Сергей Наумкин: А вы начали копить деньги на свежий воздух?!

Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. Сибай Республики Башкортостан – горят отвалы различных руд, добываемых УГМК Искандера Махмудова, гадящей и в других местах, люди задыхаются отравленным воздухом, кто может, уезжают, обращаются с челобитными к «самому главному человеку в нашей стране» (выражение одного из чиновников!). Вчера "Уфимский Журнал" опубликовал статью "Воздух идентичный...", которая на мой взгляд, имеет прямое отношение к сибайской экологической катастрофе.По Конституции РФ (ст.41, 42) и ряду федеральных законов («Об охране окружающей среды»; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «О социальной защите инвалидов в РФ» и др.!), норм и правил надо бы пострадавших в Сибае отселять от карьера, выплачивать компенсации за вред здоровью, консервировать карьер и отвалы, проводить рекультивацию земельных участков и т.п.«Другу-олигарху» Махмудову и его подельникам-компаньонам надо бы раскошелиться на перечисленные мероприятия, а надзорным органам, чиновникам от власти (врио Главы РБ Р.Хабирову) и местного самоуправления (мэру г.Сибай Р.Афзалову) проконтролировать исполнение.Но, не тут-то было! Абсурд и маразм российской вертикали-группировки власти жуликов и воров во главе с Путиным крепчает вернее, зашкаливает!И вот уже СМИ сообщают о том, что «в России в 60 раз подняли нормы вредных веществ в воздухе»!Теперь сибайцы и жители других отравленных городов и весей должны быть спокойны – меры приняты, воздух «чистый», дышите глубже...А, по моему мнению, Президент РФ, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, СЭС РФ и Роспотребнадзор, перекраивающие под себя Конституцию, изобретая антинародные законы, правила и нормы, особенно в данном жутком случае, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать.Повсюду мы сталкиваемся с «политикой деэкологизации», чиновно-депутатским «беспределом», не вписывающихся в рамки Конституции, законов России, норм международного права и морали.Суд, полиция, прокуратура, органы власти и МСУ превратились в «органы местного самоуправства», нарушающие права человека и гражданина, детей, инвалидов и стариков.Вопреки закону и здравому смыслу публичные слушания, экспертизы не проводятся или проходят без участия людей, кого непосредственно касаются выносимые на них вопросы, информация скрывается.Усиливается давление тех, у кого сегодня власть и деньги, полученные в результате криминальной приватизации, манипулирования «выборами», ценами и тарифами. Тех, кто ради наживы, через коррупционные схемы рейдерских захватов, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, нарушения равноправия граждан, незаконных сделок с землёй и заведомо неправосудных решений, захватывает объекты народного достояния (ОНД) – реки, леса, недра, сады, парки, дворы, гаражи, детские, спортивные площадки и зелёные уголки во дворах, объекты исторического и культурного наследия. Тех, по чьей вине задыхаются города, как Сибай в Башкирии, страдает природа, экология, здоровье людей, а доходы населения не могут угнаться за ростом стоимости жизни, за ценами на газ, ГСМ, электроэнергию, транспорт, услуги ЖКХ, на продукты питания и другие товары. Число же миллиардеров растёт и растёт.В России возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-мафиозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в РФ независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, местного самоуправления, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК.И реального федерализма в России тоже нет! Одно название «Федерация»...С «выборов-невыборов» начинаются преступления властных чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа.Они в ГД РФ, заксах, курултаях, хуралах и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, землепользовании, в строительстве, по реновации, сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав регионов, районов, сёл и городов таких, которые нужны им, «выигрывают» лучшие земельные участки, подряды, утверждают ПДК, тарифы, цены, проводят грабительскую пенсионную «реформу», «мусорную реформу» и т.п.То есть, пользуясь, статусом депутата и должностными полномочиями, они решают свои коммерческие вопросы, строят для себя дворцы и «домики для своих уточек», нарушая закон, права и свободы граждан, сажая их на поводок липовых УК, ТСЖ и региональных операторов, захватывают земли и воды под экологически опасные предприятия, торгово-развлекательные центры, элитное жильё, платные дороги, свалки и помпезно-показушное благоустройство.А нормальных пенсий, жилья, дорог, мусороперерабатывающих заводов, детских садов, школ, больниц, зелёных уголков, спортивных площадок и автопарковок во дворах как не было, так и нет! О них мы только слышим от Президента РФ В.Путина в его ежегодных телевизионных посланиях-обещаниях. А, на деле беда – войны, вонь свалок, горящих карьеров, убойные дороги, больное здравоохранение, пожары в ТРЦ, жульё в ЖКХ, замораживание пенсий, уплотнительно-точечные застройки, расселение аварийных домов по воровской формуле «квадрат на квадрат», принятие Госдумой антинародных законов о реновации ещё вполне крепких домов в Москве, о повышении пенсионного возраста, о налоге на самозанятых, … и новая гонка вооружений!И, если я сейчас, живя на нищенскую, «путинскую» пенсию, покупаю питьевую воду в ларьке «Дар Сайрана», то в скором будущем вынужден буду покупать и воздух для дыхания...Я этого не хочу!Требую от Президента РФ В.Путина и его «друзей-олигархов», от органов власти и местного самоуправления обеспечить исполнение Конституции РФ, «имеющей высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории РФ» (ст.15). Соблюдайте вашу и нашу Конституцию!Граждане имеют право требовать соблюдения закона, норм, правил и порядка, поскольку в соответствии со статьями 17, 18 Конституции РФ в ней признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам, нормам международного права, являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. А чиновники органов власти, МСУ и другие лица, принимающие какие-либо решения, разрешения, согласования, нормы и правила, ведущие какие-либо работы, обязаны соблюдать их. Первую часть вчерашнего Послания Президента РФ ему надо начать претворять в жизнь немедленно с прекращения участия России в войнах, с разрушения коррупционных схем чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, с наведения порядка в г.Сибае, Уфе, Москве и во всей РФ. Органы власти и МСУ обязаны ему помочь и не должны действовать по принципу «что хочу, то и ворочу!», попирая Конституцию, законы России, права, свободы и законные интересы граждан – многонационального народа, являющегося согласно статье 3 Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным источником власти» в РФ. А то, что чистый воздух, вода, экология – это политика, от которой люди вчера ещё отворачивались, сегодня они уже начинают понимать, как и то, что всем надо активней просыпаться, просвещаться, объединяться и защищать свои права на бесплатный свежий воздух, на чистую воду, на жилище, на здравоохранение, ибо на них замкнуты демография, здоровье и жизнь человека...Ракеты с самолётами и подводными супер-лодками могут подождать. Сибай спасай!