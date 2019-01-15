Активный дурак - хуже врага. Мэр Сибая оказал медвежью услугу Хабирову

Свое заявление он сделал на встрече с горожанами, которая прошла вчера вечером в поселке Аркаим, пишет "Ъ".
По его мнению, организаторами схода стали не жители Сибая, а "непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю".
— Митинг в выходной — это было вообще не правильно. . Организаторы непорядочные товарищи, которые пытаются поднять народ не знаю куда и для чего. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли? — возмутился Афзалов.
Он призвал жителей игнорировать призывы к выходу на улицу, "сказать им нет".
Он напомнил частые приезды врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Сибай.
— Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритовичиздесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай. И кто-то хочет вытереть об это ноги! — возмутился он.
По словам Афзалова, интернет-пользователь, который информировал о сходе, является человеком "с уголовным прошлым, живущим в Баймакском районе".
— Он регулярно избивает жену, имеет пять уголовных дел, и этот козел стоит у меня на площади, на нашей площади и готовит обращение к главному человеку страны! Я понимаю, уважаемые люди бы это сделали, которые отдали силы тому, чтобы Сибай жил. А тут какой-то экскремент, — воскликнул чиновник.
— Мы должны пресекать это. Пусть не лезет со своим уставом в наш огород. У нас есть силы самим разобраться в наших проблемах, — добавил Афзалов.
Однако он не уточнил, кого он имел в виду под организатором схода.
Собравшиеся приветствовали его слова аплодисментами.
Напомним, в Сибае с ноября прошлого года продолжается тление руды в карьере Учалинского ГОК. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.
В конце прошлой недели в Сибае прошел сход граждан, которые записали видеообращение Владимиру путину. На сход собралось, по разным оценкам, от 500 до 600 жителей Сибая.
Идель.Реалии
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Активный дурак - хуже врага. Мэр Сибая оказал медвежью услугу Хабирову
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