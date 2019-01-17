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Совесть еще осталась: Иван Сухарев пояснил, почему голосовал против проекта о «суверенном интернете»

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Иван Сухарев — депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Башкирию, сообщил “Ъ-Уфа”, почему голосовал в первом чтении против резонансного законопроекта сенатора Андрея Клишаса о «суверенном рунете».

Совесть еще осталась: Иван Сухарев пояснил, почему голосовал против проекта о «суверенном интернете»


«Проект неоднозначный. Вопросы национальной безопасности, конечно, превыше всего, но люди и особенно молодежь плохо относятся к запретам на распространение информации, к цензуре,— сообщил депутат.— В том виде, в котором законопроект принимался в первом чтении, он не был поддержан подавляющим большинством членов нашей фракции. Худшее, к чему он может привести,— это информационная изоляция страны от остального мира. Мы же выступаем за свободный доступ к информации».

Законопроект, как отмечалось в его обосновании, направлен на «создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет». Напомним, что в первом чтении он был поддержан 334 депутатами Госдумы при 47 голосовавших против. Из 15 депутатов Госдумы, представляющих Башкирию, 11 (все — от «Единой России») поддержали проект. Против были Иван Сухарев и коммунист Александр Ющенко. Два депутата — Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») и Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») — не голосовали.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 15.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Словосочетание "суверенный рунет" звучит также глупо, как "суверенная демократия" введённая в широкий оборот в России заместителем руководителя Администрации президента России В. Ю. Сурковым в 2005!
Нет ничего хуже чем быдло прорвавшееся к власти!!!!



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  • 2 | 15.02.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...молодежь плохо относится к запретам на распространение информации, к цензуре,— сообщил депутат."

--------------

Молодёжь - продукт либеральной России, когда сняли все табу, когда наступила эра диктатуры меньшинств. Потерянное и растерянное поколение.

Советская цензура, например, способствовала тому, что киноактёры были
высочайшей пробы, кинофильмы - шедеврами. Их всегда хочется пересматривать.

Что касается сегодняшнего "суверенного интернета" - пусть сначала наведут порядок на ТВ - рассаднике разврата и деградации всего и вся. Но этого, понятно, не будет.



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  • 3 | 15.02.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия на 50-м месте по уровню свободы интернета. С сайта nonews.co



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  • 4 | 15.02.2019, 11:22 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3418 | Рейтинг: -282,7
Какая ещё совесть ? Она там не квартировала никогда

Жирик сказал ему не голосовать, вот и всё.



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  • 5 | 15.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.02.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Россия на 50-м месте по уровню свободы интернета.

=================

УЖ на последнем. Мой коммент отправили в корзину. Рассусоливаете тут
о "свободе интернета".



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8

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  • Гость
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  • 6 | 15.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия на 50-м месте по уровню свободы интернета.

=================

УЖ на последнем. Мой коммент отправили в корзину. Рассусоливаете тут
о "свободе интернета".
--------------------
Админ не пропускает добрую половину, Кухарка творит что хочет, ей одной хамить и материться можно. Вот и вся ваша свобода и демократия. Не нойте теперь.



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6

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  • 7 | 15.02.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Затроллю, гад!



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2

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  • 8 | 15.02.2019, 12:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1253 | Рейтинг: +335,3
При ssср не то что интернета не было, на кухне вполголоса ненавидели партию и правительство. А оно все равно крякнуло, так как была антинародной. Тоже самое и сейчас. Боятся кремляди правды, ох как боятся. Один обман с пенс возрастом чего стоит. Моль ботексная уже запустил механизм распада, остановить его невозмлжно. Когда кушать станет нечего никакой тырнет не нужен. Зомбоящиком сыт не станешь.



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  • 9 | 15.02.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.02.2019, 12:28 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1253 | Рейтинг: +335,2
При (СССР) не то что интернета не было, на кухне вполголоса ненавидели партию и правительство.

===================

Не пи.зди. Ненависть была адресной: если, например, жёны секретарей
грузили в багажник служебной Волги мясную вырезку с чёрного хода - ну и тому подобное. К самОй советской системе претензий не было. Разве что у политиканствующей диссиды: ах, Прага! Ах, Афганистан! Пшли нах.уй.



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  • 10 | 15.02.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обоссались все с этим интернетом. Что, проблем нет больше, все зашибись остальное?



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3

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  • Гость
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  • 11 | 15.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У старого владельца отжали мойку.
Строго по закону, одобренного депутатами Госдумы.
С сегодняшнего дня цена помывки машины выросла почти в 2 раза.



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  • 12 | 15.02.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.02.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обоссались все с этим интернетом. Что, проблем нет больше, все зашибись остальное?

=========

И не говори, кум. Вой подняли. Ну никакого романтизьму в людях!
А как хорошо всё начиналось: "Я вам пишу... Чего же боле?" Чего же боле тебе, Кухарка? Язычком по конвертику - и в почтовый ящик. И - сладостные дни ожидания ответа... Ах, ах... И вот: это он, это он!.. Уфимский почтальон!.. Потом ты носишь полученное письмо у груди, растягивая удовольствие... Затем замечаешь приписку на конверте: "Осторожно, фото!" Ух, ты-ы...

Каково? А вы тут...



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  • 13 | 15.02.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.02.2019, 12:28 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1253 | Рейтинг: +335,3
При ssср не то что интернета не было, на кухне вполголоса ненавидели партию и правительство. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не СССР ненавидели, а зарвавшуюся, зажравшуюся, оторвавшуюся от народа партийно-хозяйственную верхушку СССР, которая впоследствии предала и развалила СССР! Очень Опытный



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  • 14 | 15.02.2019, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет у нас свободы слова и будет еще хуже.



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