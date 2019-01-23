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Свободный от совести и здравого смысла Идель-Урал

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Анкаре предложено выступить посредником в общении активистов общественного движения "Свободный Идель-Урал" с Москвой.

Свободный от совести и здравого смысла Идель-Урал


Общественное движение "Свободный Идель-Урал" обратилось к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. В своем открытом обращении активисты приводят многочисленные примеры ограничения гражданских, национальных и культурных прав коренных народов Идель-Урала и призывают Турцию выступить посредником в диалоге с Москвой.

— Наше движение постоянно отслеживает ситуацию в Идель-Урале на предмет соблюдения российскими властями прав коренного населения. Вынуждены констатировать, что нашим народам все труднее сохранять свою национальную идентичность. Из года в год ситуация ухудшается. Запрещена деятельность национальных партий, аннулирована регистрация многочисленных общественных объединений и средств массовой информации. Сам факт, что мы до сих пор не стали русскими, не отреклись от своей национальной принадлежности, сохраняем родной язык и верность своей религии истолковывается властью как нелояльность к Российской Федерации, — рассказывает автор обращения, соучредитель движения "Свободный Идель-Урал" Рафис Кашапов.

По его словам, Москва предлагает народам Поволжья "пить чай, танцевать и петь", в то время как они "стремятся к национальному самоопределению".

— Поэтому наше движение просит Турцию выступить посредником в диалоге с Москвой. Требуем прекратить притеснения коренных народов России, восстановить регистрацию национальных партий и допустить их к участию в выборах в местные органы власти, — отмечает общественник.

Ранее на ресурсах организации появилось сообщение о том, что 1 марта "Свободный Идель-Урал" проведет пикетирование дипломатических представительств Российской Федерации в Великобритании, США, Украине и Турции с требованием "прекратить наступление российских властей на свободу слова в интернете".

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Идель.Реалии
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  • 1 | 21.02.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да фуй на энтого тоцовца Рафиса Кашапова и его бред.



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4

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  • 2 | 21.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот под кого надо нары освобождать,под "обиженных и ассимилированных"



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  • 3 | 21.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турецкая разведка в России совсем обнаглела.
Вместе с этим поражает безнаказанность сепаров республик Поволжья, в т.ч. в Башкирии?



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  • 4 | 21.02.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.02.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да фуй на энтого тоцовца Рафиса Кашапова и его бред.
------------------------
фуй на всех тоцовцев нацистов.



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4

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  • 5 | 21.02.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Справа:
Свободный Идель-Урал (татар. Азат Идел-Урал, эрз. Олячив Рав-Уралонь) — общественное движение народов Поволжья, имеющее своей целью обретение независимости республиками Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и создание интеграционного объединения этих шести республик с общей границей, экономическим пространством и коллективной системой безопасности.
Все это попадает под статьи
Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
Статья 282. разжигание межнациональной розни .
Так что этих нациков можно закрыт и надолго хоть прямо сейчас, но почему то это не делается, видимо путина все устраевает?



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  • 6 | 21.02.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Пару ледорубов, а остальные сами рассосутся



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  • 7 | 21.02.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.02.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Справа:
Свободный Идель-Урал (татар. Азат Идел-Урал, эрз. Олячив Рав-Уралонь) — общественное движение народов Поволжья, имеющее своей целью обретение независимости республиками Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и создание интеграционного объединения этих шести республик с общей границей, экономическим пространством и коллективной системой безопасности.
Все это попадает под статьи
Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
Статья 282. разжигание межнациональной розни .
Так что этих нациков можно закрыт и надолго хоть прямо сейчас, но почему то это не делается, видимо путина все устраевает?
+++++++++++++++++++

Неужели в Молдавии нет статьи 282 ?



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  • 8 | 21.02.2019, 13:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 7046 | Рейтинг: -475,8
Обрабатываю, анализирую материалы Учредительного курултая автономного Башкортостана, но не по НГУБ, там они разрозренно представалены. А по книге: Юлдашбаев Б.Х. Учредительный курултай автономного Башкортостана (декабрь 1917 г.) Док. и материалы. Уфа: Гилем, 1997.
Так в целом, получается очень интересно. Задумал, я некоторую статью соорудить, как бы со сравнительным анализом, чего желал, задумывал для башкир, и для других народов тот давний вождь земляков Заки Валиди, и чем нынешний АДик блажит.



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  • 9 | 21.02.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и чем нынешний АДик блажит.
***
Тоже мне будет новость?
Чем можно "блажить" после домашнего воспитания в семье партийного функционера с убеждениями валидовца?



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  • 10 | 21.02.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
№ 9
Тоже мне будет новость?
Чем можно "блажить" после домашнего воспитания в семье партийного функционера с убеждениями валидовца?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------
Херню не пори, дорогой. Ахнаф Мударисович, отец АДика был прекрасным человеком. Нациком не был. Коммунистом был, но не ортодоксальным. Воевал с Рахимовым и иже с ними. Из-за этого рано ушел. До последнего вздоха боролся с рахимовщиной. Хороший был человек. Пусть земля ему будет пухом.



