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Разделяй и властвуй: В переписи 2020 года татар разделят на подгруппы

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В переписи населения РФ в 2020 году татар разделят на подгруппы. Об этом заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков, пишет "Татар-информ".

Разделяй и властвуй: В переписи 2020 года татар разделят на подгруппы


— Внутри одного большого народа есть группы, которые в переписи тоже выделяются, мы их называем "подгруппы". То есть они существуют самостоятельно и в то же время часть другого, большого народа, — объяснил Тишков.

Так, появится подгруппа "сибирские татары", которые войдут в состав группы татар. А вот крымские татары будут выделены в отдельную группу, поскольку у них другая история, язык и культура, несмотря на множество общего с татарами из Татарстана.

По его словам, формирование подгрупп внутри группы — это научный и общественно-политический вопрос, так как некоторые активисты могут выступать против включения их национальности в определенную группу.

— Хотя есть ситуации и более сложные. Кряшены в Татарстане не возражают быть одновременно и татарами, и кряшенами. А в Удмуртии, наверное, они говорят: мы не татары, а кряшены. Для них татарин — это мусульманин. Есть тонкости, связанные с идентичностью человека, которые топором нарубить на кусочки непросто, — заметил Тишков.

По его словам, перепись станет "некоторым упрощением нашей реальной жизни и нашего реального самосознания".

Идель.Реалии
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  • 1 | 13.02.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Две нескончаемые для спора темы тупым маразматикам и мракобесам это национализм и религия (вера в своего определенного бога). Для другого у них ума не хватает, а процентное соотношение наций ничем не докажешь, хоть веками спорь, но зато ты на виду у народа.



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  • 2 | 13.02.2019, 10:15 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1720 | Рейтинг: +482,4
Люди власти давно используют хитрости и фальсификации, принуждение, в переписи населения в политических целях людей узурпировавших власть.



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  • 3 | 13.02.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли про нагайбеков ,мещеряков( мишар),, типтяр с подразделением на отд народы, входящие в типтяре), казанские татары( булгары)..



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  • 4 | 13.02.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его словам, формирование подгрупп внутри группы — это научный и общественно-политический вопрос.
====================================
поднятый и опробаванный еще в Гитлеровской германии.



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  • 5 | 13.02.2019, 10:31 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1720 | Рейтинг: +482,4
Если провести правдиво перепись в Башкортостане, то возможно выяснится следующее.

Предполагаю:

Русскими себя считают около - 1.5 миллиона человек.

Татарами себя считают около - 1.5 миллиона человек.

Чуваши, мордва, марийцы и другие народы и национальности, такими себя считают более - 0.5 миллиона человек.

И возможно, башкирами себя считают, около 0.5 миллиона человек.

Понятно, что для людей демократов - все люди равны в правах независимо от нации и веры. Надо брать пример нам с США в жестком ТРЕБОВАНИИ равенства прав для всех наций и веры.

Но, для националистов, люди НЕ равны в правах в зависимости от нации и веры.

Поэтому. Перепись должна быть добровольной, без принуждения и на на основе само осознания людьми, кем они на сегодня себя считают сами.



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  • 6 | 13.02.2019, 10:32 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +99,6
Не государственное дело разделять народы на подгруппы, принуждать, регулировать, фальсифицировать, пытаться сколотить новую народность.



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  • 7 | 13.02.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Какацку в экспёрты! Ужо он разделит как надо.



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  • 8 | 13.02.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 13.02.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какацку в экспёрты! Ужо он разделит как надо.
+++++++++++++++++++

Какацка одна из кличек Бандерши, пора уже привыкать, не искать того, чего нет.



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  • 9 | 13.02.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого недостаточно. Надо дать возможность людям определить свою национальность не в подгруппе группы, а по национальности предков. Мишаре, кряшены, болгары. А то как то странно получается кряшены не считают себя татарами, а татары их считаю татарами. Пусть люди сами определятся. Кряшенов только в татарии полмиллиона, а их в какую то подгруппу суют. Но направление задано верное, думаю уже следующая перепись пойдет дальше. Наконец то мишаре смогут назвать себя мишарами, кряшены кряшенами. Не стыдно будет ходить на могилы предков.



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  • 10 | 13.02.2019, 12:03 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1251 | Рейтинг: +335,1
Тогда сибиряки тоже нация, казаки, вологодские, тоже группы и подгруппы. А если башкир по родам то тьма групп и подгрупп. А татарин он и в Африке татарин.



