Уфа поддерживает акции памяти Бориса Немцова

В воскресенье 24-го февраля 2019 года в Москве и в других городах России пройдут акции памяти Бориса Немцова. Борис боролся и отдал жизнь за Свободу и Справедливость в России.В Уфе такая акция памяти и возложения цветов традиционно состоится у памятника жертвам политических репрессий в сквере на месте бывшего Ивановского кладбища (сквер 50-летия Победы, ост. «Аграрный университет», «Дом печати») 24-го февраля начиная с 15.00.БУНТАРЬБорису НемцовуМог ли жить Борис иначе?Обновить страну хотел…По нему Эпоха плачет.Был отважен, честен, смел.Не изжить в России дикость,К жизни светлой не свернуть.Не в почёте справедливость,Мир разумный, верный путь!Мы живём к стыду − в разброде,СВЯТО − гражданином быть!Песнь пропел он о Свободе,Чтоб Россию возродить…Произвол в стране в разгулеПод угар хвалебных слов…В Бунтаря летели пулиПо приказу подлецов.Это выстрелы в Россию.Мрачен свод потерь и бед…Преградим ли путь насилью?На века кровавый след!Это выстрелы − в Россию,Пули в разум, в белый свет.