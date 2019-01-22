Убили или покалечили в армии - держать рот на замке, кругом враги

Эти поправки запрещают военнослужащим рассказывать о своей службе в интернете и журналистам, публиковать фото или видео о себе и других сослуживцах, раскрывать информацию о деятельности части и ее расположении. "Idel.Реалии" узнали у правозащитников и ветеранов боевых действий, что они думают о нововведениях.
"Анализ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о поправках.
С инициативой нововведения выступило министерство обороны РФ. Авторы документа утверждают, что законопроект "затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих, либо деятельностью воинских частей и организаций".
Проект закона после принятия в Госдуме уже поддержал Комитет солдатских матерей России. Председатель организации Флера Салиховская в интервью "Говорит Москва" заявила, что смартфоны в армии акцентируют внимание на материальном неравенстве солдат.
"Это не ограничивает никого. Представьте, кто-то из деревни приезжает, у него и кнопочного телефона нет, а эти приезжают из города с айфонами-смартфонами, и здесь начинается нехорошая обстановка "неуставняка", с воровством и прочим", — сказала глава Комитета солдатских матерей России.
Руководитель "Центра миротворческих и правозащитных действий", председатель региональной правозащитной общественной организации родителей призывников Татарстана "За сыновей" Герман Алеткин, напротив, считает законопроект "запретительным". По его мнению, документ вполне вписывается в нынешнюю политику государства.
— Закон вполне укладывается в общее направление министерства обороны: максимально закрыть то, что происходит в воинских частях. Мы давно уже знаем об ограничении по звонкам, когда военнослужащим выдают телефоны только в определенное время, а часто вообще не выдают. Родители в такой ситуации теряют сыновей, не могут с ними связаться. Сейчас вы даже телефон воинской части в открытом доступе не найдете. У нас пытаются всё засекретить. Дело в том, что интерес не только в участии в боевых действиях, но и, например, те же самые массовые эпидемии, которые переодически вспыхивают у нас в воинских частях, — считает Герман Алеткин.
По его словам, армии и военным организациям необходимо регулировать вопросы безопасности, но не через запретительные меры. Правозащитник напомнил историю о попытке внедрения специального "армейского тарифа" "Позвони маме". В 2016 году под этот проект подписались операторы "большой четверки". Каждый из них предлагал симкарты по специальным ценам. В Татарстане же решили вместе с симкартами выдавать и обычные кнопочные телефоны.
— Это был шаг в правильном направлении. Да, это простейшие телефоны, в которых нет камеры, доступа в интернет, невозможно установить геолокацию. Сейчас, например, достаточно часто спрашивают, что делать, если сын не выходит на связь, как дозвониться до воинской части. Эта информация не влияет на секретность, но непосредственно связана с отношением к людям. Могут возникнуть ситуации, когда солдат получит травму на службе и его в нарушении устава отправят на лечение в ближайшую городскую больницу как гражданского человека. Попытка рассказать об этом будет считаться разглашением информации, хотя на самом деле это уголовное преступление и попытка его скрыть, — утверждает Герман Алеткин.
Он считает, что в таком виде законопроект существовать не может и его нужно серьезно доработать. Позицию о запретительном характере документа разделяет и член правления международного общества "Мемориал" по развитию институтов гражданского общества и правам человека, руководитель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко.
— Мне кажется, законопроект имеет чересчур запретительный характер, потому что при исполнении служебных обязанностей запрет на смартфоны разумен, но при этом военнослужащий должен связываться с родственниками посредством кнопочных телефонов, например, — заявил правозащитник.
Он отметил, что в последние годы армия делает ставку на "контрактников", которые получают деньги за службу. По словам Сергея Кривенко, такие военнослужащие должны понимать необходимость некоторых ограничений.
— Мне кажется, здесь нужно делать ставку не на запрет, а на разъяснительные работы, ограничив какие-то очевидные вещи, связанные с секретностью. Ни в коем случае не должно быть запрещено разглашение ситуаций, связанных с нарушением прав военнослужащих. Это отдельно оговорено в законе "О гостайне": информация о ситуациях, в которых происходит нарушение прав граждан, не может иметь грифа секретности. У меня вопрос только к формату — не носят ли эти меры чересчур запретительный характер, — говорит Сергей Кривенко.
Правозащитник уточнил, что разрешение на использование телефонов в армии в свое время дал еще Анатолий Сердюков, будучи главой Минобороны. Такое решение, по словам Сергея Кривенко, помогло отойти от дедовщины и насилия в армии. "Это, конечно, надо бы продолжать, но мы видим обратную ситуацию, когда в последние годы режим пользования телефонами только ужесточается", — заявил он.
Председатель Содружества ветеранов боевых действий Татарстана Рустам Равилов заявил, что частично поддерживает законопроект. По его словам, со стороны правительства это вынужденная мера.
— Я частично поддерживаю законопроект, потому что наша страна в последние годы живет в состоянии войны. Наша армия из-за коррупционных составляющих практически небоеспособна. В такой ситуации продается всё, в том числе и военные секреты. Правительство хочет себя обезопасить и делает это как может, — сказал Рустам Равилов.
Отметим, что из всех депутатов Госдумы никто не проголосовал против законопроекта с поправками. Документ поддержали 408 народных избранников.
Тем не менее публикация данных, о которых говорят авторы поправок, в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря таким публикациям журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Данные из соцсетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.
Идель.Реалии
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