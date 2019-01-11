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«О Рахимове и не только»;

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Великий Юрский

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Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. Великий Юрский. Грандиозный актер. Абсолютное чувство стиля, невероятное обаяние. Эталонное исполнение литературных текстов. Собственно, в этом ремесле уже много десятилетий было: Юрский – и все остальные. Он заставлял будто впервые услышать строки, которые зал знал наизусть, он делал вдруг понятными сложнейшие тексты.

Великий Юрский


Театр был ему мал: он писал (и писал блистательно), он ставил телеспектакли, ставшие классикой жанра. Он не стеснялся быть гражданином своей страны, и на фоне сотен ничтожеств, изображающих из себя надмирных посланцев муз, его настойчивые выступления в защиту жертв беззакония выглядели особенно впечатляюще.

После танков в Праге, полвека назад, он, по словам Натальи Максимовны Теняковой, впал в депрессию, из которой так и не вышел. В каждой шутке есть доля шутки: Юрский прожил огромную жизнь и ни разу не дал усомниться в своем благородстве.

Великий Юрский.

Это было ясно и при его жизни, конечно.

«Жизнь кончена» — и теперь мы плачем, в сущности, о себе.

Плохо без Юрского, очень плохо.

Виктор Шендерович






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  • Гость
  •  
  • 1 | 09.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Соболезную. Но некролог от Шендеровича скорее минус чем плюс



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1

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  •  
  • 2 | 09.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким образом интеллигент в пятом поколении, рафинированный еврей Юрский смог так блестящи сыграть деревенского мужика пьяницу (Любовь и голуби) вот это мастерство перевоплощения и талант! Вечная память, это вам не кот Матроскин.



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1

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  • 3 | 09.02.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соболезную. Но некролог от Шендеровича скорее минус чем плюс
_________________________
послушай последнее тырвью Юрского -его мысли и поступки полностью соответственны шендеровичу. Юрский -против Крыма, Юрский - за Серебренникова... учи первоисточник
турк



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2

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  • 4 | 09.02.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие Артисты уходят!
А что в остатке,- смотриш на нынешних "звезд" кино и эстрады и наглядно видиш деградацию.



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1

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  •  
  • 5 | 09.02.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63101 | Рейтинг: +12215,8
R.I.P.
Человек-талант, человек-благородство. Незапятнаяший себя ничем, имевший открытую гражданскую позицию.
Аплодисменты, маэстро!



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5

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  • 6 | 09.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем так возвышать артистов? Люди других профессий часто гораздо больше пользы принесли, но о них нигде не слова, а артизд-так сразу великий!



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1

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  • Гость
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  • 7 | 09.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно сообщите, всем в Башкирии, пожалуйста, когда "уйдут" с экранов такие "знаменитости- не уму, не сердцу", как Ургант, Познер, Малахов, Борисов и Корчевников и пр. короли, звезды,золотые голоса, яркие таланты и пр.?



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 09.02.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно сообщите, всем в Башкирии, пожалуйста, когда "уйдут" с экранов такие "знаменитости- не уму, не сердцу", как Ургант, Познер, Малахов, Борисов и Корчевников и пр. короли, звезды,золотые голоса, яркие таланты и пр.?
***
А кто знаменитей-Ургант или Урский?



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1

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  •  
  • 9 | 09.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто знаменитей-Ургант или Урский?
+++
У Юрского имущества около 100 млн, а у Урганта более 2-х млрд.
Вот и думай, кто из них знаменитей?



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  • 10 | 09.02.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63101 | Рейтинг: +12215,8
"Проблема реформы не в нынешних нищих пенсионерах, которым как раз что-то там обещают. Проблема в том, что следующее поколение пенсионеров будет состоять исключительно из молодых офицеров, а наполнять бюджет будут престарелые работяги, без шансов дожить до пенсии.."
Сергей Юрский 83 года



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  • 11 | 09.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"После танков в Праге, полвека назад, он ... впал в депрессию, из которой так и не вышел."

--------------

Что-то ты мутишь, Витя. Была пресечена попытка цветной революции, проплаченной США. Какая депрессия? А вот Украину не уберегли, вот это повод для депрессии.



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2

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  • 12 | 09.02.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"После танков в Праге, полвека назад, он ... впал в депрессию, из которой так и не вышел."

--------------

Что-то ты мутишь, Витя. Была пресечена попытка цветной революции, проплаченной США. Какая депрессия? А вот Украину не уберегли, вот это повод для депрессии.
++++++++++++++++

Уберечь как? Наводнить Украину танками , гвардейцами и комиссарами?



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