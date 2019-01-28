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Подросли жертвы языкового насилия

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В Башкирии ко Дню защитника Отечества разместили баннер с ошибкой в написании. На орфографическую ошибку обратили внимание местные жители.

Подросли жертвы языкового насилия


Ко Дню защитника Отечества во всех крупных городах Башкирии появились баннеры с фотографиями и цитатами воинов-героев.

Так, в Кармаскалинском районе были установлены баннеры с ошибочным написанием «Башкортостан чеВствует героев».

Известно, что баннеры были установлены компанией «Стендмастер» по собственной инициативе, и после указания на ошибку в написании были демонтированы.

Похожие баннеры появились и в столице республики, но уже с безошибочным написанием.






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  • Гость
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  • 1 | 26.02.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то, что предложение "башкортостанчествуетгероев" написано без интевала, пробела,- никто не заметил?!
Хотя может по башкиртыстански так пишится, хрен их поймешь...



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  • Гость
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  • 2 | 26.02.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.02.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то, что предложение "башкортостанчествуетгероев" написано без интевала, пробела,- никто не заметил?!
Хотя может по башкиртыстански так пишится, хрен их поймешь...
===============================
#башкортостанчествуетгероев# - это современная хештеговская грамотность.



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  • Эксперт
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  • 3 | 26.02.2019, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев в рамках своей авторской программы на телеканале «Царьград» призвал россиянок не раздеваться перед врачами, . Об этом пишет «Лента. Ру».

По мнению священника, россиянки всегда ходят «враспонашку» и готовы всегда раздеться: у врача, на пляже и на танцах. По его мнению, этого никогда нельзя делать, даже если речь идет о жизни и смерти.

«И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», — цитирует издание клирика храма.

В своем монологе священник также посоветовал россиянам чаще пить святую воду и молиться Богу, а если «пришлось умирать – умирайте».

Ранее 9111.ru писал, что священник опьянел от причастия и устроил кровавое ДТП в Пскове. Подробнее >>>

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'



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2

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  • Гость
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  • 4 | 26.02.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.02.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то, что предложение "башкортостанчествуетгероев" написано без интевала, пробела,- никто не заметил?!
Хотя может по башкиртыстански так пишится, хрен их поймешь...
----------------------------
На*рена башкирам писать русские лозунги. Это стараиния скорее егешника пушкиноида.



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1

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  • Гость
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  • 5 | 26.02.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие "жертвы насилия"? Притянули за уши. Берите выше. Это жертвы ЕГЭ.

А писать словосочетание без пробелов - это уже компьютерные мозги.



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  • 6 | 26.02.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна из преподавателей устала бороться и обратилась к врио Главы Башкирии Радию Хабирову через электронную приемную.

— Ставка преподавателей наших школ составляет 6072 рубля, хотя в других районах нашей республики ставка 8440 рублей. Мы работаем на 2 ставки и больше, приходиться брать большую педагогическую нагрузку, чтобы как-то прожить на нашу зарплату, — рассказывает Наталья Федорова.

По словам женщины, они с коллегами не раз обращались в администрацию Нефтекамска, однако там лишь говорят, что денег в бюджете нет.
***
Думаете, обращение поможет?



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  • Эксперт
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  • 7 | 26.02.2019, 15:10 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
3 | 26.02.2019, 10:59 | Автор: юнг
Публикации: 338 | Комментарии: 36798 | Рейтинг: +5668,4
Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев в рамках своей авторской программы на телеканале «Царьград» призвал россиянок не раздеваться перед врачами, . Об этом пишет «Лента. Ру».

====================Пара придурков во главе с бандершой несогласны?
То есть, им нравится молиться и пить святую воду?
Поистине , религиозность- признак необразованности и невежества. Что неудивительно.



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