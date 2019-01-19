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Как взбунтовали народ, желая его успокоить

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Медведев призвал создать «социальный портрет бедности». Целью заявлено формирование реестра бедных семей и индивидуальных программ поддержки для каждой из них в отдельности. Нельзя, мол, помогать бедным, опираясь лишь на формальные показатели их дохода, надо разбираться с каждой историей индивидуально.

Как взбунтовали народ, желая его успокоить


Можно предположить, что реальной целью этого проекта является экономия бюджетных денег. Первым материальным итогом применения «адресного подхода», похоже, станет уменьшение выплат в живых деньгах и замена их, если можно так выразиться, «социальным бартером» или «натурой». Кого-то из бедняков отправят на переобучение, кому-то дадут возможность, как сказал премьер, «заняться вопросами здоровья», для кого-то «разработают механизмы поддержки создания малого бизнеса» и т.д. Кроме того, как пояснила мысль Медведева Голикова, «социальный портрет» поможет понять, «что на самом деле является причиной бедности».

Скорее всего, такая масштабная работа поставит тему бедности в центр повестки. Значительная часть медийного пространства будет отдана душераздирающим человеческим историям и дискуссиям на тему, достаточно ли этот бедняк беден для того, чтобы претендовать именно на такую форму социальной поддержки, или он беден недостаточно и поэтому ему придётся ограничиться поддержкой более скромной. Зная, как работают с людьми наши чиновники, вполне можно ожидать большого количества скандалов в духе «мы не просили вас рожать».

Сейчас проблема бедности волнует только самих бедных. В результате дискуссии она будет волновать общество в целом. Политизация темы неизбежна.

Похожую деятельность, которую французское правительство осуществляло в канун революции, Токвиль описал в главе с характерным названием — «Как взбунтовали народ, желая его успокоить»: «Особенно заметна подлинная озабоченность несчастиями бедняков: напрасно было бы искать ее тут раньше. Насилия фискальных служб в отношении бедняков редки, налоговые отсрочки более часты, случаи вспоможения более многочисленны. Король увеличивает фонды, предназначенные для создания благотворительных мастерских в деревне или для помощи коренным жителям, и часто учреждает новые… Правительственные комиссары регулярно посещают каждый приход; в их присутствии собирается община, прилюдно определяется стоимость имущества и в прениях устанавливаются возможности каждого…»

Больше всего Токвиля поражает сопровождающая все эти вещи риторика, упражняются в которой не только завтрашние ниспровергатели существующего порядка, но и их будущие жертвы — правительство, дворянство и лично король: «Люди, которым более всего стоило опасаться народного гнева, во весь голос рассуждали при нем о жестоких несправедливостях, жертвой которых он всегда был; они показывали друг другу отвратительные пороки, заключённые в наиболее обременительных для него установлениях; они пользовались своим краснобайством, чтобы живописать его невзгоды и плохо вознагражденный труд: пытаясь успокоить народ таким образом, его вгоняли во гнев».

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«Поскольку народ в течение сорока с лишним лет ни на миг не появлялся на сцене государственных дел, то совершенно перестали верить, что он вообще когда-нибудь сможет там появиться; видя его столь нечувствительным, его сочли глухим; так что заинтересовавшись, наконец, его судьбой, принялись говорить перед ним так, будто его там и не было», — объясняет столь странное поведение правящих классов Токвиль.

Объединяет предреволюционную Францию и нынешнюю Россию простая логика развития: начисто уничтожив политику, режимы со временем совершенно теряют и политическое чутьё. Слово тому же автору: «Неудивительно, что дворянство и буржуазия, так давно исключённые из всякой общественной жизни, проявили эту странную неопытность; гораздо больше удивляет, что у министров, магистратов, интендантов, то есть, у тех самых людей, которые занимались делами, оказалось ничуть не больше прозорливости. Многие из них были весьма искусны в своём ремесле; они досконально знали все подробности государственной администрации того времени; но что касается этой великой науки правления, которая учит понимать движение общества в целом, судить о том, что происходит в умах масс и предвидеть, к чему это приведёт, тут они оказались такими же новичками, как и сам народ. Действительно, лишь набор свободных учреждений может в полном объёме преподать государственным деятелям эту главную часть их искусства»...

