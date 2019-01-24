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Будет ли парламентское расследование по ситуации в Сибае?

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На днях депутат Госсобрания Башкортостана Дмитрий Чувилин, избранный от КПРФ, обратился к коллегам с предложением провести парламентское расследование по ситуации в Сибае, население которого четвертый месяц страдает от выбросов диоксида серы, идущих из расположенного рядом с городом карьера.

Будет ли парламентское расследование по ситуации в Сибае?


В обращении депутат указал, что у жителей Сибая, вынужденных терпеть серьезную экологическую катастрофу, уже "начинают проявляться серьезные заболевания, могущие принести непоправимый вред их здоровью". Чувилин также призвал коллег обратить внимание на то, что "все силы брошены на ликвидацию последствий загрязнения атмосферы, а на причины возникновения данных последствий не обращается достаточно внимания".

Свое предложение, оформленное в виде депутатского запроса, Чувилин направил в рабочие органы Госсобрания, которые, согласно регламенту, имеют право вынести инициативу на парламентскую сессию — президиум и постоянный комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, членом которого и состоит депутат. В обращении, направленном в свой комитет, депутат напомнил, что именно этот комитет является профильным по вопросам соблюдения норм экологического законодательства и поэтому желательно, чтобы именно он инициировал парламентское расследование.

Еще один запрос Чувилин направил, в порядке информации, врио главы республики Радию Хабирову — в нем он просит оказать поддержку своей инициативе со стороны администрации главы и правительства региона.

— Целью расследования должно стать выведение на чистую воду и привлечение к ответственности виновных в преступном бездействии лиц — чиновников министерства экологии, сибайской горадминистрации и владельцев УГОК, — заявил "Idel.Реалиям" депутат. — Между ними — явный сговор.

Нужно не только выяснить все причины экологической катастрофы в Сибае, но и проверить, высветить все действия, предпринятые исполнительной властью города и республики. И сделать это должен именно парламент, призванный контролировать действия исполнительной власти. По итогам расследования необходимо потом провести парламентские слушания, на которых выработать рекомендации, разработать законопроекты, усиливающие ответственность промышленников за такую добычу полезных ископаемых, которая носит явный хищнический характер. Это, кстати, касается не только сибайской истории — у нас в республике достаточно прецедентов, когда ископаемые добываются незаконно, без лицензии, с нарушением всех норм природоохранного законодательства.

Депутат рассчитывает на поддержку инициативы в своей фракции, а также и в среде других коллег по парламенту.

— Мы обсудим этот вопрос на заседании нашей фракции непосредственно перед сессией, — заявил руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутлугужин. — На сессии мы обязательно выскажемся по поводу Сибая — мы просто не имеем права стоять в стороне, когда вся республика обсуждает эту экологическую катастрофу.

Председатель постоянного комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин считает, что в проведении парламентского расследования по ситуации в Сибае пока что нет необходимости.

— Как известно, во вторник, 19 февраля, во время визита в Уфу полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова был еще раз проведен детальный анализ предпринимаемых мер по ликвидации очагов тления руды в карьере, меры, по обеспечению безопасности жителей города. Они сочтены на сегодняшний день эффективными. Кроме того, правоохранительными органами расследуется уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Наконец, и мы не снимаем с себя вопросы контроля за ситуацией — рабочая группа депутатов Госсобрания уже трижды выезжала в Сибай. Лично я думаю, что пока мы будем формировать комиссию по расследованию, предпринятые меры уже успеют дать положительный эффект и вопрос будет исчерпан, — заявил председатель комитета.

Согласно регламенту Госсобрания Башкортостана, основаниями для проведения парламентского расследования могут являться сообщения о нарушениях Конституции и законов Республики Башкортостан органами государственной власти, должностными лицами указанных органов, депутатами Госсобрания, а также "сообщения об обстоятельствах, которые ведут к ухудшению социально-экономического положения в республике, осложняют политическую ситуацию". Решение о проведении парламентского расследования принимается на заседании Госсобрания простым большинством голосов по предложению президиума или постоянного комитета. В случае принятия положительного решения проведение расследования организует президиум Госсобрания, для чего он образует специальную комиссию из числа депутатов.

