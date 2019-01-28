Ко Дню защитника Отечества во всех крупных городах Башкирии появились баннеры с фотографиями и цитатами воинов-героев.
Так, в Кармаскалинском районе были установлены баннеры с ошибочным написанием «Башкортостан чеВствует героев».
Известно, что баннеры были установлены компанией «Стендмастер» по собственной инициативе, и после указания на ошибку в написании были демонтированы.
Похожие баннеры появились и в столице республики, но уже с безошибочным написанием.
Подросли жертвы языкового насилия
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