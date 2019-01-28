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«Элитная» шобла поселилась в заповеднике

  • Опубликовано: юнг | 25.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 41933 | Комментарии: 77
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«Комсомолка» узнала, сколько стоят дома в «Поселке газовиков» - нашей уфимской «Рублевке».

«Элитная» шобла поселилась в заповеднике


В живописном уголке башкирской столицы, рядом с лимонарием, есть аккуратный и небольшой съезд.

Каждый уфимец, не понаслышке знакомый с районом Зеленой рощи знает, что эта дорога ведет к самому закрытому жилому району города – так называемому «Поселку газовиков». Эта территория находится под круглосуточной охраной, и попасть туда стороннему человеку практически невозможно.

Мало кто знает, что там, например, живет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов и его не менее именитые в прошлом соратники. Мы решили выяснить, сколько, там может стоить участок с домом и кто может стать вашим соседом, если вдруг возникнет возможность туда переехать.

ОТ ЛИМОНАРИЯ – НАПРАВО

Что же представляет из себя «поселок газовиков»? В первую очередь - это закрытая со всех сторон и охраняемая территория, куда можно попасть, только по личному приглашению. Желающий наведаться в гости к местному жителю должен сначала подъехать к лимонарию. Пройдя несколько сотен метров, посетитель сворачивает направо и попадает на импровизированный КПП. Лишь преодолев шлагбаум, перед гостем откроется аккуратная улочка с тринадцатью двухэтажными коттеджами.

Интересно, что до недавнего времени на городских картах это место пустовало. Сейчас же все дома подписаны, как и указан их фактический адрес: улица Менделеева 154 с дробями.

А КТО СОСЕДИ?

Строительство коттеджей в этой части города началось в 2009 году. На сегодняшний день новые дома там не возводят, а землю в этой части города и вовсе нельзя приобрести – зеленая зона. Каким образом там удалось построиться жителям элитных домов, остается лишь догадываться.

По данным «Реального времени», на одной улице с ним проживают такие «легендарные» в прошлом чиновники и управленцы как Муртаза Рахимов, экс-премьеры башкирского правительства Рафаэль Байдавлетов и Раиль Сарбаев, бывший мэр Уфы Павел Качкаев, экс-замминистра сельского хозяйства России Шамиль Вахитов, бывший замминистра строительства России Хамит Мавлияров и многие другие представители региональной элиты.

Единственный настоящий «газовик» из всех обитателей «уфимской Рублевки» - бывший гендиректор регионального управления «Газпром-Трансгаз» Сергей Пашин.

Именно он стал первым жильцом этого поселка и именно в память о его прошлом месте работы переулок и получил свое название.

На сегодняшний день сложно представить ситуацию, в которой кто-то из хозяев этих коттеджей захочет их продать. Но мы все же представили такой вариант развития событий и обратились к риэлтору – оценить примерную стоимость дома и земли. Прежде чем примерить себя в качестве владельца элитной недвижимости, стоит знать, что участки эти небольшие - в среднем 23-25 соток.

ПОЧЕМ ЗЕМЛЯ

С вопросами о том, сколько может стоить земля в живописном и зеленом уголке башкирской столицы, мы обратились к руководителю федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елене Андреевой.

- К сожалению, для подобного типа объектов, у нас нет рыночных аналогов. Чтобы это была черта города, чтобы была изолированная лесопарковая зона, охрана, все коммуникации на том уровне, который есть в этом «поселке». Стоит понимать, что это еще и район города «Зеленая роща». Поэтому цена на эту недвижимость может быть уникальна. С моей точки зрения, это не менее 20 млн рублей за участок, - отметила она.

По ее словам, такая цена только на землю обусловлена несколькими факторами, самый существенный из которых – место.