Ближайшее заседание Госсобрания, на котором может быть рассмотрена инициатива Дмитрия Чувилина, состоится 28 февраля.

Заметим, что за время своего существования парламент Башкортостана крайне редко проводил подобные расследования. Так, в 2005 году комиссия Госсобрания расследовала события, произошедшие в городе Благовещенске в декабре 2004 года, когда во время "профилактической операции" республиканского МВД были задержаны и избиты сотни ни в чем не повинных граждан. В 2010 году было проведено парламентское расследование чрезвычайного происшествия на трассе под Уфой, когда в ходе ДТП погибли несколько бойцов спецназа МВД "Булат" — уроженцев республики. В 2014 году депутаты Госсобрания расследовали ситуацию в селе Железнодорожный в Белорецком районе республики, где от местных жителей поступили массовые жалобы на незаконные захваты лесных угодий и наличие множества несанкционированных свалок отходов деревообработки.

Идель.Реалии
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  • 1 | 22.02.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет ли парламентское расследование по ситуации в Сибае?
===========================
Это будут решать в кремле: решат провести башкирские марионгетки проведут, не решат не проведут. А пока, так "на всякий случай", Санитарно-эпидемологическая служба РФ и Роспотребнадзор резко повысили нормы содержания в воздухе вредных веществ.
Нынешняя предельно допустимая концентрация метилмеркаптана в воздухе в 60 раз выше показателя, который действовал 10 лет назад, и в 660 раз превышает норматив 1999 года, сообщает в релизе Greenpeace Russia.
Считаю что при въезде в россию, на всех таможенных постах должны висеть предупреждающие плакаты типа как на пачках сигарет, с соответствующими картинками "Дышать в россии вредно для вашего здоровья".



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  • 2 | 22.02.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Широка "страна башкир" родная
Много в ней полей, озер и рек
Я другой такой страны не знаю
Как в Сибае дышит человек?



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  • 3 | 22.02.2019, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1909 | Комментарии: 63210 | Рейтинг: +12216
В Сибае девушка получила отек легких после того, как побывала в «зоне 500»

Девушка рассказала, как побывала в больнице с отеком легких, а на следующий день поехала в суд.
В Сибае девушка получила отек легких после того, как побывала в «зоне 500»
Самочувствие 29-летней Дианы Демидовой резко ухудшилось в 4 утра. «Думала, что умру, – вспоминает девушка. – Дышать было нечем, как будто воздуха больше нет, в горле першило, в голове мутно и резкая боль, которая давит на глаза».

На вызов приехала скорая, врач осмотрела Диану и сказала, что с ней все хорошо. Но на всякий случай девушку забрали в больницу для проведения анализов, которые не показали никаких воспалений. Все действительно было в норме, но самочувствие говорило о том, что с организмом что-то не так.

– У меня интоксикация, – говорит Диана. – Но мне поставили двусторонний отек легких. Вообще, с диагнозами в больнице у всех так – всем ставят двусторонний отек. Но ни насморка нет, да и анализы в норме.

В очереди к врачу Диана спросила, как себя чувствует пожилая женщина.

– Да как... Как выброс – плохо мне, – ответила она. – Скорую вызываем, забирают. Ставят давление 150/90, потом я уезжаю домой. А дома дышать невозможно. Чуть не задохнулась сегодня ночью. Что будет дальше, не знаю. Это же все оседает. А у меня после инсульта всего три года прошло.

Также бабушка рассказала, что не заметила пользы от того, что в Сибай приехали врачи из Уфы.

- За каким **** они сюда приехали? - возмутилась она. - Уфимские врачи эти. Живут в санатории, ездят ночевать за город. Записаться к ним невозможно. У меня внучке 4 года. Хотела ее записать к неврологу или кардиологу. Бесполезно. На 1 число записала к нашему неврологу.

По словам Дианы, несколько дней жившей в «зоне 500», когда происходит выброс вредных веществ, люди сразу закрывают окна. Дома становится душно, но и на улицу не выйти.

У всех, кто остался в Сибае, только один вопрос: «Почему не объявляют ЧС?»

«Почему не объявляют ЧС?»
На следующий день после посещения больницы Диана поехала в суд, где рассматривалось дело против УГОК. Самочувствие было все еще «неходячее», но сидеть на месте и бездействовать она тоже не могла.

