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Нагадили мелко: Аж 3 ведомства уничтожили 3 кило сыра

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«Охота» на санкционные продукты прошла успешно. На прилавках уфимского торгового комплекса нашли немецкий сыр с плесенью.

Нагадили мелко: Аж 3 ведомства уничтожили 3 кило сыра


Таможенная служба, Россельхознадзор РБ и транспортная прокуратура совместно провели рейд, в результате которого обнаруженный сыр «Дор блю» изъяли из продажи.

3 килограмма европейского сыра было уничтожено.






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  • Гость
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  • 1 | 08.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ха-Ха-Ха
Полдня потратили на это несколько сотрудников трех ведомств, а з/плата у них не хилая.
Отправить их в село хлеб выращивать и скотину.
Будет польза



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2

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  • Гость
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  • 2 | 08.02.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быстро эти подонки отреагировали на высказывание путина:
Президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение санкционных продуктов оправдано экономическими мотивами, передает «Интерфакс».
По словам президента, иногда с точки зрения экономики «лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать». Он заметил, что звучит это «странно», но обосновано сохранением рабочих мест, уровнем рентабельности, ценовой политикой и другими факторами.
Путин заверил, что несмотря на «не очень комфортное и благообразное» звучание его слов, уничтожение продуктов в конечном счете приводит к экономическому росту.
Маразм крепчает!!!!!



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4

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  • Гость
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  • 3 | 08.02.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По кило на ведомство - маловато будет ! Скоро им есть совсем нечего будет - пожалуй обратятся к профсоюзу Навального !



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1

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  • 4 | 08.02.2019, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
У этой замечательной псины - кардиостимулятор.
У собаки.
И она теперь работает в человеческой больнице с пациентами, которым предстоит та же операция.


https://twitter.com/prof_preobr/status/1093618423693750273

Это другой мир. Это другая планета.
Это другая цивилизация.
________________________________________
Когда я была подростком впитывавшим школьную пропаганду, слушая, как плохо живется всем-всем-всем в кап-странах Европы и США - я думала(наверное, как и все остальные) - "какое счастье, что я родилась в этой стране!".

Теперь я знаю, что это было НЕСЧАСТЬЕ! И для меня, и для моих родителей-бабушек-дедушек, и для моих братьев-сестер, сына, племяннкиков... Для нас всех.



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 08.02.2019, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
Малоизвестный факт: За последние три года в России уничтожено на 2 тысячи тонн больше зарубежных продуктов, чем поставлено США в 90-е годы в рамках гуманитарной помощи.



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3

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  • 6 | 08.02.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63095 | Рейтинг: +12215,3
Просто зафиксирую.
Слова о полезности уничтожения еды сказал позавчера ровно тот же Путин, который 10 дней назад делал скорбное лицо на акциях памяти умерших от голода в Ленинграде.



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5

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  • 7 | 08.02.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.02.2019, 12:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1905 | Комментарии: 63090 | Рейтинг: +12214,8
Малоизвестный факт: За последние три года в России уничтожено на 2 тысячи тонн больше зарубежных продуктов, чем поставлено США в 90-е годы в рамках гуманитарной помощи.
_____________________________________________________
Конкретизируй. Ты хочешь сказать что США мало помогали, или наши в космических масштабах уничтожают? Я пирамид, размером с Шиханы, из уничтоженных продуктов пока не наблюдаю



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 08.02.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда я была подростком впитывавшим школьную пропаганду, слушая, как плохо живется всем-всем-всем в кап-странах Европы и США - я думала(наверное, как и все остальные) - "какое счастье, что я родилась в этой стране!".

Теперь я знаю, что это было НЕСЧАСТЬЕ! И для меня, и для моих родителей-бабушек-дедушек, и для моих братьев-сестер, сына, племяннкиков... Для нас всех.
___________________________________________________________
Плиать, тебе сыра не хватает? Прислать?



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  • 9 | 08.02.2019, 16:20 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36726 | Рейтинг: +5683,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 08.02.2019, 16:20 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36722 | Рейтинг: +5686,1
| 08.02.2019, 16:03 | Автор: Кухарка
___________________________________
Вот я и стараюсь осчастливить старых пидорасов, и в частности того, что по кличке доцент))))
...

===========================
При чем тут я? Расскажи лучше о себе. Правда ли, что еблашке и калатушке ты даешь за водки литр почесать свой старый кли--тор?



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  • 10 | 08.02.2019, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вспомните, как в тех же США обычная практика при кризисах перепроизводства:
уничтожать продукт, топить пшеницу баржами и т.д. Это ж РЫНОК. Удержание высоких цен. Как там про капиталиста, за 300% прибыли готового мать родную продать? Борьба с санкционкой - из той же оперы. Марксизм, брат. Против него не попрёшь.



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  • 11 | 08.02.2019, 22:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у них квартиры по 5 лярдов, а они спасают народ от 3 кило сыра



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