Таможенная служба, Россельхознадзор РБ и транспортная прокуратура совместно провели рейд, в результате которого обнаруженный сыр «Дор блю» изъяли из продажи.
3 килограмма европейского сыра было уничтожено.
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Нагадили мелко: Аж 3 ведомства уничтожили 3 кило сыра
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