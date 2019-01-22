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Убили или покалечили в армии - держать рот на замке, кругом враги

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"Правительство хочет себя обезопасить". Ветераны о запрете военным использовать телефоны и общаться со СМИ. 19 февраля, Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону "О статусе военнослужащих".

Убили или покалечили в армии - держать рот на замке, кругом враги


Эти поправки запрещают военнослужащим рассказывать о своей службе в интернете и журналистам, публиковать фото или видео о себе и других сослуживцах, раскрывать информацию о деятельности части и ее расположении. "Idel.Реалии" узнали у правозащитников и ветеранов боевых действий, что они думают о нововведениях.

"Анализ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о поправках.

С инициативой нововведения выступило министерство обороны РФ. Авторы документа утверждают, что законопроект "затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих, либо деятельностью воинских частей и организаций".

Проект закона после принятия в Госдуме уже поддержал Комитет солдатских матерей России. Председатель организации Флера Салиховская в интервью "Говорит Москва" заявила, что смартфоны в армии акцентируют внимание на материальном неравенстве солдат.

"Это не ограничивает никого. Представьте, кто-то из деревни приезжает, у него и кнопочного телефона нет, а эти приезжают из города с айфонами-смартфонами, и здесь начинается нехорошая обстановка "неуставняка", с воровством и прочим", — сказала глава Комитета солдатских матерей России.

Руководитель "Центра миротворческих и правозащитных действий", председатель региональной правозащитной общественной организации родителей призывников Татарстана "За сыновей" Герман Алеткин, напротив, считает законопроект "запретительным". По его мнению, документ вполне вписывается в нынешнюю политику государства.

— Закон вполне укладывается в общее направление министерства обороны: максимально закрыть то, что происходит в воинских частях. Мы давно уже знаем об ограничении по звонкам, когда военнослужащим выдают телефоны только в определенное время, а часто вообще не выдают. Родители в такой ситуации теряют сыновей, не могут с ними связаться. Сейчас вы даже телефон воинской части в открытом доступе не найдете. У нас пытаются всё засекретить. Дело в том, что интерес не только в участии в боевых действиях, но и, например, те же самые массовые эпидемии, которые переодически вспыхивают у нас в воинских частях, — считает Герман Алеткин.

По его словам, армии и военным организациям необходимо регулировать вопросы безопасности, но не через запретительные меры. Правозащитник напомнил историю о попытке внедрения специального "армейского тарифа" "Позвони маме". В 2016 году под этот проект подписались операторы "большой четверки". Каждый из них предлагал симкарты по специальным ценам. В Татарстане же решили вместе с симкартами выдавать и обычные кнопочные телефоны.

— Это был шаг в правильном направлении. Да, это простейшие телефоны, в которых нет камеры, доступа в интернет, невозможно установить геолокацию. Сейчас, например, достаточно часто спрашивают, что делать, если сын не выходит на связь, как дозвониться до воинской части. Эта информация не влияет на секретность, но непосредственно связана с отношением к людям. Могут возникнуть ситуации, когда солдат получит травму на службе и его в нарушении устава отправят на лечение в ближайшую городскую больницу как гражданского человека. Попытка рассказать об этом будет считаться разглашением информации, хотя на самом деле это уголовное преступление и попытка его скрыть, — утверждает Герман Алеткин.

Он считает, что в таком виде законопроект существовать не может и его нужно серьезно доработать. Позицию о запретительном характере документа разделяет и член правления международного общества "Мемориал" по развитию институтов гражданского общества и правам человека, руководитель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко.

— Мне кажется, законопроект имеет чересчур запретительный характер, потому что при исполнении служебных обязанностей запрет на смартфоны разумен, но при этом военнослужащий должен связываться с родственниками посредством кнопочных телефонов, например, — заявил правозащитник.

Он отметил, что в последние годы армия делает ставку на "контрактников", которые получают деньги за службу. По словам Сергея Кривенко, такие военнослужащие должны понимать необходимость некоторых ограничений.

— Мне кажется, здесь нужно делать ставку не на запрет, а на разъяснительные работы, ограничив какие-то очевидные вещи, связанные с секретностью. Ни в коем случае не должно быть запрещено разглашение ситуаций, связанных с нарушением прав военнослужащих. Это отдельно оговорено в законе "О гостайне": информация о ситуациях, в которых происходит нарушение прав граждан, не может иметь грифа секретности. У меня вопрос только к формату — не носят ли эти меры чересчур запретительный характер, — говорит Сергей Кривенко.

