Тошнотворный подхалимаж: Председатель горсовета Сибая занялся грязными политтехнологиями

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Ответы башкирским ...

Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
  Виктор

Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  Эхо Москвы

Экстренные службы вместо ...

В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В ...
  Администратор

Как курултайщики народ ...

На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону ...
  Администратор

Памяти Эдуарда Полякова. ...

Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и ...
  Виктор

Лучшие комментарии дня
И Маршал ссучился: «Если ...

Говорите будто бы без советской власти в Прибалтике ничего бы не строи ...
  Рейтинг: +3  ketrin_2

И Маршал ссучился: «Если ...

россия оставила....Что вы несете?
  Рейтинг: +3  ketrin_2

И Маршал ссучился: «Если ...

1 | 14.02.2019, 01:44 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +2  ЯСЕНПЕНЬ

Календарь новостей
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Лучшие комментарии недели
Умер уфимский правозащитн ...

Земля тебе пухом, Эдик ты был настоящим Человеком......Прощай друг.... ...
  Рейтинг: +11  Загадочный

Умер уфимский правозащитн ...

Искренние соболезнования родным и близким.
  Рейтинг: +10  Кухарка

Умер уфимский правозащитн ...

Светлый был человек...
  Рейтинг: +6  Karim Yaushev

Лучшие комментарии месяца
Умер уфимский правозащитн ...

Земля тебе пухом, Эдик ты был настоящим Человеком......Прощай друг.... ...
  Рейтинг: +11  Загадочный

Умер уфимский правозащитн ...

Искренние соболезнования родным и близким.
  Рейтинг: +10  Кухарка

Почему путинская вертикал ...

РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана - Прицепите ленточку. Деды воевали ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Тошнотворный подхалимаж: ...

Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов на официальном сайте совета ...
  15.02.2019   21641    27

Искандар Бахтияров, ...

Медиакорсеть решила узнать у депутатов Госдумы о том, почему они поддержали ...
  15.02.2019   22542    16

Совесть еще осталась: ...

Иван Сухарев — депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Башкирию, сообщил ...
  15.02.2019   21279    14

Кремль проверит ситуацию ...

Пресс-секретарь президента дал комментарий о видеообращении жителей Сибая к ...
  15.02.2019   35015    8

Активный дурак - хуже ...

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, ...
  14.02.2019   38409    49

Обсуждаемое за месяц
Тошнотворный подхалимаж: ...

Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов на официальном сайте совета ...
  15.02.2019   33081    27

Искандар Бахтияров, ...

Медиакорсеть решила узнать у депутатов Госдумы о том, почему они поддержали ...
  15.02.2019   24865    16

Совесть еще осталась: ...

Иван Сухарев — депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Башкирию, сообщил ...
  15.02.2019   35579    14

Кремль проверит ситуацию ...

Пресс-секретарь президента дал комментарий о видеообращении жителей Сибая к ...
  15.02.2019   40137    8

Активный дурак - хуже ...

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, ...
  14.02.2019   32888    49

Последние публикации
Тошнотворный подхалимаж: ...

Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов на официальном сайте совета ...
  15.02.2019   26302    27

Искандар Бахтияров, ...

Медиакорсеть решила узнать у депутатов Госдумы о том, почему они поддержали ...
  15.02.2019   38226    16

Совесть еще осталась: ...

Иван Сухарев — депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Башкирию, сообщил ...
  15.02.2019   26745    14

Кремль проверит ситуацию ...

Пресс-секретарь президента дал комментарий о видеообращении жителей Сибая к ...
  15.02.2019   14802    8

Активный дурак - хуже ...

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, ...
  14.02.2019   39131    49

Владимир Кобзев: Еще ...

Вы будете смеяться, но у нас теперь есть не только республиканская Общественная ...
  14.02.2019   43315    21

Все языки равны, но есть ...

Об этом научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. ...
  14.02.2019   42306    54

Этих слуг знать ...

