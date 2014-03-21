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Искандар Бахтияров, глава «Уфанет»: «Интернет - это зеркало. Депутаты пытаются закрыть это зеркало, так как им не нравится отражение»

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Медиакорсеть решила узнать у депутатов Госдумы о том, почему они поддержали законопроект об изоляции интернета и каковы его последствия.
Большинство депутатов Госдумы от Башкирии (11 из 15) скандальный законопроект Андрея Клишаса, Людмилы Боковой, Андрея Лугового о «суверенном рунете» приняли лояльно. В первом чтении его поддержали 11 депутатов из «Единой России» - Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Ильдар Бикбаев, Михаил Бугера, Фарит Ганиев, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Зугура Рахматуллина, Инга Юмашева.

Искандар Бахтияров, глава «Уфанет»: «Интернет - это зеркало. Депутаты пытаются закрыть это зеркало, так как им не нравится отражение»


Искандар Бахтияров, глава компании «Уфанет»:

- Главная проблема парламентариев нашей страны состоит в том, что они принимают законы, не советуясь специалистами соответствующих сфер. Это касается не только данного законопроекта.

Я отношусь к нему отрицательно, так как считаю, что все равно не доведут до ума. Телеграм ведь пытались заблокировать, а он все еще работает.

Также, скорее всего, будет с изоляцией интернета.

Рунет – почти единственная сфера в нашей стране, которая работает без перебоев. Россия в этой сфере может конкурировать с другими странами.

Данный законопроект предполагает серьезное вмешательство в рунет, что приведет к неминуемым осложнениям внутри сферы.

Интернет – это зеркало.

Депутаты пытаются закрыть это зеркало, так как им не нравится отражение. Вместо того, чтобы закрыть зеркало, можно ведь заняться оздоровлением тела, той же экономикой страны.

***

Не голосовали «справедливоросс» Гаджимурад Омаров, представитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев проголосовал против. Последний свое решение прокомментировал партийной дисциплиной — ЛДПР законопроект не поддержала. Представитель «коммунистов» Александр Ющенко также проголосовал против законопроекта.

Медиакорсеть решила узнать мнения депутатов и задала им вопрос о том, почему они решили поддержать законопроект и в чем они видят его главные преимущества.

«Если бы не было никаких угроз...»

Рамзил Ишсарин, депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений:

- Прежде всего, это ограждение нашего интернета от нежелательных последствий, которых можно ожидать извне. Это правильное решение, я считаю. Помните эту историю с блокировкой банковских карт Visa, Мastercard? Поэтому наша страна должна иметь возможности самостоятельно регулировать эту отрасль. Хочу отметить — мы поддержали концепцию, идею, ее еще будем дорабатывать, вносить правки. Будет широкое обсуждение для того, чтобы на выходе законопроект стал идеальным решением, устроил всех — и граждан, и участников рынка. Мы обязательно должны договориться.

Отмечу, что это вынужденный шаг. Если бы не было никаких угроз... Не буду говорить откуда, персонализировать не стоит. Тех, кто мог бы навредить нашему государству, масса игроков.

Рафаэль Марданшин, член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

- Те, кто сейчас пишет в СМИ о вреде законопроекта — это люди, которые невнимательно читали документ. Он направлен на бесперебойную работу интернета, его безопасность. Без него мы не представляем свою жизнь. Что, если вдруг отключат от сети интернет различные информационные ресурсы, что делать в этом случае? Данный закон как раз на опережение работает. На то, что если будет внешняя угроза, мы были готовы. Речь идет о заявлениях многих американских политиков. Высказывания не голословные, судя по всему.

Павел Качкаев, заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:

- Речь идет о безопасности, в первую очередь. Законопроект рассчитан на форс-мажорную ситуацию. Если нас со всех сторон, как говорится, обложат. Кроме того, руководствуюсь партийной дисциплиной. В самом законопроекте страшного я ничего не вижу. И вообще, о какой цензуре вы говорите, когда в интернете можно писать что угодно, даже ненормативную лексику. На жизни простых россиян это никак не отразится. А что касается затрат — их правительство определит. Если оно сочтет необходимым потратить на это средства из федерального бюджета, то значит, так надо.

Александр Ющенко, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи:

- Что касается предложенного законопроекта, на мой взгляд, он не верен, слишком неоднозначен и, как следствие, вызовет серьезное возмущение в обществе. Его заявленная цель - обеспечение устойчивой работы сегмента общего доступа сети "Интернет" в России на фоне угроз, которые авторы законопроекта обнаружили в стратегии национальной кибербезопасности США.

Авторы законопроекта в качества обоснования привели два ярких примера.

Первое. Мы не знаем, через какую страну идет трафик Интернет-общения Думы и правительства. И второе, что в 2012 году Сирию отключили от Интернета.

