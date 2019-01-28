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Андрей Потылицын: Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Хабирова

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По-моему, придумывая «серых кардиналов» они попросту изобретают себе противников. Грустно, глупо, бесперспективно… Набрали верных,а спрашивают — как с умных.

Андрей Потылицын: Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Хабирова


Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Радия Хабирова. Задача — нивелировать негатив, который нагнетают федеральные телеканалы. Головная боль Хабирова сегодня — город Сибай, где тяжёлый смог от местного ГОКа стал причиной массовых протестов.

Недавно по теме Сибая катком проехались федеральные каналы. Власти Башкирии и администрация Сибая были выставлены не в самом лучшем свете.

Но буквально вчера к истории подключился популярный татаро-башкирский певец Элвин Грей. За ним стоит миллионная аудитория и авторитет звезды, который можно использовать в политическом процессе.

Общий смысл воззвания певца — не раскачивайте лодку, крепитесь вокруг Хабирова, недоброжелатели желают Башкирии зла. Вот несколько любопытных цитат от татаробашкирского Бибера:

— Проблема промышленного карьера и выбросы диоксида серы возникли не два месяца назад. Этой проблеме 16 лет, как минимум.

— Определенный круг лиц из числа активистов будоражит общественность, перекладывая вину то на главу городской администрации, то на врио президента РБ, которые были назначены на должности только лишь в прошлом году. Да и выносить сор из избы выход не из лучших.

— Не идти на поводу у провокаторов, а подставить плечо нашему врио главы РБ.

— Здесь испльзовав вас, вашу проблему, какой то «серый кукловод» наносит удар за ударом в поддых нашей республиканской власти, ослабляя ее.

— Республика настолько ослаблена, еще один пинок она может не выдержать. Не ведитесь на «Булшит». Давайте сплотимся вокруг нашего руководителя, и решим эту проблему сообща. Поверим ему, его возможностям. Этот парень наша с Вами надежда и опора, мы очень давно ждали и надеялись.

— Поймите, что раскачивают лодку в преддверии выборов главы региона неспроста. Не дадим себя обмануть в очередной раз.

За текстом стоит глава аппарата Хабирова Александр Сидякин. Все эти обороты про булщит и серого кукловода из лексикона сурковских ребят. А Сидякин человек Суркова, равно как и Хабиров.

Андрей Потылицын, Facebook
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  • 1 | 26.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда говорят Мурзагулов -асс пиара ,я улыбаюсь.да и как не улыбаться.И прошлое его -основанное на силовом давлении ,а не на завоевании умов и нынешнее-когда попрыгунчика ,якобы с миллионной аудиторией-да ни хрена подобного,вся аудитория -БГУ,Пед и его выходцы ,да по районам посрести.Как всем этим попрыгунцам не прыгать и как этим СЕРОСТЯМ Элвинам обезьянками не кривляться -у народа есть МОЩНАЯ прививка и ПАМЯТЬ о том и кто правит .Был один доходяга болтливый и хитроумный ,а тут другой ,словоохотливый и наглонапористый ,казалось бы хорошо -но нет,окружение архи не какое и финиш будет не лучше, кадровой струи .новизны не видим в людях-а это беда



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  • 2 | 26.02.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общий смысл воззвания певца — ... крепитесь вокруг Хабирова

--------------------

"Голосуй, или проиграешь!" Помним этот чёс попсы по стране.



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  • 3 | 26.02.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...подставить плечо нашему врио главы РБ
==========================
Подставлять плечо никому их рахимовской группировки я не собираюсь, уж слишком много гадостей они сделали лично мне и республике!
У Русских есть поговорка "Взялся за гуш, не говори что не дюжь",- мы его не звали,"он сам пришол", не справляешся, скатерьтью дорожка, жалеть точно не будем!
Кстати уфа поуши в снегу, это тоже не его вина?! ДЫк может поддержим этого самозванца, возьмем все дружно лопаты и на уборку снега, а потом возьмем носилки и пойдем в Сибай заваливать карер?!



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  • 4 | 26.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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№ 1-му. Херню поришь, браток. Где тебе найти умного, хорошего, и т. д. главу? Тебя что ли пристроить? Шесть строк нормальным языком не смог написать, а поучаешь, как Рахимбай. Хабиров относительно молод, нахрапист, умен. Чего ещё надо?! Уже как Рахимов воровать не сможет, все умыкнули до него. Так, крохи разве прихватит. Все так делают, он что, с Луны свалился? Чай наш, доподлинный, свой, с потрохами. А на своих рожу не кривят. Так что, пусть работает на благо республики и на себя родненького. Тебе то что? Не он так, то другой с большой пустой сумкой заявиться...



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  • 5 | 26.02.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Хабиров относительно молод, нахрапист, умен. Чего ещё надо?!"

----------------------

В существующей СИСТЕМЕ данные качества счастья народу не приносят.



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  • 6 | 26.02.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.02.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Хабиров относительно молод, нахрапист, умен. Чего ещё надо?!"

----------------------

В существующей СИСТЕМЕ данные качества счастья народу не приносят.

______________________________

Куда ждеваться, в Путенской обойме других не держат



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  • 7 | 26.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может всё-таки лучше "выносить сор из избы" чем покойников.... ну, как следствие этого "сора"?



