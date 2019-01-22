Подлые приемчики через участкового

МВД «наехало» на ProUfu.ru. Полиция пыталась парализовать работу издания. Странные действия в отношении редакции портала ProUfu.ru и газеты Bonus предприняли сотрудники отдела полиции № 4 по городу Уфе. На основе анонимного заявления полицейские совершили внепроцессуальные действия и пытались допросить всех сотрудников нашего издания.Вчера в офис редакции пришел местный участковый. Без всяких оснований он хотел провести осмотр помещений и допросить всех журналистов. Когда ему дали понять, что он не в праве проводить какие-либо следственные действия и фактически парализовать работу издания, он вручил повестку о вызове на допрос генерального директора.Допрос подразумевает наличие возбужденного уголовного дела. В рамках доследственной проверки проводятся опросы. Однако дознаватель ОП № 4 майор полиции Регина Газдалеева так и не смогла внятно объяснить, зачем вызвала нашего директора.Причиной интереса полиции к нашему изданию стала публикация об одиночных пикетах студентов и выпускников юрфака против руководства Адвокатской палаты РБ.Майор Газдалеева сослалась на некое заявление, поступившее в полицию о якобы клевете в данной публикации. При этом само заявление она назвала анонимным. Здесь стоит специально для дознавателя провести урок юридической грамотности. Ст. 128.1 УК РФ «Клевета» является статьей частного обвинения, а не публичного. Обвинителем здесь выступает не полиция или прокуратура, а сам потерпевший. Поэтому проводить какие-либо действия по анонимке майор Газдалеева вообще не имела права.– Заявление о совершении преступления может быть анонимным. По каким-то статьям полиция обязана проводить проверку.Но клевета – это преступление частного обвинения, поэтому полиция не должна была принимать анонимное заявление.Это просто бессмысленно, так как нет потерпевшего, который бы выступил обвинителем. С другой стороны, полицейские могут пойти на уловку, когда на самом деле заявитель есть, но о нем вы узнаете в последний момент. Впрочем, в данном случае это также бессмысленно, – считает адвокат Владимир Улитин.К странным движениям вокруг анонимного заявления подключены не только дознаватель или участковый, но и оперативные сотрудники, в частности Ранис Тарзимин. Он и сообщил, что анонимное заявление вовсе не анонимное, а написано руководством Адвокатской палаты РБ. Он же рассказал о том, что ситуация находится на контроле у министра внутренних дел Романа Деева. Мы специально здесь употребили слово «ситуация», поскольку никакого дела не существует.После того как дознаватель не смогла разъяснить, в каких процессуальных рамках она вызвала на допрос нашего директора, он отказался что-либо говорить и собрался покинуть отдел полиции. Но дознаватель дала команду постовому не выпускать его из отдела. Даже предупреждение об обращении в прокуратуру не подействовало на полицейских. Наш руководитель смог уйти из полиции лишь потому, что дверь ОП № 4 случайно оказалась открытой.Личный контроль министра, создание целой группы сотрудников, сомнительные процессуальные действия свидетельствуют о том, что анонимное заявление является лишь поводом. Мы привыкли к тому, что руководство Адвокатской палаты РБ регулярно совершает глупости, но не думаем, что на них способно руководство МВД РБ. Очевидно, что у «наезда» полиции на наше СМИ имеется заказчик, который лишь использует полицию. В соответствии с законом о СМИ мы просим прокуратуру РБ провести проверку действий сотрудников ОП № 4.