Правозащитник уточнил, что разрешение на использование телефонов в армии в свое время дал еще Анатолий Сердюков, будучи главой Минобороны. Такое решение, по словам Сергея Кривенко, помогло отойти от дедовщины и насилия в армии. "Это, конечно, надо бы продолжать, но мы видим обратную ситуацию, когда в последние годы режим пользования телефонами только ужесточается", — заявил он.

Председатель Содружества ветеранов боевых действий Татарстана Рустам Равилов заявил, что частично поддерживает законопроект. По его словам, со стороны правительства это вынужденная мера.

— Я частично поддерживаю законопроект, потому что наша страна в последние годы живет в состоянии войны. Наша армия из-за коррупционных составляющих практически небоеспособна. В такой ситуации продается всё, в том числе и военные секреты. Правительство хочет себя обезопасить и делает это как может, — сказал Рустам Равилов.

Отметим, что из всех депутатов Госдумы никто не проголосовал против законопроекта с поправками. Документ поддержали 408 народных избранников.

Тем не менее публикация данных, о которых говорят авторы поправок, в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря таким публикациям журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Данные из соцсетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.02.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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"Эти поправки запрещают военнослужащим рассказывать о своей службе в интернете и журналистам, публиковать фото или видео о себе и других сослуживцах, раскрывать информацию о деятельности части и ее расположении."

============

А что, всё это было можно?! До какого бардака довели армию! "Абвер" отдыхает (буквально).



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  • 2 | 20.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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При сталине были осужденные "без права переписки", при путине без права на общение с близкими стали военнослужащие, роль которых в современной россии заключается в том чтобы охранять новаришей, и их, "нажитое непосильным трудом" богатства, и неболтать!



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  • 3 | 20.02.2019, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
глава Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская - пуйло-сука!
Не мать, а БЛ-ЯДЬ!!!



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  • 4 | 20.02.2019, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
У ребят, которые подвергаются третированию, насилию - не будет возможности доказать, посредством видео, фото, аудио файлов то, как с ними обращаются в армии.
Преступникам в погонах будет легче скрыть убийства военнослужащих.



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  • 5 | 20.02.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно . Во время службы , во внеурочное время никаких тем про армию .Позвонил после службы своей жене или любовнице - узнал как дела,и все.А во время военных занятий и непосредственной службы никаких фото- видеосьемок, никаких фотографий на память , друзьям и проч , особенно на фоне военной техники и особенно новейшей. По таким крупицам можно восстановить картину об этой войсковой части .
Особенно вредны для режима секретности женьщины . Они просто не хотят понимать военную тайну . Для них ехника- кужа желлеза , где нет ничего полезного для нее .
Правильное решение!



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  • 6 | 20.02.2019, 10:32 | Автор: Кухарка
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смартфоны в армии акцентируют внимание на материальном неравенстве солдат.
____________________________________
Вот СУКА! А носки-трусы, присылаемые родителями, деньги в конце-концов, посылки с продуктами, хорошими зубнами счетками, шампунем, бритвенными станками, пеной для бритья и т.д, ПРИЕЗДЫ родителей в воинскую часть в конце концов - не акцентируют внимание на материальном неравенстве?!
И, если бы не смартфоны - призывники бы поняти я не имели о том, что в пуйлостане чудовишное материальное неравенство?!



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  • 7 | 20.02.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Меня давно мучает один вопрос:Нахрена мы содержим такую армию, от кого собираемся защищаться?!
Вы посмотрите как встречает Евросоюз беженцев с востока, какие условия для них создает, какие пособия выплачивает! Среднестатистическому Россиянину такая жизнь и не снилась! А представте что бы было, если вместо восточных беженцев были бы Рускоязычные, грамотные, работящие, непривеледливые люди,- да они бы нас на руках носили!
Но путин не хочет нас отдавать, ему такие самому нужны!
Вывод: армия нужна не для угрозы из вне, а для того чтобы свои не разбежались!



