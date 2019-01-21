За холуя и сквернослова пришлось извиняться

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, проводя в понедельник очередное оперативное совещание в правительстве республики, публично отчитал мэра Сибая Рустема Афзалова за оскорбления, произнесенные последним в адрес организаторов последнего схода горожан.Напомним, 10 февраля в Сибае прошел несанкционированный сход граждан, на котором было принято обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, а также выдвинуты требования отставки мэра Сибая Рустема Афзалова и эвакуации горожан из 1000-метровой зоны вокруг карьера. После митинга мэр Сибая, проводя встречу с жителями поселка Аркаул, обрушился с критикой на организаторов мероприятия, а одного из них обозвал "козлом" и "экскрементом", сообщив, что у него имеется "пять судимостей". Каких-то определенных фамилий при этом мэр не назвал.Оскорбления были приняты на свой счет местным активистом Ильшатом Муртазиным, который явился одним из главных инициаторов записанного на сходе видеообращения к президенту страны. Когда на следующей встрече одна из активисток потребовала от Рустема Афзалова извинений, тот заявил, что приносит извинения "тем людям, которые посчитали, что это их касается, хотя это было сказано определенному человеку".История широко разошлась по республиканским и федеральным СМИ, после чего на нее обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания".На оперативном совещании Радий Хабиров, сперва поблагодарив мэра за проделанную работу, заявил затем, что Афзалов совершил "очень серьезную ошибку".— Если ты одел [так произнесено] мандат государственного, муниципального служащего, то независимо от того, прав этот человек, не прав, не нравятся нравственные качества его личности, никто не имеет права оскорблять наших граждан, — сказал, обращаясь к сибайскому мэру врио главы региона. — Ваши извинения я слышал, они какие-то невнятные. На улице бы вас в молодости поучили — если человек извиняется, он извиняется без всяких оговорок. Поэтому вместо вас я сегодня приношу извинения тем людям, кого вы имели ввиду и считаю на этом инцидент завершенным.Активист Ильшат Муртазин заявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы по поводу нанесенного ему оскорбления.Отметим, кстати, что перед выволочкой мэр Сибая, докладывая о ситуации в городе, ввел врио главы в заблуждение, сообщив, что превышений ПДК не было. Между тем, по официальным сводкам, в Сибае на шесть часов утра было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы в 2,2 раза.Требование отставки мэра Сибая выдвигается с января нынешнего года рядом сибайских активистов, считающих, что городская администрация не справляется с ситуацией, идет на поводу у руководства УГОК и ранее систематически дезинформировала горожан о реальных цифрах превышений ПДК диоксида серы в воздухе. Косвенно эти обвинения подтвердил сибайский горсуд, который на прошлой неделе признал незаконным бездействие мэрии, не предоставлявшей горожанам актуальной информации о загрязнении воздуха. С сибайскими активистами солидаризовался и уфимский штаб Навального, также потребовавший отставки Рустема Афзалова.Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что в ближайшее время отставки мэра Сибая ожидать не стоит.— Всем было очевидно, что цепочка этих извинений последовала лишь тогда, когда в Кремле проявили явное, хоть и ситуативное, но всё же недовольство действиями команды Хабирова в этой истории. Там поняли, что имиджу власти этим инцидентом нанесен явный ущерб. И, конечно, по совокупности всех действий сибайского мэра, особенно, если мерять ситуацию категориями нормального, здорового общества, Афзалов должен покинуть свой пост. Если же исходить из традиций байско-региональной власти, то нет, недолжен. Впрочем, если Радий Хабиров, как человек прагматичный сочтет, что отставка сибайского мэра усилит его политические позиции, повысит его рейтинг, то он его уберет, не считаясь ни с какой "командной солидарностью". Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время.