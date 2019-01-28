Подросли жертвы языкового насилия

В Башкирии ко Дню защитника Отечества разместили баннер с ошибкой в написании. На орфографическую ошибку обратили внимание местные жители.Ко Дню защитника Отечества во всех крупных городах Башкирии появились баннеры с фотографиями и цитатами воинов-героев.Так, в Кармаскалинском районе были установлены баннеры с ошибочным написанием «Башкортостан чеВствует героев».Известно, что баннеры были установлены компанией «Стендмастер» по собственной инициативе, и после указания на ошибку в написании были демонтированы.Похожие баннеры появились и в столице республики, но уже с безошибочным написанием.