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Уфа поддерживает акции памяти Бориса Немцова

  • Опубликовано: san-ufa | 24.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 24319 | Комментарии: 32
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В воскресенье 24-го февраля 2019 года в Москве и в других городах России пройдут акции памяти Бориса Немцова. Борис боролся и отдал жизнь за Свободу и Справедливость в России.

Уфа поддерживает акции памяти Бориса Немцова


В Уфе такая акция памяти и возложения цветов традиционно состоится у памятника жертвам политических репрессий в сквере на месте бывшего Ивановского кладбища (сквер 50-летия Победы, ост. «Аграрный университет», «Дом печати») 24-го февраля начиная с 15.00.

БУНТАРЬ

Борису Немцову

Мог ли жить Борис иначе?
Обновить страну хотел…
По нему Эпоха плачет.
Был отважен, честен, смел.

Не изжить в России дикость,
К жизни светлой не свернуть.
Не в почёте справедливость,
Мир разумный, верный путь!

Мы живём к стыду − в разброде,
СВЯТО − гражданином быть!
Песнь пропел он о Свободе,
Чтоб Россию возродить…

Произвол в стране в разгуле
Под угар хвалебных слов…
В Бунтаря летели пули
По приказу подлецов.

Это выстрелы в Россию.
Мрачен свод потерь и бед…
Преградим ли путь насилью?
На века кровавый след!

Это выстрелы − в Россию,
Пули в разум, в белый свет.

Борис Павлов, 2015 г., 2017 г., 2019 г.






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  • Гость
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  • 1 | 24.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
конечно за всех тех кто борется с режимом...но уж очень неоднозначная фигура в этом списке Б.Немцов.
ну блин не принимает моя душа такого борца, да и мозг вторит душЕ - Немцов - не наш, чужой он, из плеяды Касьяновых . подплеядой Касьяновых имею ввиду оторванных от кормушки и стремящихся к ней вновь. Что сделал Борис, Касьянов и иже будучи у кормушки?

но при всём моём неоднозначном отношении к политику Немцову - УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! это очередной просчет верхов, еще один шаг к своей
гибели. Тока наивняк, типа Черепахи, может думать ,что немцова убили Чечены из личной неприязни
турк



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  • 2 | 24.02.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
турк
Ознакомься с жизнью и деятельностью Немцова. Даже пуйло не смог обосрать его, кроме бездоказательной фразы "поураганили в 90-е". За что на пуйло Немцов, Милов и Рыжков подавали в суд. Но суды у нас. как известно, басманные - то есть пуйловские и отклонили иск о пуйловской клевете.

Ураганил на самом деле как раз пуйло с тамбовскими и прочими ОПГ и кооперативом Озеро.

Так же как пуйло не может обосрать Навального, так же не смог обосрать и Немцова с Миловым и Рыжковым - хоть и ползали под его кроватями..
Но, извини, ебать баб - это не минус, а плюс... а вот целовать в пупок чужих детей, да еще и мальчиков - вот это действительно - жидко обосраться!



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  • 3 | 24.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, Немцов, несомненно, был яркий и незаурядный политик, однако реальных заслуг ни перед нижегородцами, ни перед россиянами он не имел. Мало того, он принадлежал к плеяде тех деятелей эпохи 90-х годов, которые упорно разрушали нашу страну, ничего не создавая взамен. Это они привнесли в наше общество негативные тенденции, с которыми общество до сих пор не может справиться.
Кстати
В рамках судебных разбирательств между наследниками Бориса Немцова имущество покойного было оценено в один миллиард долларов. Такую сумму в телефонном разговоре назвал Александр Карабанов, адвокат Екатерины Ифтоди, утверждающей, что у неё есть от Немцова сын. Вообще с детьми Бориса Ефимовича тоже не всё понятно. По разным подсчетам их от трёх до пяти человек. Но это, как говорится, совсем другая история.



