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Толкачев, нахмурившись о серьезном

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Константин Толкачев прокомментировал Послание президента Федеральному собранию. Председатель Госсобрания Башкирии отметил, что задачи, поставленные Владимиром Путиным, требуют оперативной реакции в регионах.

Толкачев, нахмурившись о серьезном


После оглашения текста послания Константин Толкачев прокомментировал документ. По его словам, ключевой тренд связан с вопросами внутреннего социального и экономического развития страны, обеспечения безопасности ее границ, суверенитета.

Призвав руководителей всех уровней не ждать пришествия коммунизма, а принимать реальные шаги для повышения уровня жизни каждого человека, Президент обозначил радикальные меры по улучшению благосостояния многодетных семей, пенсионеров, преодолению того демографического вызова, которое бросает нам время, – сказал Константин Толкачев.

Также председатель Госсобрания РБ отметил и задачи, поставленные президентом в социальной сфере: увеличение социальных выплат, ликвидация бедности, улучшение качества медицинского обслуживания, модернизация и техническое перевооружения школ, увеличение уровня заработной платы в разных отраслях, развитие науки и высокотехнологичных производств.

Константин Толкачев подчеркнул, что задачи, поставленные президентом, требует оперативной реакции на местах. По его словам, результаты работы должны быть видны, а скорость и масштабы перемен не дают времени на раскачку.

ПроУфу
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  • 1 | 21.02.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
улучшение качества медицинского обслуживания
***
Теперь в целях улучшения качества медицинского обслуживания населения Башкирии при наложении фиксирующих шин башкирские травматологи будут использовать черенки от китайских швабр?



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  • 2 | 21.02.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чём говорил Толкачёв?



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  • 3 | 21.02.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Толкачев, нахмурившись о серьезном
===================================
Давно замечено что глупые, недалекие , индивидумы, чтобы скрыть свою убогость, надевают на сою рожу лица маску важности, значимости, монументальности, а стоит им склзать хотябы фразу и вся их гнилая суть вываливается наружу, как гной из большого такого, красного фурункула.



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  • 4 | 21.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно замечено что глупые, недалекие , индивидумы, чтобы скрыть свою убогость, надевают на сою рожу лица маску важности, значимости, монументальности, а стоит им склзать хотябы фразу и вся их гнилая суть вываливается наружу, как гной из большого такого, красного фурункула.
--------------------------------
Точное описание Ирика.



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  • 5 | 21.02.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Пожар на складе в Уфе тушили 5 часов.
Крупный пожар произошел в Уфе накануне, 20 февраля, в 10 часов утра.
Загорелось одноэтажное бесхозное здание в Орджоникидзевском районе.
***
Весь Орджоникидзевский район, судя по негативным результатам "неустанной заботы о народе" муниципальных чиновников и коммунальщиков уже лет 10-12 как "безхозный"



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  • 6 | 21.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Где вилку подешевле купить лапшу с ушей снимать?



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  • 7 | 21.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Как ни о чем трындел главный говорун всея Рассеи так и вторил ему Костя Толкач !



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  • 8 | 21.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже 20 лет о прорывах вещает с трибуны, а толку? Все хуже и хуже! Даже при коммунистах какие-никакие шаги вперед были, а нынче только назад катимся!



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  • 9 | 21.02.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ще тут коментировать - в очередной раз послал своих рабов на хутор !



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  • 10 | 21.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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"Я вам обещал, что пообещаю, вот выполняю: обещаю, ждите..." В России сегодня властвует идеология паразитирования - руководящая и направляющая. Именно для защиты её создаются новые средства ракетно-ядерного щита РФ.



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  • 11 | 21.02.2019, 12:22 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36776 | Рейтинг: +5673,5
Константин (что в переводе означает постоянный) , УВЕРЕННО ДЕРЖИТ руль! Сидя в теплом кресле и "одобряя политику партии"!
Когда же мы избавимся от таких "одобрямсов"?



