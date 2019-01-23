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Сергей Наумкин: А вы начали копить деньги на свежий воздух?!

  • Опубликовано: san-ufa | 21.02.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 37942 | Комментарии: 13
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Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. Сибай Республики Башкортостан – горят отвалы различных руд, добываемых УГМК Искандера Махмудова, гадящей и в других местах, люди задыхаются отравленным воздухом, кто может, уезжают, обращаются с челобитными к «самому главному человеку в нашей стране» (выражение одного из чиновников!). Вчера "Уфимский Журнал" опубликовал статью "Воздух идентичный...", которая на мой взгляд, имеет прямое отношение к сибайской экологической катастрофе.

Сергей Наумкин: А вы начали копить деньги на свежий воздух?!


По Конституции РФ (ст.41, 42) и ряду федеральных законов («Об охране окружающей среды»; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «О социальной защите инвалидов в РФ» и др.!), норм и правил надо бы пострадавших в Сибае отселять от карьера, выплачивать компенсации за вред здоровью, консервировать карьер и отвалы, проводить рекультивацию земельных участков и т.п.

«Другу-олигарху» Махмудову и его подельникам-компаньонам надо бы раскошелиться на перечисленные мероприятия, а надзорным органам, чиновникам от власти (врио Главы РБ Р.Хабирову) и местного самоуправления (мэру г.Сибай Р.Афзалову) проконтролировать исполнение.

Но, не тут-то было! Абсурд и маразм российской вертикали-группировки власти жуликов и воров во главе с Путиным крепчает вернее, зашкаливает!

И вот уже СМИ сообщают о том, что «в России в 60 раз подняли нормы вредных веществ в воздухе»!

Теперь сибайцы и жители других отравленных городов и весей должны быть спокойны – меры приняты, воздух «чистый», дышите глубже...

А, по моему мнению, Президент РФ, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, СЭС РФ и Роспотребнадзор, перекраивающие под себя Конституцию, изобретая антинародные законы, правила и нормы, особенно в данном жутком случае, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать.

Повсюду мы сталкиваемся с «политикой деэкологизации», чиновно-депутатским «беспределом», не вписывающихся в рамки Конституции, законов России, норм международного права и морали.

Суд, полиция, прокуратура, органы власти и МСУ превратились в «органы местного самоуправства», нарушающие права человека и гражданина, детей, инвалидов и стариков.

Вопреки закону и здравому смыслу публичные слушания, экспертизы не проводятся или проходят без участия людей, кого непосредственно касаются выносимые на них вопросы, информация скрывается.

Усиливается давление тех, у кого сегодня власть и деньги, полученные в результате криминальной приватизации, манипулирования «выборами», ценами и тарифами. Тех, кто ради наживы, через коррупционные схемы рейдерских захватов, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, нарушения равноправия граждан, незаконных сделок с землёй и заведомо неправосудных решений, захватывает объекты народного достояния (ОНД) – реки, леса, недра, сады, парки, дворы, гаражи, детские, спортивные площадки и зелёные уголки во дворах, объекты исторического и культурного наследия. Тех, по чьей вине задыхаются города, как Сибай в Башкирии, страдает природа, экология, здоровье людей, а доходы населения не могут угнаться за ростом стоимости жизни, за ценами на газ, ГСМ, электроэнергию, транспорт, услуги ЖКХ, на продукты питания и другие товары. Число же миллиардеров растёт и растёт.

В России возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-мафиозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в РФ независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, местного самоуправления, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК.

И реального федерализма в России тоже нет! Одно название «Федерация»...

С «выборов-невыборов» начинаются преступления властных чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа.

Они в ГД РФ, заксах, курултаях, хуралах и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, землепользовании, в строительстве, по реновации, сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав регионов, районов, сёл и городов таких, которые нужны им, «выигрывают» лучшие земельные участки, подряды, утверждают ПДК, тарифы, цены, проводят грабительскую пенсионную «реформу», «мусорную реформу» и т.п.