12 из 15 депутатов Госдумы, представляющих в российском парламенте Башкирию, ...
  14.02.2019   39558    32

И Маршал ссучился: «Если ...

Алекса́ндр Ма́ршал (настоящее имя — Александр Витальевич Миньков; род. 7 июня ...
  14.02.2019   21972    37

Разделяй и властвуй: В ...

В переписи населения РФ в 2020 году татар разделят на подгруппы. Об этом заявил ...
  13.02.2019   42640    120

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Февраль 2019 (53)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Читаемое за неделю
Великий Юрский ...

Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. ...
  9.02.2019   30951    24

СССР который мы потеряли ...

Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это ...
  9.02.2019   16469    115

Душенька! Ты мне лягушку ...

«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают ...
  9.02.2019   33655    41

В чем шаймиевская модель ...

Главным обсуждаемым событием уходящей недели в Башкортостане стал 85-летний ...
  9.02.2019   39809    192

Это вам не Чечня: ...

Об этом говорится в ответе прокурора Башкирии Андрея Назарова на обращение ...
  11.02.2019   13292    11

Читаемое за месяц
Экстренные службы вместо ...

В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В ...
  17.01.2019   38277    50

Готовимся к давкам: ...

Администрация Уфы к 2023 году планирует сократить на 13% сеть городского ...
  17.01.2019   26190    33

Как курултайщики народ ...

На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону ...
  17.01.2019   28970    109

На полпути к фонарному ...

Цены на электроэнергию в России занижены вдвое по сравнению с мировыми. Об этом ...
  18.01.2019   40775    33

Скинемся на 9 миллиардов ...

Опасаясь массовых протестов, суд Чечни списал с должников за газ 9 млрд рублей. ...
  18.01.2019   24127    80



Тошнотворный подхалимаж: Председатель горсовета Сибая занялся грязными политтехнологиями

Оценили
0


Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов на официальном сайте совета призвал горожан подержать открытое письмо с призывом не поддаваться влиянию «приезжих политтехнологов, целью которых является введение в городе управляемого ими хаоса». В Сибае с ноября тлеет руда в законсервированном карьере Учалинского ГОК, воздух отравляется парами серы, регулярно фиксируется значительное превышение ПДК вредных веществ, горожане жалуются на ухудшение самочувствия.

Тошнотворный подхалимаж: Председатель горсовета Сибая занялся грязными политтехнологиями


Автором петиции, как сообщает господин Камбулатов, был почетный гражданин Сибая Эмиль Мавлеткулов.

В открытом письме его подписанты выражают доверие местной власти и руководству Башкирии, которые не оставили сибайцев «один на один со своей бедой», а «принимают все меры, какие только возможны в этих условиях, чтобы поскорее выправить ситуацию».

Одновременно авторы обращения выражают возмущение тем, что «в нашем городе вдруг возникли политические спекулянты, люди с уголовным прошлым, действующие по заказу московских политтехнологов», которые «пытаются на нашей беде сделать себе политическое имя». «Поэтому мы говорим им — не надо лезть в наш город! Мы сами здесь разберемся!» — резюмируется в обращении.

Текст петиции уже подписали местные депутаты и сам Азат Камбулатов. Сбор подписей ведется в сибайском колледже искусств. Куда позже будет направлено обращение, его авторы и подписаны не сообщают.

В декабре и феврале в Сибае прошло два схода граждан, желающих привлечь внимание к экологической проблеме города региональных и федеральных властей. На февральском сходе горожане записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Позже глава администрации Сибая Рустем Афзалов заявил, что идея провести такой сход и записать такое обращение исходила не от горожан, а от «непорядочных товарищей», «непонятных людей, не имеющих отношения к Сибаю».