- Некоторое время назад я была на обсуждении проекта застройки южного склона Уфы и выдвинула идею, застроить его как раз такими коттеджами. Ориентировочно, средняя цена там может составить примерно 20 млн. Цена приличная, но это того стоит. Участники форума удивились: неужели найдутся покупатели? Но, учитывая место расположения и ограниченное предложение, такая цена вполне логичная, может даже еще дороже. 20-25 соток в пределах города на уфимском полуострове – непозволительная роскошь, - подчеркнула специалист.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС НА ТАКИЕ ДОМА

Что касается спроса на эти коттеджи, которые, безо всяких оговорок можно назвать самой элитной недвижимостью в городе. Елена Андреева дала однозначный ответ – спрос будет.

- Я думаю, что желающие купить найдутся. Другое дело, что такой объект вряд ли выйдет на открытый рынок. Скорее всего, он будет куплен, как мы говорим, по «закрытой подписке» - друзьями, знакомыми, родственниками или коллегами. Предложение, если оно будет, действительно уникальное. Будет тихая и закрытая сделка, без активной рекламы. По крайней мере, я не припомню, чтобы кто-то там, в открытую продавал дом, хотя не исключено, что такие сделки совершались, - говорит Елена.

По ее словам, главный тут другой вопрос: захотят ли собственники продать такой объект. Она считает, что для этого в жизни нынешних владельцев должны произойти совсем уж форс-мажорные обстоятельства.

СКОЛЬКО СТОИТ КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Не стоит забывать, земельный участок – не единственный, за что придется заплатить. Отдельных денег будет стоить сам дом. Естественно, к зданию проведены все возможные коммуникации.

- Если говорить о стоимости квадратного метра в этом месте на этих участках, то это не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что наш рынок пока не готов к стоимости коттеджей более 40-50 млн рублей. В данном случае, цена исходит из уникального местоположения, но это скорее ценность земли, чем самого дома. Покупатель готов согласиться с ценой на участок, а стоимость постройки всегда будет занижаться. Покупателю может, не понравится стиль, планировка или еще что-то. Если бы не земля, покупатель бы рассуждал так: за эти деньги я могу себе построить лучше, - подытожила Елена Андреева.

По данным «Реального времени» самый большой дом в «поселке газовиков» 591,6 квадратных метров. Путем простых расчетов получаем баснословную сумму в 59 млн рублей. Если еще и землю отдельно считать, получится и вовсе космическая цифра в 79 млн рублей.

В свою очередь, самый «маленький» дом площадью «всего» 287 квадратных метров, вместе с землей обойдется примерно в 49 млн рублей.

Если брать примерную цену участка земли и, зная квадратуру в этих домах, то можно вычислить приблизительную стоимость всего «поселка газовиков». Наша крайне субъективная сумма – 1млрд. рублей.

КСТАТИ

В конце прошлого года в селе Верхнеяркеево, что в Илишевском районе Башкирии, открыли новую трехэтажную поликлинику. Строительство современного здания на 250 пациентов со всеми коммуникациями обошлось в 260 млн рублей. Путем нехитрых расчетов можно вычислить, что за примерную стоимость «поселка газовиков» можно построить четыре или даже пять таких поликлиник.

КП-Уфа
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  • 1 | 25.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Узок их круг, слишком далеки они от наорода...
Ну ниЧё,- достаним!



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  • 2 | 25.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Нынешние власти должны отреагировать, отмолчаться (закрыв глаза и уши) не получится. Провести проверку обоснованности и правомерности выделения жилья в природной зоне, если выявятся нарушения - устранить, если все правильно - также публично сообщить общественности. На фоне повышения пенсионного возраста, экологической катастрофы в Сибае (вот куда можно поселить сибайских детей) и падения уровня жизни населения отсидеться за высоким забором сарбаеву и прочим не получиться



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  • 3 | 25.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Был я там по работе. Пропуск, все дела. НО, Живут они весьма скромно, домики относительно небольшие. В Чесноке и прочих пригородных поселках есть гораздо более "крутые" дома. И, кстати, люди в быту простые. Никаких понтов, нормально разговаривают. Не то что некоторые "бизнесмены" все на понтах!.



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  • 4 | 25.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Если дать власть имущим только двухкомнатные хрущевки , а кухаркообразным- коттеджи , то кто будет заниматься сугробами ,дорогами , асфальтлм , детским садам и пенсиями?
Так что думайте!. Да и попрется ли Бабай туда ?
Ну придут туда другие - нам -то от этого лучше или хуже?



