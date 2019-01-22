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Подлые приемчики через участкового

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МВД «наехало» на ProUfu.ru. Полиция пыталась парализовать работу издания. Странные действия в отношении редакции портала ProUfu.ru и газеты Bonus предприняли сотрудники отдела полиции № 4 по городу Уфе. На основе анонимного заявления полицейские совершили внепроцессуальные действия и пытались допросить всех сотрудников нашего издания.

Подлые приемчики через участкового


Вчера в офис редакции пришел местный участковый. Без всяких оснований он хотел провести осмотр помещений и допросить всех журналистов. Когда ему дали понять, что он не в праве проводить какие-либо следственные действия и фактически парализовать работу издания, он вручил повестку о вызове на допрос генерального директора.

Допрос подразумевает наличие возбужденного уголовного дела. В рамках доследственной проверки проводятся опросы. Однако дознаватель ОП № 4 майор полиции Регина Газдалеева так и не смогла внятно объяснить, зачем вызвала нашего директора.

Причиной интереса полиции к нашему изданию стала публикация об одиночных пикетах студентов и выпускников юрфака против руководства Адвокатской палаты РБ.

Майор Газдалеева сослалась на некое заявление, поступившее в полицию о якобы клевете в данной публикации. При этом само заявление она назвала анонимным. Здесь стоит специально для дознавателя провести урок юридической грамотности. Ст. 128.1 УК РФ «Клевета» является статьей частного обвинения, а не публичного. Обвинителем здесь выступает не полиция или прокуратура, а сам потерпевший. Поэтому проводить какие-либо действия по анонимке майор Газдалеева вообще не имела права.

– Заявление о совершении преступления может быть анонимным. По каким-то статьям полиция обязана проводить проверку.

Но клевета – это преступление частного обвинения, поэтому полиция не должна была принимать анонимное заявление.

Это просто бессмысленно, так как нет потерпевшего, который бы выступил обвинителем. С другой стороны, полицейские могут пойти на уловку, когда на самом деле заявитель есть, но о нем вы узнаете в последний момент. Впрочем, в данном случае это также бессмысленно, – считает адвокат Владимир Улитин.

К странным движениям вокруг анонимного заявления подключены не только дознаватель или участковый, но и оперативные сотрудники, в частности Ранис Тарзимин. Он и сообщил, что анонимное заявление вовсе не анонимное, а написано руководством Адвокатской палаты РБ. Он же рассказал о том, что ситуация находится на контроле у министра внутренних дел Романа Деева. Мы специально здесь употребили слово «ситуация», поскольку никакого дела не существует.

После того как дознаватель не смогла разъяснить, в каких процессуальных рамках она вызвала на допрос нашего директора, он отказался что-либо говорить и собрался покинуть отдел полиции. Но дознаватель дала команду постовому не выпускать его из отдела. Даже предупреждение об обращении в прокуратуру не подействовало на полицейских. Наш руководитель смог уйти из полиции лишь потому, что дверь ОП № 4 случайно оказалась открытой.

Личный контроль министра, создание целой группы сотрудников, сомнительные процессуальные действия свидетельствуют о том, что анонимное заявление является лишь поводом. Мы привыкли к тому, что руководство Адвокатской палаты РБ регулярно совершает глупости, но не думаем, что на них способно руководство МВД РБ. Очевидно, что у «наезда» полиции на наше СМИ имеется заказчик, который лишь использует полицию. В соответствии с законом о СМИ мы просим прокуратуру РБ провести проверку действий сотрудников ОП № 4.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 20.02.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МВД прав! Давно пора! Живут на рахимовские деньги и пытаются дестабилизировать обстановку в республике.



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 20.02.2019, 09:44 | Автор: natall
    Публикации: 555 | Комментарии: 187 | Рейтинг: +84,1
СМИ должны быть разные, желательно много. А вам все стабилтности подавай? Не нажрались ею еще, не тошнит?



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  • 3 | 20.02.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.02.2019, 09:44 | Автор: natall
Публикации: 555 | Комментарии: 187 | Рейтинг: +83,7

СМИ должны быть разные, желательно много.

-------------------

"Плейбой" выписываешь? А я - "Пионерскую правду".



