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Их изобретение - Интернет. А наше - репрессии, ГУЛАГ и железный занавес

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Владимир Путин допустил возможность изолирования российского сегмента интернета. Отключив Россию от интернета, другие страны потеряют возможность получать отсюда информацию, — сказал президент.

Их изобретение - Интернет. А наше - репрессии, ГУЛАГ и железный занавес


Президент добавил, что угроза отключения от Сети теоретически существует, поэтому Россия должна создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал глава государства на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении так называемый закон о суверенном Рунете.






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  • Гость
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  • 1 | 21.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.



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  • Участник
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  • 2 | 21.02.2019, 10:51 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 817 | Рейтинг: +100
Часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом.

Фазиль Искандер



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  • 3 | 21.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А путину не пришло в голову что не только они там слушают, видят, читают, накапливают информацию, но и Мы тут делаем тоже самое?!
Ведь Интернет - это неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас не возможно даже представить, как можно прожить день не "окунувшись" в эту информационную паутину. С помощью интернета, люди получили огромное количество возможностей. Прежде всего - это информационная роль интернета, благодаря чему мы черпаем новости обо всех события происходящих в мире.
И как невозможно создать "суверенную демократию", так и невозможно создать "суверенный интернет"!
Но по видимуму эти высокие материи не для ума путина...



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  • 4 | 21.02.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А путину не пришло в голову что не только они там слушают, видят, читают, накапливают информацию, но и Мы тут делаем тоже самое?!
Ведь Интернет - это неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас не возможно даже представить, как можно прожить день не "окунувшись" в эту информационную паутину. С помощью интернета, люди получили огромное количество возможностей. Прежде всего - это информационная роль интернета, благодаря чему мы черпаем новости обо всех события происходящих в мире.
И как невозможно создать "суверенную демократию", так и невозможно создать "суверенный интернет"!
Но по видимуму эти высокие материи не для ума путина...
____________________________________________
Будешь в правильном интернете знания накапливать, а то начитаешься про содомитов всяких.



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  • 5 | 21.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто владеет информацией - тот владеет миром. Кто владеет дезинформацией - тот может превратить свой народ в стадо свиней. (Йозеф Геббельс)



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  • Эксперт
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  • 6 | 21.02.2019, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36776 | Рейтинг: +5673,5
Вова- отстал от жизни и единственной целью считает сохранение кресла и должности. Но, скоро придет ему писец. Жалко только, что многострадальная Россия 20 лет терпела чекиста.



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  • 7 | 21.02.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.02.2019, 12:26 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36776 | Рейтинг: +5673,9
Вова- отстал от жизни и единственной целью считает сохранение кресла и должности. Но, скоро придет ему писец. Жалко только, что многострадальная Россия 20 лет терпела чекиста.
____________________________
ответ неверен... не терпела - ВОСХИЩАЛАСЬ И ВОСХВАЛЯЛА, МОЛИЛАСЬ и ПАДАЛА НИЦ....а всё потому, что - БЫДЛОООО
турк



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 21.02.2019, 14:23 | Автор: san-ufa
    Публикации: 192 | Комментарии: 1344 | Рейтинг: +450
"...Так уже не однажды бывало:
Отгуляв, отшумев, отлетев,
Уходящая власть оставляла
За собой лишь заброшенный хлев". (В.Асмолов) и стадо "подхрюкивающих" без интернета, но с домиками для уточек и самолётами для собачек ...
Люстрация будет!!!



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  • 9 | 21.02.2019, 15:53 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3442 | Рейтинг: -285,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правильно говорит президент.

Интернет вреден для левого полушария мозга.

Вот посмотрите например Кухарку и Турку. У них левое полушарие значительно усохло.



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  • 10 | 21.02.2019, 23:18 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38409 | Рейтинг: +6468,2
Поэтому в застой и глушили западные голоса, чтобы империалисты об нас ни черта не знали. Теперь, для этого же, ещё и интернет глушить собираются.



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  • 11 | 22.02.2019, 01:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 21.02.2019, 23:18 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 332 | Комментарии: 38409 | Рейтинг: +6468,2
Поэтому в застой и глушили западные голоса, чтобы империалисты об нас ни черта не знали. Теперь, для этого же, ещё и интернет глушить собираются.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вдум! Западные голоса глушили для того, чтобы граждане СССР не услышали как расхваливают западный образ жизни, не упоминая существенных недостатков, а так же о деятельности диссидентов в соцлагере и различных происшествиях в СССР, а не для того, чтобы на Западе "об нас ни черта не знали"! Совсем ничего не понимаешь, даже элементарного! Очень Опытный



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