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  • 8 | 26.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал Потылицина и вспомнил стерлитамакского архитектора, получившего в свое время оплуп хабировской АП по предложению сбережения воды в Башкирии.
Предложение архитектора организовать производство водосберегающих комбинированных унитазов на Октябрьском заводе вначале отправили в минпром, а нх инициатора окончательно послал министр природных ресурсов и экологии РБ.
А суть предложения по экономии воды на хоз. нужды до сего времени актуальна в первую очередь для малообеспеченных жителей Башкирии.
Объединение унитаза и умывальника с ГВС и ХВС, фильтром и гигиеническим душем вместо биде позволит повысить гигиену и сократить расход воды на 25-40 %.
Однако основная причина отказа скрывалась за нежеланием АП РБ идти навстречу предприимчивому башкиру за его непримиримую критическую позицию по развалу Рахимовым крупного строительного комплекса БАССР в пользу частных портфельных непрофессиональных строителей.
Жизнь в РБ показало правоту Р. Буранбаева.
Сделают ли выводы приезжие "москвичи" из ошибок недавнего прошлого-время покажет?



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  • 9 | 26.02.2019, 11:36 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1724 | Рейтинг: +482,8
"За текстом стоит глава аппарата Хабирова Александр Сидякин. Все эти обороты про булщит и серого кукловода из лексикона сурковских ребят. А Сидякин человек Суркова, равно как и Хабиров".

_____________

1. А за Сурковым (Хабировым, Сидякиным, Рахимовым) стоит Путин и путинизм, с "глубинным народом" и крымнашистами.

2. А разве лично Потылицын с Чадлиным и МГЕРом, не на путинизм провокаторами работали? Когда ездили по найму за деньги бороться с одиночными пикетами?



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  • 10 | 26.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.
На пару миллиона богаче станет этот "татар-башкирский" оболтус. И что?



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  • 11 | 26.02.2019, 11:59 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1260 | Рейтинг: +336,4
Если эта блевотина юлякшин грей за радиактивного башлыка то я сразу пас. Безголосаое ничтожество в роли агитатора, ужос и мрак. Его слушатели сопливый молодняк и репертуар что вижу то пою.



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  • 12 | 26.02.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров вошел в десятку самых цитируемых российских губернаторов в СМИ. Об этом сообщает агентство «Медиалогия».

Руководитель республики оказался на седьмом месте рейтинга за январь текущего года. Ему удалось обогнать Рустама Минниханова - главу Татарии. В тройке лидеров обосновались Сергей Собянин – мэр Москвы, Борис Дубровский – глава Челябинской области, Рамзан Кадыров – руководитель Чеченской Республики.
***
Неужто Х2 уже успел скоростной трамвай в Уфе построить, трассы и дороги почистить и ... например цены в аэропорту привести в божеский вид?



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  • 13 | 26.02.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководитель республики оказался на седьмом месте рейтинга за январь текущего года. Ему удалось обогнать Рустама Минниханова - главу Татарии.
______________________________
это в РБ - глава, а в Татарстане - Президент.
почувствуй разницу!



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  • 14 | 26.02.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.02.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров вошел в десятку самых цитируемых российских губернаторов в СМИ. Об этом сообщает агентство «Медиалогия».

Руководитель республики оказался на седьмом месте рейтинга за январь текущего года. Ему удалось обогнать Рустама Минниханова - главу Татарии. В тройке лидеров обосновались Сергей Собянин – мэр Москвы, Борис Дубровский – глава Челябинской области, Рамзан Кадыров – руководитель Чеченской Республики.
***
Неужто Х2 уже успел скоростной трамвай в Уфе построить, трассы и дороги почистить и ... например цены в аэропорту привести в божеский вид?

________________________
Намерения у него благие..................



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  • 15 | 26.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрюша, как вспомню тебя, как ты по стенке в администрации у Х1 ходил, так ржунемогу.
А сейчас ты вона на какие темы разглагольствуешь. Гниль ты трухлявая, Андрюша, больше ничего о тебе сказать не могу.



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  • 16 | 26.02.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 26.02.2019, 11:59 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1260 | Рейтинг: +336,2
Если эта блевотина юлякшин грей за радиактивного башлыка то я сразу пас. Безголосаое ничтожество в роли агитатора, ужос и мрак. Его слушатели сопливый молодняк и репертуар что вижу то пою.

+++++++++++++++++++++++
кухарка это тебе не стрелки на путях переводить



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  • 17 | 26.02.2019, 13:02 | Автор: Евлампий
    Публикации: 175 | Комментарии: 1516 | Рейтинг: +795,7
потылицын быстро ты переобулся типа в правильного, ты да чадлин из себя обиженцев режима начали изображать, как были холуями едра, так и останетесь ушлепки конченые.
мы не злопамятные, но память у нас хорошая



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  • 18 | 26.02.2019, 13:13 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +451,3
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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  • 19 | 26.02.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 26.02.2019, 13:13 | Автор: san-ufa
Публикации: 193 | Комментарии: 1350 | Рейтинг: +451
Экологическая фракция «Зелёная Россия».... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.

+++++++++++++++++++++++++
Яблoко, зеленые вы когда начнете делать а не говорить?
О том где и с чем живем все знают.
Балаболы решили и здесь свои 5 копп. вставить



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  • 20 | 26.02.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая необходимость в районах менее 25 тыс. населения иметь главам администраций до 5 заместителей с транспортом и водителем?
Может лучше иметь разноостронне образованных только 2-х заместителей и легальными авто и водителем?



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