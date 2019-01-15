Общественная деятельность
В июне 2011 года вошёл в Общественно-консультативный совет по проблемам функционирования и развития транспортного комплекса города Москвы при Правительстве города.
Внесён СБУ в список лиц, которым запрещён въезд на Украину за «незаконное пересечение государственной границы Украины». Из-за невозможности посещать Украину, Александр при помощи друзей, перевёз прах родителей в Россию и захоронил[6].
Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.
12 февраля 2019 года в ходе интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что, если он (гражданин) не является сторонником Владимира Путина, то ему следует уехать из России.
Видео:
И Маршал ссучился: «Если вы против Путина - уезжайте из России»
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