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Виноватыми себя не считают

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Администрация Сибая обжаловала в апелляционном порядке решение Сибайского горсуда, признавшего мэрию виновной в несвоевременном информировании горожан о превышениях ПДК диоксида серы в воздухе.

Виноватыми себя не считают


Напомним, 6 февраля горсуд Сибая рассмотрел иск прокуратуры к мэрии города. Надзорное ведомство полагало, что сибайская администрация "не приняла соответствующих мер и надлежащим образом не осуществила в пределах своей компетенции координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, что повлекло превышение ПДК серы диоксида на территории ГО г. Сибай РБ на протяжении более двух месяцев". Меры мэрии по информированию населения о состоянии атмосферного воздуха прокуратура сочла недостаточными и потребовала признать незаконным бездействие горадминистрации, а также обязать ее "незамедлительно принять меры по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, а именно по ликвидации очагов окислительных процессов, происходящих в Сибайском карьере СФ АО "УГОК"; незамедлительно информировать население ГО г. Сибай РБ о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий". Суд удовлетворил иск прокуратуры частично, признав мэрию виновной в бездействии и обязав ее информировать горожан о состоянии атмосферного воздуха каждые два часа. В остальной части иска суд отказал.

В апелляционной жалобе представители сибайской мэрии, в частности, указали, что первое сообщение о запахе в черте города поступило в диспетчерскую службу только 15 ноября 2018 года, при этом, "возможных источников было несколько — горящий торфяник у поселка Золото, завод буровых реагентов, который начал сушку лигносульфаната". По утверждениям мэрии, лишь "12 декабря стала известна настоящая причина запаха" — тление руды в сибайском карьере. В жалобе также указано, что "уже с 11 декабря администрация Сибая размещала в СМИ и социальных сетях информацию о мерах предосторожности для горожан, проводила круглые столы по выяснению причин появления удушливого запаха". С этого же дня, по заверениям мэрии, "ежедневно на официальном сайте и в группах администрации в социальных сетях публикуются отчеты о замерах состояния воздуха, население информируется о ходе ликвидации очагов окисления".

Дата рассмотрения жалобы в Верховном суде республики еще не назначена.

— Это глупо со стороны администрации, непризнание вины еще больше возмутит горожан, — прокомментировал новость о подаче мэрией Сибая апелляционной жалобы местный активист Радмир Мухаметшин.

Напомним, жители Сибая неоднократно заявляли, что до 15 января администрация города утверждала об отсутствии превышений ПДК диоксида серы в атмосфере. Между тем, на судебном заседании 6 февраля, по словам свидетелей, выяснилось, что "городская комиссия по чрезвычайным ситуациям с 30 декабря ушла на новогодние праздники и возобновила деятельность лишь после 10 января" и "в эти дни, когда шли интенсивные выбросы, население никак не оповещалось об уровнях ПДК, никаких действий по защите горожан не предпринималось".

— Вся эта история с иском прокуратуры, судебным решением и последующим его обжалованием мэрией похожа на очередной спектакль, поставленный для общественности, — полагает политтехнолог Андрей Потылицын. — Самый главный вопрос — почему сибайская мэрия не предприняла никаких мер по устранению последствий для горожан от выбросов — никак не отражен в судебном решении. Опасаюсь, что при таком подходе в Верховном суде мэрия выиграет аппеляцию и всё превратится в фарс. Между тем, речь, на самом деле, должна идтиоб уголовном преследовании должностных лиц ввиду их преступного бездействия. А для этого пострадавшим от выбросов диоксида серы необходимо доказать вред, нанесенный их здоровью. По моим данным, в правоохранительные органы подано уже более 40 таких заявлений, в которых жители Сибая требуют признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного еще в январе, по статье 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы") и провести соответствующие экспертизы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.02.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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" возможных источников было несколько" - бедные сибайцы !



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  • 2 | 20.02.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Назначение 88Rа ,- ЭЛЕМЕНТА главной подгруппы, второй группы седьмого периода, ВРИО главы страны башкир, еще раз убедило меня в незыбленности законов вселенной которые гласят: - Первый закон: Подобное притягивает подобное
- Второй закон: Подобное порождает подобное
Судите сами: 11.10.2018. Ra назначается ВРИО, а уже 09.12.2018. начинается экологическая катастрофа, связанная с химической реакцией в Сибае.
Какие еще беды, связанные с химическими элиментами нас ждут, один Менделеев знает…



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  • 3 | 20.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виноватыми себя не считают
***
У сибайских чиновников, как мы все уже убедились- криминальное мышление. Из карьерных соображений эсбеэмовцы в муниципальной и региональной власти продолжают запугивать забитое подвластное население.
Думаю, ВС РБ поддержит законность требований местного надзорного органа и решение федерального судьи в отношении администрации Сибая оставит в силе.



