Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. Великий Юрский. Грандиозный актер. Абсолютное чувство стиля, невероятное обаяние. Эталонное исполнение литературных текстов. Собственно, в этом ремесле уже много десятилетий было: Юрский – и все остальные. Он заставлял будто впервые услышать строки, которые зал знал наизусть, он делал вдруг понятными сложнейшие тексты.Театр был ему мал: он писал (и писал блистательно), он ставил телеспектакли, ставшие классикой жанра. Он не стеснялся быть гражданином своей страны, и на фоне сотен ничтожеств, изображающих из себя надмирных посланцев муз, его настойчивые выступления в защиту жертв беззакония выглядели особенно впечатляюще.После танков в Праге, полвека назад, он, по словам Натальи Максимовны Теняковой, впал в депрессию, из которой так и не вышел. В каждой шутке есть доля шутки: Юрский прожил огромную жизнь и ни разу не дал усомниться в своем благородстве.Великий Юрский.Это было ясно и при его жизни, конечно.«Жизнь кончена» — и теперь мы плачем, в сущности, о себе.Плохо без Юрского, очень плохо.