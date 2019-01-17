Видели (обращение жителей) и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации (президента РФ), –
прокомментировал журналистам Дмитрий Песков.
Также он добавил, что в Кремле не знакомы со словами Рустэма Афзалова, мэра Сибая, который в оскорбительной манере отозвался об авторах видеообращения.
Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания, –
отметил пресс-секретарь.
Напомним также, что к контролю над ситуацией в Сибае подключились Минприроды России и Росприроднадзор, главы которых вчера встретились с директором УГОКа Яудатом Биккиновым, чтобы обсудить решение экологической катастрофы в Сибае. Установлено, что предприятие не приняло необходимые меры для того, чтобы сократить к минимуму угрозу для здоровья жителей Сибая. Начата работа по привлечению виновных лиц к ответственности.
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Кремль проверит ситуацию в Сибае после обращения жителей к Путину
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