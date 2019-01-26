В Уфе такая акция памяти и возложения цветов традиционно состоится у памятника жертвам политических репрессий в сквере на месте бывшего Ивановского кладбища (сквер 50-летия Победы, ост. «Аграрный университет», «Дом печати») 24-го февраля начиная с 15.00.
БУНТАРЬ
Борису Немцову
Мог ли жить Борис иначе?
Обновить страну хотел…
По нему Эпоха плачет.
Был отважен, честен, смел.
Не изжить в России дикость,
К жизни светлой не свернуть.
Не в почёте справедливость,
Мир разумный, верный путь!
Мы живём к стыду − в разброде,
СВЯТО − гражданином быть!
Песнь пропел он о Свободе,
Чтоб Россию возродить…
Произвол в стране в разгуле
Под угар хвалебных слов…
В Бунтаря летели пули
По приказу подлецов.
Это выстрелы в Россию.
Мрачен свод потерь и бед…
Преградим ли путь насилью?
На века кровавый след!
Это выстрелы − в Россию,
Пули в разум, в белый свет.
Борис Павлов, 2015 г., 2017 г., 2019 г.
Уфа поддерживает акции памяти Бориса Немцова
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