Во-первых, у Думы и правительства в наличии достаточно каналов устойчивой и защищенной связи и не думаю, что кто-нибудь из статусных носителей секретной информации захочет повторять подвиги Хиллари Клинтон проводить переписку с личной почты.

Во-вторых. В Сирии в 2012 году была развязана страшная война с разрушением инфраструктуры и на фоне этой террористической атаки утрата для сирийцев возможности играть в онлайн-игры и оплачивать картами Amazon - не самая большая потеря.

Что же нам предлагают на сегодняшний день авторы законопроекта для защиты Рунета? Создать в недрах Роскомнадзора некий центр мониторинга и управления с очень интересным функционалом. Все знают, как приятно определять себе самому задачи, самому их решать и самому их контролировать. Так вот, Центр мониторинга Роскомнадзора предположительно это и будет делать. Мониторить весь Рунет на предмет угроз его работы.

Диагностировать состояние угрозы и объявлять тревогу. Переключать Интернет-трафик на исключительно российские маршрутизаторы. Отсекать Интернет-трафик из-за рубежа и проводить регулярные учения по такой кибер-войне, видимо, чтобы поставщики услуг и пользователи не сильно расслаблялись.

При этом законопроектом никак не определено, что такое "угроза устойчивой работе Интернета в России". Где гарантии, что следующим шагом, который определит правительство, не будет превращение общедоступного сегодняшнего Интернета в корпоративный интернет, который будет ограничен границами Российской Федерации?

К тому же, проект законопроекта о маршрутизации трафика создает единую точку уязвимости Рунета. Если появляется единый центр управления маршрутизацией, это тот самый центр, который можно легко сломать любой кибер-атакой. А сейчас у нас нет центра, значит, сломать нельзя.

Отметим, что нам не удалось дозвониться до Римы Баталовой, Фарита Ганиева. Ильдар Бикбаев отказался общаться с нашим корреспондентом, Инга Юмашева не ответила на наш письменный запрос.

Медиакорсеть решила также узнать мнения у участников интернет рынка и специалистов IT о «суверенном рунете».

«Распил средств и передел рынка»

Ильшат Карамов (фамилия изменена по просьбе), специалист в области информационных технологий:

- Наши законодатели, действительно не понимают, как работает интернет. То, что они хотят сделать - не приведет к созданию своего интернета. Скорее всего, это всего лишь очередной рычаг для Роскомнадзора в борьбе с нежелательными элементами. Потратят большие деньги под видом осуществления проекта, а толку никакого не будет.

В сравнение нам приводят Китай, но там подобная система работает уже многие годы, и она развивалась параллельно с интернетом. К тому же, в Китае на всю страну три провайдера, и все они государственные. В России провайдеров почти 2500, причем большинство из них частные и имеют трансграничные каналы. Теоретически, у государства появляется возможность их «прессануть» и, в случае чего, отрубить рубильник.


Однако это приведет к нарушениям в самом рунете, как следствие, трудности не обойдут даже многие государственные сайты. При блокировке телеграма были сбои у Сбербанка. На этот раз будет примерно также, но намного масштабнее. Я считаю, что это распил денег под видом продвижения государственных интересов, а также попытка уменьшить количество провайдеров (передел рынка).

Руслан Зарифуллин, (фамилия также изменена по просьбе), специалист в области информационных технологий

- В принципе, в нашей стране уже давно все шло к принятию этого законопроекта. Другой вопрос, кто на себе почувствует эти все изменения. Среднестатистический пользователь, к примеру, не пострадает: «Вконтакте» и «Одноклассники» продолжат действовать как прежде.

Больше всего пострадают специалисты узкой направленности – некоторые программисты, финансисты. Однако уже сегодня существуют альтернативные средства доступа к информации. Полностью избежать проблем глобальной изоляции тоже не получится.

Если закон вступит в силу, то пользователей интернета ждут потрясения в течение нескольких лет. Это связано с тем, что большинство серверов служб интернета находятся за границей, а также с тем, что проект, подобный «Золотому щиту» (Великий китайский файрвол), потребует значительных финансовых вложений и технологической базы, которыми Россия на сегодняшний день не обладает.

О чем вообще говорится в законопроекте?

Напомним, нашумевший законопроект направлен на «создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».

В первом чтении законопроект, который раскритиковала Счетная палата, поддержали 334 депутата, против - 47. Спикер Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению документ нуждается в серьезной доработке. Кто и как конкретно будет исполнять законопроект, как именно он будет работать — окончательно непонятно.

На рассмотрении законопроекта в Госдуме, напомним, произошел скандал. Лидер фракции Владимир Жириновский потребовал исключить Лугового из соавторов документа и предупредил, что ЛДПР за него голосовать не будет. Тем не менее, Луговой свою подпись отозвать отказался.