Завершая столь длинную мысль, буду краток: окажись я на месте властей, я бы не трогал темы бедности, да ещё с такой помпой. Я бы просто сконцентрировался на том, чтобы заставить экономику работать. В конце концов, именно создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и рост бюджетных доходов — и есть лучший способ борьбы с этим социальным злом.

Вот эту мысль Токвиля, посвящённую опыту тех, кто дискутировал о бедности до нас, нашему правительству стоит зарубить себе на носу: «Такие слова были опасны. Но ещё опаснее было произносить их попусту».

Аббас Галлямов, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • 1 | 17.02.2019, 11:57 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2602 | Рейтинг: -609,4
Медведев это вообще демон во плоти.
Своими ТОРами всю страну разграбил.



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  • 2 | 17.02.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ура Галямов, наш человек на российском уровне, это приятно и вызывает к республике уважение. До конца не дочитал, сложновато для усвоения.



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  • 3 | 17.02.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для того, чтобы уменьшить число бедных, надо что-то отобрать у богатых! Другого способа нет и никогда не было! Все рассуждения о том, что надо давать не рыбу, а удочку, не выдерживают критики, так как если дать удочку и разрешить ловить рыбу, то той же рыбы богатым достанется уже меньше, так как водоём-то един! Богатые скорее подавятся от обжорства, но никогда не поделятся добровольно! Только силой можно что-то у них выдрать из их бездонной пасти! Очень Опытный



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  • 4 | 17.02.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как можно серьезно относится к высказываниям этого димон-пупса?!
— Говорят, сурок предсказал долгую зиму.
— А премьер Медведев предсказал долгий кризис.
— Ну-у, сравнили…
— Да, знаете, у меня тоже компетентность сурка вызывает больше доверия…



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  • 5 | 17.02.2019, 13:13 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,3
Два маломерка с ростом 158 и 162 см имеют бедную Россию по полной программе. Скорей бы всё кончилось!



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  • 6 | 17.02.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.02.2019, 13:13 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,7
Два маломерка с ростом 158 и 162 см имеют бедную Россию по полной программе. Скорей бы всё кончилось!
_____________________
Для тебя, Юнг, возможно всё скоро кончится - возраст, однако, как бы намекает.
В России и мире всё только начинается и в минимальной степени зависит от имён во властных структурах России - при любых будет хуже.
Надвигается системный кризис всей глобализированной системы, и разрядиться он может только с большими потерями для людей. Тебя это, возможно, не заденет по причине возраста (а на кладбище всё спокойненько, совершеннейшая благодать), а вот молодёжь жалко.



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  • 7 | 17.02.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.02.2019, 13:13 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +1674,
Скорей бы всё кончилось!

≠=≠==========
Немножко тебе осталось Юнг, немножко. Возраст и алкоголь приведет тебя к быстрой кончине. Ты бы лучше делом занялся, а то время бежит, а ты тут херней маешься болезный.
Очень Опытный



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  • 8 | 17.02.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.02.2019, 13:13 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +1674,
Скорей бы всё кончилось!

=====================

Батька тут в Сочи так и сказал: "Мы же (с Путиным) не вечны. Что мы оставим после себя?"

Только хотелось бы посоветовать Григорьичу: интеграция интеграцией, но не допускай в Беларусь российских олигархов! Сожрут, как сожрали Россию.



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  • 9 | 17.02.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 17.02.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.02.2019, 13:13 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +1674,
Скорей бы всё кончилось!

≠=≠==========
Немножко тебе осталось Юнг, немножко. Возраст и алкоголь приведет тебя к быстрой кончине. Ты бы лучше делом занялся, а то время бежит, а ты тут херней маешься болезный.
Очень Опытный ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Поддельный! Совсем с головой не дружишь! Как я такое могу написать Юнгу, когда и сам далеко не мальчик? Очень Опытный



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