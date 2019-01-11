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Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее всё равно есть не стану

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«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают удивлять народ креативными ходами.

Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее всё равно есть не стану


14 февраля «Единая Россия» проведет в Уфе очередное заседание президиума регионального политсовета. Отличие этого заседания от других – лозунг, под которым будет проходить мероприятие. Слоган заседания предлагает «влюбиться» в «Единую Россию».

Редакция связалась с пресс-службой башкирского отделения фракции. Информацию прокомментировала Арина Рахимкулова:

«Заседание президиума регионального политсовета – постоянное мероприятие. 7 февраля у нас была встреча с блогерами, на ней Рустам Ахмадинуров заявил, что в связи с датой проведения заседания, которая совпадает с Днем всех влюбленных, презентация пройдет под девизом - Влюбись в ЕР. Презентованные на заседании проекты охватывают все сферы жизни, включая и культуру, и спорт, и здоровье. Каждый сможет найти для себя что-то, что ему нравится, принять участие в проектах и таким образом влюбиться в Единую Россию».






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  • 1 | 09.02.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение пенсионного возраста, это та красная черта которую неследовало бы переходить партии жуликов и воров. Пока они разворовывали государственную казну, народ их худо бедно терпел, но когда они, залезли в карманы стариков, это стало порследней каплей переполнейвшей чашу терпения.
Лично для меня, член ЕДРа,- враг №1.



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  • 2 | 09.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подлейшая партия " Единая Россия " , подлейшие приемы для удержания у власти ! Но мы НИКОГДА не забудем , рабовладельческий закон о пенсионерах и ваше ханжеское лицемерие перед властью !



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  • 3 | 09.02.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Это же надо такое придумать, какое еще мероприятие подтянуть к этому дню, дню влюбленных. Может обращение к федеральному собранию Путин перенесет, голова этот Рустемчик.



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  • 4 | 09.02.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63101 | Рейтинг: +12215,8
Черного кобеля не отмоешь до бела.



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  • 5 | 09.02.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Срочно влюблюсь в дворничиху, которая хоть раз в постсоветское время Уфы под руководством ЕР почистит тротуар во дворе моих предков!



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  • 6 | 09.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Правящая партия сказала надо и ты будешь уплетать лягушек за милую душу.
В противном случае партия повысит пенсионный возраст до 100 лет, твою зарплату будет сразу же отправлять на ХК СЮ, а вход в поликлиники сделает платным?



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  • 7 | 09.02.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Сверху потребовали от партии позитива, вот в Уфе вспомнили за народную "любовь"?
Её яркое проявление хорошо чувствуется в ТЦ, на АЗС, при получении счетов и когда утром люди протаптывают тропинки на работу?
На днях МТС уведомило о смене в большую сторону в одностроннем порядке тарифов связи.
За подобную "любовь" правящей партии хочется сказать дополнительное "спасибо"!



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  • 8 | 09.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Если партия обьединяет тех кто хочет карьеры то нужна ли такая партия . Раньше , если обьявят выговор по парт линии , то была трагедия выгнать из КПСС- то некоторые кончали самоубийством Сейчас ЕД Ро похожа на октябрятскую звездочку!



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  • 9 | 09.02.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутат это уже не слуга народа, это статус высокооплачиваемого чиновника, не отвечающего ни за что и никому ничего не должного. А крыша в вашем доме так и будет течь и дворы будут так же не для пешеходов. И не вздумайте отвлекать вашего избранника такими пустяками, ну право что за наглость!?



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