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  • 8 | 20.02.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Насчет покалечения и убийства - сделать так , что продвижение по службе каждого офицера , показатели части и воспитательной работы и проч не влияли никак ! Вот тогда и будут сажать , осуждать ,отправлять на гауптвахту без всяких ограничений . Чтобы не влияло на показатели части .! Каждый дожен отвечать сам за себя, тем более 18 летние ребята!
Терять репутацию Армии из-за неуставных отношений между солдатами- слишком дорогая цена , лучше уж пожертвовать одним блатным солдатом , чем говорили об Армии как о позорной организации. .
И тогда желающих послужить ,, ИМХО, будет намного больше и репутация Армии только повысится!



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  • 9 | 20.02.2019, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
Председатель Содружества ветеранов боевых действий Татарстана Рустам Равилов заявил,что... наша страна в последние годы живет в состоянии войны.
_____________________________________
Вононочомыхалыч! А как же - лишь бы не было войны?! А с кем мы воюем? КТО НА НАС НАПАЛ?! И какое отношение к этим войнам имеют срочники?!

У контрактников - хоть ВСЁ забирайте - наплевать - сами подписываются на службу режиму. Детей не смейте трогать!

Бля... и еще находятся суки на УЖике, которые спрашивают - и чего это я своего сына в армию не отправляю?!
Если у вас не дети, а высерыши, которых вы еще нарожаете - вы и отправляйте своих туда, где найдут вашего сына связанным по рукам и ногам, с пакетом, обмотанным скотчем на голове, всего в синяках - в палатке для мытья посуды на учениях - а вам напишут, что умер от остановки сердца.(Свежайший случай).



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  • 10 | 20.02.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты то что кричишь? Твое чадо благополучно избежало мужской судьбы. Тебе не о чем беспокоиться. А для мужчин телефоны не запретили. Они могут звонить.



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  • 11 | 20.02.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы посмотрите как встречает Евросоюз беженцев с востока, какие условия для них создает, какие пособия выплачивает! Среднестатистическому Россиянину такая жизнь и не снилась!
--------------------------------
Беги, фули ты еще здесь? Притворись арабом или негром и беги на запад.



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  • 12 | 20.02.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бля... и еще находятся суки на УЖике, которые спрашивают - и чего это я своего сына в армию не отправляю?!
--------------------
мы сами служили и ты нам пытаешься что то рассказать? Пытаеншься доказать что твой сын не чмо? Напрасно, мы гораздо лучше тебя в теме.



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  • 13 | 20.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вононочомыхалыч! А как же - лишь бы не было войны?! А с кем мы воюем? КТО НА НАС НАПАЛ?!
----------------------------
Ты че мымра с Золотаревым спорить будешь? Он заявляет что Россия воюет с несколькими странами сразу. Кто из вас долпоеп? Оба.



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  • 14 | 20.02.2019, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
13 | 20.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
_____________________________________
— Куха! Почему сапоги не начищены?!
— А вас это не ебёт, 13-й онанист!
— Чтоооо?! Да как ты, жаба, смеешь так разговаривать! ПОЧЕМУ САПОГИ НЕЧИЩЕНЫ?!
— Так ведь гуталина не выдали...
— Меня это не ебёт!
— Ну я сразу так и сказала.



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  • 15 | 20.02.2019, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
мы сами служили и ты нам пытаешься что то рассказать? Пытаеншься доказать что твой сын не чмо? Напрасно, мы гораздо лучше тебя в теме.
________________________

ИМЕННО! Вы в теме, потому что вас чмырили и вы ЧМО!
А моего никто не чмырил - вот он и не чмо))))))))))))))

Вашим матерям было на вас НАСРАТЬ! Забрали - покуй, привезли в цинке - аналогично! Лишь бы прибавку к пенсии дали в пару тыщ...

А у меня - кровиночка! Любимый и долгожданный и куй кому я позволю прикоснуться к нему своими алчными животными инстинктами - поиграть в царь-горы.
Здсь - на гражданке - он и бьез меня справлятся, а вот там - в полной изоляции - от вас-зверьков деться некуда, потому-то и стелю соломку - когда в 11 лет рвался, мол буду служить - то быстренько ему организовала 10-дневный "курс молодого бойца" в военно-патриотическом лагере для трудновоспитууемых отморозков от 14 до 18 лет. Нюхнул всю "прЭлесть"(тяготу) службы - в миниатюре. разумеется.
Ну и - больше просвещать особо было не нужно, но я страховалась - давала ему читать статьи про то, как издеваются(кавказ-сила и т.д.) зверьки, как убивают деды и просто животные-отворозки в сговоре с "отцами"-командирами и т.д.



