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Владимир Путин: «Нам необходим прорыв»

  • Опубликовано: natall | 21.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19239 | Комментарии: 36
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Президент России выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с Посланием к российскому парламенту. Сразу же он предупредил, что оно сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития.

Владимир Путин: «Нам необходим прорыв»


Ранее Владимир Путин уже говорил о прорывном характере задач, стоящих перед страной. Для того чтобы обеспечить современное качество жизни россиян, им был издан пакет майских указов, поставлены достаточно амбициозные цели, реализовать которые будут с помощью национальных проектов.

Видео:



- Наши задачи носят долгосрочный характер, - сказал президент. - Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет.

- Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти, - предупредил Владимир Путин. - Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.

- Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, - подчеркнул он. - Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти.

Владимир Путин рассказал о мерах, которые предлагается принять для «сбережения народа». И в частности о новом пакете мер по поддержке семей.

Что предлагается

- Сейчас выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года предлагается поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.

- Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагается уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей.

- Предлагается увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.

Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагается освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки.

- С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Но ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагается установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

- Предлагается ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагается запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года.

- Правительству совместно с Центральным Банком поручено разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой. Чтобы семья имела возможность по ипотеке не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле.

- Предлагается ограничить десятью процентами годовой рост налогового платежа для земельных участков.

- Предлагается освободить застройщиков от уплаты налога на прибыль и НДС при передаче государству или муниципалитетам социальных объектов.

- До конца 2021 года поставлена задача полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.

- До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг должны перевести в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.






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  • Гость
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  • 1 | 21.02.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти...

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей...
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…

Николай Зиновьев.



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  • 2 | 21.02.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Молодец Владимир Владимирович.



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  • 3 | 21.02.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все его "прорывы" ведут только к обрыву...



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  • 4 | 21.02.2019, 09:25 | Автор: natall
    Публикации: 556 | Комментарии: 188 | Рейтинг: +84,4
Хорошее видео в статье, смотреть всем



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2

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  •  
  • 5 | 21.02.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Путин: «Нам необходим прорыв»

==============

Прорыв - это Сталин. Это "Кадры решают всё!" Это мобилизация ресурсов.

Ни слова не сказано ни о политической реформе, ни о смене экономического курса. "Деньги у нас есть!" И это всё? Можно вставать в очередь?



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6

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  • Участник
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  • 6 | 21.02.2019, 09:49 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3442 | Рейтинг: -285,3
У них кроме прорыва канализации никогда ничего не выходило.

Почему сейчас что-то позитивное должно произойти.



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  • 7 | 21.02.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент России выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию.
================================
Путин как всегда «опоздал» на 5 – 6 минут,- какое пренебрежение к народу! Основное время и внимание в его трепе было уделено внутренней политике: сверхсмертности, массовой нищете, разрушенной экологии, отсутствию элементарного здравоохранения.… По сути, послание прямо признает тот факт, что страна находится в состоянии глубочайшего кризиса и сползания в пропасть. Что касается внешней политики, Путин во время послания, сравнил лидеров западных стран со свиньями, «похрюкивающими» США, и сорвал овации зала, как говорится «комментарии излишни» … А вот с фразой «Людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие. Для людей важно, что конкретно сделано, и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей», я полностью согласен! Так что хватит врать!!! Давай досвидание!!!



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  • 8 | 21.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дай бог здоровья нашему благодетелю, нашему созедателю, нашему всеми любимому президенту Путину В.В., только с ним Россия будет впереди планеты всей! Очень Опытный



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0

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  • Участник
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  • 9 | 21.02.2019, 10:41 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 817 | Рейтинг: +100
das ist fantastisch или язык без костей?



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2

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  • 10 | 21.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.02.2019, 10:41 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 816 | Рейтинг: +99,6

das ist fantastisch или язык без костей?
-----------------------------
Ты видео посмотрел которое наташка рекомендовала? Где она сосет?



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  • 11 | 21.02.2019, 11:21 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 817 | Рейтинг: +100
10 | 21.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.02.2019, 10:41 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 816 | Рейтинг: +99,6

das ist fantastisch или язык без костей?
-----------------------------
Ты видео посмотрел которое наташка рекомендовала? Где она сосет?
..................................

Я смотрел как Путин послание посылал. Вот думаю, неужели все то что он наговорил правда?
Говорят, развитие общества происходит скачкообразно: Вчера было холодно и голодно, сегодня на подступах к раю!



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  • 12 | 21.02.2019, 11:38 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36776 | Рейтинг: +5673,5
topotuschkin: И только из изумленных возгласов со двора вдруг осознал, что это наш наци-лидер провозгласил, что мы все, вся страна, весь российский народ, уже буквально на днях почувствует резкое улучшение своей жизни, ощутим результаты неусыпной созидательной деятельности партии и правительства, уверенность в завтрашнем дне, в провидческом гении вождя...
---
Что, 19 тонн кокаина таки прибыли в Россию?



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  • 13 | 21.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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ЛЖЕЦ -ЛЖЕЦ-ЛЖЕЦ - ЛЖЕЦ



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  • 14 | 21.02.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие-то мелочные послабления для многодетных.....
освободить от налога 6 соток, вроде это уже было для пенсионеров - это такая мелочь по сравнению с триллионами из бюджета для своих олигархов
Как он надоел....
Вынужденно гроши кидает быдлу, которое ненавидит всеми своим фибрами.



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  • 15 | 21.02.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насторожила одна фраза "нам нужна независимая россия, иначе не нужна" При чём интонация и вид его был подобен загнанной крысе.. На кнопку нажать собрался что ли?



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  • 16 | 21.02.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Дай бог здоровья нашему благодетелю, нашему созедателю, нашему всеми любимому президенту Путину В.В., только с ним Россия будет впереди планеты всей! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ваш сарказм понятен.Между ваших строк тоска и грусть.. -Либерасты. - хотели капитализму, получайте и не войте теперь.. - Так, да?



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  • 17 | 21.02.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Дай бог здоровья нашему благодетелю, нашему созедателю, нашему всеми любимому президенту Путину В.В., только с ним Россия будет впереди планеты всей! Очень Опытный
============================================
Так считает пристроенный к корыту или пациент. Пациент, потому что послание в прорыв произносилось в китайский микрофон, с китайского компа, на китайских мониторах. Поэтому мы, - не верим, не простим, проклинаем. Вор обязан сидеть в тюрме.



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  • 18 | 21.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец ВВП прозрел и понял что все это время его окружение водило за нос. Скоро, скоро заживем лучше. Не зря, не зря вчерась вся семья за долгую зиму впервые помылась в бане, надело чистое белье и чинно уселась к телевизору. А вечером как следует отметили долгожданное событие- зарезали единственного поросенка, а на пенсию бабки-инвалида купили у соседки литр самогона, настоянного на натуральном курином помете. Народ, присоединяйся , ликуй и празднуй вместе с нами. Не за горами светлое будущее.



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  • 19 | 21.02.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У прежних правителей были и хорошие и плохие стороны. Вовка останется в истории как вовка. Может безнаказанность и пресыщение уже башню снело и он этого не понимает?



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  • 20 | 21.02.2019, 12:35 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36776 | Рейтинг: +5673,5
Главная задача власти - сделать народ счастливым. Сам ведь народ ни на что не способен и не понимает, в чем его счастье.
Поэтому два придурка=узурпатора всё нам объяснят.



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