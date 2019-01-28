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Татарам нашли стратегию без дискуссии

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В Уфе презентовали Стратегию развития татарского народа. В воскресенье вице-премьер Татарстана, председатель Милли Шуро Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев представил в Уфе "эскиз" Стратегии развития татарского народа. Мероприятие прошло в Татарском государственном театре "Нур" и собрало полный зал. Среди собравшихся было много активистов татарских национальных организаций, работающих в Башкортостане.

Татарам нашли стратегию без дискуссии


Разработка Стратегии началась осенью 2018 года учеными Академии наук Татарстана и Казанского федерального университета. Документ планируют доработать к 30 августа 2019 года, когда в Татарстане будет отмечаться очередной День республики. Окончательно утвердить Стратегию планируется в 2020 году, в рамках празднования 100-летия со дня образования Татарской автономии в составе РСФСР.

К началу нынешнего года был разработан так называемый "эскиз" стратегии, который стал презентоваться в различных городах и районах Татарстана, а затем в других регионах России, где проживает значительное количество татарского населения. Согласно эскизу, к 2020 году должны быть завершены исследовательские работы по разработке стратегии. К некоей промежуточной дате — 2030 году — стратегия, как надеются авторы, должна обеспечить "адаптацию татарского мира к меняющемуся миру". Финальная же дата реализации Стратегии — 2050 год — обозначен, как веха, когда татарская нация должна выйти на режим "устойчивого развития в современном мире".

В качестве "наиболее важных стратегических инициатив" по реализации Стратегии разработчики выделили сохранение самобытности с учетом современных условий, возвращение в быт татарской семьи наиболее важных духовных традиций, создание экономического и социально-культурного каркаса татарской жизни в РФ и системы общественных институтов "по представлению татарскости", возрождение культуры взаимопомощи и меценатства.

Подходы авторского коллектива к разработке Стратегии уже неоднократно критиковались в самом Татарстане. Критически отнеслись к представленному "эскизу" Стратегии и некоторые участники мероприятия, прошедшего в Уфе.

— Мне не понравилось здесь сразу несколько вещей, — заявил "Idel.Реалиям" уфимский юрист Айдар Муллануров. — Прежде всего, это формат, предложенный организаторами — формат презентации, не предполагавший никаких дискуссий и обсуждений. Видимо, организаторы исходили из того, что придут люди неподготовленные, проекта не читавшие, придут просто, чтобы встретиться со знакомыми, приятно провести время. Это, конечно, тоже неплохо, поскольку у нас национально-ориентированных мероприятий проводится очень мало; в основном, это концерты и спектакли. Мероприятий общественной направленности практически нет. Но многие, в том числе и я, ожидали нечто большего — что будет организована дискуссия, возможно, даже пройдет какой-то "мозговой штурм", будут выработаны рекомендации...

О содержательной части презентации скажу так. Татарский народ имеет будущее, имеет возможность сохранить свою культуру, самобытность, язык, какие-то национальные формы решения местных проблем. Но это всё возможно только при наличии своей государственности. Мы видим, что сопоставимые с татарами по численности народы или даже меньшие по численности — валлийцы, шотландцы, — успешно сохраняют свою культуру и самобытность именно при наличии государственности, пусть в виде усеченного, согласованного суверенитета, будучи в составе другого, большого государства. И вернусь теперь к Стратегии — если в первом варианте там еще были идеи в этом направлении, то во втором этого нет совершенно. Меня это очень сильно беспокоит и настораживает. Я не думаю, что это произошло случайно, по какому-то недомыслию авторов концепции. Полагаю, что это делается осознанно, специально — чтобы не привлекать к таким проблемам внимание. В конце концов, я опасаюсь, что появление таких концепций — это один из этапов подготовки к ликвидации государственности у народов, населяющих Российскую Федерацию.

Меня также насторожил в документе крен в пользу того, что, мол, "надо начинать с себя", что, мол, если вы в семье на татарском языке разговариваете, то это и есть залог сохранения культуры, сохранения нации. Вроде это очевидно, с одной стороны, но с другой — я боюсь, что это такая манипуляция, снятие государством с себя всякой ответственности. В этой связи замечу, что у нас и так нет полноценной возможности изучать родные языки, сдавать экзамены на них, обучаться на родном языке в ВУЗах.