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  • 12 | 21.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путен вместо того чтобы поддержать предпринимателей, тех кто работает, плотит налоге, дает людям раб места и так далее он поддерживает нарожаек, они работать не хотят и могут только плодиться ради мат капиталов пособий и льгот! А потом дети им не нужны



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  • 13 | 21.02.2019, 12:31 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 73 | Рейтинг: +3,3
Один почти 20 лет раскачивается, а этот - уже второе столетие.



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  • 14 | 21.02.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 21.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путен вместо того чтобы поддержать предпринимателей, тех кто работает, плотит налоге, дает людям раб места и так далее он поддерживает нарожаек, они работать не хотят и могут только плодиться ради мат капиталов пособий и льгот! А потом дети им не нужны
***
А может это поддержка женщин братских народов средней Азии и Кавказа, приехавшим торговать в Россию



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  • 15 | 21.02.2019, 13:45 | Автор: san-ufa
    Публикации: 192 | Комментарии: 1344 | Рейтинг: +450
К.Толкачёв и его "кобанда" в 110 пятачков являются не более, чем ретрансляторами "подхрюкивающими" тому, что творят и врут В.Путин со своей "кобандой" ("госдурой"!) в 450 пятачков:
... Нам бы сдвинуть бетонные горы,
Но традиции свято храня,
Мы заводим опять разговоры -
И бушует река Болтовня!

Как мы любим болтать и судачить,
Возмущаться и митинговать,
Нереальные ставить задачи
И козлов отпущенья искать!
Нет конца разговорам и спорам,
Пересудам и скорым судам -
И летим мы, как в поезде скором,
Ниоткуда летим в никуда! (В.Асмолов)



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  • 16 | 21.02.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю, как где в Башкирии, но в Белорете без указания сверху даже тротуары к зданию администрации почистить от снега не могут.
Так ходят люди по городу козьими тропами и ждут когда приедет депутат Омаров и расскажет банковскому кассиру в кресле главы про его прямые функциональные обязанности.
Надежда на организаторские способности Киреева( "барин приедет, барин рассудит"), кажется, уже у всех в Башкирии потухла?



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  • 17 | 21.02.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Потерять доверие легко,а вот восстановить задача не из легких.



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  • 18 | 21.02.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю, как где в Башкирии, но в Белорете без указания сверху даже тротуары к зданию администрации почистить от снега не могут.
Так ходят люди по городу козьими тропами и ждут когда приедет депутат Омаров и расскажет банковскому кассиру в кресле главы про его прямые функциональные обязанности.
Надежда на организаторские способности Киреева( "барин приедет, барин рассудит"), кажется, уже у всех в Башкирии потухла?
====
А в больнице что творится: в приемный покой Белорецкой больницы обратился парень 15 лет с жалобами на высокую температуру и боль в груди, посмотрела врач М....а, сделали рентген снимок легких и... больного отпустили домой на амбулаторное лечение. Парень в тот же день умер дома... Больной ранее был оперирован на сердце... Родители парня выходцы Средней Азии в правосудии ничего не понимают... Для них Бог дал-Бог взял... Но факт неоказания медицинской помощи налицо! Сколько это может продолжаться?



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  • 19 | 21.02.2019, 15:46 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3442 | Рейтинг: -285,4
15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чём говорил Толкачёв?
--------------
Критикует послание.

- Фантазер, говорит, Путин.



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  • 20 | 21.02.2019, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в больнице что творится:
***
Что творится, что творится?
Авзян, знаете ли, в Белорет районы "рулит"
Рулит сисось- накось, похабно и безнадзорно.
Седьмой год прямо под окнами администрации жилой дом построить не могут.
Один дом, правда, построили, прокричали "ура!" и только через год выявились отступления от проекта- в доме не было тяги и газ у бедных жильцов отключили.
А что творится в Белорецких лесах, сданных в концессию?
Концессионеры даже налоги платят только по решениям судов, а про кадровую политику мы скоро узнаем в суде над главным белорецким лесничим, уроженцем зарубежья, имевшего проблемы с законом, "другом главы", пойманным на хищениях с поличным.
Практически везде в районе провалы: от экономики до социалки и построения гражданского общества.
Везде слезы, несправедливость, не знание истинных нужд и чаяний жителей района.



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