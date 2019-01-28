Андрей Потылицын: Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Хабирова

Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Радия Хабирова. Задача — нивелировать негатив, который нагнетают федеральные телеканалы. Головная боль Хабирова сегодня — город Сибай, где тяжёлый смог от местного ГОКа стал причиной массовых протестов.
Недавно по теме Сибая катком проехались федеральные каналы. Власти Башкирии и администрация Сибая были выставлены не в самом лучшем свете.
Но буквально вчера к истории подключился популярный татаро-башкирский певец Элвин Грей. За ним стоит миллионная аудитория и авторитет звезды, который можно использовать в политическом процессе.
Общий смысл воззвания певца — не раскачивайте лодку, крепитесь вокруг Хабирова, недоброжелатели желают Башкирии зла. Вот несколько любопытных цитат от татаробашкирского Бибера:
— Проблема промышленного карьера и выбросы диоксида серы возникли не два месяца назад. Этой проблеме 16 лет, как минимум.
— Определенный круг лиц из числа активистов будоражит общественность, перекладывая вину то на главу городской администрации, то на врио президента РБ, которые были назначены на должности только лишь в прошлом году. Да и выносить сор из избы выход не из лучших.
— Не идти на поводу у провокаторов, а подставить плечо нашему врио главы РБ.
— Здесь испльзовав вас, вашу проблему, какой то «серый кукловод» наносит удар за ударом в поддых нашей республиканской власти, ослабляя ее.
— Республика настолько ослаблена, еще один пинок она может не выдержать. Не ведитесь на «Булшит». Давайте сплотимся вокруг нашего руководителя, и решим эту проблему сообща. Поверим ему, его возможностям. Этот парень наша с Вами надежда и опора, мы очень давно ждали и надеялись.
— Поймите, что раскачивают лодку в преддверии выборов главы региона неспроста. Не дадим себя обмануть в очередной раз.
За текстом стоит глава аппарата Хабирова Александр Сидякин. Все эти обороты про булщит и серого кукловода из лексикона сурковских ребят. А Сидякин человек Суркова, равно как и Хабиров.
Андрей Потылицын, Facebook
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Андрей Потылицын: Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Хабирова
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