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  • 5 | 25.02.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Это в переводе на русский язык называется ЗАВИСТЬ. Но в Библии утверждается , зависть уничтожает человека полностью и не ведет вперед .
Живут и живут , ну и х..у..й с имя!



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  • 6 | 25.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы тоже были, согласна с #3, все довольно простенько. Хозяина коттеджа не видели, с нами общалась домработница.



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  • 7 | 25.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну эти ладно еще, Рахимов там, Сарбаев. Ну когда главарь сельсовета имеет трехэтажный дом и восемь квартир при зарплате в 50 тыр, при этом ни у кого вопросов не возникает.



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  • 8 | 25.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.02.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это в переводе на русский язык называется ЗАВИСТЬ. Но в Библии утверждается , зависть уничтожает человека полностью и не ведет вперед .
Живут и живут , ну и х..у..й с имя!
_____________________________
завтра придут пиндосы и китайцы и построят на наших охраняемых землях , за наши деньги коттеджи , а мы - быдло будем их обслуживать ...да и йух с имя, с китайцами и пиндосами, живут и живут , зависть уничтожает человека...
БЫДЛОООО
турк



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  • 9 | 25.02.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно Кухарка во сне тоже минусит



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  • 10 | 25.02.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Турка конечно ты будешь обслуживать китайцев. Ты быдло. Будешь их еще в жопу целовать.



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  • 11 | 25.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я писал про зависть .А китайцы придут , тогда , когда прявится стяжательство. Втихаря продадут, НАШИ ВЛАСТЬ имеющие, земли для расселения своих евреев.Вот тогда и славяне выгоняют их и не допускают на земли РФ.А то что рашковата проживает в этих коттеджах - никакой беды .Им же где -то нужно жить!.Соответственно вложенному труду в наше общество !



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  • 12 | 25.02.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 25.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Узок их круг, слишком далеки они от наорода...
Ну ниЧё,- достаним!

__________________________________

Для узколобых с похмелья это хороший повод что бы "Ну ниЧё,- достаним!"



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  • 13 | 25.02.2019, 12:24 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11306 | Рейтинг: -1841,5
https://youtu.be/jMTxfq_xB_U



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  • 14 | 25.02.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Все началось с Ельцина, Общество расслоилось при нем, а при преемнике это стало катастрофическим. Нас уничтожит не америка, не госдеп, нас уничтожат русские олигархи!!!



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  • 15 | 25.02.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Да х то с ними!
Эти башкирские элитарии в работе и жизни не всегда руководствовались разумом, в том числе в определении границ личных потребностей.
Этим самым жизнь уже наказала "видных партийных и государственных деятелей" Башкирии.



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  • 16 | 25.02.2019, 12:50 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11306 | Рейтинг: -1841,5
https://vk.com/video79810548_456240167



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  • 17 | 25.02.2019, 12:54 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11306 | Рейтинг: -1841,5
https://youtu.be/e3fT5c4TAqI



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    Публикации: 68 | Комментарии: 11306 | Рейтинг: -1841,5
https://youtu.be/0aqDgeqyWeg



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14 | 25.02.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все началось с Ельцина, Общество расслоилось при нем, а при преемнике это стало катастрофическим. Нас уничтожит не америка, не госдеп, нас уничтожат русские олигархи!!!

+++++++++++++++++++++
кухарка поставила минус. Теперь понятно чеи деньги она отрабатывает .



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  • 20 | 25.02.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 25.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я писал про зависть .А китайцы придут , тогда , когда прявится стяжательство. Втихаря продадут, НАШИ ВЛАСТЬ имеющие, земли для расселения своих евреев.Вот тогда и славяне выгоняют их и не допускают на земли РФ.А то что рашковата проживает в этих коттеджах - никакой беды .Им же где -то нужно жить!.Соответственно вложенному труду в наше общество !
_________________________
опохмелься,соберись и изложи доступно свою мысль
турк



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