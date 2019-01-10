Свыше 150 бюджетников Башкортостана обратились в профсоюз Навального из-за низких зарплат

Из Татарстана поступило 110 обращений, из Чувашии — 63. В профсоюз Алексея Навального обратились 159 сотрудников бюджетной сферы из Башкортостана, которые недовольны низкой заработной платой. Об этом "Idel.Реалии" рассказала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.Она отметила, что из Татарстана поступило 110 жалоб, а из Чувашии — 63. По словам Ярмыш, "больше всего жалоб поступает от младшего и среднего медицинского персонала".Напомним, 24 января Алексей Навальный объявил о запуске собственного профсоюза. Политик намерен добиваться справедливых выплат для работников бюджетной сферы.По словам Навального, "майские указы" Владимира Путина гарантировали, что зарплата работников бюджетной сферы должна быть не ниже средней по региону или же превышать ее в два раза, однако местные власти не доплачивают работникам полагающиеся средства. Профсоюз Навального намерен оказывать необходимую юридическую помощь бюджетникам для получения выплат, составляя и отправляя соответствующие жалобы.Ранее "Idel.Реалии" сообщали, что профсоюз Навального подготовил жалобу для учителя истории из Набережных Челнов, активиста Раушана Валиуллина.Он пожаловался, что его средняя заработная плата за последние шесть месяцев составила 22 564 руб. 55 копеек (до вычета НДФЛ), тогда как средняя зарплата в Татарстане, по данным органов государственной власти, составляет 33 890 руб.