Пир во время чумы: Иностранные игроки за ваш счет

В «Уфу» переходит аргентинский нападающий. Долгожданное усиление атаки уфимского футбольного клуба в зимнее трансферное окно.ФК «Уфа» завершает сделку по приобретению словено-аргентинского нападающего Андреса Вомбергера. Новость о переходе 24-летнего игрока появилась на сайте словенского клуба «Олимпия», за который Вомбергер выступал с 2017-го года. В составе «Олимпии» нападающий провел 34 матча, в его активе 15 голов и лидерство в гонке бомбардиров этого сезона.Футболист имеет словенское гражданство, но за сборную этой страны не сыграл ни одного матча. По информации словенской прессы сумма компенсации составит около 1 млн. евро. До перехода в словенский чемпионат игрок выступал во втором и третьем дивизионах чемпионата Аргентины. При этом генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью ТАСС заявил, что контракт с игроком еще не подписан, однако Вомбергер уже тренируется с командой:– Пока мы не комментируем этот трансфер, потому что подписания контракта не было, всякое может произойти. Мы можем что-то официально заявить только после того, как подпишем контракт, футболист должен пройти медосмотр, должны пройти какие-то процедуры. Мы надеемся, что это произойдет сегодня или в понедельник-вторник. Сейчас футболист находится в расположении клуба, тренируется в общей группе.На данный момент уфимцы проводят заключительные сборы в Испании. Ближайшими соперниками команды Дмитрия Кириченко во время зимней паузы в чемпионате станут тбилисский «Локомотив» и московский ЦСКА. Возможно, именно в этих встречах Вомбергер дебютирует за башкирский клуб.Напомним, что в «Уфе» уже играет еще один словенский нападающий – Ловро Бизяк, перешедший летом прошлого года из клуба «Домжале».Это второе приобретение клуба в зимнее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля. Ранее состав команды пополнил голкипер Юрий Шафинский. При этом команду покинули вратарь Гиорги Шелия, защитник Денис Тумасян и нападающий Исламнур Абдулавов. Также по решению тренерского штаба не поехал на сборы с основной командой полузащитник Ондржей Ванек.