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  • 4 | 20.02.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
Меня другая закономерность заинтересовала:

Судите сами:
Радий Хабиров поборется на выборах со своим заместителем
Глава Красногорска идет «паровозом» списка единороссов в горсовет

"Коммерсантъ" от 27.07.2018, 19:24
На выборах в совет депутатов Красногорска выдвинулся глава города, бывший заместитель главы управления внутренней политики президента Радий Хабиров. Он идет первым номером в списке «Единой России». Заместитель господина Хабирова и его давний соратник Ростислав Мурзагулов тоже баллотируется в горсовет — он возглавляет список «Гражданской инициативы» и выдвигается от нее же по одномандатному округу. Сильного конкурента господину Мурзагулову в округе единороссы не выдвинули.

И вдруг:
11.10.2018. Ra назначается ВРИО

А уже:
12.10.2018
По требованию прокуратуры за нарушение антикоррупционного законодательства заместитель главы администрации городского округа Красногорск уволен в связи с утратой доверия
Красногорская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции на поднадзорной территории.

Установлено, что заместитель главы городского округа Красногорск Московской области не в полном объёме представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

И следом:
02.11.2018г.
Замглавы администрации городского округа Красногорск арестован за взятку, сообщает СКР. По данным «Коммерсанта», речь идет о Дмитрии Феоктистове, который отвечал за земельно-имущественные отношения
___________________________________
Б-станскому десанту пришлось СРОЧНО эвакуироваться из Красногорска - иначе бы замели всю эту пи-здобратию с потрохами!

По ним ДАВНО - уже более 15 лет - турма плачет!



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  • 5 | 20.02.2019, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36772 | Рейтинг: +5673,5
Жители башкирского Зауралья в социальных сетях жалуются на ухудшение здоровья своих детей. У 13-летнего ребенка местного жителя Наиля часто идет кровь из носа, сообщает «UfaCityNews.ru».

Педиатр посоветовала лишь носить маску и поменьше быть на открытом воздухе.

- А ещё сказала, что к ней каждый третий пациент обращается с подобными симптомами, — говорит Наиль.

Подростка освободили от занятий в школе по справке и отправили к родственникам в Исянгулово, где симптомы исчезли уже через два дня.

На состояние шестилетней дочери пожаловалась и Юлия Овсянникова.

- Постоянно идёт кровь из носа, до этого ничего подобного не было, проходим курс лечения, но он не помогает, - пишет женщина.

Однако исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин данную информацию опровергает.

- На месте постоянно находится бригада врачей, в том числе аллергологи, пульмонологи, ЛОР-специалисты, — сказал Забелин. — На сегодняшний день какого-либо учащения обращения детей к узким специалистам нет. Случаев обращаемости с носовыми кровотечениями не было. Наоборот, идёт спад числа обращений, и уже уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сибае ниже, чем в целом по республике.



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  • 6 | 20.02.2019, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
Этот СРАдий - и слова не вякнул против хозяев УГОКа - а что ждать от одноклеточного потомственного холуя Афзалова?!



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  • 7 | 20.02.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виноватыми себя не считают
***
Это происходило, происходит и будет происходить в "стране башкир", если большая белая юрта будет продолжать придерживаться основания для карьерного роста чиновника- "свой парень"?
Главное, чтобы был послушный и умел красиво говорить.
И не важно, что чиновник глуп, непрофессионален и вороват и подрывает основы государственности в "стране башкир"?



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  • 8 | 20.02.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, в ситуации с Сибаем Х2 в легкую, с помощью своих же ставленников, просрал позитивные ожидания населения "страны башкир"?



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  • 9 | 20.02.2019, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
Чиновники Советского района Уфы предложили жителям самим убрать снег во дворе

Администрация района запустила зимний флешмоб «Снежный субботник»

Как сообщается на сайте мэрии города, за 4-5 дней февраля выпало большое количество осадков, а также наблюдаются перепады температуры. Коммунальные службы района работают в усиленном режиме, но одновременно полностью очистить все улицы и дворы затруднительно.

В связи с этим сотрудники администрации Советского района Уфы сегодня возьмут в руки лопаты и выйдут на улицы города с целью расчистки дорог и тротуаров, ведущих в образовательные учреждения. Жителей города администрация района также приглашает почистить у себя во дворе подходы к детским площадкам, а также парковочные места, куда каждый день ставятся автомобили.
_____________________________________
Чиновники в конец ох-уели!

Работникам администрации оплата будет производиться из какого расчета? Из их зарплаты или по ставке дворников согласно выработке? Квадратура-кубатура? Или с лопатой посэлфились - и окей!
А остальным горожанам - кто оплачивать будет работу по уборке снега во дворах?

