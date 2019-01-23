Владимир Путин: «Нам необходим прорыв»

Президент России выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с Посланием к российскому парламенту. Сразу же он предупредил, что оно сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития.Ранее Владимир Путин уже говорил о прорывном характере задач, стоящих перед страной. Для того чтобы обеспечить современное качество жизни россиян, им был издан пакет майских указов, поставлены достаточно амбициозные цели, реализовать которые будут с помощью национальных проектов.Видео:- Наши задачи носят долгосрочный характер, - сказал президент. - Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет.- Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти, - предупредил Владимир Путин. - Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.- Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, - подчеркнул он. - Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти.Владимир Путин рассказал о мерах, которые предлагается принять для «сбережения народа». И в частности о новом пакете мер по поддержке семей.Что предлагается- Сейчас выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года предлагается поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.- Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагается уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей.- Предлагается увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагается освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки.- С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Но ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагается установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.- Предлагается ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагается запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года.- Правительству совместно с Центральным Банком поручено разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой. Чтобы семья имела возможность по ипотеке не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле.- Предлагается ограничить десятью процентами годовой рост налогового платежа для земельных участков.- Предлагается освободить застройщиков от уплаты налога на прибыль и НДС при передаче государству или муниципалитетам социальных объектов.- До конца 2021 года поставлена задача полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.- До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг должны перевести в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.