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  • 4 | 24.02.2019, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
Жанна Немцова: ОБСЕ подготовит доклад об убийстве моего отца

Дочь оппозиционного политика, убитого около Кремля четыре года назад, говорит о важности международного расследования этого преступления

На состоявшейся в Вене 21-22 февраля зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ эта организация приняла решение подготовить доклад об убийстве сопредседателя партии РПР-ПАРНАС и бывшего первого вице-премьера России Бориса Немцова, застреленного вблизи Кремля 27 февраля 2015 года.

Ассамблея назначила вице-председателя ПА ОБСЕ Маргарету Седерфельт докладчиком по этому вопросу, о чем сообщил председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Россия является одной из полноправных стран-членов ОБСЕ, однако регулярно критикует эту организацию за негативные оценки избирательных кампаний в России и резолюции, в которых действия Москвы в отношении Украины названы агрессией.

Решение ПА ОБСЕ подготовить предварительный доклад об убийстве Бориса Немцова к летней сессии Ассамблеи, которая пройдет в Люксембурге, вызвало критику со стороны российских парламентариев. В частности, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что российские власти считают решение ОБСЕ расследовать убийство Немцова «политизированным», и он не видит в этом «никакой практической помощи для установления истинных причин этого преступления».

Дочь Бориса Немцова, журналист немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle Жанна Немцова в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявила, что, напротив, считает подготовку доклада в ОБСЕ очень важным шагом к установлению истины в расследовании убийства ее отца.



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  • 5 | 24.02.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
Американцы(конгресс, кажется) доклад уже подготовили и выложат его к 27-28 февраля...



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  • 6 | 24.02.2019, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
Ты бы, турк, хоть википешку про Немцова прочел, прежде чем лить говно на него...



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  • 7 | 24.02.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 24.02.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63216 | Рейтинг: +12214,8
турк
Ознакомься с жизнью и деятельностью Немцова.
_____________________________
и?
поднялся на комсе, жил в шоколаде, когда оторавли от кормушки ушел в оппозицию...мож я чёта не дописал ? про баб? да я про них ни слухом ни духом не обмолвился... ну могу скинуть кучу ссылок на житие Немцова ... оно тебе надо?
турк



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  • 8 | 24.02.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.02.2019, 12:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63217 | Рейтинг: +12214,8

Дочь оппозиционного политика
_____
Интересно, а сколько у покойного официальных и не очень жен и детей?
А какое наследство, нажитое непосильным кабинетным трудом чиновника он оставил до сих пор не определенному кругу родственников?



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  • 9 | 24.02.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

2 | 24.02.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63217 | Рейтинг: +12214,8
турк
Ознакомься с жизнью и деятельностью Немцова. Даже пуйло не смог обосрать его, кроме бездоказательной фразы "поураганили в 90-е". За что на пуйло Немцов, Милов и Рыжков подавали в суд. Но суды у нас. как известно, басманные - то есть пуйловские и отклонили иск о пуйловской клевете.

Ураганил на самом деле как раз пуйло с тамбовскими и прочими ОПГ и кооперативом Озеро.

Так же как пуйло не может обосрать Навального, так же не смог обосрать и Немцова с Миловым и Рыжковым - хоть и ползали под его кроватями..
Но, извини, ебать баб - это не минус, а плюс... а вот целовать в пупок чужих детей, да еще и мальчиков - вот это действительно - жидко обосраться!

============================================================

Куха, да хусним, пущай трахает скоко могет! Теперь уже это проблема явонных баб - никак имущество делить не могут! Хотя это тозе не украшает дерьмократов как государственных деятелей!

А что, как грится, в сухом остатке от деятельности немцовых, гайдаров, чубаейнцев, касьяновых и прочих деятелей!
Разваленная, разворованная страна, обнищавщие люди! Пенсионеры, оставшиеся без накоплений и без средств существованию!

Не думаю что Боринемца убрал кто-то из Кремля! Кому о нах не нужон безобидный письдабол, бражник, бабник, прожигающий жизь!



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7

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  • 10 | 24.02.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.02.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63219 | Рейтинг: +12215,2
Американцы(конгресс, кажется) доклад уже подготовили и выложат его к 27-28 февраля...

