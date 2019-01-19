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Единороссы, превратившие страну в театр абсурда

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Башкирские единороссы вчера провели первое заседание нового состава президиума на малой сцене Национального молодежного театра. Глава регионального политсовета Константин Толкачев пояснил, что партия тем самым присоединяется к Году театра, проходящему в России.

Единороссы, превратившие страну в театр абсурда


Театр ответил взаимностью: после того, как единороссы объявили о намерении поддерживать искусство, им продемонстрировали сцены из спектакля «Любовь и ненависть», актеры спели о любви и станцевали. Вдохновленные, члены президиума договорились до весны принять в партию 2 тыс. сторонников, доведя количество партийцев в регионе до 100 тыс. человек, и увеличить доходную базу регионального отделения: размер членских взносов должен вырасти вдвое.

Новое руководство башкирского отделения «Единой России» вчера решило совместить День всех влюбленных с Годом театра. Первое заседание нового состава президиума прошло на малой сцене Национального молодежного театра. Перед входом желающие могли сфотографироваться с алыми сердечками на фоне баннера с надписью «Влюбись в «Единую Россию»». Впрочем, сказать, чтобы у стенда был ажиотаж, было нельзя. Потом, уже в зале, секретарь регионального политсовета Константин Толкачев заявил, что выбор площадки был предопределен, ведь президент России объявил 2019 год Годом театра, а партия поддерживает театральные коллективы.

Молодежный театр в прошлом году, доложил господин Толкачев, получил от «Единой России» 10,5 млн руб., а в этом партия планирует найти для башкирских театров 24 млн руб. Вышедший на сцену исполняющий обязанности директора Молодежного театра Рафис Мухамедьянов сообщил, что этой помощи хватило на покупку звукового и светового оборудования для большого зала и постановку двух спектаклей. Как бы в знак благодарности театра собравшимся предложили посмотреть сцены из спектакля «Любовь и ненависть» и потом концерт.

Уже позже на сцену выдвинули столы для Константина Толкачева и руководителя регионального исполкома Рустема Ахмадинурова, и мероприятие вроде бы пошло по привычному сценарию. Партбилеты вручили вице-спикеру Курултая Эльвире Аиткуловой и начальнику управления по общественно-политическому развитию администрации главы республики Уралу Кильсенбаеву. Перерегистрировал партбилет в республике руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, который раньше числился в татарстанском отделении партии, и врио главы республики Радий Хабиров, состоявший в отделении подмосковного Красногорска.

Затем господин Толкачев вручил почетную грамоту Курултая певцу и «любимцу женщин» Анвару Нургалиеву. И тут господин Ахмадинуров попросил того «продемонстрировать на пару минут вокальные данные». Конечно, ему не отказали.

Впрочем, это был последний театральный штрих мероприятия. Следом отчитались кураторы 20 партийных проектов. Видимо, вдохновленный театральными подмостками ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, рассказывая о партийном проекте «Здоровое будущее», пообещал на следующее заседание привести с собой кардиологов и эндокринолога для экспресс-диспансеризации однопартийцев. «Проверить давление, уровень холестерина и глюкозы до и после заседания»,— пояснил он под смех и аплодисменты присутствующих.

Председатель комитета Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин подвел итоги поездки в Сибай, где с ноября воздух отравлен серными выбросами с карьера. Контроль над экологической ситуацией в Сибае он назвал одним из ключевых вопросов, но засомневался, можно ли назвать происходящее в городе экологической катастрофой. В конце концов, он склонился к выводу, что назвать происходящее катастрофой нельзя, так как явление это временное.

Вице-спикера Курултая Рустама Ишмухаметова избрали куратором партийного проекта «Трезвый Башкортостан». Единоросс обещал бороться с контрафактным алкоголем, в том числе с помощью ужесточения законодательства.

Тема выборов главы республики, которые должны пройти в сентябре (Радий Хабиров уже сообщал, что будет баллотироваться от «Единой России»), не поднималась. Праймериз для отбора кандидатов в депутаты районных и городских советов планируются в мае.

Главный бухгалтер исполкома Айнур Аккулов посетовал, что за год башкирские единороссы заплатили всего около 6 млн руб. взносов — по 62 руб. каждый. «Низкий показатель, необходимо его увеличивать»,— отметил он. Рустем Ахмадинуров, работавший весь последний год в Красногорске, сообщил, что в Подмосковье среднестатистический единоросс отчисляет партии по 350 руб. в год. «Но там и доходы другие»,— тут же оговорился он. А Айнур Аккулов предложил компромисс — повысить отчисления до 120 руб. с человека.

В завершение Константин Толкачев намекнул, что партия снова намерена форсировать принятие новых членов. До весны единороссы хотят принять в свои ряды около 2 тыс. сторонников. В этом случае региональное отделение будет насчитывать 100 тыс. человек.

Завершилось заседание приглашением на футбол. Представитель футбольного клуба «Уфа» Элина Хисамова сообщила присутствующим, что партии выделены квоты на игру «Уфы» и московского «Динамо» 3 марта. «Бесплатно»,— подчеркнул Рустем Ахмадинуров.

На этой оптимистической ноте участники заседания удалились в театральный гардероб.

Булат Баширов, Коммерсант
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