В то же время Айдар Муллануров отметил, что он рад самому факту разработки Стратегии и попыткам "донести ее положения до общественности".

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.02.2019, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
Ну вот....... Теперь Иреку опять дали возможность нас просветить1Ждём.с.....



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  • 2 | 26.02.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В этой связи замечу, что у нас и так нет полноценной возможности изучать родные языки, сдавать экзамены на них, обучаться на родном языке в ВУЗах.
==============================
Ну и внеси свои предложения в стратегию "по представлению татарскости", кто тЕ мешает?! А мы посмотрим какое количество "татарков" из числа молодежи изявит желание сдавать экзамены на татаркстком языке, и уж тем более обучатся в институте на том же татарстком языке.



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  • Эксперт
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  • 3 | 26.02.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
Пора, давно пора ввести в инете татарский и башкирский. И переделать клавы ...и всех авиадиспетчеров тоже заставить. Нахер нам "аглицкий"?



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  • 4 | 26.02.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...2050 год — обозначен, как веха, когда татарская нация должна выйти на режим "устойчивого развития в современном мире".

-----------------

"Выйти на режим"... Это что, турбина Саяно-Шушенской ГЭС?



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  • 5 | 26.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.02.2019, 10:25 | Автор: юнг
Публикации: 337 | Комментарии: 36796 | Рейтинг: +5670,2
Пора, давно пора ввести в инете татарский и башкирский. И переделать клавы ...и всех авиадиспетчеров тоже заставить. Нахер нам "аглицкий"?
_________________________________

Ты прав Юнга в том что татарский и башкирский в инете нужен, нам и "аглицкий" нужен.
Немцов с Ходорком, с их великим, вряд ли когда нибудь понадобятся.



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  • 6 | 26.02.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всех авиадиспетчеров тоже заставить. Нахер нам "аглицкий"?

----------------------

Помнишь пьяный экипаж Ан-12, летевший из Новосибирска:

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Переведи-ка на татарский. Смогёшь?



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  • 7 | 26.02.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.02.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всех авиадиспетчеров тоже заставить. Нахер нам "аглицкий"?

----------------------

Помнишь пьяный экипаж Ан-12, летевший из Новосибирска:

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Переведи-ка на татарский. Смогёшь?
-----------------------

Ты чё исковеркал великого арапа?



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  • 8 | 26.02.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня также насторожил в документе крен в пользу того, что, мол, "надо начинать с себя", что, мол, если вы в семье на татарском языке разговариваете, то это и есть залог сохранения культуры, сохранения нации. Вроде это очевидно, с одной стороны, но с другой — я боюсь, что это такая манипуляция, снятие государством с себя всякой ответственности. В этой связи замечу, что у нас и так нет полноценной возможности изучать родные языки, сдавать экзамены на них, обучаться на родном языке в ВУЗах.
____________________________________________________
Понятно. Опять надо кому то навялить принудительное изучение. Зачим самим сохранять и развивать, давай школьников обяжем, потом студентов. А сколько выпускников выбирают экзамен по родному тя? Почему цифры не озвучил? К чему эта возня, если самим не интересно? Чтобы в комитетах по развитию и защите зарплаты получать, других причин не видно



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  • 9 | 26.02.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты чё исковеркал великого арапа?

--------------

Мума написана Тургеневым, а не Пушкиным.



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  • 10 | 26.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.02.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты чё исковеркал великого арапа?

--------------

Мума написана Тургеневым, а не Пушкиным.
____________________
Не важно, кто написал, важен текст на великом арапском.



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  • 11 | 26.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнишь пьяный экипаж Ан-12, летевший из Новосибирска:

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Переведи-ка на татарский. Смогёшь?
----------------------------
так это и есть на татарском. командир говорит на татарском языке.



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  • 12 | 26.02.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.02.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...2050 год — обозначен, как веха, когда татарская нация должна выйти на режим "устойчивого развития в современном мире".

-----------------

"Выйти на режим"... Это что, турбина Саяно-Шушенской ГЭС?

______________________________

Как же отставать от Путенских обещаний войти в режим "устойчивого развития в современном мире"?
Пока что Татарстан опережает остальные субъекты.



