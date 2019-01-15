И Маршал ссучился: «Если вы против Путина - уезжайте из России»

Алекса́ндр Ма́ршал (настоящее имя — Александр Витальевич Миньков; род. 7 июня 1957 года, Кореновская, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель. В репертуаре артиста имеются песни как на русском языке, так и на других (английском, украинском). Лауреат премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».Общественная деятельностьВ июне 2011 года вошёл в Общественно-консультативный совет по проблемам функционирования и развития транспортного комплекса города Москвы при Правительстве города.Внесён СБУ в список лиц, которым запрещён въезд на Украину за «незаконное пересечение государственной границы Украины». Из-за невозможности посещать Украину, Александр при помощи друзей, перевёз прах родителей в Россию и захоронил[6].Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.12 февраля 2019 года в ходе интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что, если он (гражданин) не является сторонником Владимира Путина, то ему следует уехать из России.Видео: