Все языки равны, но есть «более престижные»

Об этом научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая заявил в интервью информационному агентству "Татар-информ".Говоря о сохранении языков народов России, Тишков заявил, что в федерации "есть проблема ассимиляции, особенно языковой":— Хорошо это или плохо — другой вопрос, но есть добровольная ассимиляция в пользу русского языка. Русский язык в нашей стране не только государственный, но и более престижный. Это язык подавляющего большинства населения. На нем лучше получать образование, поступать в крупный университет. У нас культуры равноправные. Но у носителей большей культуры всегда есть большие преимущества, чем у тех, которых мы называем меньшинствами, — отметил он.При этом, Тишков отметил, что численность российского населения уменьшается:— Нужно быть готовым к тому, что крупные народы, как правило, дают этот отрицательный показатель. Хотя некоторые крупные народы у нас растут, это в основном аварцы и чеченцы, народ Поволжья. Они примерно на таком же уровне, как русские, у них средние по России демографические показатели. Последний год показывает небольшое уменьшение населения нашей страны за счет русских, татар и украинцев — крупных народов, потому что кавказский народ в позитиве.Напомним, в России единый государственный экзамен можно сдавать только на русском языке. Высшее образование также доступно практически исключительно на русском. Результаты переписи населения 2010 года показали, что количество россиян, владеющих, татарским языком, уменьшилось более чем на 1 млн человек. Число людей, знающих башкирский, сократилось на 227 тыс. человек, чувашский — на 280 тыс.