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  • 11 | 13.02.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 13.02.2019, 12:03 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1251 | Рейтинг: +335,1
Тогда сибиряки тоже нация, казаки, вологодские, тоже группы и подгруппы.
____________________________________________________
Так сибиряки шежерями не трясут, и ДНК не требуют ка Дилька



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  • 12 | 13.02.2019, 12:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29501 | Рейтинг: -701,7
Татар насчитывается несколько десятков разновидностей.
И все они носят гордое название - Россиянин!

Эх, азербайджанские татары остались за бугром!



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  • 13 | 13.02.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда сибиряки тоже нация, казаки, вологодские, тоже группы и подгруппы. А если башкир по родам то тьма групп и подгрупп. А татарин он и в Африке татарин.
-----------------------
Вот езжай в свою Африку и называйся там татарином. А мне, потомку гордых булгар претит что меня без моего разрешения и ведома записали татарином. Поддерживаю и жду, что вернут нам нашу национальность.



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  • 14 | 13.02.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.02.2019, 12:07 | Автор:
Тогда сибиряки тоже нация, казаки, вологодские, тоже группы и подгруппы.
____________________________________________________
Так сибиряки шежерями не трясут, и ДНК не требуют ка Дилька
=============================================
С какого перепугу сие заявление ? Или мысля зашибла
головенку ?
По сути темы , какое умствование ?



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  • 15 | 13.02.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так сибиряки шежерями не трясут, и ДНК не требуют ка Дилька
----------------------
Еще бы. Притаились. Знают, крпни сейчас татарина чуть глубже, хотя бы до уровня дедушек, всплывет башкирское, чувашское или марийское лицо. В Сибири соответственно свои национальности.



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  • 16 | 13.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.
В переписи населения РФ в 2020 году татар разделят на подгруппы.
==================================================
Также предлагаю русских разделить на подгруппы ( для
правдивости и справедливости )
Башкирские русские
Татарские русские .
Сибирские , чувашские , марийские , мордовские , казахские ,
московские и тд и тп !
Поскольку у них другая история , наречия и культура, несмотря на
множество общего с русскими из Твери и Новгорода в России !



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  • 17 | 13.02.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.02.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так сибиряки шежерями не трясут, и ДНК не требуют ка Дилька
----------------------
Еще бы. Притаились. Знают, крпни сейчас татарина чуть глубже, хотя бы до уровня дедушек, всплывет башкирское, чувашское или марийское лицо. В Сибири соответственно свои национальности.
__________________________________________

Поскребешь русского найдешь татарина, поскребешь татарина найдешь чуваша, марийца, башкира и тд.
Если башкира поскрести найдешь иштяка, чингизида, кипчака.



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  • 18 | 13.02.2019, 12:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16803 | Рейтинг: -3005,6
Зачем скрести татарина. Его и так четко видно по поведению.
Татарин, как вчера тут выяснили, совсем не имеет этнического происхождения. Это менталитет, мироззрение. Всяк человек, отличающийся хитростью и другими особенностями характера становится татарином.



