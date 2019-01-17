Тошнотворный подхалимаж: Председатель горсовета Сибая занялся грязными политтехнологиями

Автором петиции, как сообщает господин Камбулатов, был почетный гражданин Сибая Эмиль Мавлеткулов.
В открытом письме его подписанты выражают доверие местной власти и руководству Башкирии, которые не оставили сибайцев «один на один со своей бедой», а «принимают все меры, какие только возможны в этих условиях, чтобы поскорее выправить ситуацию».
Одновременно авторы обращения выражают возмущение тем, что «в нашем городе вдруг возникли политические спекулянты, люди с уголовным прошлым, действующие по заказу московских политтехнологов», которые «пытаются на нашей беде сделать себе политическое имя». «Поэтому мы говорим им — не надо лезть в наш город! Мы сами здесь разберемся!» — резюмируется в обращении.
Текст петиции уже подписали местные депутаты и сам Азат Камбулатов. Сбор подписей ведется в сибайском колледже искусств. Куда позже будет направлено обращение, его авторы и подписаны не сообщают.
В декабре и феврале в Сибае прошло два схода граждан, желающих привлечь внимание к экологической проблеме города региональных и федеральных властей. На февральском сходе горожане записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Позже глава администрации Сибая Рустем Афзалов заявил, что идея провести такой сход и записать такое обращение исходила не от горожан, а от «непорядочных товарищей», «непонятных людей, не имеющих отношения к Сибаю».
Ирина Самойлова, Коммерсант
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