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  • 4 | 20.02.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как тоглько увидел кто автор статьи, сразу встал на сьорону полиции.
Особенно удивил меня тот факт что статья написана на Русском языке, так как относительно недавно, суд отложил дело редактора уфимской газеты «Бонус» из-за отсутствия переводчика на башкирский язык. Рамиль Рахматов сказал, что из-за стресса ему сложно говорить на русском языке.
Что блин, когда жареный петух клюнул, и русский вспомнил (несмотря на стресс), и рускоязычную общественность хочеш привлечь на свою сторону?!



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  • 5 | 20.02.2019, 10:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +482,5
Вот скажите ваше мнение?

1. По мне. Статья отличная.

2. Читать Рахматова не могу. Не простил и не прощаю следака мгб днр.

Вопрос мой - а как вы? Неужели простили?

Не противно вам его публиковать и читать вообще?



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  • 6 | 20.02.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Витя да мне по фуй кого ты можешь простить а кого нет. Ты лгун и трус, а Рамиль молодец и поступает так как подсказывает ему совесть. Ты только врешь и плачешь в интернете. Читай Резуна и не лезь к людям.



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  • 7 | 20.02.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В современных условиях работа полиции остро востребована гражданским обществом Башкирии.
Но исполнение заказов криминальной части родоплеменных чиновников - грубейшая ошибка её руководства, вызывающая неверие населения в справедливость государства в целом и результативность самой полиции в частности.



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 20.02.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63207 | Рейтинг: +12215,4
5 | 20.02.2019, 10:05 | Автор: Виктор

К Рахматову отношусь с презрением. Хотя пишет он лучше, чем кто либо на ПроУфу. Это факт. Материал собирает качественно.

Рауфу тоже не уважаю ни грамма. А незачто! Хотя в коллективе ее "любят", восхищаются - но это внутренние их дела - как журналист или главред - она НИКАКАЯ! А как администратор(руководитель) - мне пофиг, она не мой начальник.
Теперь она у нас вместо Гульшаточки - главная благотворительница по Б-стану и стяжает лавры "доктора Лизы" - фонд Изгельдек, если правильно помню... разумеется - не на голом месте создавался))))))))))))))) Я ТАК ДУМАЮ!©

Но сайт их просматриваю периодически, как новостной - ну как эдакую районную сплетницу. Недавно начала... брезговала... да и сейчас брезгую, и Рахматовым, и Рахимовой, но не знаю - а где еще-то новостная лента по Уфе и Б-стану получше?



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6

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  • Наблюдатель
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  • 9 | 20.02.2019, 12:11 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +482,5
Для Анонима автора №6.

Вы подпишитесь своим именем.

Тогда можно понять.

Пока вы трусливый Аноним.



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 20.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.02.2019, 12:11 | Автор: Виктор
Публикации: 224 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +482,5

Для Анонима автора №6.

Вы подпишитесь своим именем.

Тогда можно понять.

Пока вы трусливый Аноним.
-------------------------------------
Тебя что ли испугался?



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1

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  • Гость
  •  
  • 11 | 20.02.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.02.2019, 12:11 | Автор: Виктор
Публикации: 224 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +482,5

Для Анонима автора №6.

Вы подпишитесь своим именем.

Тогда можно понять.

Пока вы трусливый Аноним.
-------------------------------------
Тебя что ли испугался?
*************
Созновайся, от кого сс*ышь!



Оценили
1

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  • Участник
  •  
  • 12 | 20.02.2019, 13:07 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3436 | Рейтинг: -284,5
Кухарка опять врёт.

Сама постоянно на Проуфу сидит и камеры пишет даже, больше всех.

А теперь вдрух: я не я и жопа не моя. Ну и хитрожопая Кухарка.



Оценили
4

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  • Гость
  •  
  • 13 | 20.02.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал статью и вывод один !
Полиция пытается запугать редакцию портала ProUfu.ru
и газеты Bonus
Действия полицейских РФ , это обычное беспардонное беззаконие .
Служанки - беззакония и ворья во власти !
Интересно сколько заплатили генералу ?



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3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 20.02.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.02.2019, 13:07 | Автор: xrul

Кухарка опять врёт.

Сама постоянно на Проуфу сидит и камеры пишет даже, больше всех.

