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Кремль проверит ситуацию в Сибае после обращения жителей к Путину

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Пресс-секретарь президента дал комментарий о видеообращении жителей Сибая к Владимиру Путину. Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле ознакомились с обращением жителей Сибая, которые попросили президента разобраться с экологической ситуацией в городе, сообщает ТАСС.

Кремль проверит ситуацию в Сибае после обращения жителей к Путину


Видели (обращение жителей) и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации (президента РФ), –
прокомментировал журналистам Дмитрий Песков.

Также он добавил, что в Кремле не знакомы со словами Рустэма Афзалова, мэра Сибая, который в оскорбительной манере отозвался об авторах видеообращения.

Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания, –
отметил пресс-секретарь.

Напомним также, что к контролю над ситуацией в Сибае подключились Минприроды России и Росприроднадзор, главы которых вчера встретились с директором УГОКа Яудатом Биккиновым, чтобы обсудить решение экологической катастрофы в Сибае. Установлено, что предприятие не приняло необходимые меры для того, чтобы сократить к минимуму угрозу для здоровья жителей Сибая. Начата работа по привлечению виновных лиц к ответственности.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 15.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..мэра Сибая, который в оскорбительной манере отозвался об авторах видеообращения.
Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать.
===============================
Слово "вряд ли" означает сомнение, следовательно г. песков еще не определился согласится ли ему (читай путину) с высказыванием г. афзалова, приветствовать ли его высказывание или просто промолчать...



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 15.02.2019, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36753 | Рейтинг: +5677
Песков-унылое гавно!



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2

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  • Гость
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  • 3 | 15.02.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы думаете простые россияне хорошо живут? Думаю вряд ли.



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  • 4 | 15.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой не до Сибая солнцеликому - он пальчик ушиб при какомто спаривании со спортсменами в Сочах !



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  • Гость
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  • 5 | 15.02.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой не до Сибая солнцеликому - он пальчик ушиб при какомто спаривании со спортсменами в Сочах !
_____________________________________________
Тебя спарили? Что болит?



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  • 6 | 15.02.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кому из миллиардеров принадлежит этот, сегодня заброшенный, карьер и какой спрос с него? Ну ведь руду добывали, в карман положили, а карьер не законсервировали. Почему ответственность и затраты не кидать на них, почему про низ ни слова?



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  • 7 | 15.02.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что не в курсе заявления сибайского мэра, который оскорбительно отозвался о жителях города: «Нет, этого не слышали. Наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что не в курсе заявления сибайского мэра, который оскорбительно отозвался о жителях города: «Нет, этого не слышали. Наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание».

В ответ мэр Сибая заявил радиостанции «Говорит Москва», что не собирается извиняться: «Я конкретно к кому-то не выражался. То есть, я не указал ни человека, ни фамилии, ни имени. Я в целом сказал, чтобы таких людей у нас не было. У меня по этому вопросу только одно мнение. Когда вся эта ситуация начиналась, это было уже больше двух месяцев тому назад, этих людей, которые у нас появились в городе, их никогда не было. А сейчас непонятные какие-то люди пытаются нашу боль, нашу проблему, перевернуть её в политическую плоскость. Мы этого не позволим, поэтому был мой жёсткий ответ на действия," - сказал глава администрации.



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  • 8 | 15.02.2019, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.02.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кому из миллиардеров принадлежит этот, сегодня заброшенный, карьер и какой спрос с него? Ну ведь руду добывали, в карман положили, а карьер не законсервировали. Почему ответственность и затраты не кидать на них, почему про низ ни слова?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Правильный вопрос! Я аналогичный вопрос задал здесь на УЖе сразу после того, как начали бюджетные деньги пускать на оздоровление населения Сибая и предоставление временного жилья! Путин сделал такую систему, при которой прибыль получают одни, а за совершённые ими косяки расплачивается государство, т.е. народ РФ! Так было с олигархами, попавшими под санкции, которые получили возмещение всех своих материальных потерь за счёт бюджета РФ! Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный



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