– Прокуратура подала в суд на УГОК, но ставить стационарное оборудование по мониторингу воздуха должна администрация. Почему не подали в суд на администрацию, которая бездействует? На основании этих замеров можно было бы ввести ЧС на время затопления карьера, – высказала свое мнение девушка.

Напомним, с ноября прошлого года жители жалуются на смог в городе. В карьере тлеет руда, выбросы диоксида серы в воздухе в десятки раз превышают ПДК. Сейчас в городе находятся передвижные лаборатории, которые осуществляют мониторинг воздуха.
После того, как тема со смогом в Сибае попала на федеральную повестку, над мэром также нависла угроза снятия с должности. Способствовало этому и его отношение к народу. Так, активиста, обратившегося к Путину, мэр называл «экскрементом и козлом». Дмитрий Песков на это сообщил, что Кремль следит за ситуацией.
_______________________________________
Шикарная фраза - кремль следит за ситуацией! Но ничего не предпринимает. Ибо геноцид росиян - для кремля дело прибыльное!



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  • 4 | 22.02.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С опаской и недоверием отношусь к сегодняшним левым и левакам.
Мутные они какие-то?
Во всех их поступках чувствуются некие режиссура и закулисье?



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  • 5 | 22.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет ли парламентское расследование по ситуации в Сибае?
=============================
Во время чернобыльской трагедии, худо- бедно, с опозданием, но дюдей эвакуировали. Ленинизм сменил питинизм, и до людей вообще нет никакого дела,- 40 милионов останется для обслуживания нефте-газовых месторождений и ладно...



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  • Начинающий
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  • 6 | 22.02.2019, 12:36 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 75 | Рейтинг: +3,5
Башкирский парламент в лице Байчурина показывает свою зависимость не от народа и Конституции, а от того, что им прикажет власть и хозяева Сибайского рудника. Поддерживаю Чувилина Д.А.



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  • 7 | 22.02.2019, 15:55 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38413 | Рейтинг: +6468,2
3 | 22.02.2019, 11:52 | Автор: Кухарка

– Дышать было нечем, как будто воздуха больше нет,...
===
Так в Уфе это же нормальное житие.
А в наступающем марте редкий день будет не так.

После того, как начальство натыкала заводики по периметру, даже двигаясь в сторону аэропорта нормального воздуха не стало.

Просто Сибаю повезло. Там гадит ОДНО производство, а в Уфе всё размазано, и экологи просто переставляют запятую в ПДК, и все дела.



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  • 8 | 22.02.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, экс-боксер профессионал Николай Валуев прокомментировал экологическую обстановку в Башкирии в эксклюзивном интервью ГорОбзор.ру.

Стоит отметить, что на вопрос о том, известна ли ему ситуация в Сибае, Николай Валуев ответил отрицательно.
— Мне на этот счет не докладывали, — сказал он.
В ситуацию вмешался руководитель исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.
— У нас там выбросы идут. Но сейчас ситуацией занимается и республика, и город. Этот вопрос рассматривается, — объяснил он.
— А по Сибаю — на партийном контроле. Мы доложим ситуацию руководству, в том числе и Николаю Сергеевичу, — прокомментировал Ахмадинуров.
— После ваших слов я теперь займусь и этим. Возьму на контроль, — сказал главному редактору ГорОбзор.ру Николай Валуев.
Напомним, экологические проблемы в Зауралье начались в прошлом году. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.
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____________________________________________________________
__ Вот так Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды! Ничего не знает! Зачем такие депутаты нужны? Очень Опытный



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  • 9 | 22.02.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.02.2019, 12:09 | Автор:

С опаской и недоверием отношусь к сегодняшним левым и левакам.
Мутные они какие-то?
Во всех их поступках чувствуются некие режиссура и закулисье?
============================================
И это прраульно !! Как бы чего не вышло !



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  • 10 | 22.02.2019, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.02.2019, 12:09 | Автор:

С опаской и недоверием отношусь к сегодняшним левым и левакам.
Мутные они какие-то?
Во всех их поступках чувствуются некие режиссура и закулисье?
=========================================
Вы что хотите революций ? – Нет, ну что вы! Я хочу деспотизма,
рабства, побольше коррупции и круглосуточного вранья.



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