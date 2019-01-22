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Дома у бывшего вице-премьера Башкирии и других чиновников прошли обыски

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Это связано с уголовным делом, которое расследует Следственный комитет. 19 февраля стало известно, что следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР провели обыски по месту жительства бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, возглавлявшего одновременно также и министерство земельных и имущественных отношений.

Дома у бывшего вице-премьера Башкирии и других чиновников прошли обыски


Одновременно прошли обыски также дома у арбитражного управляющего Урала Ахметова и бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан» Эльвиры Берг. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, проведенные обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела. Ранее господа Гурьев, Ахметов и Берг вызывались на допросы к следователям в качестве свидетелей по этому уголовному делу.

Телефоны Евгения Гурьева, Урала Ахметова и Эльвиры Берг оказались недоступны для комментариев.

В Следственном комитете пока официально не комментируют расследование уголовного дела.

Напомним, Евгений Гурьев ушел в отставку вскоре после того, как Радий Хабиров вступил в должность врио главы Башкирии. Тогда все вице-премьеры правительства подали в отставку, и лишь часть из них продолжила работу на прежних должностях.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
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  • 1 | 20.02.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эльвира Берг как зеркало башкирской "прихватизации"

О талантах этого «руководителя», имеющего большой опыт работы конкурсным управляющим при банкротстве юридических лиц, слагают легенды. При участии Эльвиры Берг ликвидированы ООО «Евротрансмед», ЗАО «КароллаГрупп», ЗАО Мясокомбинат «Мелеузовский», ЗАО ТПП «Башкирэнерго», ООО «Уралстрой» и множество других предприятий.
Интересно, что на момент ее назначения директором ГУП «УАЗ» Берг Э.Р. числилась арбитражным управляющим в 5-6 организациях, находящихся в стадии ликвидации. Кроме того, оказывается, что Эльвира Берг в это же время была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.
Вопрос, являлось ли назначение Берг нарушением требований Федерального закона № 161-Ф3 от 14.11.2002 ст.21 п.2 (в ред. от 28.12.2013) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому руководитель ГУПа не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах и коммерческих организациях, а также заниматься предпринимательской деятельностью, остается открытым.
Всего лишь за полгода «бурной» деятельности Берг Э.Р., ГУП РБ «УАЗ» превратилось из прибыльного (18 млн. руб. прибыли на счетах предприятия на март 2014 года) в убыточное (более 60 млн. руб. убытка на декабрь 2014 г.).
Об «эффективности» работы Берг Э.Р. в МЗИО РБ знают, но молчат, поскольку везде Эльвира Берг утверждает, что ее действия согласованы с первыми лицами Министерства и Правительства республики...



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  • 2 | 20.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а почему его подельник Хасанов еще занимает должность замминистра Мзио? они вместе все дела обделывали. везде подпись хасанова



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  • 3 | 20.02.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы еще посмотреть, как уничтожали колхозы, куда делись средства от ликвидированных хозяйств. Там исчезли в карманах уничтожителей такие средства - мама не горюй! А ещё расследовать уничтожение молочных, мясных комбинатов в районах. Сказывают, огромные деньги прилипли к рукам бывших руководителей республики. Еще им отвалили на карманные расходы молочные и мясные монополисты-короли, уютно свившие гнезды на наших предприятиях. Ни одно "проданное" предприятие в республики без отката не было приобретено! Об этом спустя годы за рюмкой коньяка с отвращением и брезгливо оттопыривая губы рассказывают своим друзьям новые хозяева этих объектов.



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  • 4 | 20.02.2019, 10:16 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +482,5
Воровство это преступление.

Воровство чиновников в воюющей стране с узурпированной вертикалью власти и всеми институтами?

Это нечто.

Правда и в 3 рейхе воровали руководители и грабили.

И в ленинском и сталинском СССР тоже.

2. Чем меньше у агрессивного государства средств, тем легче на фронтах?

3. Поэтому, удивляет борьба с ворами Навального.

Или нет?

4. Население-то, даже в Москве поддержало путинизм еще на 6 лет?

Добровольно. Не били.