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  • 13 | 26.02.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мума написана Тургеневым, а не Пушкиным.
____________________
Не важно,

----------------------------------

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Он хотел сказать: Муму ни иби..." Пойдёт?



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  • 14 | 26.02.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 26.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнишь пьяный экипаж Ан-12, летевший из Новосибирска:

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Переведи-ка на татарский. Смогёшь?
----------------------------
так это и есть на татарском. командир говорит на татарском языке.
______________________

Неужто ты и "аглицкий" знаешь на уровне познаний на татарском!?! Оно и видно, по количеству падающих русских аэропланов.



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  • 15 | 26.02.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнишь пьяный экипаж Ан-12, летевший из Новосибирска:

Командир: "Ик... где мы?"
Диспетчер: "Проходите над Кольцово. С вами всё в порядке?"
Командир: "Мму... Мму..."

Переведи-ка на татарский. Смогёшь?
---------------------------------
Все правильно, только.диспетчер разговаривал не с летчиком, а с таксистом и не Кольцово, а Зеленоград. Ирика попроси, он тебе переведет. А потом попроси кого нибудь перевести перевод Ирика.



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  • 16 | 26.02.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же отставать от Путенских обещаний войти в режим "устойчивого развития в современном мире"?
Пока что Татарстан опережает остальные субъекты.
---------------------------------
А в чем опережает? В количестве отданных голосов на ЕР и Путина на голосованиях? Или еще в чем?



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  • 17 | 26.02.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот что вчера смотрел и слушал по ОРТ:
--------------------------------------------------------

- Здравствуйте, Тамара. Слушаем вас.

Зритель: Да вот я что хотела вам сказать. Мы пенсионеры оба с дедушкой, проработали всю жизнь в колхозе, я дояркой, он трактористом. Нас это очень устраивало, мы были довольные. А сейчас ну что слышим? Колхозы умирают, нет колхозов. В войну жгли села, а сейчас уничтожают, уничтожают, столько деревень пропало!

Подачками экономику никогда они не поднимут. Ну хорошо он сказал, клуб, дорога – это хорошо. Но когда работы в деревне нет, это очень плохо, когда люди куда-то едут, на месте камень обрастает. Мы проработали, мы это прекрасно знаем, нам жилось нормально и хорошо, но мы на месте были. Я отработала, пришла домой, и муж мой пришел, и дети с нами, и все у нас в порядке было. А сейчас я не знаю, до чего мы довели людей.

Ведущий: Ну так а как вы считаете, кто должен дать эти рабочие места? Государство должно взять на себя ответственность?

Зритель: А что я вам скажу, милые мои люди? В первую очередь что творится в стране, виноват и Президент: такую ведут рыночную экономику, к чему она нас ведет? Мы же видим, как наши дети… Они бы на месте работали, у нас все шло хорошо, дети были к труду приучены. Отучили детей наших от колхоза, от работы колхозной, но земля любит тружеников, а не так просто, чтобы приехал, жил. Столько земли гуляет, люди добрые! Огороды все пустуют. А бывало, все засеивали, ничего у нас не пропадало, мы были довольны.

Ольга Арсланова: Спасибо, Тамара, вам за этот звонок.

==============

Зацепило меня. Когда же закончатся эти эксперименты над народом?



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  • 18 | 26.02.2019, 11:37 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3457 | Рейтинг: -286,7
Требуем обьявить ежегодный - День татарина - спасителя Руси., с вручением ценных подарков.



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  • 19 | 26.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 26.02.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Как же отставать от Путенских обещаний войти в режим "устойчивого развития в современном мире"?
Пока что Татарстан опережает остальные субъекты.
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А в чем опережает? В количестве отданных голосов на ЕР и Путина на голосованиях? Или еще в чем?
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Назови субъект, где Путина обижают.

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Экономические показатели регионов

1 г. Москва 78,490 1
2 г. Санкт-Петербург 71,197 2
3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 67,676 3
4 Республика Татарстан 67,531 5
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 66,620 6
6 Московская область 65,856 4



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  • 20 | 26.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 26.02.2019, 11:37 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3455 | Рейтинг: -286,6
Требуем обьявить ежегодный - День татарина - спасителя Руси., с вручением ценных подарков.
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А чо, урусам Россия не нужна?



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