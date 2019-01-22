Одновременно прошли обыски также дома у арбитражного управляющего Урала Ахметова и бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан» Эльвиры Берг. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, проведенные обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела. Ранее господа Гурьев, Ахметов и Берг вызывались на допросы к следователям в качестве свидетелей по этому уголовному делу.
Телефоны Евгения Гурьева, Урала Ахметова и Эльвиры Берг оказались недоступны для комментариев.
В Следственном комитете пока официально не комментируют расследование уголовного дела.
Напомним, Евгений Гурьев ушел в отставку вскоре после того, как Радий Хабиров вступил в должность врио главы Башкирии. Тогда все вице-премьеры правительства подали в отставку, и лишь часть из них продолжила работу на прежних должностях.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
МКС
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Дома у бывшего вице-премьера Башкирии и других чиновников прошли обыски
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