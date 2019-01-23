Толкачев, нахмурившись о серьезном

Константин Толкачев прокомментировал Послание президента Федеральному собранию. Председатель Госсобрания Башкирии отметил, что задачи, поставленные Владимиром Путиным, требуют оперативной реакции в регионах.После оглашения текста послания Константин Толкачев прокомментировал документ. По его словам, ключевой тренд связан с вопросами внутреннего социального и экономического развития страны, обеспечения безопасности ее границ, суверенитета.Призвав руководителей всех уровней не ждать пришествия коммунизма, а принимать реальные шаги для повышения уровня жизни каждого человека, Президент обозначил радикальные меры по улучшению благосостояния многодетных семей, пенсионеров, преодолению того демографического вызова, которое бросает нам время, – сказал Константин Толкачев.Также председатель Госсобрания РБ отметил и задачи, поставленные президентом в социальной сфере: увеличение социальных выплат, ликвидация бедности, улучшение качества медицинского обслуживания, модернизация и техническое перевооружения школ, увеличение уровня заработной платы в разных отраслях, развитие науки и высокотехнологичных производств.Константин Толкачев подчеркнул, что задачи, поставленные президентом, требует оперативной реакции на местах. По его словам, результаты работы должны быть видны, а скорость и масштабы перемен не дают времени на раскачку.