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  • 11 | 21.02.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обрабатываю, анализирую материалы Учредительного курултая автономного Башкортостана, но не по НГУБ, там они разрозренно представалены. А по книге: Юлдашбаев Б.Х. Учредительный курултай автономного Башкортостана (декабрь 1917 г.) Док. и материалы. Уфа: Гилем, 1997.
----------------------------------
Так легче. Не надо искать и копаться.



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3

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  • 12 | 21.02.2019, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Херню не пори, дорогой. Ахнаф Мударисович, отец АДика был прекрасным человеком. Нациком не был.
***
Ну не знаю, что и ответить?
Во-первых, АДик сам писал, что отец и др. члены бюро( вероятно Ахунзянов) решительно были настроены на трансформацию башавтономии в союзную республику. Насколько понимаю,- с последующим отделением от России.
Во-вторых, отец АДика действительно не плохой человек, но при этом типичный горбикоммунист. А это значит: поток слов и ручеек дел.
В- третьих, не думаю, что зная о возрасте и здоровье отца, нужно смело идти на рахимовские баррикады с тяжкими последствиями?
Слышал, что, уважая старика, именно Х2 сделал все, чтобы АД больше не попадался в жизненные передряги, вызванные его чрезвычайно спорными публикациями .
В-четвертых, АДик совершил глупую ошибку, став идеологом СБМ. Оголтелый национализм вождей СБМ, их валидизированная идеологема привели к массовым избиениям и издевательствам над наднациональными стариками, выступавшими на горсе против полных провалов социальной политики Рахимова.
В- пятых, это его неумение выбрать разумную середину в выборе соратников.
Имеются ввиду такие проблемные "общественные деятели" как Баимов,Идельбаев,Тажитдинов,Давлетова, Бигнов, Веремеенко, Исянгулов.
Пусть все обозначенные сегодня отвернулись от АДика, но не разглядеть в них в свое время неуёмную жажду власти и денег АДик, как политик, просто был обязан.
И т.д.



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  • 13 | 21.02.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У татарских националистов крыша совсем поехала. Несколько дибилов хотят что то требовать от России через Стамбул. Надо разогнать все эти ТОЦЫ ВТОЦЫ, а начальникам в татарии всем пнуть как следует чтобы не зхабывали кто их ипет и кормит.



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4

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  • 14 | 21.02.2019, 16:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 7046 | Рейтинг: -475,8
11 | 21.02.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обрабатываю, анализирую материалы Учредительного курултая автономного Башкортостана, но не по НГУБ, там они разрозренно представалены. А по книге: Юлдашбаев Б.Х. Учредительный курултай автономного Башкортостана (декабрь 1917 г.) Док. и материалы. Уфа: Гилем, 1997.
----------------------------------
Так легче. Не надо искать и копаться.
+++++++++++++++++++++++++++++
Ещё Н.В. Гоголь сказывал, что всё написано до нас. А это всё документы и материалы. А в семи книгах 4-х томника "Национально-государственное устройство Башкорстостана" Билал Хамитович Юлдашбаев представил целый айсберг документов и материалов. Сдаётся мне, что это Хернец-Кукарец кукарекает,"критикует" меня за работу с этими документами.

К слову, Юлдашбаев часто указывает по документам на каком языке они составлены. Кто как думает, какие языки он указывает?



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  • 15 | 21.02.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
слову, Юлдашбаев часто указывает по документам на каком языке они составлены. Кто как думает, какие языки он указывает?
***
Неужто кукарекские?



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3

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  • Участник
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  • 16 | 21.02.2019, 16:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 7046 | Рейтинг: -475,8
13 | 21.02.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У татарских националистов крыша совсем поехала.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Кроме Р. Кашапова кого ещё из татар в этом компании знаете?



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  • 17 | 21.02.2019, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Кроме Р. Кашапова кого ещё из татар в этом компании знаете?
-------------------------------
А ты думаешь всех татар дибилов мы должны знать? Кашапова и тебя хватает. И что можно говорить о ВТОЦ если член правления ВТОЦ нацист и дибил?



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4

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  • 18 | 21.02.2019, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда у нас смотрят различные надзирательные органы? Татарские экстремисты совсем распоясались от безнаказанности. Создают экстремистские организации типа ВТОЦ, вербуют там боевиков дли ИГИЛ. Когда разгонят уже эти рассадники и школы террора?



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  • 19 | 21.02.2019, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 21.02.2019, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Куда у нас смотрят различные надзирательные органы? Татарские экстремисты совсем распоясались от безнаказанности. Создают экстремистские организации типа ВТОЦ, вербуют там боевиков дли ИГИЛ. Когда разгонят уже эти рассадники и школы террора?
------------------------------------
Пусть только дадут отмашку. Эти ВТОЦЫ ТОЦЫ за полчаса разгоним. Бежать будут до самой Турции, обсирая свои штаны.



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5

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  • Эксперт
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  • 20 | 21.02.2019, 21:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63208 | Рейтинг: +12215,6
"стремятся к национальному самоопределению".
_____________________________________
Кто-нить всё же ответит - в чем выражается это самое "национальное самоопределение"?!



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