Свободный от совести и здравого смысла Идель-Урал

Анкаре предложено выступить посредником в общении активистов общественного движения "Свободный Идель-Урал" с Москвой.Общественное движение "Свободный Идель-Урал" обратилось к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. В своем открытом обращении активисты приводят многочисленные примеры ограничения гражданских, национальных и культурных прав коренных народов Идель-Урала и призывают Турцию выступить посредником в диалоге с Москвой.— Наше движение постоянно отслеживает ситуацию в Идель-Урале на предмет соблюдения российскими властями прав коренного населения. Вынуждены констатировать, что нашим народам все труднее сохранять свою национальную идентичность. Из года в год ситуация ухудшается. Запрещена деятельность национальных партий, аннулирована регистрация многочисленных общественных объединений и средств массовой информации. Сам факт, что мы до сих пор не стали русскими, не отреклись от своей национальной принадлежности, сохраняем родной язык и верность своей религии истолковывается властью как нелояльность к Российской Федерации, — рассказывает автор обращения, соучредитель движения "Свободный Идель-Урал" Рафис Кашапов.По его словам, Москва предлагает народам Поволжья "пить чай, танцевать и петь", в то время как они "стремятся к национальному самоопределению".— Поэтому наше движение просит Турцию выступить посредником в диалоге с Москвой. Требуем прекратить притеснения коренных народов России, восстановить регистрацию национальных партий и допустить их к участию в выборах в местные органы власти, — отмечает общественник.Ранее на ресурсах организации появилось сообщение о том, что 1 марта "Свободный Идель-Урал" проведет пикетирование дипломатических представительств Российской Федерации в Великобритании, США, Украине и Турции с требованием "прекратить наступление российских властей на свободу слова в интернете".Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.