То есть, пользуясь, статусом депутата и должностными полномочиями, они решают свои коммерческие вопросы, строят для себя дворцы и «домики для своих уточек», нарушая закон, права и свободы граждан, сажая их на поводок липовых УК, ТСЖ и региональных операторов, захватывают земли и воды под экологически опасные предприятия, торгово-развлекательные центры, элитное жильё, платные дороги, свалки и помпезно-показушное благоустройство.

А нормальных пенсий, жилья, дорог, мусороперерабатывающих заводов, детских садов, школ, больниц, зелёных уголков, спортивных площадок и автопарковок во дворах как не было, так и нет! О них мы только слышим от Президента РФ В.Путина в его ежегодных телевизионных посланиях-обещаниях. А, на деле беда – войны, вонь свалок, горящих карьеров, убойные дороги, больное здравоохранение, пожары в ТРЦ, жульё в ЖКХ, замораживание пенсий, уплотнительно-точечные застройки, расселение аварийных домов по воровской формуле «квадрат на квадрат», принятие Госдумой антинародных законов о реновации ещё вполне крепких домов в Москве, о повышении пенсионного возраста, о налоге на самозанятых, … и новая гонка вооружений!

И, если я сейчас, живя на нищенскую, «путинскую» пенсию, покупаю питьевую воду в ларьке «Дар Сайрана», то в скором будущем вынужден буду покупать и воздух для дыхания...

Я этого не хочу!

Требую от Президента РФ В.Путина и его «друзей-олигархов», от органов власти и местного самоуправления обеспечить исполнение Конституции РФ, «имеющей высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории РФ» (ст.15). Соблюдайте вашу и нашу Конституцию!

Граждане имеют право требовать соблюдения закона, норм, правил и порядка, поскольку в соответствии со статьями 17, 18 Конституции РФ в ней признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам, нормам международного права, являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. А чиновники органов власти, МСУ и другие лица, принимающие какие-либо решения, разрешения, согласования, нормы и правила, ведущие какие-либо работы, обязаны соблюдать их. Первую часть вчерашнего Послания Президента РФ ему надо начать претворять в жизнь немедленно с прекращения участия России в войнах, с разрушения коррупционных схем чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, с наведения порядка в г.Сибае, Уфе, Москве и во всей РФ. Органы власти и МСУ обязаны ему помочь и не должны действовать по принципу «что хочу, то и ворочу!», попирая Конституцию, законы России, права, свободы и законные интересы граждан – многонационального народа, являющегося согласно статье 3 Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным источником власти» в РФ. А то, что чистый воздух, вода, экология – это политика, от которой люди вчера ещё отворачивались, сегодня они уже начинают понимать, как и то, что всем надо активней просыпаться, просвещаться, объединяться и защищать свои права на бесплатный свежий воздух, на чистую воду, на жилище, на здравоохранение, ибо на них замкнуты демография, здоровье и жизнь человека...

Ракеты с самолётами и подводными супер-лодками могут подождать. Сибай спасай!

Сергей Наумкин, председатель экологической фракции «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «Яблоко»






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  • 1 | 21.02.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
соберу валежник
отнесу домой
обо мне подумал
путин дорогой

нефть и газ природный
дать мне не посмел
видимо боялся
чтоб я не сгорел

дом теплом согрею
встанет дым трубой
слава тебе добрый
президент ты мой

разожгу лучину
на исходе дня
президент с портрета
смотрит на меня

смотрит и не верит
он своим глазам
сколько же терпенья
блин у россиян

Хасан Бахаев



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6

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  • Гость
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  • 2 | 21.02.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Попутешествуешь, воротишься домой -
И дым отечества нам сладок и приятен!"



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1

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  • Участник
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  • 3 | 21.02.2019, 09:57 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3442 | Рейтинг: -285,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну наконец-то, и года не прошло.