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.02.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Поэтому мы говорим им — не надо лезть в наш город! Мы сами здесь разберемся!»
================================
Вчера по дебилизатору показали этот каорьер, он меня удивил своими размерами, а еще больше удивило то, как месчтные баи борятся с экологической катостофоЙ,- на фоне этого карьера был паказан КАМАЗ сбрасывавший в него какую то хрень, этот КАМАЗ на фоне гтганской дыры в земле казался какимто насекомым! Увекрен то что он сбросил не долетело до дна, оно все осталось на краях.Мама родная этож сколько таких "насекомых" потребуется чтобы завалить карьер?!!!!
Ну тут еть другая сторона вопроса: А кто считает количество ходок КАМАЗов? Эта катострофа наруку местным баям, на них полился Золотой дождь! Пото му то они и против выступления граждан, так как это бъет по их карману!



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.02.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит выставлять эти поганые морды и портить людям аппетит перед завтраком!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господи, ну и харю отожрал, сволота холуйская



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.02.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азат, уж ты-то не высовывался бы. О тебе в Сибае легенды ходят, не стыдно дурачком прикидываться? Лучше расскажи о своих поганых делишках людям и отдай наворованное



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото типичный представитель партии жуликов и воров:

1) Тупой нагловатый взгляд без признаков интеллекта

2) Отожранная ряха, соединенная с пузом от обильной жрачки за госсчет

Все как по канонам, все на одно лицо, ничего нового.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 15.02.2019, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677
На своем YouTube-канале Алексей Навальный опубликовал ролик про Сибай. На видео политик рассказал о богатом владельце карьера и о поведении Хабирова перед несостоявшимся митингом жителей города.

Навальный напомнил, что сибайский карьер принадлежит Искандеру Махмудову, который занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России – его состояние в 2018 году составило 7,3 млрд рублей. Политик поинтересовался, почему никто не взыскал с владельца компенсации:

«Единственную вещь, которую они сделали, – поставили промышленные вентиляторы, которые пытаются сдуть этот дым, но, когда малейший ветерок идет в сторону города, вся эта ядовитая дрянь оказывается там», – заявил активист.

В ролик вставлена вырезка из выступления Хабирова, где он запрещает сибайский митинг:

«Ты выходишь на улицу, к тебе приходит кандидат в губернаторы, не рвет на себе волосы, не говорит: “Я буду писать Путину”, а говорит, что нарушения порядка он не допустит – человек думает о митингах», – восклицает Навальный.

Мэр Сибая также не остался в стороне от критики Навального. Напомним, 12 февраля Афзалов назвал одного из сибайцев, выступающего в видеообращении к Путину, «козлом» и «экскрементом».

============================================================
=============Искандер Махмудов? А не пора ли ему Фаберже прижать?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 15.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.02.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Поэтому мы говорим им — не надо лезть в наш город! Мы сами здесь разберемся!»
***
Под этим слоганом переодетые диваевские милиционеры летом 2003 г. пытались перевернуть автобус с агитаторами Сафина и Веремеенко.
Под этим слоганом в конце декабря 2003 года убили главу надзорного органа в Сибае Карачурина.
Под этим слоганом Ярмухаметовы дербанили бюджет филиала ВУЗа в Сибае.
Под этим слоганом целых пять лет федеральным судом не рассматривалось уголовное дело в отношении главы администрации Сибая.
Под этим слоганом владельцы УГОКа сократили штаты технологов и экологов, получивших профессиональное образование в московских ВУЗах.
Много чего черного и гнусного скрывают валидовцы и их хозяева под слоганом: " Не надо народу лезть в наши дела!"



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 15.02.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63151 | Рейтинг: +12213,7
Как же они - пуйло и его холуи - боятся собственного народа, которого ограбили!

Пуйло кивает на госдеповские печеньки, а провинциальные ворюги - на неких "приезжих политтехнологов" - а предъявить ни печеньки, ни приезжих политтехнологов - на самом деле они не могут.

Ложь в каждом слове!



