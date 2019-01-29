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Хор сволочей в Исаакиевском соборе

  • Опубликовано: natall | 27.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 12387 | Комментарии: 36
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23 февраля в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт. Он, наверное, прошел незамеченным, если бы не последняя композицию хора Концертного хора Санкт-Петербурга.

Хор сволочей в Исаакиевском соборе


Пробито очередное дно путриотизма...

В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как наши солдаты сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.

На нее обратил внимание российский публицист, общественный деятель, диакон Андрей Кураев.

«Это — заключительный аккорд Концерта ко Дню защитника Отечества. 23.02.2019 60-я минута, — прокомментировал увиденное Диакон Кураев, — культурная столица аплодировала…

Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских «мультиков» и «шуточек», да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Питерская подворотня перестала быть подворотней.

Она рулит. И исповедует принцип «ударь первым». Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей».

Отметим, что песня принадлежит перу барда Андрея Козловского, он написал ее в 1980 году.

Руководит хором Санкт Петербурга главный дирижер, заслуженный артист России Владимир Беглецов.

Видео:



***

На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, говорю,— Петров, на город Вашингтон!»

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!






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  • 1 | 27.02.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Песенка маджахедов - Вовочка главный маджахед !



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  • 2 | 27.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну это уже явный перегиб,зачем травить зверя !!!! Да тем более в храме петь.Любви к янкам ,немцам.япошкам никогда не питал-но это слишком



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  • 3 | 27.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Питерская подворотня перестала быть подворотней.

Она рулит. И исповедует принцип «ударь первым». Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей».

===========

Это она-то "пролетариат"? "Трёх десятков лярдов" не хошь?



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  • 4 | 27.02.2019, 10:04 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3461 | Рейтинг: -286,7
Очень хорошая песня !

Пусть пиндосы обосрутся от страха.

А подпиндосники-колабрационисты скулят как шакалы.



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  • 5 | 27.02.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В советское время над центром этого круга висел маятник Фуко (104 метра).
Мы ставили спичечный коробок, экскурсовод подводил маятник близко к коробку и отпускал... Через минуты полторы-две маятник сбивал коробок.

Потому, что Земля вращается: коробок (вместе с нами) "подъехал" к плоскости
качания маятника, которая не меняется в пространстве. Так собор служил Науке!



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  • 6 | 27.02.2019, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36815 | Рейтинг: +5663,3
klochkov
26 февраля 2019 | 15:26
Культурная столица , а по совместительству город переживший блокаду ,овациями встретила весёлую песенку про ядерную войнушку , про вовочку на самолётике с ядрёным моторчиком, про негров сладко спящих и не подозревающих о вовочке с моторчиком.....

Кафка в гробу локти кусает, читая новости из Рассеюшки....дурак я бездарный...графоман бестолковый.....

А как забавно выглядели репетиции этого краснознамённого хора....а....
руководитель хора: валечка ..ну куда же вы в минор уходите...выше выше...бодрее..бом-бо-чка...мега-тон...
ну улыбнитесь же, что вы как гуси перед новым годом.....представьте...... негры спят, рядом разбросаны игрушки их деток.....и тут ба-бах...вовочка за три рубля мегатонны....ну представьте картину.....обхахочешься...правда... слава россии.



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  • 7 | 27.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин позиционирует себя ка православного человека, посещает монастыри, целует иконы, а сам проповедует убиство не в чем не повинных людей, и эта "проповедь происходит в Храме: "Спят усталые игрушки, негры тихо спят", притом за каких то три рубля!
Лицемер!!!



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  • 8 | 27.02.2019, 10:23 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3461 | Рейтинг: -286,7
Эта песня навеяла тёплые воспоминания о детстве. В пионерском лагере мы пели подобную песню, сейчас попробую вспомнить:

Медленно ракеты улетают в даль,
Встречи с ними ты уже не жди.

И хотя Америку немного жаль,
Пентагон конечно впереди.