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  • 19 | 13.02.2019, 13:02 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6973 | Рейтинг: -469,5
В декабре 2011 года Федеральная служба государственной статистики подвела итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Переписи, пред которой для нас татар, как никакому другому народу и как никогда в истории СССР, и России придумали, заготовили в Москве более чем сонмище названий, всевозможных этнических или национальных определений, до определений. По итогам этой переписи и предыдущих тоже я несколько уже высказывался. С позволения его Величества времени, может быть как-нибудь, потом ещё сподобимся, а здесь и сейчас несколько о подготовке к ней.
В преддверии этой переписи вышел «ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 января 2010 г. N 74», определяющий в Приложении 1.: «АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ» за свою этничность, национальность. Документ очень интересный, требующий отдельного рассмотрения в целом, но и это оставим на возможное потом. Надо только отметить, складывается ощущение, что в этом алфавитном перечне была заложена задача, как можно более атомизировать некоторые этносы России.
И ведь выходит так, что, прежде всего, и особенно татар. Для нас татар в этом алфавитном перечне было предоставлено, намного более чем полусотня всяческих названий, определений. Впрочем, многие из них, всё же не вызывают непонимания, и они уже вполне исторически сложившиеся в нашем богатом этногенезе определения, и до определения. Однако есть в этом перечне названия, которые определенно вызывают вопросы, а есть просто вызывающее, во всяком случае, лично у меня полное отторжение, неприятие этого. Остановимся немного и выборочно за это «наше татарское», предоставленное нам именитым институтом им. Миклухо-Маклая, возглавляемым Валерием Александровичем Тишковым.
Да, у большой нашей этнографической группы, или по определению историков-специалистов субэтноса татар-мишар (см. например работы д.и.н. Исхакова Д.М.), сохранилось и мишарское самосознание, но за редким исключением, как только составной, а не отдельной части татарского народа. Надо заметить, что те, которые за редким исключением, бывает, объявляются и с идеями некого отдельного Мишарстана, рисуют флаги, и вроде даже гимны за это спивают. Всякое бывает с творениями Всевышнего случается, но понятное дело, что не по его вине.
Ну, а здесь в этом перечне, получается, просто предлагается, навязывается отдельное от татар мишарство:
«966. -мишаре, 967. -мишары, 968. -мишэр».
И это предлагается тем татарам, которые вроде бы первыми и «примерили» исторически сложившийся этот наш нынешний общий этноним татар. А, пожалуй, они и изначально объявились на Руси, в Московии именно таковыми, а стали мещеряками, и далее мишарами от названия Мещерский городок и соответствующих земель.
Вспомнили в этом перечне именований, для нас татар и сословный статус «тептяре». Именитому Институту Этнологии и антропологии РАН, под чьей эгидой сотворено это алфавитное многообразие именований татар может, надо было, рекомендовать соответствующим службам включить в этот список для татар, и другие бывшие сословные определения, бытовавшие в Российской империи, как то ясачные, служилые, лашманные, чемоданные и прочие «другие» татары. А уж разогнавшись, усмотреть, что в нашем крае, например по VIII ревизии 1834 года собственно и русских тоже не было, как нет по этой ревизии помимо татар, ни марийцев, ни удмуртов, ни чувашей. Все в сословиях, и русское население показано вполне многообразным набором именований сословий. Однако пропустили это московские специалисты, наверное, проглядели.
Отдельной строкой отметим, что по этой ревизии 1834 года в Оренбургской губернии показаны 350 438 башкир, и 3 355 башкир приписанных к Уральскому войску. Я не Станиславский, чтоб сказать не верю что все они этнические башкиры, но сомневаться могу себе позволить. Хотя бы потому, что, несмотря на то, что не только башкирские, но и, в общем, некоторые гуманитарии Башкортостана объявляют, мол, в башкирах понятие этноса и сословия совпали, но, наверное, уже другой рукой они пишут о таком явлении как выход в башкиры. И, например, только по X ревизии 1859 года находят в трех губерниях Оренбургской, Пермской и Самарской 54 665 «башкир из тептярей» и 34 665 «башкир из мещеряков», или в общей сложности порядка 15% от численности башкир этих губерний. А вместе с сартами, калмыками, киргизами (казахами), ногайцами, казанскими торговыми татарами, и даже ясашными татарами насчитывают и того более, около 100 тыс. «новобашкир», или примерно 17 % от численности башкир. Если же сопоставить это с численностью собственно башкир, т.е. за вычетом этих «новобашкир» в 100 тысяч, то получается даже чуть более 20%. А это пятая часть народа, в общем- то небольшой численности. Много это или мало решать гуманитариям специалистам, мы же последуем далее.
Термин «тептяре» в том алфавитном перечне примерили и к башкирам. А как же, ведь мэтр башкирской исторической науки Асфандияров А.З., в качестве некоего своего ноу- хау, неоднокоренным словом «тибельган»- пиннутый, пытался во множестве в историческом времени «навыпинновать» вместо иных в тептяре башкир.
Стараются башкирские гуманитарии, стараются, и не только за тептяр, но и за мишар. Никак не с пустого места пишет Д.М. Исхаков «Шовинистические круги, подвизающиеся там, дошли до того, что живущих в Башкортостане мишар и типтяр объявили этнографическими группами башкир (газета «Ватаным Татарстан», Казань, № 96-97, 17 мая 2002 года). Причём ведь, всё это не без попустительства Москвы, если не сказать большего.



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  • 20 | 13.02.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.02.2019, 12:12 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29491 | Рейтинг: -701,8
Татар насчитывается несколько десятков разновидностей.
И все они носят гордое название - Россиянин!
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Башкиры не осознают себя россиянами?



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