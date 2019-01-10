Нагадили мелко: Аж 3 ведомства уничтожили 3 кило сыра

«Охота» на санкционные продукты прошла успешно. На прилавках уфимского торгового комплекса нашли немецкий сыр с плесенью.Таможенная служба, Россельхознадзор РБ и транспортная прокуратура совместно провели рейд, в результате которого обнаруженный сыр «Дор блю» изъяли из продажи.3 килограмма европейского сыра было уничтожено.