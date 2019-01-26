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Путин признался, что он не знает что дальше делать - все зашло в тупик и выхода нет

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Одно дело, когда мы говорим, что власть теряет свой народ. Другое дело, когда в этом признается сама власть. Нынешнее Послание президента Путина Федеральному собранию, обычно пустой ритуал, на этот раз стал любопытен именно своим признанием. Мы увидели реальное беспокойства власти по поводу потери контроля за настроениями масс и падающего рейтинга лидера.

Путин признался, что он не знает что дальше делать - все зашло в тупик и выхода нет


Мы увидели и незапланированное: фактическое признание Кремлем потери контроля за собственной «вертикалью» и непонимание, что делать с народом.

Между тем, переход Кремля (кстати, вынужденный) от правления посредством имитации либеральной демократии и использования ресурсов Запада к имитации величия и военно-полицейскому диктату так и не помог ни сохранить поддержку населения, ни решить вал накапливающихся проблем.

Возникла ситуация, когда даже уместные - с точки зрения тактики - решения Кремля, оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы. Возможно, еще не осознавая этого полностью.

Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение. Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД (к чему Москва приложила руку); поддержка падающих режимов (Мадуро) и накачивание их безвозвратными деньгами; превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться; неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов на строительство атомных игрушек (Венгрия, Египет, Турция); неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая – это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники. Словом, есть шанс прославиться хотя бы этим.

Путинское «сами нарушают, а мы только отвечаем» уже давно не выглядит убедительно. А постоянные утверждения президента о суверенитете России порождают сомнения в его полноценности.

Ввергает в замешательство и когнитивный диссонанс Кремля. Попугав Запад новым оружием, Москва (в лице Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности) предлагает Европе вернуться к идее «общеевропейского дома». Как раз в момент, когда Европа вместе с США принимает решение о новых санкциях в отношении России (российский закон об изоляции рунета – это любопытное приложение к «общеевропейскому дому»!) Видимо, это и есть последнее кремлевское know how: обезоружить Запад своим диссонансом.

Во внутренней политике свой список сюрпризов. Решение Кремля осуществить технологический «прорыв» в условиях санкций за счет экспроприации средств российского населения – верный способ ударить по своей базе.

Кадровые зачистки уничтожают стабильность системы, которую обеспечивает обмен коррупции на лояльность аппарата власти. Если Кремль не гарантирует безопасность аппарата, нет и его лояльности! Пока неясно, усилят ли зачистки потребность в «сильной руке», которая должна навести порядок, либо скорее убедят население в том, что ржавчина съела «вертикаль».

Предоставление государственной крыши для получения личной выгоды кремлевскому окружению и раздача государственных функций напрокат частным лицам только усиливает разложение государственности. Вернее того, что от нее осталось.

Даже тактические победы выглядят, как унижение. Да, сняли американцы санкции с Русала. Но ведь за счет введения в кампаниях Дерипаски внешнего управления со стороны минфина США. И как это соотносится с нашей державностью и нашим суверенитетом? Да, удалось (при помощи Германии) пробить строительство «Северного потока-2». Но радоваться не приходится: ЕС ввел ограничения, которые не позволяют загрузить газопровод полностью и делают его нерентабельным. За что боролись?

Впервые в российской истории силовики вышли на авансцену, захватив кнопки контроля. «Победа специальных служб и силовиков состоялась», - сказал недавно Дмитрий Муратов. Между тем, политизация силовых структур и их вовлечение в управление собственностью лишает их функции защиты государства. Впрочем, и самой власти не стоит полагаться на силовиков, которые занялись личным обогащением. А то, что президент Путин в который раз требует (или просит?), чтобы силовики «не давили на бизнес», говорит о том, что те перестали его слышать.

Возникает ощущение, что речь сегодня уже не идет о самодержавии. Где оно? Подчиняется ли Путину его собственная бюрократия, если ему приходится самому закрывать мусорные полигоны (требовать лично «там никого не пускать»), ибо Министерство внутренних дел и прокуратура его тоже не слышат (президент жалуется, что после обращения к ним там «ничего не двигалось»). Начинаешь даже сомневаться, что в России все еще президентское правление!

