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Сибайские активисты требуют объявить город зоной экологического бедствия

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В городе четвертый день подряд наблюдаются большие превышения ПДК. Мобильные лаборатории в Сибае вновь, четвертый день подряд фиксируют большие превышения ПДК диоксида серы в воздухе. Согласно распространенным мэрией данным замеров, в полдень вторника 20-кратное превышение ПДК наблюдалось на улице Старательской, в 22,4 раза ПДК была превышена на улице Нуриманова. Превышения фиксировались и в предыдущие три дня, начиная с субботы.

Сибайские активисты требуют объявить город зоной экологического бедствия


"Весь город накрыло! Ужас! И спрятаться негде!” “Мы как в зоне для проведения опытов, складывается ощущение, что это никогда не закончится. Экономят на здоровье всего города и не объявляют ЧС, а если объявят, тогда наверное будут первые жертвы”. “Я тоже потеряла надежду, что ситуация наладится. Страшно за детей, что ждет нас через некоторое время. Страшно представить”. “Утром проснулась с головной болью и с бешенным сердцебиением. И внутри болят все органы. Что там говорить по всему городу уже распространилась эта зараза. А у администрации все под контролем и еще детей вчера вывели гулять. Хуже фашистов себя ведут по отношению к людям…", — такие комментарии появились сегодня на странице группы "Сибай, дыши!" в соцсети "ВКонтакте".

Городская администрация предложила жителям эвакуироваться в пункт временного размещения (ПВР) на улице Белова и приготовила для этого два автобуса. Однако, воспользовалось ими незначительное количество горожан, вероятно, из-за того, что в месте ПВР по сообщениям пользователей, также наблюдались превышения ПДК диоксида серы.

Пользователи соцсетей уже открыто высказывают недоверие к публикуемым администрацией цифрам замеров уровней ПДК. В частности, горожане отмечают, что практически не замеряются и не сообщаются уровни хлора в атмосфере. В этой связи активисты сейчас возлагают надежды на самостоятельно закупленные ими газоанализаторы, которые на днях были доставлены в город.

Между тем другие местные и уфимские активисты с минувшего воскресенья начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием объявить Сибай зоной экологического бедствия.

"Замеры по сероводороду и хлору производятся в тех местах и в то время, когда ПДК находится в пределах нормы, сообщения граждан о наличии газов службами игнорируются… Чиновники до сих пор скрывают информацию об истинных масштабах трагедии, более того, преследуют лиц, доносящих эту информацию до населения и руководства Российской Федерации", — говорится в обращении к президенту. Аналогичное заявление направлено также врио главы Башкортостана Радию Хабирову.

Видео —​ "Сибай —​ зона экологического бедствия":



Согласно нормам федерального закона "Об охране окружающей природной среды" в зонах экологического бедствия "прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещаются строительство, реконструкция новых хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей среды".

Председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов считает, что объявление Сибая зоной экологического бедствия может натолкнуться на значительные трудности, прежде всего правового характера.

— Конечно, можно ставить вопрос об объявлении города зоной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, поскольку все признаки для этого налицо, — сказал "Idel.Реалии" эколог. — Но в рамках нынешнего правового поля сделать это будет сложно. Трудности я предвижу следующие: во-первых, объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия невозможно при существующей методике объявления, которая была разработана еще в 1990-х и давно устарела.. Далее, проблема состоит и в том, у нас, что на федеральном, что на региональном уровне нет методики оценки ущерба здоровью от неблагоприятных экологических факторов. Мы видим, что людям в больницах в Сибае ставят диагноз "ОРВИ", "пневмония", "аллергия", словом, любой, но не отравление. Для того, чтобы в суде доказать причинно-следственную связь между выбросами из карьера и ухудшением здоровья нужно заключение медико-социальной экспертизы. Как я уже сказал, для этого нет методики, — отмечает он.

По словам Веселова, на экспертов также могут давить госорганы, чтобы они такие заключения не давали, поскольку тогда граждане получат право на взыскание по суду с владельцев карьера ущерба, нанесенного их здоровью.