А был и выбор в сторону мира и без воровства, - тот же Явлинский.



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  • Гость
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  • 5 | 20.02.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.02.2019, 10:16 | Автор: Виктор
Публикации: 224 | Комментарии: 1722 | Рейтинг: +482,5
Воровство это преступление.

Воровство чиновников в воюющей стране с узурпированной вертикалью власти и всеми институтами?

Это нечто.

Правда и в 3 рейхе воровали руководители и грабили.

И в ленинском и сталинском СССР тоже.

2. Чем меньше у агрессивного государства средств, тем легче на фронтах?

3. Поэтому, удивляет борьба с ворами Навального.

Или нет?

4. Население-то, даже в Москве поддержало путинизм еще на 6 лет?

Добровольно. Не били.

А был и выбор в сторону мира и без воровства, - тот же Явлинский.
_________
Виктор!
Кончайте чушь писать - вы, вроде бы, взрослый дядя.

"А был и выбор в сторону мира и без воровства, - тот же Явлинский".
Была бы другая группа воров - только и всего.

Виктор!
Займитесь самообразованием: почитайте историю разных стран, России, "Капитал" К. Маркса изучите. Может быть вы хоть тогда начнёте понимать, как устроен мир и что к чему.



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1

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  • 6 | 20.02.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гурьева давно надо было отстранить от должности за поведение в МАУ "трактирным купцом" ?



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  • 7 | 20.02.2019, 19:40 | Автор: san-ufa
    Публикации: 192 | Комментарии: 1341 | Рейтинг: +449,5
С «выборов-невыборов» начинаются преступления властных чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа.
Они в ГД РФ, заксах, курултаях, хуралах и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, землепользовании, в строительстве, по реновации, сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав регионов, районов, сёл и городов таких, которые нужны им, «выигрывают» лучшие земельные участки, подряды, утверждают ПДК, тарифы, цены, проводят грабительскую пенсионную «реформу», «мусорную реформу» и т.п.



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  • 8 | 20.02.2019, 20:56 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1252 | Рейтинг: +91,5
“1 | 20.02.19.: Не зарегистрирован …Эльвира Берг как зеркало башкирской "прихватизации" О талантах этого «руководителя», имеющего большой опыт работы конкурсным управляющим при банкротстве юрлиц, слагают легенды. …
Об «эффективности» работы Берг Э.Р. в МЗИО РБ знают, но молчат, поскольку везде Эльвира Берг утверждает, что ее действия согласованы с первыми лицами Министерства и Правительства республики...”

Лучше не трогать, некоторые называют её “чёрная вдова”, а фамилию она приобрела от крупного бизнесмена с голландскими корнями Берг. Сын Берга от первой жены прекрасный доктор, работает в РКБ, правда снимает квартиру. От непонятно рано ушедшего отца-бизнесмена родному сыну ничего не досталось.

Элочка родом из Месягутово Салаватского района, землячка отца Юсупова Марселя, знаменитого борца и тренера “Папа-Ю”, создателя Южно-Уральском школы самбо, лично общавшегося и дружившего с Рахлиным и его воспитанниками.
Марсель сам то же из борцов, организовывает туриниры по борьбе курэш в Учалах, где традиционно сильная школа (Дим Сафин, Руслан Юсупов, Эдуард, Раян, Хайруллин, Латыпов, Юсуповы и т.д.).

Элочка действительно много наарбитражила, один совхоз под боком миллионной Уфы Дмитриевский чего стоит. Всегда отличалась зашкаливающей дерзостью, ей всегда море по колено было.
Салаватчанка, что тут скажешь?

И ничего ей за это не будет, у неё давно были планы махнуть в Чехию.
Можно деятельность её сына Гарипова проверить, рулившего начОКСом у матери. Документы “особые” хранили у него вроде.

А может поробовать просто выложить все постановления по отчуждению госимущества на сайт МЗИО, как того требует закон?
И тогда увидит народ прихватизированные объекты, карманные ценники и завалят Гурьевских в один заход!
Ещё надо проверить все сделки гурьевских с филипповскими - они партнёрами были, там такое нароется!



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