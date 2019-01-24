Будет ли парламентское расследование по ситуации в Сибае?

На днях депутат Госсобрания Башкортостана Дмитрий Чувилин, избранный от КПРФ, обратился к коллегам с предложением провести парламентское расследование по ситуации в Сибае, население которого четвертый месяц страдает от выбросов диоксида серы, идущих из расположенного рядом с городом карьера.В обращении депутат указал, что у жителей Сибая, вынужденных терпеть серьезную экологическую катастрофу, уже "начинают проявляться серьезные заболевания, могущие принести непоправимый вред их здоровью". Чувилин также призвал коллег обратить внимание на то, что "все силы брошены на ликвидацию последствий загрязнения атмосферы, а на причины возникновения данных последствий не обращается достаточно внимания".Свое предложение, оформленное в виде депутатского запроса, Чувилин направил в рабочие органы Госсобрания, которые, согласно регламенту, имеют право вынести инициативу на парламентскую сессию — президиум и постоянный комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, членом которого и состоит депутат. В обращении, направленном в свой комитет, депутат напомнил, что именно этот комитет является профильным по вопросам соблюдения норм экологического законодательства и поэтому желательно, чтобы именно он инициировал парламентское расследование.Еще один запрос Чувилин направил, в порядке информации, врио главы республики Радию Хабирову — в нем он просит оказать поддержку своей инициативе со стороны администрации главы и правительства региона.— Целью расследования должно стать выведение на чистую воду и привлечение к ответственности виновных в преступном бездействии лиц — чиновников министерства экологии, сибайской горадминистрации и владельцев УГОК, — заявил "Idel.Реалиям" депутат. — Между ними — явный сговор.Нужно не только выяснить все причины экологической катастрофы в Сибае, но и проверить, высветить все действия, предпринятые исполнительной властью города и республики. И сделать это должен именно парламент, призванный контролировать действия исполнительной власти. По итогам расследования необходимо потом провести парламентские слушания, на которых выработать рекомендации, разработать законопроекты, усиливающие ответственность промышленников за такую добычу полезных ископаемых, которая носит явный хищнический характер. Это, кстати, касается не только сибайской истории — у нас в республике достаточно прецедентов, когда ископаемые добываются незаконно, без лицензии, с нарушением всех норм природоохранного законодательства.Депутат рассчитывает на поддержку инициативы в своей фракции, а также и в среде других коллег по парламенту.— Мы обсудим этот вопрос на заседании нашей фракции непосредственно перед сессией, — заявил руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутлугужин. — На сессии мы обязательно выскажемся по поводу Сибая — мы просто не имеем права стоять в стороне, когда вся республика обсуждает эту экологическую катастрофу.Председатель постоянного комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин считает, что в проведении парламентского расследования по ситуации в Сибае пока что нет необходимости.— Как известно, во вторник, 19 февраля, во время визита в Уфу полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова был еще раз проведен детальный анализ предпринимаемых мер по ликвидации очагов тления руды в карьере, меры, по обеспечению безопасности жителей города. Они сочтены на сегодняшний день эффективными. Кроме того, правоохранительными органами расследуется уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Наконец, и мы не снимаем с себя вопросы контроля за ситуацией — рабочая группа депутатов Госсобрания уже трижды выезжала в Сибай. Лично я думаю, что пока мы будем формировать комиссию по расследованию, предпринятые меры уже успеют дать положительный эффект и вопрос будет исчерпан, — заявил председатель комитета.Согласно регламенту Госсобрания Башкортостана, основаниями для проведения парламентского расследования могут являться сообщения о нарушениях Конституции и законов Республики Башкортостан органами государственной власти, должностными лицами указанных органов, депутатами Госсобрания, а также "сообщения об обстоятельствах, которые ведут к ухудшению социально-экономического положения в республике, осложняют политическую ситуацию". Решение о проведении парламентского расследования принимается на заседании Госсобрания простым большинством голосов по предложению президиума или постоянного комитета. В случае принятия положительного решения проведение расследования организует президиум Госсобрания, для чего он образует специальную комиссию из числа депутатов.Ближайшее заседание Госсобрания, на котором может быть рассмотрена инициатива Дмитрия Чувилина, состоится 28 февраля.Заметим, что за время своего существования парламент Башкортостана крайне редко проводил подобные расследования. Так, в 2005 году комиссия Госсобрания расследовала события, произошедшие в городе Благовещенске в декабре 2004 года, когда во время "профилактической операции" республиканского МВД были задержаны и избиты сотни ни в чем не повинных граждан. В 2010 году было проведено парламентское расследование чрезвычайного происшествия на трассе под Уфой, когда в ходе ДТП погибли несколько бойцов спецназа МВД "Булат" — уроженцев республики. В 2014 году депутаты Госсобрания расследовали ситуацию в селе Железнодорожный в Белорецком районе республики, где от местных жителей поступили массовые жалобы на незаконные захваты лесных угодий и наличие множества несанкционированных свалок отходов деревообработки.