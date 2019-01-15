Активный дурак - хуже врага. Мэр Сибая оказал медвежью услугу Хабирову

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, записавших видеообращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.Свое заявление он сделал на встрече с горожанами, которая прошла вчера вечером в поселке Аркаим, пишет "Ъ".По его мнению, организаторами схода стали не жители Сибая, а "непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю".— Митинг в выходной — это было вообще не правильно. . Организаторы непорядочные товарищи, которые пытаются поднять народ не знаю куда и для чего. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли? — возмутился Афзалов.Он призвал жителей игнорировать призывы к выходу на улицу, "сказать им нет".Он напомнил частые приезды врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Сибай.— Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритовичиздесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай. И кто-то хочет вытереть об это ноги! — возмутился он.По словам Афзалова, интернет-пользователь, который информировал о сходе, является человеком "с уголовным прошлым, живущим в Баймакском районе".— Он регулярно избивает жену, имеет пять уголовных дел, и этот козел стоит у меня на площади, на нашей площади и готовит обращение к главному человеку страны! Я понимаю, уважаемые люди бы это сделали, которые отдали силы тому, чтобы Сибай жил. А тут какой-то экскремент, — воскликнул чиновник.— Мы должны пресекать это. Пусть не лезет со своим уставом в наш огород. У нас есть силы самим разобраться в наших проблемах, — добавил Афзалов.Однако он не уточнил, кого он имел в виду под организатором схода.Собравшиеся приветствовали его слова аплодисментами.Напомним, в Сибае с ноября прошлого года продолжается тление руды в карьере Учалинского ГОК. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.В конце прошлой недели в Сибае прошел сход граждан, которые записали видеообращение Владимиру путину. На сход собралось, по разным оценкам, от 500 до 600 жителей Сибая.