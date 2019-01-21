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За холуя и сквернослова пришлось извиняться

  • Опубликовано: natall | 19.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16189 | Комментарии: 13
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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, проводя в понедельник очередное оперативное совещание в правительстве республики, публично отчитал мэра Сибая Рустема Афзалова за оскорбления, произнесенные последним в адрес организаторов последнего схода горожан.

За холуя и сквернослова пришлось извиняться


Напомним, 10 февраля в Сибае прошел несанкционированный сход граждан, на котором было принято обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, а также выдвинуты требования отставки мэра Сибая Рустема Афзалова и эвакуации горожан из 1000-метровой зоны вокруг карьера. После митинга мэр Сибая, проводя встречу с жителями поселка Аркаул, обрушился с критикой на организаторов мероприятия, а одного из них обозвал "козлом" и "экскрементом", сообщив, что у него имеется "пять судимостей". Каких-то определенных фамилий при этом мэр не назвал.

Оскорбления были приняты на свой счет местным активистом Ильшатом Муртазиным, который явился одним из главных инициаторов записанного на сходе видеообращения к президенту страны. Когда на следующей встрече одна из активисток потребовала от Рустема Афзалова извинений, тот заявил, что приносит извинения "тем людям, которые посчитали, что это их касается, хотя это было сказано определенному человеку".

История широко разошлась по республиканским и федеральным СМИ, после чего на нее обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания".

На оперативном совещании Радий Хабиров, сперва поблагодарив мэра за проделанную работу, заявил затем, что Афзалов совершил "очень серьезную ошибку".

— Если ты одел [так произнесено] мандат государственного, муниципального служащего, то независимо от того, прав этот человек, не прав, не нравятся нравственные качества его личности, никто не имеет права оскорблять наших граждан, — сказал, обращаясь к сибайскому мэру врио главы региона. — Ваши извинения я слышал, они какие-то невнятные. На улице бы вас в молодости поучили — если человек извиняется, он извиняется без всяких оговорок. Поэтому вместо вас я сегодня приношу извинения тем людям, кого вы имели ввиду и считаю на этом инцидент завершенным.

Активист Ильшат Муртазин заявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы по поводу нанесенного ему оскорбления.

Отметим, кстати, что перед выволочкой мэр Сибая, докладывая о ситуации в городе, ввел врио главы в заблуждение, сообщив, что превышений ПДК не было. Между тем, по официальным сводкам, в Сибае на шесть часов утра было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы в 2,2 раза.

Требование отставки мэра Сибая выдвигается с января нынешнего года рядом сибайских активистов, считающих, что городская администрация не справляется с ситуацией, идет на поводу у руководства УГОК и ранее систематически дезинформировала горожан о реальных цифрах превышений ПДК диоксида серы в воздухе. Косвенно эти обвинения подтвердил сибайский горсуд, который на прошлой неделе признал незаконным бездействие мэрии, не предоставлявшей горожанам актуальной информации о загрязнении воздуха. С сибайскими активистами солидаризовался и уфимский штаб Навального, также потребовавший отставки Рустема Афзалова.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что в ближайшее время отставки мэра Сибая ожидать не стоит.

— Всем было очевидно, что цепочка этих извинений последовала лишь тогда, когда в Кремле проявили явное, хоть и ситуативное, но всё же недовольство действиями команды Хабирова в этой истории. Там поняли, что имиджу власти этим инцидентом нанесен явный ущерб. И, конечно, по совокупности всех действий сибайского мэра, особенно, если мерять ситуацию категориями нормального, здорового общества, Афзалов должен покинуть свой пост. Если же исходить из традиций байско-региональной власти, то нет, недолжен. Впрочем, если Радий Хабиров, как человек прагматичный сочтет, что отставка сибайского мэра усилит его политические позиции, повысит его рейтинг, то он его уберет, не считаясь ни с какой "командной солидарностью". Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время.

Идель.Реалии
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  • 1 | 19.02.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Активист Ильшат Муртазин заявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы по поводу нанесенного ему оскорбления.
+++++++++++++++++++++++

Только так можно остудить пыл зарвавшихся, оторванных от народа чинуш.



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  • 2 | 19.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот он собирательный образ башкирского бая-коррупционера: наглый тупой грубиян, упивающийся собственной безнаказанностью и вседозволенностью, а чуть что, так под лавку и скулит, как жалкий шакал...



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  • 3 | 19.02.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому вместо вас я сегодня приношу извинения тем людям, кого вы имели ввиду и считаю на этом инцидент завершенным.
=======================================
Никого недолжно интересовать как "считает" ВРИО радий-88!
Существует Конституция, существует Закон,и этот мерзавец авзалов должен понести полную ответственность и засвое высказывание, и за то что он врал что повышения ПДК диоксина серы небыло,и за его бездействие подтвержденное сибайским городским судом, и за то что он идет на поводу у руководства УГОК (Уверен что небезкорыстно)



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  • 4 | 19.02.2019, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
Положим, Ильшат Муртазин — не ангел, у него была судимость в 2010 году. Что не лишает его права говорить об экологической катастрофе. И в видеоролике говорит не он один — как минимум пять горожан рассказывают о своей беде. По глубокому убеждению градоначальника, обращаться к «главному человеку страны» имеют право только «уважаемые люди» — в пиджаках и желательно при должности. А кто там на площади собрался? Работяги какие-то непонятные, шахтерские жены, пенсионеры — «экскременты», одним словом. Уже даже не смешно.