Политически-экологическая партия Яблоко разродилась манифестом.

Или проще говоря Наумкин родил мышь.



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4

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  • 4 | 21.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таварисч, верь!
Придет в Башкирию пора
Свободы, радости, достатка.
Но к той поре на наших пятках напишут синим номера....



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  • 5 | 21.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
21.02.2019, 09:57 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3438 | Рейтинг: -284,6
Ну наконец-то, и года не прошло.

Политически-экологическая партия Яблоко разродилась манифестом.

Или проще говоря Наумкин родил мышь.

Зачем ему рожать то , что уже шуршит здесь, тобишь тебя
Хрюля не хрюкай, иди поешь параши и спать



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3

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  • Гость
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  • 6 | 21.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю горбикоммунистов?
Как б\у агашек в большой белой юрте, так и похожих на хилого головой и брюзгливого языком "таварисча хрюля"?



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1

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  • Гость
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  • 7 | 21.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрюля не хрюкай, иди поешь параши и спать
***
Хрюль хрюкать не может.
Хрюль может подхрюкивать.



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3

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  • Начинающий
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  • 8 | 21.02.2019, 12:27 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 73 | Рейтинг: +3,3
Наумкин верно требует соблюдать Конституцию России, и в первую очередь от тех, кто сидит, ухмыляется, дремлет и подхихикивает в зале Г двора.



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  • Гость
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  • 9 | 21.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Сибай. Пока там пели-плясали, праздновали сабантуи и шжр и кричали о суверенитете с трибун королтая их просто обвел вокруг пальца Мортаза и иже с ним, которые отдали предприятия нужным людям, а тех, естественно, кроме бабла ничего не интересует и на местных коренных и титульных им плевать!



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  • Гость
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  • 10 | 21.02.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Сибай. Пока там пели-плясали, праздновали сабантуи и шжр и кричали о суверенитете с трибун королтая их просто обвел вокруг пальца Мортаза и иже с ним, которые отдали предприятия нужным людям, а тех, естественно, кроме бабла ничего не интересует и на местных коренных и титульных им плевать!

****
при бабае все было пол контролем.
Появился хрз все распродал олигархам которым плевать на экологию и людей.
А тебе обиженный лишь бы срач развести и по больше коментов под статью собрать. Иди попу свою подотри воняешь за версту.



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  • 11 | 21.02.2019, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Про Сибай. Пока там пели-плясали, праздновали сабантуи и шжр и кричали о суверенитете с трибун королтая их просто обвел вокруг пальца Мортаза и иже с ним, которые отдали предприятия нужным людям, а тех, естественно, кроме бабла ничего не интересует и на местных коренных и титульных им плевать!
**********************
Сибай и Зауралье рыли с советских времен, невежда! Тонны драгкамней, цветмета, минералов и др



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  • 12 | 21.02.2019, 15:36 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3442 | Рейтинг: -285,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 73 | Рейтинг: +3,3
Наумкин верно требует соблюдать Конституцию России
---------
Что-то тихо требует. От его требований рождаются только мыши.



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  • 13 | 21.02.2019, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требую от Президента РФ В.Путина и его «друзей-олигархов», от органов власти и местного самоуправления обеспечить исполнение Конституции РФ, «имеющей высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории РФ» (ст.15). Соблюдайте вашу и нашу Конституцию!
***
Г-н Наумкин!
А вы знаете, что в любимой такими либерастами. как вы, Англии до сих пор нет Конституции?
Да-да! Английский вариант демократии есть, а Конституции- нет.
И джин с виски соответственно по поводу принятия Конституции не пьют.
И самая низкая преступность.
При том, что англичане отчаянные пьяницы.
А знаете в чем соль- в Англии нет Яблока.
Там любой еврей может создать партию, но после заявления о перестройки экономики Англии за 500 дней его тут же отправят на мед. обследование, где его однозначно признают больным.
Верни деньги, гад, за дорогу на Александровку!



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