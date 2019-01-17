Тошнотворный подхалимаж: Председатель горсовета Сибая занялся грязными политтехнологиями

Председатель горсовета Сибая Азат Камбулатов на официальном сайте совета призвал горожан подержать открытое письмо с призывом не поддаваться влиянию «приезжих политтехнологов, целью которых является введение в городе управляемого ими хаоса». В Сибае с ноября тлеет руда в законсервированном карьере Учалинского ГОК, воздух отравляется парами серы, регулярно фиксируется значительное превышение ПДК вредных веществ, горожане жалуются на ухудшение самочувствия.Автором петиции, как сообщает господин Камбулатов, был почетный гражданин Сибая Эмиль Мавлеткулов.В открытом письме его подписанты выражают доверие местной власти и руководству Башкирии, которые не оставили сибайцев «один на один со своей бедой», а «принимают все меры, какие только возможны в этих условиях, чтобы поскорее выправить ситуацию».Одновременно авторы обращения выражают возмущение тем, что «в нашем городе вдруг возникли политические спекулянты, люди с уголовным прошлым, действующие по заказу московских политтехнологов», которые «пытаются на нашей беде сделать себе политическое имя». «Поэтому мы говорим им — не надо лезть в наш город! Мы сами здесь разберемся!» — резюмируется в обращении.Текст петиции уже подписали местные депутаты и сам Азат Камбулатов. Сбор подписей ведется в сибайском колледже искусств. Куда позже будет направлено обращение, его авторы и подписаны не сообщают.В декабре и феврале в Сибае прошло два схода граждан, желающих привлечь внимание к экологической проблеме города региональных и федеральных властей. На февральском сходе горожане записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Позже глава администрации Сибая Рустем Афзалов заявил, что идея провести такой сход и записать такое обращение исходила не от горожан, а от «непорядочных товарищей», «непонятных людей, не имеющих отношения к Сибаю».