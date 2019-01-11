Театр был ему мал: он писал (и писал блистательно), он ставил телеспектакли, ставшие классикой жанра. Он не стеснялся быть гражданином своей страны, и на фоне сотен ничтожеств, изображающих из себя надмирных посланцев муз, его настойчивые выступления в защиту жертв беззакония выглядели особенно впечатляюще.
После танков в Праге, полвека назад, он, по словам Натальи Максимовны Теняковой, впал в депрессию, из которой так и не вышел. В каждой шутке есть доля шутки: Юрский прожил огромную жизнь и ни разу не дал усомниться в своем благородстве.
Великий Юрский.
Это было ясно и при его жизни, конечно.
«Жизнь кончена» — и теперь мы плачем, в сущности, о себе.
Плохо без Юрского, очень плохо.
Виктор Шендерович
Великий Юрский
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