Президенту приходится уговаривать правящий класс думать об обществе, «менять ситуацию к лучшему» и даже угрожать аппарату «лучше сразу уйти». Это кто же из них добровольно уйдет? А те, кто придут, будут лучше?

Кремль вдруг обеспокоился «сбережением народа», пытаясь остановить обвал его доверия к себе. Но сам президентский «нарратив» говорит о том, что система управления фактически работает против этого сбережения!

Однако и менять систему нельзя - с чем останешься? Можно, конечно, запустить на полную «мясорубку Клишаса» и новый каскад репрессивного законодательства. Короче, закрыть шлюзы и окна. Но это неизбежно создает в обществе эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. Закон непреднамеренных последствий, однако.

Бессилие всесилия. Вот, о чем нам откровенно поведал президент Путин.

Лилия Шевцова, Эхо Москвы






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  • 1 | 24.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впрочем, я давно уже отметила отсуствтие у черепахи способности к аналитике и поиску причинно-следственной связи.
Интеллигентна? Безусловно. Образована? Да! Даже в чем-то эрудирована... Но вата ватой!
К моему огромному сожалению.
_________________________________
Черепаха, это чё, твой ответ Кухарке? но ты же вчера сама признавалась .что РОДИНУ-МАТЬ ты не ругаешь и никому не позволишь ругать своюмать, а седня выкладываешь такой пасквиль о Матери..вата просохла или это временно?
турк



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  • 2 | 24.02.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин признался, что он не знает что дальше делать
=================
Для начала я бы посоветовал ему, не сиотреть зоибоящик, и отказаться от кокаина .
Признаки употребления кокаина:
- Частое покашливание
- Кристально чистые глаза, светлые, безгрешные как у ребёнка.
- Эмоции зашкаливают, кокаин придаёт высокомерие. Настолько сильное, что все остальные люди простооо… Да не существует остальных людей, есть только ты.
- Вера в свою уникальность и особенность…
- Полная безмятежность и беззаботность, ему все нравится и устраивает



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  • 3 | 24.02.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Те, которые не причём и ничего не должны, собираются и дальше жить богато за счёт налогоплательщиков, ничего не давая взамен. Народ не согласен бесплатно кормить тех, кто им ничего не должен. Выход один - избавиться от паразитов и начинать строить а не разрушать. В учебниках истории есть картинка изображения башни - "мы правим вами, мы едим за вас, мы стреляем в вас.., в самом низу под ними народ". Если есть единственный правильный путь, то эта башня рухнет и погребет под собой того, кто построил эту башн за 20 лет. Поэтому - тупик.



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  • 4 | 24.02.2019, 13:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16862 | Рейтинг: -3015,5
Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД (к чему Москва приложила руку);
---------
Первая реакция на этот пассаж лильки "ты дура ничего тут не перепутала". Потом вспомнил, а что должна трындить предатель?
Эта грязная теха выложила грязь с точностью наоборот описывая существующее межнар положение.



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  • 5 | 24.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Все что делает система это к лучшему:
если в обозримом будущем обнищание народа-системе конец.
если нас ожидает расцвет, это ваще отлично.



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  • 6 | 24.02.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередная "Забота" путина о пенсионерах

- Принято решение к 1 июня 2020 года полностью отказаться от выплат пенсионных пособий любого типа на карты зарубежных платёжных систем,- только "Мир"!
- Поменяется и форма взаимодействия банков с Пенсионным Фондом. Ранее начисления должны были быть осуществлены в первый же день после поступления распоряжения на оплату от государственного органа. Теперь у банка появится обязательство сначала проверить возможность такого перечисления, а затем сделать выплату, в противном случае за десятидневный срок уведомить пенсионера о проблемах.

По сути банки получают право "крутить" пенсионные деньги 10 дней!
- А как пенсионеры!?
- А вы, пенсионеры, держитесь тут , хорошего вам настроения и здоровья!



