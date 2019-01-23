Их изобретение - Интернет. А наше - репрессии, ГУЛАГ и железный занавес

Владимир Путин допустил возможность изолирования российского сегмента интернета. Отключив Россию от интернета, другие страны потеряют возможность получать отсюда информацию, — сказал президент.Президент добавил, что угроза отключения от Сети теоретически существует, поэтому Россия должна создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.Ранее Госдума приняла в первом чтении так называемый закон о суверенном Рунете.