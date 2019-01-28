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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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На широкую ногу за наш с вами счет

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Управделами главы Башкирии заплатит за банкет ко дню республики 3 миллиона рублей. Контракт получило казенное предприятие «Комбинат питания».
Управление делами главы Башкирии заплатит 3 млн руб. за организацию банкета на 400 человек, посвященного столетию республики. Контракт получило казенное предприятие «Комбинат питания», которое стало единственным участником аукциона.

На широкую ногу за наш с вами счет


В меню заявлены волованы с форелью, бутерброды с красной икрой, канапе из индейки с черносливом, брускетты со сливочным сыром и семгой, мясное и рыбное ассорти, шашлычки из кур, гусиные вяленые грудки, тарталетки с сыром и беконом, пирожные, напитки.

Банкет состоится в конце марта.






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  • Гость
  •  
  • 1 | 26.02.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я в названных блюдах знакомых словей не увидел - это правда все съедобное ???



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  • 2 | 26.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Управление делами главы Башкирии заплатит 3 млн руб. за организацию банкета на 400 человек
==================================
3 000 000 руб. : 4 00 дармоедов = 7 500 рублей на рыло !!!
У моей знакомой пенсия 8 500, после уплаты ЖКХ, интернт-кабельного, на руки остается 2 500 руб. Получается что она на 7 500 питается 3 (ТРИ!!!) месяца, а эти халявщики за один присепст слопают на 7 500 !
Пир во время чумы!



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  • 3 | 26.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот операцию оплатить ДЕНЕГ НЕТ ,на ЛЕКАРСТВА так же,могли бы и не жравши разойтись с этого НИКЧЕМНОГО ПРАЗДНИКА



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  • 4 | 26.02.2019, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
1 | 26.02.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я в названных блюдах знакомых слов не увидел - это правда все съедобное ???

==============В меню заявлены волованы с форелью, бутерброды с красной икрой, канапе из индейки с черносливом, брускетты со сливочным сыром и семгой, мясное и рыбное ассорти, шашлычки из кур, гусиные вяленые грудки, тарталетки с сыром и беконом, пирожные, напитки.

==========А вяленые грудки?



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2

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  • Эксперт
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  • 5 | 26.02.2019, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
Начнутся праздничные мероприятия, как ни странно, в Москве.

6 марта в столичном Доме музыки состоится праздничный концерт «Рожденные в Башкортостане». На сцене будут выступать знаменитые на весь мир музыканты из Уфы – братья Абдразаковы и Роберт Юлдашев.
==========================
А почему в Москве? Начинать, так с Парижа!



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  • 6 | 26.02.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 му -А вяленые грудки ? - это вялые груди что ли?



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0

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  • 7 | 26.02.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.02.2019, 10:33 | Автор: юнг
Публикации: 337 | Комментарии: 36797 | Рейтинг: +5670,2
Начнутся праздничные мероприятия, как ни странно, в Москве.

6 марта в столичном Доме музыки состоится праздничный концерт «Рожденные в Башкортостане». На сцене будут выступать знаменитые на весь мир музыканты из Уфы – братья Абдразаковы и Роберт Юлдашев.
==========================
А почему в Москве? Начинать, так с Парижа!
_____________________

В Париже турне продолжит Абдразаков отдельно. Если заплатят, может спеть и на иврите, и на идиш.



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  • 8 | 26.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реально будут поданы
Волованы со слабосоленой форелью, бутерброды с красной лососевой икрой, гусиные вяленые грудки, мясное и рыбное ассорти, мясо на гриле, салат с индейкой и шашлычки из кур, канапе с колбасными изделиями и из индейки с черносливом, овощное ассорти, бисквитные пирожные со сливками и пирожные-корзиночки с сухофруктами, вак-беляши и уч-почмаки. В меню напитков включено сухое красное и белое вина, минеральная вода, чай с башкирскими травами, кофе со сливками.
***
Как в такой "великий всенародный праздник" в мусульманской республике без спиртного?
При этом все описанные якобы праздничные блюда ни к башкирской кухне. ни к правилам рационального и сбалансированного питания не относятся.
После подобной халявной чиновничьей вкусовщины мы видим на экранах БСТ мучнистые отечно-пастозные лица, призывающие население заниматься спортом и вести здоровый образ жизни?



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  • 9 | 26.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 26.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реально будут поданы
Волованы со слабосоленой форелью, бутерброды с красной лососевой икрой, гусиные вяленые грудки, мясное и рыбное ассорти, мясо на гриле, салат с индейкой и шашлычки из кур, канапе с колбасными изделиями и из индейки с черносливом, овощное ассорти, бисквитные пирожные со сливками и пирожные-корзиночки с сухофруктами, вак-беляши и уч-почмаки. В меню напитков включено сухое красное и белое вина, минеральная вода, чай с башкирскими травами, кофе со сливками.
***
Как в такой "великий всенародный праздник" в мусульманской республике без спиртного?
При этом все описанные якобы праздничные блюда ни к башкирской кухне. ни к правилам рационального и сбалансированного питания не относятся.
После подобной халявной чиновничьей вкусовщины мы видим на экранах БСТ мучнистые отечно-пастозные лица, призывающие население заниматься спортом и вести здоровый образ жизни?
________________________________

Не веришь БСТ?
Тогда валяй, попивай с закусками из свиного сала. Говорят помогает жить красиво и сытно, но не долго.



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  • 10 | 26.02.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается что она на 7 500 питается 3 (ТРИ!!!) месяца, а эти халявщики за один присепст слопают на 7 500 !
Пир во время чумы!
______________________________________________
А ты как думал, нищеброд?
У хорошего нашалника хороший аппетит, однако и
галстух на нем не висит, а лежит.



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  • 11 | 26.02.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда валяй, попивай с закусками из свиного сала. Говорят помогает жить красиво и сытно, но не долго.
***
Для того чтобы пожрать и попить всласть и сдохнуть молодым от проблем с сосудами надо иметь ментальность современного ельциноида- купить кусочек власти, чтобы она приносила деньги.



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  • 12 | 26.02.2019, 11:48 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1260 | Рейтинг: +336,4
А где насионалное кумыс, казылык, мед бурзянский? Санкционные продукты хавают твари.



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  • 13 | 26.02.2019, 12:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16876 | Рейтинг: -3017,4
"На широкую ногу на наш с вами счет".
За твой счет это как? Свои 30 сребренников Орлов отнес в белый дом?



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2

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  • 14 | 26.02.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.02.2019, 12:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16873 | Рейтинг: -3016,9
"На широкую ногу на наш с вами счет".
За твой счет это как? Свои 30 сребренников Орлов отнес в белый дом?
++++++++++++++++++++

Кухарка писку поднимает против Орлова !



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  • Наблюдатель
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  • 15 | 26.02.2019, 13:19 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +451,3
А, рожа не треснет?! Да и столетие-то Республики Башкортостан, вроде, уже прошло! Или 1918-й год не в счёт?
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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