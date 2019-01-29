Сибайские активисты требуют объявить город зоной экологического бедствия

В городе четвертый день подряд наблюдаются большие превышения ПДК. Мобильные лаборатории в Сибае вновь, четвертый день подряд фиксируют большие превышения ПДК диоксида серы в воздухе. Согласно распространенным мэрией данным замеров, в полдень вторника 20-кратное превышение ПДК наблюдалось на улице Старательской, в 22,4 раза ПДК была превышена на улице Нуриманова. Превышения фиксировались и в предыдущие три дня, начиная с субботы."Весь город накрыло! Ужас! И спрятаться негде!” “Мы как в зоне для проведения опытов, складывается ощущение, что это никогда не закончится. Экономят на здоровье всего города и не объявляют ЧС, а если объявят, тогда наверное будут первые жертвы”. “Я тоже потеряла надежду, что ситуация наладится. Страшно за детей, что ждет нас через некоторое время. Страшно представить”. “Утром проснулась с головной болью и с бешенным сердцебиением. И внутри болят все органы. Что там говорить по всему городу уже распространилась эта зараза. А у администрации все под контролем и еще детей вчера вывели гулять. Хуже фашистов себя ведут по отношению к людям…", — такие комментарии появились сегодня на странице группы "Сибай, дыши!" в соцсети "ВКонтакте".Городская администрация предложила жителям эвакуироваться в пункт временного размещения (ПВР) на улице Белова и приготовила для этого два автобуса. Однако, воспользовалось ими незначительное количество горожан, вероятно, из-за того, что в месте ПВР по сообщениям пользователей, также наблюдались превышения ПДК диоксида серы.Пользователи соцсетей уже открыто высказывают недоверие к публикуемым администрацией цифрам замеров уровней ПДК. В частности, горожане отмечают, что практически не замеряются и не сообщаются уровни хлора в атмосфере. В этой связи активисты сейчас возлагают надежды на самостоятельно закупленные ими газоанализаторы, которые на днях были доставлены в город.Между тем другие местные и уфимские активисты с минувшего воскресенья начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием объявить Сибай зоной экологического бедствия."Замеры по сероводороду и хлору производятся в тех местах и в то время, когда ПДК находится в пределах нормы, сообщения граждан о наличии газов службами игнорируются… Чиновники до сих пор скрывают информацию об истинных масштабах трагедии, более того, преследуют лиц, доносящих эту информацию до населения и руководства Российской Федерации", — говорится в обращении к президенту. Аналогичное заявление направлено также врио главы Башкортостана Радию Хабирову.Видео —​ "Сибай —​ зона экологического бедствия":Согласно нормам федерального закона "Об охране окружающей природной среды" в зонах экологического бедствия "прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещаются строительство, реконструкция новых хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей среды".Председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов считает, что объявление Сибая зоной экологического бедствия может натолкнуться на значительные трудности, прежде всего правового характера.— Конечно, можно ставить вопрос об объявлении города зоной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, поскольку все признаки для этого налицо, — сказал "Idel.Реалии" эколог. — Но в рамках нынешнего правового поля сделать это будет сложно. Трудности я предвижу следующие: во-первых, объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия невозможно при существующей методике объявления, которая была разработана еще в 1990-х и давно устарела.. Далее, проблема состоит и в том, у нас, что на федеральном, что на региональном уровне нет методики оценки ущерба здоровью от неблагоприятных экологических факторов. Мы видим, что людям в больницах в Сибае ставят диагноз "ОРВИ", "пневмония", "аллергия", словом, любой, но не отравление. Для того, чтобы в суде доказать причинно-следственную связь между выбросами из карьера и ухудшением здоровья нужно заключение медико-социальной экспертизы. Как я уже сказал, для этого нет методики, — отмечает он.По словам Веселова, на экспертов также могут давить госорганы, чтобы они такие заключения не давали, поскольку тогда граждане получат право на взыскание по суду с владельцев карьера ущерба, нанесенного их здоровью.— Наконец, если будет объявлен режим ЧС, то граждане потом смогут ссылаться на понесенный ими при эвакуации материальный ущерб — к примеру, они останутся без работы, возможно, будет нанесен ущерб их оставленному имуществу. И все это должно будет потом возмещаться за счет бюджета. Словом, такие шаги, как объявление в определенной местности ЧС, определение ее как зоны экологического бедствия сулят огромные затраты государству. Поэтому власти на такие шаги и не идут, надеясь, что горение и выбросы вот-вот ликвидируют уже предпринятыми мерами, — утверждает эколог.— В политическом плане это, безусловно, испытание для нового главы республики. Сибайская ситуация послужит для него лакмусовой бумажкой его отношения к экологическим проблемам. Он ведь в своем послании заявил, что экологическая безопасность — одна из приоритетных задач власти. Когда он взял ситуацию под свой контроль, стали предприниматься какие-то меры по ликвидации опасной ситуации, население стало куда больше информироваться об этих мерах, об уровнях выбросов. Правда, я вижу, что полной информации население не имеет и сейчас — в частности, нет полной картины, как идет процесс подтопления карьера и шахт, нет прогнозов насчет неблагоприятных вариантов развития ситуации. Полагаю, что это недоработка как органов местного самоуправления, так и УГОК, — продолжает он.Отметим, что по сообщениям представителей Сибайского филиала УГОК уровень подтопления карьера по состоянию на 26 февраля составил 44 метра.Напомним также, что в Сибае на днях подана очередная заявка на проведение экологического митинга 13 марта. Главным требованием мероприятия станет введение в городе режима ЧС, а при превышении ПДК — срочное и массовое переселение граждан в пункты временного размещения.