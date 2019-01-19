Депутат Курултая предложил провести парламентское расследование ситуации в Сибае

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к председателю регионального парламента Константину Толкачева с предложением провести парламентское расследование ситуации в Сибае. В городе, как неоднократно писал “Ъ-Уфа”, с ноября тлеет руда в законсервированном карьере Учалинского ГОК, воздух отравляется парами серы, регулярно фиксируется значительное превышение ПДК вредных веществ, горожане жалуются на ухудшение самочувствия.В обоснование своего предложения господин Чувилин отмечает, что ситуация в Сибае, где «нарушаются нормы экологического законодательства Республики Башкортостан, Конституции Республики Башкортостан», «приобрела значительный общественный резонанс». По мнению депутата, парламентская комиссия должна установить «причины возникновения данных последствий», чтобы привлечь виновных к ответственности.Аналогичные обращения Дмитрий Чувилин направил врио главы Башкирии Радию Хабирову и председателю комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая Альфарису Байчурину.