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 15.02.2019, 12:13 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677
Чернобыль ничему не научил. Если бы между ушами у чиновников были не опилки, можно было ещё месяц назад, как я и предлагал, засыпать направленными взрывами, как это сделали в Хакассии.
Теперь будет ба-а--альшой скандал!
Теперь всё это кончится приездом экспертов из ООН и ВОЗ, отставками и полным обосрачем!
Короче- грабли надо держать в каждом кабинете у продажных чиновников.
===========================
========================== Самое удивительное в этом - то, что старая жаба по кличке "Бандерша" продолжает жирными и грязными пальцами минусовать , то есть высказывать своё несогласие с критикой событий в Сибае!
О Еблашке я уж молчу!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 15.02.2019, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677
6 | 15.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован


............ Кухарка творит что хочет, ей одной хамить и материться можно. Вот и вся ваша свобода и демократия. Не нойте теперь.

=========================Так оно и есть, пока старую жабу по кличке "Бухарка" не выгонят ссаными тряпками из модераторов и не отнимут её 15 тыров в месяц за мат и похабщину!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.02.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............"Текст петиции уже подписали местные депутаты и сам Азат Камбулатов. Сбор подписей ведется в сибайском колледже искусств. Куда позже будет направлено обращение, его авторы и подписаны не сообщают..."
=======================================================
И вот такие депутаты защитники народа ?
Да это просто ОТБРОСЫ совести и чести ,
МОШЕННИКИ и ВОРЬЕ с большой дороги !
Пародийные персонажи и холуи господ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 15.02.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63151 | Рейтинг: +12213,7
продолжает жирными и грязными пальцами минусовать
_______________________________
Не забывает сам себе отдрочить - поставить лайк, старый пидорас по кличке доцент.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 15.02.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все на одно лицо

-------------------------

Вот антиресно... Мы так говорим про, например, японцев, китайцев.
Но само смешное, что они так говорят и про нас! Они шо, совсем?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 15.02.2019, 12:31 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677
15.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован


............ Кухарка творит что хочет, ей одной хамить и материться можно. Вот и вся ваша свобода и демократия. Не нойте теперь.

=========================Так оно и есть, пока старую жабу по кличке "Бухарка" не выгонят ссаными тряпками из модераторов и не отнимут её 15 тыров в месяц за мат и похабщину!
Совсем свихнулась, старая манда!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 15.02.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава администрации Сибая Рустем Афзалов
Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов
========================================
Посмотрел и сравнил физиономии обоих !
Ничего , СЫТЫЕ и УПИТАННЫЕ , двойные подбородки !
Правда по мордам НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ Совесть и человеческую
нравственность !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 15.02.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.02.2019, 12:13 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677,4
...

========= Самое удивительное в этом - то, что старая жаба по кличке "Бандерша" ...

----------------

А ты ей скажи: "Ложись, Бандера!.."



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 15.02.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен , такую кухонную нужно выкинуть и без возможности восстановления .После нее многие просто уходят без оглядки . Что с нее взять - она даже с одним мужиком не ужилась , то бросил ее и убежал без оглядки .Скоро на УЖе никого не отанется кроме Иречка и ЮНГА.
Все путние давно сбежали , остались только мы под издевательством Кухработницы.Что -то нужно делать и немедленно!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 15.02.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что владелей в сторонке , а нам остается дышать всякой гадостью?. Как всегда , как в Роиссе



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 15.02.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда было фенольное отравление были негодяи из числа чиновников,в том числе московских,горе-ученых неких прочуханов,которые говорили о пользе диоксина. Потом это повторил ущеный всех времен и народов Р Нигматуллин



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 15.02.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По кацу и евлампию у настоящих сибайцев должна быть гаплогруппа меркетская R1b- M73.
Настоящие сибайцы это только те эсбеэмовцы, кто прошел проверку прекращенными уголовными преследованиями и сдал тест на башкиркость.
Остальные это припущеники и тептяри, не имеющие никакого отношения к настоящим башкирам.
Так, г-н Диль Мухаметов?



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com