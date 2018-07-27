Виноватыми себя не считают

Администрация Сибая обжаловала в апелляционном порядке решение Сибайского горсуда, признавшего мэрию виновной в несвоевременном информировании горожан о превышениях ПДК диоксида серы в воздухе.Напомним, 6 февраля горсуд Сибая рассмотрел иск прокуратуры к мэрии города. Надзорное ведомство полагало, что сибайская администрация "не приняла соответствующих мер и надлежащим образом не осуществила в пределах своей компетенции координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, что повлекло превышение ПДК серы диоксида на территории ГО г. Сибай РБ на протяжении более двух месяцев". Меры мэрии по информированию населения о состоянии атмосферного воздуха прокуратура сочла недостаточными и потребовала признать незаконным бездействие горадминистрации, а также обязать ее "незамедлительно принять меры по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, а именно по ликвидации очагов окислительных процессов, происходящих в Сибайском карьере СФ АО "УГОК"; незамедлительно информировать население ГО г. Сибай РБ о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий". Суд удовлетворил иск прокуратуры частично, признав мэрию виновной в бездействии и обязав ее информировать горожан о состоянии атмосферного воздуха каждые два часа. В остальной части иска суд отказал.В апелляционной жалобе представители сибайской мэрии, в частности, указали, что первое сообщение о запахе в черте города поступило в диспетчерскую службу только 15 ноября 2018 года, при этом, "возможных источников было несколько — горящий торфяник у поселка Золото, завод буровых реагентов, который начал сушку лигносульфаната". По утверждениям мэрии, лишь "12 декабря стала известна настоящая причина запаха" — тление руды в сибайском карьере. В жалобе также указано, что "уже с 11 декабря администрация Сибая размещала в СМИ и социальных сетях информацию о мерах предосторожности для горожан, проводила круглые столы по выяснению причин появления удушливого запаха". С этого же дня, по заверениям мэрии, "ежедневно на официальном сайте и в группах администрации в социальных сетях публикуются отчеты о замерах состояния воздуха, население информируется о ходе ликвидации очагов окисления".Дата рассмотрения жалобы в Верховном суде республики еще не назначена.— Это глупо со стороны администрации, непризнание вины еще больше возмутит горожан, — прокомментировал новость о подаче мэрией Сибая апелляционной жалобы местный активист Радмир Мухаметшин.Напомним, жители Сибая неоднократно заявляли, что до 15 января администрация города утверждала об отсутствии превышений ПДК диоксида серы в атмосфере. Между тем, на судебном заседании 6 февраля, по словам свидетелей, выяснилось, что "городская комиссия по чрезвычайным ситуациям с 30 декабря ушла на новогодние праздники и возобновила деятельность лишь после 10 января" и "в эти дни, когда шли интенсивные выбросы, население никак не оповещалось об уровнях ПДК, никаких действий по защите горожан не предпринималось".— Вся эта история с иском прокуратуры, судебным решением и последующим его обжалованием мэрией похожа на очередной спектакль, поставленный для общественности, — полагает политтехнолог Андрей Потылицын. — Самый главный вопрос — почему сибайская мэрия не предприняла никаких мер по устранению последствий для горожан от выбросов — никак не отражен в судебном решении. Опасаюсь, что при таком подходе в Верховном суде мэрия выиграет аппеляцию и всё превратится в фарс. Между тем, речь, на самом деле, должна идтиоб уголовном преследовании должностных лиц ввиду их преступного бездействия. А для этого пострадавшим от выбросов диоксида серы необходимо доказать вред, нанесенный их здоровью. По моим данным, в правоохранительные органы подано уже более 40 таких заявлений, в которых жители Сибая требуют признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного еще в январе, по статье 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы") и провести соответствующие экспертизы.