПМЖ из Америки вернулся художник с мировой известностью Ян Крыжевский.....

===============Не знаю такого, может отстал от жизни. Но, если его обижают, надо обратиться в посольство США!



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  • 13 | 08.02.2019, 16:05 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36726 | Рейтинг: +5683,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
История художника, уроженца Уфы, с начала 1990-х годов проживавшего в США, непроста - в последние годы находился в бедственном положении, без документов и средств к существованию, до того, как его дочь обратилась к главе республики Рустэму Хамитову с просьбой о содействии в возвращении отца на родину. Президент Башкортостана обратился к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову с просьбой о срочном оформлении документов, и буквально за семь-десять дней документы были оформлены, так что художник смог вновь ступить на родную землю.

===================Не догоняю.....Если 30 лет жил в США, а теперь бомжует, И, если даже нигде не работал, но получал пособие (450 баксов), то за 30 лет это более 140 т. баксов. Ну, ладно, половину пропил. Но , за оставшиеся 70 т. баксов он спокойно может купить картиру- студию и ещё на хлеб-воду останется.
Что то нам тут мозги конопятят.



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  • 14 | 08.02.2019, 16:20 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36726 | Рейтинг: +5683,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
| 08.02.2019, 16:03 | Автор: Кухарка
___________________________________
Вот я и стараюсь осчастливить старых пидорасов, и в частности того, что по кличке доцент))))
...

===========================
При чем тут я? Расскажи лучше о себе. Правда ли, что еблашке и калатушке ты даешь за водки литр почесать свой старый кли--тор?



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  • 15 | 08.02.2019, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.02.2019, 10:50 | Автор
..........." Тупо повышать зарплату - мы уже проходили , и это ни к чему хорошему для страны , населению не приносит..
Хорошо бы отревизировать и обоснованность зарплат у высокооплачиваемых лиц, если обосновано и труд доступен уникальным и высококвалифицированным специлистам - почему б не давать!
Посмотреть: почему столько отдыхаем в т.н. каникулы, и почему доступны такие роскошные поездки на куршавели с полумиллионнй стоимостью.
Вот тогда , выполняя все параллельно , ИМХО, можно и повышать зарплату всем ........."
=============================================
Простите , уважаемый ! Мне интересно когда в СССР
или РФ , ТУПО повышало зарплату работающим людям -
" мы уже проходили " ( КОГДА ??, )
и это ни к чему хорошему для страны , населению не приносит.
Что это ? Или это период разворовывания страны при ЕБН ?.
Но это было осуществлено по Строгому плану демократов ,
искусственно ( а не завышенных зарплат )
обесценить промышленность и затем за БЕСЦЕНОК скупить !
А затем разрушить все значимые флагманы производства !
И чтобы торговала Руссише ланд только сырьем !
Поэтому и вся страна сегодня в ж ОПП( е).



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  • 16 | 08.02.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.02.2019, 13:56 | Автор:

Соболезную родителям.
Но ты хочешь сказать что Путин виноват? Он позвонил чтобы скорую не прислали?
================================================
Падаль ! Лежи смирно , не воняй !



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  • 17 | 08.02.2019, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 08.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Власти должны думать о производстве
...

============

Согласен. Но власть бездарна и коррумпирована. Если раньше был Госплан, то теперь - "майские указы", прости-восподи.

Сейчас верховная власть уповает на возвращение олигархических капиталов и вложение их в экономику внутри страны. Противно слушать, как власть заискивает: дескать, мы вам тут комфортные условия для инвестиций создадим, вам будет приятно, только скорее вложите!.. Проститутка на трассе тоже зазывающе ждёт, когда ей вложат.



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  • 18 | 08.02.2019, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Профессора никто не гнал в омереки, сам напросился . И 30 лет жил в надежде на лучшую жизнь . А как стал отработанным материалом вернулся к прежней жене...виноват в страну( прошу прощения за описку).И будучи профессором так и не накопил средств на жизть .
Я лично не хочу кормить предателей и сбежавших с поля боя..!
То что случилось в Толбазах - показывает гнилость российской медицины .Обратились - положи на 1-2 дня при тяжелом состоянии,Понаблюдать , если просто кипеш- то выписка на след день .Нет у нас диагностических коек - хоть тресни ! . Даже без кормежки , без тапочек и халатов .. Как залягет человек - то обязательно отдай на несколько недель больничную койку!.
Да и фельдшера оказались не на высоте . Их как зощенковских героев не обучили высокому и чистому , стремлению оказать помощь себе подобному . Научился апломбу, высокомерию , снобизму и прочим порокам . И тут аульные не причем . Чаще это люди с небольших городков , поселков , с чрезвычайно высокой оценкой себя , и высоким уровнем самомнения.
Но выоды делать рано - может это простой грипп или менингит .Не будем бить человека прежде не разобравшись!



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  • 19 | 08.02.2019, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
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С мировой известностью и в Уфу? че та не пойму логики !



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  • 20 | 08.02.2019, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Тупо повышали зарплату в конце правления ЛИ Брежнева , А особенно при Горбатом , и ЕЬН. Тогда кажись и никто не следил за бюджетом , так сказать с сальдо -бульдо



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