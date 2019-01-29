Хор сволочей в Исаакиевском соборе

23 февраля в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт. Он, наверное, прошел незамеченным, если бы не последняя композицию хора Концертного хора Санкт-Петербурга.В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как наши солдаты сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.На нее обратил внимание российский публицист, общественный деятель, диакон Андрей Кураев.«Это — заключительный аккорд Концерта ко Дню защитника Отечества. 23.02.2019 60-я минута, — прокомментировал увиденное Диакон Кураев, — культурная столица аплодировала…Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских «мультиков» и «шуточек», да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Питерская подворотня перестала быть подворотней.Она рулит. И исповедует принцип «ударь первым». Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей».Отметим, что песня принадлежит перу барда Андрея Козловского, он написал ее в 1980 году.Руководит хором Санкт Петербурга главный дирижер, заслуженный артист России Владимир Беглецов.Видео:***На подводной лодочке с атомным моторчикомДа с десятком бомбочек под сотню мегатоннПересек Атлантику и зову наводчика:«Наводи, говорю,— Петров, на город Вашингтон!»Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Все могу за три рубля!Здравствуй, новая земляНеприятеля!И на самолетике сверху друг мой ВовочкаНе с пустыми люками в гости прилетел,На подводной лодочке да с атомным моторчикомЭкипаж веселую песенку запел.Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Можем все за три рубля!Ты гори, гори земляНеприятеля!Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,Спят усталые игрушки, негры тихо спят,Ты прости, Америка, хорошая Америка,Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.Тру-ля-ля, тру-ля-ля,Все могу за три рубля!Пополам гори земляНеприятеля!