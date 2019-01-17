Совесть еще осталась: Иван Сухарев пояснил, почему голосовал против проекта о «суверенном интернете»

Иван Сухарев — депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Башкирию, сообщил “Ъ-Уфа”, почему голосовал в первом чтении против резонансного законопроекта сенатора Андрея Клишаса о «суверенном рунете».«Проект неоднозначный. Вопросы национальной безопасности, конечно, превыше всего, но люди и особенно молодежь плохо относятся к запретам на распространение информации, к цензуре,— сообщил депутат.— В том виде, в котором законопроект принимался в первом чтении, он не был поддержан подавляющим большинством членов нашей фракции. Худшее, к чему он может привести,— это информационная изоляция страны от остального мира. Мы же выступаем за свободный доступ к информации».Законопроект, как отмечалось в его обосновании, направлен на «создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет». Напомним, что в первом чтении он был поддержан 334 депутатами Госдумы при 47 голосовавших против. Из 15 депутатов Госдумы, представляющих Башкирию, 11 (все — от «Единой России») поддержали проект. Против были Иван Сухарев и коммунист Александр Ющенко. Два депутата — Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») и Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») — не голосовали.