Убили или покалечили в армии - держать рот на замке, кругом враги

"Правительство хочет себя обезопасить". Ветераны о запрете военным использовать телефоны и общаться со СМИ. 19 февраля, Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону "О статусе военнослужащих".Эти поправки запрещают военнослужащим рассказывать о своей службе в интернете и журналистам, публиковать фото или видео о себе и других сослуживцах, раскрывать информацию о деятельности части и ее расположении. "Idel.Реалии" узнали у правозащитников и ветеранов боевых действий, что они думают о нововведениях."Анализ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о поправках.С инициативой нововведения выступило министерство обороны РФ. Авторы документа утверждают, что законопроект "затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих, либо деятельностью воинских частей и организаций".Проект закона после принятия в Госдуме уже поддержал Комитет солдатских матерей России. Председатель организации Флера Салиховская в интервью "Говорит Москва" заявила, что смартфоны в армии акцентируют внимание на материальном неравенстве солдат."Это не ограничивает никого. Представьте, кто-то из деревни приезжает, у него и кнопочного телефона нет, а эти приезжают из города с айфонами-смартфонами, и здесь начинается нехорошая обстановка "неуставняка", с воровством и прочим", — сказала глава Комитета солдатских матерей России.Руководитель "Центра миротворческих и правозащитных действий", председатель региональной правозащитной общественной организации родителей призывников Татарстана "За сыновей" Герман Алеткин, напротив, считает законопроект "запретительным". По его мнению, документ вполне вписывается в нынешнюю политику государства.— Закон вполне укладывается в общее направление министерства обороны: максимально закрыть то, что происходит в воинских частях. Мы давно уже знаем об ограничении по звонкам, когда военнослужащим выдают телефоны только в определенное время, а часто вообще не выдают. Родители в такой ситуации теряют сыновей, не могут с ними связаться. Сейчас вы даже телефон воинской части в открытом доступе не найдете. У нас пытаются всё засекретить. Дело в том, что интерес не только в участии в боевых действиях, но и, например, те же самые массовые эпидемии, которые переодически вспыхивают у нас в воинских частях, — считает Герман Алеткин.По его словам, армии и военным организациям необходимо регулировать вопросы безопасности, но не через запретительные меры. Правозащитник напомнил историю о попытке внедрения специального "армейского тарифа" "Позвони маме". В 2016 году под этот проект подписались операторы "большой четверки". Каждый из них предлагал симкарты по специальным ценам. В Татарстане же решили вместе с симкартами выдавать и обычные кнопочные телефоны.— Это был шаг в правильном направлении. Да, это простейшие телефоны, в которых нет камеры, доступа в интернет, невозможно установить геолокацию. Сейчас, например, достаточно часто спрашивают, что делать, если сын не выходит на связь, как дозвониться до воинской части. Эта информация не влияет на секретность, но непосредственно связана с отношением к людям. Могут возникнуть ситуации, когда солдат получит травму на службе и его в нарушении устава отправят на лечение в ближайшую городскую больницу как гражданского человека. Попытка рассказать об этом будет считаться разглашением информации, хотя на самом деле это уголовное преступление и попытка его скрыть, — утверждает Герман Алеткин.Он считает, что в таком виде законопроект существовать не может и его нужно серьезно доработать. Позицию о запретительном характере документа разделяет и член правления международного общества "Мемориал" по развитию институтов гражданского общества и правам человека, руководитель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко.— Мне кажется, законопроект имеет чересчур запретительный характер, потому что при исполнении служебных обязанностей запрет на смартфоны разумен, но при этом военнослужащий должен связываться с родственниками посредством кнопочных телефонов, например, — заявил правозащитник.Он отметил, что в последние годы армия делает ставку на "контрактников", которые получают деньги за службу. По словам Сергея Кривенко, такие военнослужащие должны понимать необходимость некоторых ограничений.— Мне кажется, здесь нужно делать ставку не на запрет, а на разъяснительные работы, ограничив какие-то очевидные вещи, связанные с секретностью. Ни в коем случае не должно быть запрещено разглашение ситуаций, связанных с нарушением прав военнослужащих. Это отдельно оговорено в законе "О гостайне": информация о ситуациях, в которых происходит нарушение прав граждан, не может иметь грифа секретности. У меня вопрос только к формату — не носят ли эти меры чересчур запретительный характер, — говорит Сергей Кривенко.Правозащитник уточнил, что разрешение на использование телефонов в армии в свое время дал еще Анатолий Сердюков, будучи главой Минобороны. Такое решение, по словам Сергея Кривенко, помогло отойти от дедовщины и насилия в армии. "Это, конечно, надо бы продолжать, но мы видим обратную ситуацию, когда в последние годы режим пользования телефонами только ужесточается", — заявил он.Председатель Содружества ветеранов боевых действий Татарстана Рустам Равилов заявил, что частично поддерживает законопроект. По его словам, со стороны правительства это вынужденная мера.— Я частично поддерживаю законопроект, потому что наша страна в последние годы живет в состоянии войны. Наша армия из-за коррупционных составляющих практически небоеспособна. В такой ситуации продается всё, в том числе и военные секреты. Правительство хочет себя обезопасить и делает это как может, — сказал Рустам Равилов.Отметим, что из всех депутатов Госдумы никто не проголосовал против законопроекта с поправками. Документ поддержали 408 народных избранников.Тем не менее публикация данных, о которых говорят авторы поправок, в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря таким публикациям журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Данные из соцсетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.