Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее всё равно есть не стану

«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают удивлять народ креативными ходами.14 февраля «Единая Россия» проведет в Уфе очередное заседание президиума регионального политсовета. Отличие этого заседания от других – лозунг, под которым будет проходить мероприятие. Слоган заседания предлагает «влюбиться» в «Единую Россию».Редакция связалась с пресс-службой башкирского отделения фракции. Информацию прокомментировала Арина Рахимкулова:«Заседание президиума регионального политсовета – постоянное мероприятие. 7 февраля у нас была встреча с блогерами, на ней Рустам Ахмадинуров заявил, что в связи с датой проведения заседания, которая совпадает с Днем всех влюбленных, презентация пройдет под девизом - Влюбись в ЕР. Презентованные на заседании проекты охватывают все сферы жизни, включая и культуру, и спорт, и здоровье. Каждый сможет найти для себя что-то, что ему нравится, принять участие в проектах и таким образом влюбиться в Единую Россию».