Если говорить простыми словами, то власти намерены создать так называемый российский единый центр, в котором будут установлены свои правила маршрутизации, получен доступ к оборудованию операторов связи, возможность перехвата, анализа и произвольной блокировки трафика.

Цель законопроекта, по словам его инициаторов, состоит в том, чтобы российский сегмент интернета продолжил работу в том случае, даже если его отключат от общемировой сети. При возникновении такой угрозы контролировать интернет поручат Роскомнадзору. Чиновников к идее изоляции и ограничения, по их словам, подтолкнула пояснительная записка, принятая в сентябре 2018 года Стратегией национальной кибербезопасности США.

Также законопроект обяжет интернет-провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам. По идее, их обеспечить должен будет именно Роскомнадзор.

Расходы на реализацию законопроекта ранее были оценены примерно в 20 миллиардов рублей федеральных средств. Однако представители Российского союза промышленников и предпринимателей уже предупредили о том, что операторам связи и интернет-компаниям придется также потратить до 2-х миллиардов рублей за пять лет. По словам депутата от Башкирии Александра Ющенко, расходы могут также вырасти вплоть до рекордных 150 млрд рублей.

МКС
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  • 1 | 15.02.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважуха Бахтиярову!

Не ссучился как остальные, говорит как есть, без вранья, заискиваний и лизоблюдства.

Вот именно на таких еще что-то в стране и держится.

Надеюсь, все же не пойдет в антиобщественную палату. Там честным людям делать нечего.



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  • 2 | 15.02.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из за утопической политики путина и его команды Страна тратит колосальные деньги на защиту то от того, то от другого, то от третьего, а ведь стоит только сменить власть, сменить внутреннюю и внешнюю политику, и эти баснословные деньги могут пойти на благосостояние страны, на благосостояние народа, не надо будет всем миром собирать деньги на лечение детишек, пенсионеры смогут в относительном достатке доживать свою жизнь и т.д.



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  • 3 | 15.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь из принципа перейду на уфанет, не только потому что башинформсвязь совковое говно



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  • 4 | 15.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
россия постепенно опускается до уровня КНДР. Власть всего боится, и прежде всего - народа, желательно, чтобы народ ничего не видел, не слышал и не говорил.



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  • 5 | 15.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь из принципа перейду на уфанет, не только потому что башинформсвязь совковое говно
=====================================
Давно пора!
Я уже давно перешол в Уфанет, теперь горя не знаю!
А башинформсвязь полное оно !!!



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  • 6 | 15.02.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Недалёк тот день, когда границы перекроют.



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  • 7 | 15.02.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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"Депутаты пытаются закрыть это зеркало".

---------------

Зеркало закрывают при усопшем.



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  • 8 | 15.02.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...им не нравится отражение."

--------------------------

Неча на зеркало пенять.

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
"Смотри-ка",- говорит,- "кум милый мой!
Что это там за рожа?

Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа!"



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  • 9 | 15.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Нашим депутанам интерент не нужен. Им тырнет подавай.



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  • 10 | 15.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 15.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим депутанам интернет не нужен. Им тырнет подавай.

--------------------------

Тырить штобы?



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  • 11 | 15.02.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63151 | Рейтинг: +12213,7
Помните эту историю с блокировкой банковских карт Visa, Мastercard?
______________________________________
НЕ ПОМНЮ! Хотя карта Виза у меня с 2008 года. Не было НИКАКИХ проблем, никаких блокировок! ВРАНЬЁ!

Если имеется в виду блокировка этих карт в Крыму - то это СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ!
Хотела бы я посмотреть, как сралин и депутаты ВС СССР реагировали бы на то, что европейские страны на оккупированной фашистами территории открыли бы, например, туристические маршруты "по местам боевой славы вермахта"!



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  • 12 | 15.02.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.02.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из за утопической политики путина и его команды Страна тратит колосальные деньги на защиту то от того, то от другого, то от третьего, а ведь стоит только сменить власть, сменить внутреннюю и внешнюю политику, и эти баснословные деньги могут пойти на благосостояние страны, на благосостояние народа, не надо будет всем миром собирать деньги на лечение детишек, пенсионеры смогут в относительном достатке доживать свою жизнь и т.д.
__________________________________________________________
Очередной либераст предатель? Над пармезаном все еще плачешь?



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  • 13 | 15.02.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63151 | Рейтинг: +12213,7
А вот та самая история с блокировкой банковских карт Visa, Мastercard:


21 марта 2014г.
Санкции Visa и MasterCard уже затронули сотни тысяч россиян
Сегодня международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам ряда банков, включая банк "Россия" Юрия Ковальчука и СМП банк братьев Ротенбергов. Об этом кредитные организации сообщили на своих официальных сайтах.

