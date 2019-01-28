На широкую ногу за наш с вами счет

Управделами главы Башкирии заплатит за банкет ко дню республики 3 миллиона рублей. Контракт получило казенное предприятие «Комбинат питания».Управление делами главы Башкирии заплатит 3 млн руб. за организацию банкета на 400 человек, посвященного столетию республики. Контракт получило казенное предприятие «Комбинат питания», которое стало единственным участником аукциона.В меню заявлены волованы с форелью, бутерброды с красной икрой, канапе из индейки с черносливом, брускетты со сливочным сыром и семгой, мясное и рыбное ассорти, шашлычки из кур, гусиные вяленые грудки, тарталетки с сыром и беконом, пирожные, напитки.Банкет состоится в конце марта.