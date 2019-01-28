Андрей Потылицын: Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Хабирова

По-моему, придумывая «серых кардиналов» они попросту изобретают себе противников. Грустно, глупо, бесперспективно… Набрали верных,а спрашивают — как с умных.Аппарат врио главы Башкирии подключил звезд национальной башкирской эстрады в поддержку Радия Хабирова. Задача — нивелировать негатив, который нагнетают федеральные телеканалы. Головная боль Хабирова сегодня — город Сибай, где тяжёлый смог от местного ГОКа стал причиной массовых протестов.Недавно по теме Сибая катком проехались федеральные каналы. Власти Башкирии и администрация Сибая были выставлены не в самом лучшем свете.Но буквально вчера к истории подключился популярный татаро-башкирский певец Элвин Грей. За ним стоит миллионная аудитория и авторитет звезды, который можно использовать в политическом процессе.Общий смысл воззвания певца — не раскачивайте лодку, крепитесь вокруг Хабирова, недоброжелатели желают Башкирии зла. Вот несколько любопытных цитат от татаробашкирского Бибера:— Проблема промышленного карьера и выбросы диоксида серы возникли не два месяца назад. Этой проблеме 16 лет, как минимум.— Определенный круг лиц из числа активистов будоражит общественность, перекладывая вину то на главу городской администрации, то на врио президента РБ, которые были назначены на должности только лишь в прошлом году. Да и выносить сор из избы выход не из лучших.— Не идти на поводу у провокаторов, а подставить плечо нашему врио главы РБ.— Здесь испльзовав вас, вашу проблему, какой то «серый кукловод» наносит удар за ударом в поддых нашей республиканской власти, ослабляя ее.— Республика настолько ослаблена, еще один пинок она может не выдержать. Не ведитесь на «Булшит». Давайте сплотимся вокруг нашего руководителя, и решим эту проблему сообща. Поверим ему, его возможностям. Этот парень наша с Вами надежда и опора, мы очень давно ждали и надеялись.— Поймите, что раскачивают лодку в преддверии выборов главы региона неспроста. Не дадим себя обмануть в очередной раз.За текстом стоит глава аппарата Хабирова Александр Сидякин. Все эти обороты про булщит и серого кукловода из лексикона сурковских ребят. А Сидякин человек Суркова, равно как и Хабиров.