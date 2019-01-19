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Депутат Курултая предложил провести парламентское расследование ситуации в Сибае

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Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к председателю регионального парламента Константину Толкачева с предложением провести парламентское расследование ситуации в Сибае. В городе, как неоднократно писал “Ъ-Уфа”, с ноября тлеет руда в законсервированном карьере Учалинского ГОК, воздух отравляется парами серы, регулярно фиксируется значительное превышение ПДК вредных веществ, горожане жалуются на ухудшение самочувствия.

Депутат Курултая предложил провести парламентское расследование ситуации в Сибае


В обоснование своего предложения господин Чувилин отмечает, что ситуация в Сибае, где «нарушаются нормы экологического законодательства Республики Башкортостан, Конституции Республики Башкортостан», «приобрела значительный общественный резонанс». По мнению депутата, парламентская комиссия должна установить «причины возникновения данных последствий», чтобы привлечь виновных к ответственности.

Аналогичные обращения Дмитрий Чувилин направил врио главы Башкирии Радию Хабирову и председателю комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая Альфарису Байчурину.

Олег Вахитов, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 17.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чувилин, нормальный чувак, но только рамсы попутал, для парламентской проверки, необходима разделение властей, а мы все под одним каблуком. Чувак очнись и не пиарься, еще коммунист.



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  • Гость
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  • 2 | 17.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат Курултая предложил провести парламентское расследование ситуации в Сибае
Опубликовано: Администратор | 17.02.2019
Раздел: Новости | Просмотры: 15337 | Комментарии: 0
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Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к председателю регионального парламента Константину Толкачева с предложением провести парламентское расследование ситуации в Сибае. В городе, как неоднократно писал “Ъ-Уфа”, с ноября тлеет руда в законсервированном карьере Учалинского ГОК, воздух отравляется парами серы, регулярно фиксируется значительное превышение ПДК вредных веществ, горожане жалуются на ухудшение самочувствия.

====================================================
Что-то Вы долго думали господин коммунист Чувилин!

Или решили заскочить уходящий поезд в последний момент, когда уже все организационные и технические решения приняты! И на этом заработать политические очки!?

Как говорится, после драки кулаками не машут!



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 17.02.2019, 12:46 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,3
Как говорится, после драки кулаками не машут!

=================Драки все ещё впереди. В любом случае он молодец. Не побоялся. Это вам не министр. который заявил, что воздух в Сибае лучше. чем в Уфе! И не природоохранная прокуратура, которая прогнулась, набрав в рот воды!
Кончится бААльшим скандалом с увольнениями и уголовными делами! И засыпкой ямы направленными взрывами.



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 17.02.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63170 | Рейтинг: +12211,9
1 | 17.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чувилин, нормальный чувак
________________________________
Ну... Загрей утверждает что он агент ФСБ. И, похоже, у него есть на это основания. Типа Чувилин строчил на него доносы и давал показания в суде.

Чувилин мутный поц - замечено еще в 2011-12 году мной на митингах... вроде бы такой смельчак и не оказывается в автозаках, но видимо у него таки есть на это абонемент... сколько он всяческих клоунад устраивал - не пересчитать - и к нему нет никаких претензий - штрафов за несанкционку...



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  • Гость
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  • 5 | 17.02.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У этих депутатов позднее зажигание что ли? Уже 4 месяца в Сибае экологическое бедствие, а он только очнулся о решил наконец показать себя защитником народа! Избавь нас Бог от таких защитничков от башкортостанского отделения КПРФ! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 6 | 17.02.2019, 12:50 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,3
4 | 17.02.2019, 12:46 | Автор: Кухарка

Чувилин мутный поц -...


============================================================
=======Ты бы помолчала , старая провокаторша по кличке Бандерша!
Вспомни, как ты лифчики рвала в защиту Кроношпана! Чото прыти поубавилось?



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6

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  • 7 | 17.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро страну башкир ждет новая экологическая катастрофа: Реки Уфу и Миасс свяжет Долгобродский канал для обеспечения водой жителей Челябинска, это повлечет резкий спад воды в реке Белой.
Хотя нет худа без добра: Уфимцы смогут пересекать р.Белая в брод, и отпадет необходимость в строительстве нового автомобильного моста.



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  • Начинающий
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  • 8 | 17.02.2019, 13:59 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 65 | Рейтинг: +3
Хабиров и его прислужники Афзаловы ничего не делали по предотвращению вредных выбросов и медицинской помощи жителям Сибая и Баймакского района. Хорошо, что Чувилин начал требовать. Ни одна партия, кроме "ЯБЛОКА" и м.б. ещё кто-то, пока не слышал, не требует наказать виновных и помочь жителям.



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  • Участник
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  • 9 | 17.02.2019, 14:00 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3426 | Рейтинг: -283,1
Чувилин молодец.

Неважно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей, говорил главный умный китаец.



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  • 10 | 17.02.2019, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
господин Чувилин отмечает

-------------

Товарищ Чувилин. "Господа" в Париже.



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  • 11 | 17.02.2019, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.02.2019, 14:00 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3425 | Рейтинг: -283,1
Чувилин молодец.

-------------------------

Чувилин - голова! Чувилин и xrul - две головы! Чувилин, xrul и Кухарка - 2,5 головы!



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  • 12 | 17.02.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кухарке палец в рот не клади



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  • 13 | 17.02.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 17.02.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

кухарке палец в рот не клади
-------------------------------
А фуй?



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  • 14 | 17.02.2019, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, не рви - дай померять.....



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