Скатертью, скатертью
Хлор-циан стелется
И забирается под противогаз.
Каждому, каждому в лучшее верится
Падает, падает ядерный фугас.

Дальше забыл.



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  • 9 | 27.02.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 27.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ну это уже явный перегиб,зачем травить зверя !!!! Да тем более в храме петь.Любви к янкам ,немцам.япошкам никогда не питал-но это слишком
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А я питал, питаю.. Джаз, блюз, твист эгэйн, ниньдзя, японская живопись, фарфор, поэзия, немецкая техника, авто..Эт тебе не матрёшка в лаптях.



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  • 10 | 27.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я питал, питаю.. Джаз, блюз, твист эгэйн, ниньдзя, японская живопись, фарфор, поэзия, немецкая техника, авто..Эт тебе не матрёшка в лаптях.

--------------

"Матрёшка"... Чем не угодила тебе? У японцев - фигурки "нецке". И т.д.
Мы тоже явили миру много чего.

"Джаз, блюз" - это, строго говоря, негритянские "спиричуэлс", погребальные гимны. Это позднее у джаза появились ответвления, типа "би-боп", "диксиленд" и т.п. и он вышел за рамки похорон.

Такштааа... Не замай.



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  • 11 | 27.02.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Духовный разврат, деградация общества, гопнические традиции современной русской культуры, скатывание страны на путь милитаризации и агрессивности.
Мы свидетели перерождения демократии в национал-демократию, в конечном счете в национал-социалистов.



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  • 12 | 27.02.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 27.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я питал, питаю.. Джаз, блюз, твист эгэйн, ниньдзя, японская живопись, фарфор, поэзия, немецкая техника, авто..Эт тебе не матрёшка в лаптях.

--------------

"Матрёшка"... Чем не угодила тебе? У японцев - фигурки "нецке". И т.д.
Мы тоже явили миру много чего.
--------------------------------------
Про Новичка забыл



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  • 13 | 27.02.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
ПОД НОГАМИ ПУТИНА!!!!



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  • 14 | 27.02.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы!!!!! Красиво, жизнено, музыкально и правдиво! Я горжусь тобой Россия, Я горжусь тобой Путин! Очень Опытный



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  • 15 | 27.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хор воров,бандитов и проституток исполняет песню "партия наш рулевой"......



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  • 16 | 27.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 27.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А я питал, питаю.. Джаз, блюз, твист эгэйн, ниньдзя, японская живопись, фарфор, поэзия, немецкая техника, авто..Эт тебе не матрёшка в лаптях.

--------------

"Матрёшка"... Чем не угодила тебе? У японцев - фигурки "нецке". И т.д.
Мы тоже явили миру много чего.

"Джаз, блюз" - это, строго говоря, негритянские "спиричуэлс", погребальные гимны. Это позднее у джаза появились ответвления, типа "би-боп", "диксиленд" и т.п. и он вышел за рамки похорон.

Такштааа... Не замай.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Идея создания разъёмной деревянной куклы была подсказана С. В. Малютину японской игрушкой Дарума, привезённой с острова Хонсю женой С. И. Мамонтова. Это была фигура добродушного лысого старика, мудреца Фукурамы, в которой находилось ещё несколько фигурок, вложенных одна в другую.

Пётр первый кое что навёз от немцев, голландцев. Монголы так же оставили свой след.. Щи, кстати китайские, квас из Египта. Россия - как губка, всё впитала. Поменьше пафоса господа...



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  • 17 | 27.02.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прикольно спели. Молодцы ребята.



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  • 18 | 27.02.2019, 11:55 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
! Абсурд и маразм российской вертикали-группировки власти жуликов и воров во главе с Путиным крепчает вернее, зашкаливает!



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  • 19 | 27.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Браво за песню. Либерасты обрыдались за Омерику.
И специально для наташки на бис:
Может мы обидели кого-то зря,
Сбросив пару лишних мегатонн.
Но зато горит и плавится земля
И молчат с Пекином Вашингтон.



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  • # 20 | 27.02.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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