Этих слуг знать пофамильно: Одобрямс изоляции российского интернета

12 из 15 депутатов Госдумы, представляющих в российском парламенте Башкирию, вчера поддержали в первом чтении резонансный законопроект сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Госдумы Андрея Лугового о «суверенном рунете». За проект проголосовали все 11 депутатов, представляющих «Единую Россию» (Зариф Байгускаров, Римма Баталова, Ильдар Бикбаев, Михаил Бугера, Фарит Ганиев, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Зугура Рахматуллина, Инга Юмашева), а также член ЛДПР Иван Сухарев.Два депутата — Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») и Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»)— не голосовали. Против голосовал только коммунист Александр Ющенко. Господин Ющенко, выступивший на сессии, обосновал свою позицию тем, что проект «слишком неоднозначный», «по защите непонятно чего, непонятно почему, непонятно от чего».Напомним, что проект был поддержан 334 депутатами Госдумы при 47 голосовавших против него. Он направлен на «создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».На сессии Александр Ющенко задал вопрос, сколько денег потребуется на реализацию проекта (в пояснительной записке к проекту говорится, что он не потребует расходов из бюджета). Соавтор проекта Людмила Бокова ответила, что в бюджете на 2019–2021 годы на реализацию инициативы предусмотрено 1,8 млрд руб.