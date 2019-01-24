Дохизбуттахрилились ...

Коллегия Приволжского окружного военного суда приговорила 12 жителей Башкортостана, обвиняемых в членстве в партии "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", к срокам от 11 до 16 лет лишения свободы.Об этом "Idel.Реалии" сообщила жена одного из обвиняемых. По ее словам, Батыр Мухаметов и Булат Рахманов осуждены на 16 лет, Руслан Зайнуллин, Михаил Топтыгин и Урал Абудрахимов на 15, Руслан Рахматуллин на 14, Радик Валиахметов и Тимур Гадиев на 13, Ярослав Тимофеев и Вадим Давлетбаев на 12, Урал Галиев и Артем Наумов — на 11 лет колонии строгого режима. Приговор был оглашен в помещении Октябрьского районного суда Уфы.Собеседница "Idel.Реалии" отметила, что Мухаметов и Рахманов, которым раньше вменялась организация деятельности террористической организации ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, осуждены по второй части той же статьи — членство в такой организации.— Всех перевели на вторую часть. Штрафов нет, — сказала она.Она напомнила, что ранее одному из подсудимых арест на время процесса был заменен домашним арестом из-за болезни, впоследствии он скрылся. По словам жены осужденного, Галиев и Наумов накануне процесса и во время слушаний признались в членстве в "Хизб ут-Тахрир", заявили о своем раскаянии и дали показания на остальных подсудимых. Ранее правозащитным центром "Мемориал" все 12 подсудимых были признаны политзаключенными.30 июля Приволжский окружной военный суд в помещении Орджоникидзевского районного суда Уфы приговорил к длительным срокам двадцать обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Некоторым из подсудимых наряду с участием в террористической организации вменялось покушение на захват государственной власти. Минимальный срок — пять лет колонии общего режима получил Арамис Фазылов. Остальных подсудимых суд приговорил к срокам от 8до 24 лет лишения свободы.