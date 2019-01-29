Пробито очередное дно путриотизма...
В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как наши солдаты сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.
На нее обратил внимание российский публицист, общественный деятель, диакон Андрей Кураев.
«Это — заключительный аккорд Концерта ко Дню защитника Отечества. 23.02.2019 60-я минута, — прокомментировал увиденное Диакон Кураев, — культурная столица аплодировала…
Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских «мультиков» и «шуточек», да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Питерская подворотня перестала быть подворотней.
Она рулит. И исповедует принцип «ударь первым». Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей».
Отметим, что песня принадлежит перу барда Андрея Козловского, он написал ее в 1980 году.
Руководит хором Санкт Петербурга главный дирижер, заслуженный артист России Владимир Беглецов.
Видео:
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На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, говорю,— Петров, на город Вашингтон!»
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!
Хор сволочей в Исаакиевском соборе
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