Кстати, в своем обличительном порыве чиновник не погнушался недостоверной информацией. Как рассказал нам тот самый Ильшат Муртазин, которого мэр города назвал «козлом и экскрементом», он вовсе не какой-то «пришлый». «Я житель города Сибай, и прописка у меня сибайская», — сообщил он.

Сейчас активист готовится приехать в Москву, чтобы добиваться личной встречи с президентом России.

«У меня с собой письменное обращение жителей города. Хотелось бы передать ему жалобы людей на безразличие местных чиновников. Мы просим снять с должности наших депутатов, которые первые бежали из Сибая после случившегося. Вы только представьте, первое, что они сделали, — уехали! Также просим отставки и.о. вице-премьера Ильшата Тажетдинова, главы города Афзалова. Это не мои личные слова, это пожелание всего города», — сказал он.

Выступление мэра Афзалова ничего, кроме гнева, у жителей не вызвало: «Такое позорное выступление я слышу впервые. Ему задают вопрос, он не может толком на него ответить, начинает зачем-то впутывать политику и прочее. Отдельно выделил бы его оскорбление одного из жителей — это низко», — пишут в соцсетях. В Госдуме в четверг уже появилось предложение: принять закон об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Так что за «козла» мэру, возможно, придется ответить.



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  • Эксперт
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  • 5 | 19.02.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
Ильшат Муртазин, как главный организатор видеообращения, слова мэра Сибая принял на свой счет и намерен судиться за прилюдное оскорбление.

- Юристы из Москвы и Уфы на данный момент изучают документы, завтра мы будем подавать заявление в правоохранительные органы, - сообщил он корреспонденту Медиакорсети.

По словам активиста, ему также поступил звонок с угрозами с неизвестного номера. Такие же звонки по сей день получают родные и близкие Муртазина.

- Буквально недавно позвонила знакомая по имени Айгуль, спрашивает: «Как же так, ты же ничего плохого не сделал, а они нам запрещают с тобой общаться». Несколько раз в слезах звонила мама, - рассказывает молодой человек.

Ильшат Муртазин также отметил, что его намерение судиться поддерживают и другие участники обращения к президенту страны.

Отметим, подобное решение также принял другой сибайский активист –Айнур Ишкильдин, принявший слова мэра города в свой адрес. Он также намерен подать заявление на главу города в ближайшие дни.



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  • Начинающий
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  • 6 | 19.02.2019, 11:52 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 68 | Рейтинг: +3
Извинился за него. Защитил грубияна. Может и сядет на его место в Сибае. И с ведром воды на краю карьера. А Афзалова выдвинуть в Уфу, снег убирать перед Белым зданием.



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  • 7 | 19.02.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.02.2019, 11:52 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 67 | Рейтинг: +3
Извинился за него. Защитил грубияна. Может и сядет на его место в Сибае. И с ведром воды на краю карьера. А Афзалова выдвинуть в Уфу, снег убирать перед Белым зданием.

+++++++++++++++++++++++
надо бездарей яблочников отправить снег убирать и карьер заливать.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 19.02.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильшат Муртазин, как главный организатор видеообращения, слова мэра Сибая принял на свой счет и намерен судиться за прилюдное оскорбление.
__________________________________________________
"Принял на свой счет". Ну вот еще один Фаилька Асынов нарисовался. Переводчика нашел уже?



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  • 9 | 19.02.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.02.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильшат Муртазин, как главный организатор видеообращения, слова мэра Сибая принял на свой счет и намерен судиться за прилюдное оскорбление.
__________________________________________________
"Принял на свой счет". Ну вот еще один Фаилька Асынов нарисовался. Переводчика нашел уже?
++++++++++++++++++

Ты с собой, глупцом еле знающим свой собственый РЯ-к, не сравнивай.



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0

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  •  
  • 10 | 19.02.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты с собой, глупцом еле знающим свой собственый РЯ-к, не сравнивай.
______________________________________________
По тебе, дураку, вижу. Не бяку свою не знаешь, ни Великий и Могучий.



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  • 11 | 19.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.02.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты с собой, глупцом еле знающим свой собственый РЯ-к, не сравнивай.
______________________________________________
По тебе, дураку, вижу. Не бяку свою не знаешь, ни Великий и Могучий

++++++++++++++++++++++
Провокатор из Н.Челнов? прям как гарифуллин



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  • 12 | 19.02.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 19.02.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.02.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты с собой, глупцом еле знающим свой собственый РЯ-к, не сравнивай.
______________________________________________
По тебе, дураку, вижу. Не бяку свою не знаешь, ни Великий и Могучий

++++++++++++++++++++++
Провокатор из Н.Челнов? прям как гарифуллин
////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////
Что за Членов-гарифулин?



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  • 13 | 19.02.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адекватность Глав администраций городов и районов можно установить написанием диктантов по русскому языку национальной школы за 6-й класс и по арифметике за 4-й класс.



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