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  • 16 | 20.02.2019, 12:13 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12137 | Рейтинг: -1888,8
15 | 20.02.2019, 11:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1909 | Комментарии: 63200 | Рейтинг: +12213,1

ИМЕННО! Вы в теме, потому что вас чмырили и вы ЧМО!
А моего никто не чмырил - вот он и не чмо))))))))))))))

Вашим матерям было на вас НАСРАТЬ! Забрали - покуй, привезли в цинке - аналогично! Лишь бы прибавку к пенсии дали в пару тыщ...

А у меня - кровиночка! Любимый и долгожданный и куй кому я позволю прикоснуться к нему своими алчными животными инстинктами - поиграть в царь-горы.
_______________________________________________
Да в курсе.
Именно про таких "кровиночек" и рассказывает Редьярд Киплинг в небольшом рассказе "Отброшенный".
Кухарка, твой сын не служил, ты не служила. Вы оба не знаете ничего об армии и про армию.
Правильно заметили - чего развизжалась в незнакомом месте?



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1

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  • Эксперт
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  • 17 | 20.02.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
твой сын не служил, ты не служила. Вы оба не знаете ничего об армии и про армию.
_________________________________
УПС!!!!!!!!!!!!!!! Идиота кусок!

Пуйло не служил, айфончик - не служил, тувинец - не служил, полгосдумы и совфеда(да, больше-больше! там единицы, служивших) - не служили - но про армию знают ФСЁ))))))))))))

Ты дебил, херней и очередной раз это доказал!

Знать про что-то не будучи сопричастным - можно было и несколько тысячелетий назад, умея ЧИТАТЬ!, А уж в век интернетеа - подавно!

Ты вот на океане ни разу не был - но о его существовании и еще кой о чем - кое что знаешь. Хотя бы про Марианскую впадину, в которой ни разу не был!



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  • Гость
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  • 18 | 20.02.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слишком уж страна лакомая, со множеством полезных ископаемых , возобновляемых ресурсов и всего прочего на 140 млн человек . И никого не смущает , что страна холодная и большей частью непригодная для жизни . Ан , нет . То кому -то нужны Курилы , сахалил , камчатская с Кемской областью.Уже пытались создать Сибирскую директорию,и прочие республики . Поэтому и Армия нужна , пусть она будет затратная, но мощная,
Но Армия не бывает кучей и нагромождением техники , нужны и обслуживающие и пользующие эту технику и оружие. .Нужны офицеры и много солдат . Другого не дано .
Неплохо пристроилась Куха ,, ..я свою кровиночку не отдам...".А кто будет готовиться к защите Родины , пусть она хоть и позорная , бестолковая , но Родина .И наша обязанность защищать ее ! Значит толкаешь своего Тимоню дезертировать?
А вообще и в ВОВ весь Кухаркин род отлынивал от участия в ней . Генетическая предрасположенность? Или как ман дав ошки?



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  • Гость
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  • 19 | 20.02.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9. Это твой, скорее всего , высерыш!



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1

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  • Участник
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  • 20 | 20.02.2019, 12:32 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12137 | Рейтинг: -1888,8
17 | 20.02.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1909 | Комментарии: 63201 | Рейтинг: +12213,2

твой сын не служил, ты не служила. Вы оба не знаете ничего об армии и про армию.
_________________________________
УПС!!!!!!!!!!!!!!! Идиота кусок!

Пуйло не служил, айфончик - не служил, тувинец - не служил, полгосдумы и совфеда(да, больше-больше! там единицы, служивших) - не служили - но про армию знают ФСЁ))))))))))))
_________________________________________________
М-да.
Ну, во-первых, ты не путай источники информации.
Ты - от интернетного журнашлюшки, тоже никогда не служившего в армии или от "одна моя подруга, у которой есть подруга, а у той сын сестры когда-то в военкомате проходил медосмотр".
И источники информации Путина и Шойгу.
Во-вторых, про Марианскую впадину я знаю столько же сколько ты про армию - то, что она есть.



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1

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