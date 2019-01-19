В обоснование своего предложения господин Чувилин отмечает, что ситуация в Сибае, где «нарушаются нормы экологического законодательства Республики Башкортостан, Конституции Республики Башкортостан», «приобрела значительный общественный резонанс». По мнению депутата, парламентская комиссия должна установить «причины возникновения данных последствий», чтобы привлечь виновных к ответственности.
Аналогичные обращения Дмитрий Чувилин направил врио главы Башкирии Радию Хабирову и председателю комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая Альфарису Байчурину.
Олег Вахитов, Коммерсант
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Депутат Курултая предложил провести парламентское расследование ситуации в Сибае
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