Президент добавил, что угроза отключения от Сети теоретически существует, поэтому Россия должна создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.
«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал глава государства на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Ранее Госдума приняла в первом чтении так называемый закон о суверенном Рунете.
Их изобретение - Интернет. А наше - репрессии, ГУЛАГ и железный занавес
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