"Казначейство США ввело санкции против некоторых российских физических лиц и организаций. В целях соответствия законодательству США компания Visa International Service Association обязана приостановить доступ к сети Visa для таких организаций", - сообщил РБК представитель компании Visa.

В компании уточнили, что по состоянию на 21 марта список этих организаций включает банк "Россия", Собинбанк, СМП банк, Инвесткапиталбанк. На ограничения в отношении этих же банков за исключением Инвесткапиталбанка (так же принадлежит Ротенбергам) указывает и MasterCard.

"Это означает, что данные карты не функционируют в торговых точках и банкоматах международной сети. Однако банки могут обслуживать их через свои клиентские офисы и банкоматы", - уточняют в платежной системе. Visa и MasterCard стали акционерными компаниями несколько лет назад, их основными акционерами являются американские банки.

В банке "Россия" в качестве зарплатных клиентов обслуживались такие компании, как ОГК-2, ТГК-1, "Рен-ТВ", "Пятый канал" и др. Сотрудник пресс-службы "Пятого канала" сказал РБК, что сложившая ситуация никак не влияет на операционно-хозяйственную деятельность компании. "Расчеты с контрагентами и персоналом осуществляются и будут осуществляться впредь вовремя и в полном объеме", - отметил он.

Пресс-служба ТГК-1 отмечает, что "все работает стабильно". Источник в ОГК-2 сообщил, что снять деньги с зарплатной карты банка "Россия" можно, но платежи не проводятся.

В пресс-службе банка "Россия" РБК сообщили, что на данный момент эмитировано 160 тыс. карт Visa и MasterCard. В СМП банке сказали, что всего выпущено 170 тыс. карт, на них лежит 4,5 млрд руб. (примерно поровну Visa и MasterCard). У клиентов Собинбанка сейчас 60 тыс. карт Visa и MasterCard.

Из-за действий международных платежных систем пострадает розничный бизнес банков, которые попали под ограничения. "Возможно, многие клиенты захотят перевести свои счета из этих и подобных им кэптивных банков в другие организации. Также возможно, что компании начнут переводить свои зарплатные проекты", - считает заместитель генерального директора "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин.

"Сколько продлятся санкции по времени - пока неизвестно, - говорит предправления банка "Авангард" Валерий Торхов. - Но понятно, что это ускорит работу по созданию процессингового центра по обработке платежей внутри России. С его появлением мы оградим от санкций внутренние обороты, а это 90% от всего объема". Сегодня же стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий размещение операционных центров платежных систем за пределами России с 1 октября 2014г.

В четверг стало известно, что замораживаются все счета банка "Россия" в банках США. По данным ежеквартального отчета банка за первый квартал 2011г. (последние доступные данные), расчетными банками в США были The Bank of New York Mellon, JP Morgan. Какая сумма его средств была заморожена на счетах зарубежных банков, неизвестно.

По данным 1 марта на корсчетах в зарубежных банках у банка "Россия" находилось около 40 млрд руб., еще около 5,6 млрд - это кредиты банкам-нерезидентам и 8,3 млрд руб - кредиты компаниям-нерезидентам. "Замороженные в США средства не смогут повлечь за собой какие-то проблемы для банка, - считает Буздалин. - В конце концов, эти деньги вернутся, но, даже если предположить, что нет, то это некритичная сумма для банка".

По его словам, сложности с расчетами могут возникнуть у контрагентов банка. "Можно, конечно, пытаться проводить расчеты не через американские банки, а через банки других стран. Но нет гарантий, что средства не будут заблокированы и там, - добавил Буздалин. - Это касается и платежей за рубеж клиентов - юридических лиц. Поэтому, возможно, такие клиенты будут переходить в другие банки".

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/03/2014/570419d59a794761c0ce83
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Ну то есть - на самом деле никто не пострадал... имею в виду людей, клиентов, а не всяких там ковальчуков-ротенбергов. Они еще и нажились - пуйло восполнил из наших налогов, их личный капитал умножился за 5 прошедших лет...



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  • 14 | 15.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 15.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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россия постепенно опускается до уровня КНДР.

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До КНДР - как до Китая раком. Там все работают. Социальная защищённость.



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  • 15 | 15.02.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Рафаэль Марданшин - яркий пример того как, меняя окраску, приспосабливаясь и демонстрируя деланную наивность, можно стать подлецом.



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  • 16 | 15.02.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
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В соц сетях боты активизировались, прямо шквал высеров. Видать лайнер сорвался в крутое пике, скоро земля. При меченом были талоны, но работали заводы предприятия, не было столько ограничений и запретов, была свобода и не было такой финансовой нагрузки на население. Впечатление, что там на верху уже не знают куда и рулить.



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