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  • 7 | 24.02.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепаха, ну ты своё то отношение выскажи. а то кинула ссылку и в воду под уютный камушек - ничего не вижу не слышу , РОДИНА-Мать нельзя ругать и нельзя менять. абзац полный.
я вчера тебе обещал продолжить дискуссию по пункту 2. Что же для тебя РОДИНА? так давай подискутируем, чё ты спрятала голову в панцирь? думаешь 300 лет проживешь щипая травку и радуясь этому? фига , не дам покоя ни мертвым ни живым тем более, а уж ватноголовые ваще забудьте про покой. обоснуйте мне свои позиции , я умею соглашаться и признавать свою неправоту... ну так попробуйте хотя бы убедить меня в своих взглядах, только не -сам дурак , а логикой и фактами
турк



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  • 8 | 24.02.2019, 14:01 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1080 | Рейтинг: +539,6
1-му.Турк!Вообще я на хамство не отвечаю.Но поскольку на УЖе другого тона нет-отвечу.Я сказала,что никогда не буду МЕНЯТЬ свою Родину на какую-то другую.И ругать не буду.А профессиональная критика и базарная ругань-не одно и то же.



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  • 9 | 24.02.2019, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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| 24.02.2019, 13:10 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16862 | Рейтинг: -3015,4
...
Эта грязная теха выложила грязь с точностью наоборот описывая существующее межнар положение.

---------------------

От Лилюк:

- Как фамилия, мальчик?

- Я стесняюсь... Ну, что каждый день в рот берут...

- Х...ев, что ли?

- Да не-е... Ложкин.



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  • 10 | 24.02.2019, 14:04 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2608 | Рейтинг: -609,8
Госдума приняла закон о борьбе с "лифтами-убийцами"
Тема неисправности лифтов поднимается, когда происходят резонансные случаи. Причем не застрахованы жители даже престижных домов. Так, в 2016 году в ЖК "Алые паруса" у лифта, в котором ехала женщина, провалился пол, в результате чего она вылетела в открытую шахту и разбилась.
https://rg.ru/2019/02/21/gosduma-priniala-zakon-o-borbe-s-li
ftami-ubijcami.html

«В 2013 году лифтовые хозяйства были исключены из категории опасных объектов. Мы считаем, это неправильно. В 2016–2017 годах происходило большое количество аварий лифтов, гибли люди, и это недопустимая ситуация. Поэтому мы предлагаем внести изменения в закон об административных нарушениях: нужна статья, которая ужесточит ответственность компаний, обслуживающих лифтовые хозяйства или отвечающих за его безопасность. Тема эта является очень актуальной: в год происходит до 70–80 таких инцидентов».
------------------------------------------
Исключены из категории опасных объектов. Так что ,граждане ,ездите безопасно на лифтах ,срок эксплуатации которых истёк.
Например ,в нашем доме лифт надо было заменить 5 лет назад.



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  • 11 | 24.02.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.02.2019, 14:01 | Автор: черепаха
Публикации: 46 | Комментарии: 1079 | Рейтинг: +539,4
1-му.Турк!Вообще я на хамство не отвечаю.Но поскольку на УЖе другого тона нет-отвечу.Я сказала,что никогда не буду МЕНЯТЬ свою Родину на какую-то другую.И ругать не буду.А профессиональная критика и базарная ругань-не одно и то же.
_________________________
неее, подруга,так не пойдёт, вчера ты конкретно высказалась о наших информ выпадах против РФ, а щас сама эти выпады кидаешь.
ну да ладно разбор критика - ругательство оставим на потом, ответь пож. - что для тебя РОДИНА? то, что МАТЬ я уже понял ,можно чуть конкретнее. Земля,которая родила, люди которые окружают , березки тополя... что в твоём понимании РОДИНА и почему ты не можешь её ругать и что ты понимаешь под - МЕНЯТЬ РОДИНУ
турк



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  • 12 | 24.02.2019, 14:23 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 333 | Комментарии: 38424 | Рейтинг: +6468,6
Милая публика, вас планомерно толкают к унитарной России, доводя ситуацию в стране до полного коллапса, при котором все вы будете согласные на что угодно.



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  • 13 | 24.02.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто такая Лилия Шевцова, и с какого бодуна кто-то решил, что она переживает за Россию и её народ?
Шевцова своего рода один из "смотрящих" за Россией от мировой закулисы (даже не от Госдепа, а гораздо выше - от тех, у кого Госдеп на коротком поводке).
Поэтому, если Лиле что-то не нравится в России, то значит именно это стране во благо. Хуже если эта особа будет нахваливать политику российских властей - это будет означать, что России и нам пришёл кирдык.



