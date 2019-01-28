Татарам нашли стратегию без дискуссии

В Уфе презентовали Стратегию развития татарского народа. В воскресенье вице-премьер Татарстана, председатель Милли Шуро Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев представил в Уфе "эскиз" Стратегии развития татарского народа. Мероприятие прошло в Татарском государственном театре "Нур" и собрало полный зал. Среди собравшихся было много активистов татарских национальных организаций, работающих в Башкортостане.Разработка Стратегии началась осенью 2018 года учеными Академии наук Татарстана и Казанского федерального университета. Документ планируют доработать к 30 августа 2019 года, когда в Татарстане будет отмечаться очередной День республики. Окончательно утвердить Стратегию планируется в 2020 году, в рамках празднования 100-летия со дня образования Татарской автономии в составе РСФСР.К началу нынешнего года был разработан так называемый "эскиз" стратегии, который стал презентоваться в различных городах и районах Татарстана, а затем в других регионах России, где проживает значительное количество татарского населения. Согласно эскизу, к 2020 году должны быть завершены исследовательские работы по разработке стратегии. К некоей промежуточной дате — 2030 году — стратегия, как надеются авторы, должна обеспечить "адаптацию татарского мира к меняющемуся миру". Финальная же дата реализации Стратегии — 2050 год — обозначен, как веха, когда татарская нация должна выйти на режим "устойчивого развития в современном мире".В качестве "наиболее важных стратегических инициатив" по реализации Стратегии разработчики выделили сохранение самобытности с учетом современных условий, возвращение в быт татарской семьи наиболее важных духовных традиций, создание экономического и социально-культурного каркаса татарской жизни в РФ и системы общественных институтов "по представлению татарскости", возрождение культуры взаимопомощи и меценатства.Подходы авторского коллектива к разработке Стратегии уже неоднократно критиковались в самом Татарстане. Критически отнеслись к представленному "эскизу" Стратегии и некоторые участники мероприятия, прошедшего в Уфе.— Мне не понравилось здесь сразу несколько вещей, — заявил "Idel.Реалиям" уфимский юрист Айдар Муллануров. — Прежде всего, это формат, предложенный организаторами — формат презентации, не предполагавший никаких дискуссий и обсуждений. Видимо, организаторы исходили из того, что придут люди неподготовленные, проекта не читавшие, придут просто, чтобы встретиться со знакомыми, приятно провести время. Это, конечно, тоже неплохо, поскольку у нас национально-ориентированных мероприятий проводится очень мало; в основном, это концерты и спектакли. Мероприятий общественной направленности практически нет. Но многие, в том числе и я, ожидали нечто большего — что будет организована дискуссия, возможно, даже пройдет какой-то "мозговой штурм", будут выработаны рекомендации...О содержательной части презентации скажу так. Татарский народ имеет будущее, имеет возможность сохранить свою культуру, самобытность, язык, какие-то национальные формы решения местных проблем. Но это всё возможно только при наличии своей государственности. Мы видим, что сопоставимые с татарами по численности народы или даже меньшие по численности — валлийцы, шотландцы, — успешно сохраняют свою культуру и самобытность именно при наличии государственности, пусть в виде усеченного, согласованного суверенитета, будучи в составе другого, большого государства. И вернусь теперь к Стратегии — если в первом варианте там еще были идеи в этом направлении, то во втором этого нет совершенно. Меня это очень сильно беспокоит и настораживает. Я не думаю, что это произошло случайно, по какому-то недомыслию авторов концепции. Полагаю, что это делается осознанно, специально — чтобы не привлекать к таким проблемам внимание. В конце концов, я опасаюсь, что появление таких концепций — это один из этапов подготовки к ликвидации государственности у народов, населяющих Российскую Федерацию.Меня также насторожил в документе крен в пользу того, что, мол, "надо начинать с себя", что, мол, если вы в семье на татарском языке разговариваете, то это и есть залог сохранения культуры, сохранения нации. Вроде это очевидно, с одной стороны, но с другой — я боюсь, что это такая манипуляция, снятие государством с себя всякой ответственности. В этой связи замечу, что у нас и так нет полноценной возможности изучать родные языки, сдавать экзамены на них, обучаться на родном языке в ВУЗах.В то же время Айдар Муллануров отметил, что он рад самому факту разработки Стратегии и попыткам "донести ее положения до общественности".