А теперь вдрух: я не я и жопа не моя. Ну и хитрожопая Кухарка.
===============================================
Откуда дровишки ? Обычно про хитрожопость упражняется Кац , а ты с какой стези ?
Тебе нужна только " правда " 1 и 2 канала ТВ ?



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 20.02.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.02.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МВД прав! Давно пора! Живут на рахимовские деньги и пытаются дестабилизировать обстановку в республике.

+++++++++++++++++++++++
Чем дестабилизировать? Правдивыми статьями про этих же людей?



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2

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  • Гость
  •  
  • 16 | 20.02.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в Дюртюлинском районе стал новый временно исполняющий обязоности главы района Юсупов Р. С. Хочу всех Дюртюлинцев поздравить к вам пришел и хорошо будет если он останися главой вашего района завидую вам белой завестью настоящий руковлдитель рвйона. Он Риф трудолюьивый, грамотный, человечный человек. Он руководитель нашего дня.
Риф Сагадуллович хочу пожелать вам успехов в работе с уважением к вам Б. Алик М.



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5

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  • Гость
  •  
  • 17 | 20.02.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Риф Сагадуллович хочу пожелать вам успехов в работе с уважением к вам Б. Алик М
_______________________
еще один тупой шополиз или лизошоп...быдло короче
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 20.02.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 20.02.2019, 15:58 | Автор:
Риф Сагадуллович хочу пожелать вам успехов в работе с уважением к вам Б. Алик М
_______________________
еще один тупой шополиз или лизошоп...быдло короче
турк
====================================
турк ! Ну что ты за человек . Может и вправду человек уважает , незнакомого ТЕБЕ , другого человека !
Может когда -то доброе дело или помощь была , от этого ВРИО !



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2

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  • Гость
  •  
  • 19 | 20.02.2019, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
турк ! Ну что ты за человек . Может и вправду человек уважает , незнакомого ТЕБЕ , другого человека !
Может когда -то доброе дело или помощь была , от этого ВРИО !
_______________________________
я согласен, что поздравить человека, который тебе лично помог-хорошее дело...но почитай текст выше и увидишь -поздравляет всех дюртюлинцев с назначением....может данный товарисч и хороший человек ,но это не профессия, а поздравляет именно как профессионала...что он сделал как профессионал- мэр города? и второй вопрос -а что он может сделать?
вот пришел к нам Радик, и чё ... песни ему пели , радовались... и чё? завтра Дюртюлинцы будут материть нового (хорошего человека), а этот шополиз их поздравляет...и завидует им. тут суть ваще не та - суть в том,что должность мэра должна быть номинальна, а у нас это превозносят - Благо упало на Дюртюли, миссия пришел...окститесь, не вылезет он дальше рамок... а вот если бы лично поздравил хорошего человека с назначением,я бы слова не сказал, но он же обещает Дюртюлям рай с новым мэром - поэтому тупой и быдлоооо
турк



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  • Гость
  •  
  • 20 | 20.02.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 20.02.2019, 16:32 | Автор:

я согласен, что поздравить человека, который тебе лично помог-хорошее дело...но почитай текст выше и увидишь -поздравляет всех дюртюлинцев с назначением....может данный товарисч и хороший человек ,но это не профессия, а поздравляет именно как профессионала...что он сделал как профессионал- мэр города? и второй вопрос -а что он может сделать?
вот пришел к нам Радик, и чё ... песни ему пели , радовались... и чё? завтра Дюртюлинцы будут материть нового (хорошего человека), а этот шополиз их поздравляет...и завидует им. тут суть ваще не та - суть в том,что должность мэра должна быть номинальна, а у нас это превозносят - Благо упало на Дюртюли, миссия пришел...окститесь, не вылезет он дальше рамок... а вот если бы лично поздравил хорошего человека с назначением,я бы слова не сказал, но он же обещает Дюртюлям рай с новым мэром - поэтому тупой и быдлоооо
турк
=================================================
турк ! Я поговорил с Дюртилинцами , они и вправду
не знают кто ОН , чего ОН , но Дюртилинцы
поговорили с ЧЕКМАГУШОВЦАМИ , где этот дядька
поработал ! Отзывы от ЧЕКМАГУША - НЕ ВРЕДНЫЙ
ДЯДЯ !! И это уже ХОРОШО !! Это сегодня для
ЧЕЛОВЕКА , просто благодать !!



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