Дохизбуттахрилились ...

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Коллегия Приволжского окружного военного суда приговорила 12 жителей Башкортостана, обвиняемых в членстве в партии "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", к срокам от 11 до 16 лет лишения свободы.

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Об этом "Idel.Реалии" сообщила жена одного из обвиняемых. По ее словам, Батыр Мухаметов и Булат Рахманов осуждены на 16 лет, Руслан Зайнуллин, Михаил Топтыгин и Урал Абудрахимов на 15, Руслан Рахматуллин на 14, Радик Валиахметов и Тимур Гадиев на 13, Ярослав Тимофеев и Вадим Давлетбаев на 12, Урал Галиев и Артем Наумов — на 11 лет колонии строгого режима. Приговор был оглашен в помещении Октябрьского районного суда Уфы.

Собеседница "Idel.Реалии" отметила, что Мухаметов и Рахманов, которым раньше вменялась организация деятельности террористической организации ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, осуждены по второй части той же статьи — членство в такой организации.

— Всех перевели на вторую часть. Штрафов нет, — сказала она.

Она напомнила, что ранее одному из подсудимых арест на время процесса был заменен домашним арестом из-за болезни, впоследствии он скрылся. По словам жены осужденного, Галиев и Наумов накануне процесса и во время слушаний признались в членстве в "Хизб ут-Тахрир", заявили о своем раскаянии и дали показания на остальных подсудимых. Ранее правозащитным центром "Мемориал" все 12 подсудимых были признаны политзаключенными.

30 июля Приволжский окружной военный суд в помещении Орджоникидзевского районного суда Уфы приговорил к длительным срокам двадцать обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Некоторым из подсудимых наряду с участием в террористической организации вменялось покушение на захват государственной власти. Минимальный срок — пять лет колонии общего режима получил Арамис Фазылов. Остальных подсудимых суд приговорил к срокам от 8до 24 лет лишения свободы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 22.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец начнутся судебные процессы и посадки членов националистического движения "Свободный Идель-Урал"?!



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  • 2 | 22.02.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и что здесь обсуждать? Мало дали шайтанам?
Поблагодарить наши органы за своевременное выявление оборотней? Так это их работа, молодцы, конечно, не дремлют. Хоть эти свою работу качественно выполняют.



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  • 3 | 22.02.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец начнутся судебные процессы и посадки членов националистического движения "Свободный Идель-Урал"?!
------------------------------------------
А что, они уже вернулись в рассею?



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  • 4 | 22.02.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец начнутся судебные процессы и посадки членов террористической организации "Из бух в вЕдро"?



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  • 5 | 22.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А судьи кто??!!



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  • 6 | 22.02.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63210 | Рейтинг: +12216
За убийства меньше дают раза в два.

За что конкретно дали такие охеренные сроки? Можно узнать?

Безусловно - я не одобряю, а осуждаю членство в Хизбуте(ну не нравятся мне радикальные муслимы, да и вообще религиозники) - но удивляет то, что как и Свидетели Иеговы - Хизбут признан экстремистским только в пуйлостане и огромные сроки им дают непонятно за что!

Вот у нас в вацапе есть группа типа "клуба милых дам" - как бы ее экстремистской не объявили и не рассажали...



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4

  • # 7 | 22.02.2019, 11:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16847 | Рейтинг: -3012,4

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 8 | 22.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.02.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1909 | Комментарии: 63209 | Рейтинг: +12215,6

За убийства меньше дают раза в два.

За что конкретно дали такие охеренные сроки? Можно узнать?

=====================================================
Если за мемы и репосты дают реальный срок, то этот случай злее. В средние века бунтарей казнили на площади в устрашение и назидание. Оккупацион дойчланд зольдатн, вешали партизан согнав селян, чтоб было не повадно шатать режим.
В процветающих странах никому и в голову не придёт копать под власть, разве что от безделия и сытости. А может этих ребятишек просто лечить нужно, а не губить?



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  • 9 | 22.02.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А собственно говоря, кто эти люди и с какой целью они вступают в организации, запрещенные в РФ?
Что подвигло этих людей предать истинные интересы своего народа и поддерживать радикальных чужеземцев?
Может осужденные в какой-то степени жертвы валидизма, проникшего при Рахимове во все сферы общественной жизни и властные структуры РБ?



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  • 10 | 22.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот у нас в вацапе есть группа типа "клуба милых дам" - как бы ее экстремистской не объявили и не рассажали...

---------------------

Если бы "Клуб Стервозных Дам" - тада суши сухари. Или маскируетесь под "милых"?



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2

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  • 11 | 22.02.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот у нас в вацапе есть группа типа "клуба милых дам" - как бы ее экстремистской не объявили и не рассажали...

---------------------

Если бы "Клуб Стервозных Дам" - тада суши сухари. Или маскируетесь под "милых"?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да, уш. А хто это тама, самая милая?..Нет уш, лучше уж вы к нам.



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1

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  • Участник
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  • 12 | 22.02.2019, 12:38 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1257 | Рейтинг: +335,7
В пуйлорашке кто сказал правду и критиккует власть тот автоматически экстремист. Кто вылизывает самоназначенных то патриет.



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  • 13 | 22.02.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.02.2019, 11:59 | Автор:

А собственно говоря, кто эти люди и с какой целью они вступают в организации, запрещенные в РФ?
Что подвигло этих людей предать истинные интересы своего народа и поддерживать радикальных чужеземцев?
Может осужденные в какой-то степени жертвы валидизма, проникшего при Рахимове во все сферы общественной жизни и властные структуры РБ?
=================================================
Вот например скажи , какие " интересы своего народа
" больше всего волнуют нас ?
Воровство , грандиозная коррумпированность и беззаконие
творимое сытыми мордами на государственном уровне или
"Хизб ут-Тахрир аль Ислами". ?



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  • 14 | 22.02.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец начнутся судебные процессы и посадки членов националистического движения "Свободный Идель-Урал"?!

+++++++++++++++++++++

эти ангелочки по сравнению с уфагубОВЦАМИ



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  • 15 | 22.02.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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мало дали, давно пора всех их пересажать



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  • 16 | 22.02.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русских парней жалко, зачем же они с этими связались, эх, глупость сделали!



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