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  • 14 | 24.02.2019, 14:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
УПС! Критика должна быть исключительно профессиональной?! От Аббаса Галлямова штоли? Ну так и нужно писать у него в блогах, а на УЖике все, в том числе и черепаха - дилетанты.

Базарная ругань на УЖике стоит с момента его создания - 2 марта 2010г. - для чего было регаться и комментить на сайте, где примерно так:

"В нашем подъезде по морде могут съездить,
а в общем все прилично и не мордобой..."(Группа Дюна)

Собственно - понятно же, что нет контраргументов. И изначальный коммент черепахи на самом деле весьма неумный, увы...

Менять Родину - это одно, а не ругать ее - это совсем другое!
Это как сказать, я маму люблю, ни на кого ее не променяю, но и ругать ее за то, что она у моих детей еду ворует, истязает, а кой кого и убила - я тоже не буду.
Куй с ними с детьми, пусть с голоду подыхают! Но я родину люблю, ни на какую другую ее не променяю и ругать ее не буду!
ФИНИШ!



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  • 15 | 24.02.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.02.2019, 14:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63222 | Рейтинг: +12215,3
УПС! Критика должна быть исключительно профессиональной?! От Аббаса Галлямова штоли? Ну так и нужно писать у него в блогах, а на УЖике все, в том числе и черепаха - дилетанты.

Базарная ругань на УЖике стоит с момента его создания - 2 марта 2010г. - для чего было регаться и комментить на сайте, где примерно так:

"В нашем подъезде по морде могут съездить,
а в общем все прилично и не мордобой..."(Группа Дюна)

Собственно - понятно же, что нет контраргументов. И изначальный коммент черепахи на самом деле весьма неумный, увы...

Менять Родину - это одно, а не ругать ее - это совсем другое!
Это как сказать, я маму люблю, ни на кого ее не променяю, но и ругать ее за то, что она у моих детей еду ворует, истязает, а кой кого и убила - я тоже не буду.
Куй с ними с детьми, пусть с голоду подыхают! Но я родину люблю, ни на какую другую ее не променяю и ругать ее не буду!
ФИНИШ!
_____________________
Ты давай по сути статьи, а не обсуждай Черепаху:
"Собственно - понятно же, что нет контраргументов. И изначальный коммент черепахи на самом деле весьма неумный, увы..."
Ты что ли кладезь ума и что-то умное пишешь?



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  • 16 | 24.02.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Менять Родину - это одно, а не ругать ее - это совсем другое!
______________________
хорошо, пусть не Черепаха, кто-нить может мне объяснить понятие - менять РОДИНУ .что вы в него вкладываете?
турк



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 24.02.2019, 14:55 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1080 | Рейтинг: +539,6
Турк,моя Родина-Россия и всё,что к ней относится.Я не могу разговаривать на уровне слепого с глухим.
Кухарка,в данном случае речь о Лилии Шевцовой. На ЭМ она авторитет.Я не могу оценивать,кто здесь умный,а кто ''весьма неумный''.
Всего вам доброго!



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  • Эксперт
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  • 18 | 24.02.2019, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
И вам. К Шевцовой вопросов у меня нет.



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  • Гость
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  • 19 | 24.02.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ дюбит и уважает его. А вы ругайтесь дальше, никто вам мешать не будет, всё равно ваши комменты не читают, вы ни на что не влияете, сходите с ума, как вам угодно. Швецова пишет ерунду и чушь, ничего общего не имеющих с реальностью. Глупо воспринимать всерьёз мнение не совсем развитых людей. Адьос!



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  • Гость
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  • 20 | 24.02.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк,моя Родина-Россия и всё,что к ней относится.
________________________
ну давай...
1. Россия в каком её образе? царская, советская,путинская ,славянская?
2. всё что к ней относится... ага -коррупция, смертность, недоразвитость, алкоголизм и тупизм ,продажность, озлобленность людей... это менять нельзя, это ругать нельзя???????
черепаха, ты ваще адекватна?
турк



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