Разделяй и властвуй: В переписи 2020 года татар разделят на подгруппы

В переписи населения РФ в 2020 году татар разделят на подгруппы. Об этом заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков, пишет "Татар-информ".— Внутри одного большого народа есть группы, которые в переписи тоже выделяются, мы их называем "подгруппы". То есть они существуют самостоятельно и в то же время часть другого, большого народа, — объяснил Тишков.Так, появится подгруппа "сибирские татары", которые войдут в состав группы татар. А вот крымские татары будут выделены в отдельную группу, поскольку у них другая история, язык и культура, несмотря на множество общего с татарами из Татарстана.По его словам, формирование подгрупп внутри группы — это научный и общественно-политический вопрос, так как некоторые активисты могут выступать против включения их национальности в определенную группу.— Хотя есть ситуации и более сложные. Кряшены в Татарстане не возражают быть одновременно и татарами, и кряшенами. А в Удмуртии, наверное, они говорят: мы не татары, а кряшены. Для них татарин — это мусульманин. Есть тонкости, связанные с идентичностью человека, которые топором нарубить на кусочки непросто, — заметил Тишков.По его словам, перепись станет "некоторым упрощением нашей реальной жизни и нашего реального самосознания".