А спецодежду, спецобувь, средства для уборки(лопаты) - кто выдаст? А если у меня все сапоги на шпильках, а из верхнего-зимнего - только норковая шуба в пол?! Как быть? Не про этих ли чинуш Лавров сказал - ДБЛ БЛДЬ!

Про парковочное место - не спорю - убираем сами(сын).
При этом - периодически управляющая компания за наш счет(по статье содержание) присылает снегоуборочную технику.



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  • 10 | 20.02.2019, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
Министр обороны Сергей Шойгу попросил ритейлеров предоставить льготы обладателям военных наград
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Получение запроса от Минобороны подтвердили компании Х5 Retail Group, объединяющую сети Пятерочка, перекресток и Карусель". Там отметили, что изучают предложение.

Другие ритейлеры предложение не комментируют. Эксперты отмечают, что оценить возможные потери ритейлеров сложно, поскольку открытых данных о том, кому присуждали такие награды, нет
_________________________________________________
Угадайте с трех раз - за чей счет ихтамнетов содержать будут?



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  • 11 | 20.02.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом - периодически управляющая компания за наш счет(по статье содержание) присылает снегоуборочную технику.
***
Не врешь. кухарка?
С тебя по ЖКХ станется...



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  • 12 | 20.02.2019, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из вчерашнего.
"В Кушнаренково в ЦРБ не оказалось денег на закупку травматических шин.
83 летней старушке сломанную ногу хирург зафиксировал на...поломоечной швабре?
Может 6 млн. народных рубликов лучше направить в Кушнаренковскую ЦРБ, чтобы впредь родоплеменная "страна башкир"не смешила мир своими квотными врачами и чиновниками?
***
яппаровщина или забелинщина?
или всё вместе?
или одно и тоже?



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  • 13 | 20.02.2019, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, в ситуации с Сибаем Х2 в легкую, с помощью своих же ставленников, просрал позитивные ожидания населения "страны башкир"?
,_________________
Разберём по порядку:
Я, как житель г.Уфа живу на земле моих предков - татар, а не считаю себя населением " страны башкир".
Во-вторых, лично у меня не было и нет никаких позитивных ожиданий от назначения х2 .
Так что говорите только за себя.



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  • 14 | 20.02.2019, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.02.2019, 12:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12214,5
Чиновники Советского района Уфы предложили жителям самим убрать снег во дворе ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Сначала снег за дворников убирать, потом лечить сами себя за врачей, потом детей учить за учителей, потом сами себя оборонять от преступников за полицейских и т.п.! А на хрена мне тогда вся эта п.здобратия, которую я кормлю? Очень Опытный



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  • 15 | 20.02.2019, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разберём по порядку:
Я, как житель г.Уфа живу на земле моих предков - татар, а не считаю себя населением " страны башкир".
Во-вторых, лично у меня не было и нет никаких позитивных ожиданий от назначения х2 .
Так что говорите только за себя.
***
С тобой, "житель Уфы" всё ясно?
А в Уфу- то откуда и зачем приехал?



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  • 16 | 20.02.2019, 19:20 | Автор: san-ufa
    Публикации: 192 | Комментарии: 1341 | Рейтинг: +449,5
Им ссы в глаза, а они скажут: "козлы" и "экскременты" - божья роса!



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  • 17 | 20.02.2019, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 20.02.2019, 19:20 | Автор: san-ufa
Публикации: 191 | Комментарии: 1339 | Рейтинг: +449,5
Им ссы в глаза, а они скажут: "козлы" и "экскременты" - божья роса!
***
Что ты за слабый политик?
Шире надо смотреть на словарный запас "идущих по пути Валиди"в отношении простолюдинов "страны башкир": козлы, экскременты, татары, оккупанты, бабуины,уголовники, недоброжелатели, говнюки, "дебилы, блядь"!



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  • 18 | 20.02.2019, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 20.02.2019, 10:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215
Этот СРАдий - и слова не вякнул против хозяев УГОКа - а что ждать от одноклеточного потомственного холуя Афзалова?!
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3лые язы твердят что около 11% акций УчалинскогоГОК хапнул бывший г/д Хмелёв Анатолий Павлыч, Рахимов обиделся и забрал через 4 фирмы остальные. Потом их подробил пополам, а потом полловину оттяпал Путин!
Кстати УГОК имеет 4 забугорные офшорные компании.
Голосуйте за Путина, бабуины,..



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  • 19 | 20.02.2019, 21:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка! Ты бухгалтер, тебе видней! Что за очередную аферу с пенсиями сегодня объявил Путин? Я понял так, что тем, кому доплачивали до прожиточного минимума, вернут прежнюю доплату и прибавят к индексированной пенсии! Тогда многие станут получать чуть-чуть больше прожиточного минимума, но потеряют льготы, как малоимущие! Я правильно понял или нет? Это очередная подлянка от Путина? Разъясни, если в теме! Очень Опытный



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