==========================================================
Кухарка, а что уже Вам разослали энти материалы?



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3

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  • 11 | 24.02.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
БУНТАРЬ

Борису Немцову

Мог ли жить Борис иначе?
Обновить страну хотел…
По нему Эпоха плачет.
Был отважен, честен, смел.

========================================
Мог ли жить Борис иначе?
ОбЪюбать страну хотел…
По нему тюрьма плачет.
Был беспутен, всем осточертел.



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  • # 12 | 24.02.2019, 13:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16862 | Рейтинг: -3015,5

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 13 | 24.02.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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10 | 24.02.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.02.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63219 | Рейтинг: +12215,2
Американцы(конгресс, кажется) доклад уже подготовили и выложат его к 27-28 февраля...

==========================================================
Кухарка, а что уже Вам разослали энти материалы?
=======================================

Гыы-гы-гы!



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2

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  • 14 | 24.02.2019, 13:23 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3450 | Рейтинг: -285,7
Этот Немцов - вредитель, враг народа, жидомассон.



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  • 15 | 24.02.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образование
В 1981 году закончил с отличием радиофизический факультет Горьковского Государственного Университета имени Н.И.Лобачевского, где преподавал его дядя по матери Вилен Яковлевич Эйдман. Через четыре года, в 1985 году Немцов защитил диссертацию на тему «Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излучением», став кандидатом физико-математических наук. (почти как Гатарыч, тока тут еще его дядя
преподавал)
Борис Ефимович родился 9 октября 1959 года в городе Сочи в семье Ефима Давидовича Немцова и Дины Яковлевны Эйдман. По некоторым данным отец работал начальником в СМУ «Главсочипедстрой», а потом на высокой должности в профильном министерстве. По другим данным, Ефим Давидович был начальником главка в Министерстве нефтяной и газовой промышленности
турк



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  • 16 | 24.02.2019, 13:26 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1258 | Рейтинг: +335,9
Эй ватники, у вашего то босса ботексного руки по локоть в крови а сам в дерьме по уши. А вы Немцова смакуете и обсуждаете. Вонючь клоп кремлевский, мелок и пакостен. Вот от злобы и убивает достойных.



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  • 17 | 24.02.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как политик Немцов начинал в экологическом движении в 1988 году, в период борьбы против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения («антистанционное» движение возглавляла мать Немцова). В 1989 году Немцов был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от областного общества «За атомную безопасность», однако не был зарегистрирован избирательной комиссией (ретроградная суть)
Немцов фигурировал в СМИ как представитель Российского христианского демократического движения (РХДД) (бееее)
В 1991 году Немцов выступал доверенным лицом кандидата на пост президента России Бориса Ельцина в Нижегородской области (уловил ветер)
30 ноября 1991 года Немцов указом президента Ельцина был назначен на пост главы администрации Нижегородской области, став самым молодым в России руководителем такого уровня. В первую же неделю работы на новом месте Немцов издал распоряжение, согласно которому его, главу областной власти, официально нужно было именовать губернатором. Таким образом, он стал первым губернатором новой России. (мания величия? тяга к новомодным словечкам)
Будучи губернатором, Борис Ефимович выступал с критикой экономической программы Егора Гайдара (но медаль за приватизацию получил)
Немцов периода своего губернаторства запомнился россиянам также как медийный персонаж благодаря перебранке в прямом телевизионном эфире ОРТ с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, во время которой последний облил своего оппонента соком манго. (помню этот сюжет и испуг в глазах немцова)
турк



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  • 18 | 24.02.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.02.2019, 13:23 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3448 | Рейтинг: -285,6
Этот Немцов - вредитель, враг народа, жидомассон.
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Ты забыл добавить, " Даздравствует Путен и его вечные идеи вечно"!



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  • # 19 | 24.02.2019, 13:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16862 | Рейтинг: -3015,5

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  • 20 | 24.02.2019, 13:37 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3450 | Рейтинг: -285,7
Либерасты забыли штоле, как Немцов за Путина топил в 2000, когда они из одного корыта ели.



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