Управление делами главы Башкирии заплатит 3 млн руб. за организацию банкета на 400 человек, посвященного столетию республики. Контракт получило казенное предприятие «Комбинат питания», которое стало единственным участником аукциона.
В меню заявлены волованы с форелью, бутерброды с красной икрой, канапе из индейки с черносливом, брускетты со сливочным сыром и семгой, мясное и рыбное ассорти, шашлычки из кур, гусиные вяленые грудки, тарталетки с сыром и беконом, пирожные, напитки.
Банкет состоится в конце марта.
На широкую ногу за наш с вами счет
Раздел: Новости | Просмотры: 15371 | Комментарии: 15