Дома у бывшего вице-премьера Башкирии и других чиновников прошли обыски

Это связано с уголовным делом, которое расследует Следственный комитет. 19 февраля стало известно, что следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР провели обыски по месту жительства бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, возглавлявшего одновременно также и министерство земельных и имущественных отношений.Одновременно прошли обыски также дома у арбитражного управляющего Урала Ахметова и бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан» Эльвиры Берг. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.По данным журналистов, проведенные обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела. Ранее господа Гурьев, Ахметов и Берг вызывались на допросы к следователям в качестве свидетелей по этому уголовному делу.Телефоны Евгения Гурьева, Урала Ахметова и Эльвиры Берг оказались недоступны для комментариев.В Следственном комитете пока официально не комментируют расследование уголовного дела.Напомним, Евгений Гурьев ушел в отставку вскоре после того, как Радий Хабиров вступил в должность врио главы Башкирии. Тогда все вице-премьеры правительства подали в отставку, и лишь часть из них продолжила работу на прежних должностях.Медиакорсеть следит за ситуацией.