— Наконец, если будет объявлен режим ЧС, то граждане потом смогут ссылаться на понесенный ими при эвакуации материальный ущерб — к примеру, они останутся без работы, возможно, будет нанесен ущерб их оставленному имуществу. И все это должно будет потом возмещаться за счет бюджета. Словом, такие шаги, как объявление в определенной местности ЧС, определение ее как зоны экологического бедствия сулят огромные затраты государству. Поэтому власти на такие шаги и не идут, надеясь, что горение и выбросы вот-вот ликвидируют уже предпринятыми мерами, — утверждает эколог.

— В политическом плане это, безусловно, испытание для нового главы республики. Сибайская ситуация послужит для него лакмусовой бумажкой его отношения к экологическим проблемам. Он ведь в своем послании заявил, что экологическая безопасность — одна из приоритетных задач власти. Когда он взял ситуацию под свой контроль, стали предприниматься какие-то меры по ликвидации опасной ситуации, население стало куда больше информироваться об этих мерах, об уровнях выбросов. Правда, я вижу, что полной информации население не имеет и сейчас — в частности, нет полной картины, как идет процесс подтопления карьера и шахт, нет прогнозов насчет неблагоприятных вариантов развития ситуации. Полагаю, что это недоработка как органов местного самоуправления, так и УГОК, — продолжает он.

Отметим, что по сообщениям представителей Сибайского филиала УГОК уровень подтопления карьера по состоянию на 26 февраля составил 44 метра.

Напомним также, что в Сибае на днях подана очередная заявка на проведение экологического митинга 13 марта. Главным требованием мероприятия станет введение в городе режима ЧС, а при превышении ПДК — срочное и массовое переселение граждан в пункты временного размещения.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 27.02.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся забота о здоровье граждан, у вована и димона сводится к повышению акцизов на табак и алкоголь. Неужели эти деятели не знают что в Сибае экологическая катострофа?! Неужели для того чтобы объявить ЧС надо активистам собирать подписи?! Что делает радий, ведь именно он в первую очередь, должен был "бить во все колокола", "обивать пороги " московских чиновников!
Что происходит?!!!
На Урале травят людей, стариков, женщин, детей, а федералы как в рот воды набрали!



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  • 2 | 27.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся Россия - зона экологического бедствия



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  • 3 | 27.02.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 27.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся Россия - зона экологического бедствия
------------------------------

Когда начнут летать ракеты с ядерными двигателями расыпляя нуклиды, запоем:
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!



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  • 4 | 27.02.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Обыкновенный экоцид населения.



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  • 5 | 27.02.2019, 11:46 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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  • 6 | 27.02.2019, 11:54 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
По Конституции РФ (ст.41, 42) и ряду федеральных законов («Об охране окружающей среды»; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «О социальной защите инвалидов в РФ» и др.!), норм и правил надо бы пострадавших в Сибае отселять от карьера, выплачивать компенсации за вред здоровью, консервировать карьер и отвалы, проводить рекультивацию земельных участков и т.п.
«Другу-олигарху» И.Махмудову и его подельникам-компаньонам надо бы раскошелиться на перечисленные мероприятия, а надзорным органам, чиновникам от власти (врио Главы РБ Р.Хабирову) и местного самоуправления (мэру г.Сибай Р.Афзалову) проконтролировать исполнение.
Но, не тут-то было! Абсурд и маразм российской вертикали-группировки власти жуликов и воров во главе с Путиным крепчает вернее, зашкаливает!



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  • 7 | 27.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет семьи где онкологические заболевания обошли стороной.
Как будто во время войны живем.



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  • 8 | 27.02.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов считает, что объявление Сибая зоной экологического бедствия может натолкнуться на значительные трудности, прежде всего правового характера.
***
С одной стороны Калиныч, как юрист, прав в отношении сомнений в юридической безупречности подобных "объявлений" с признаками экологического шантажа.
С другой стороны,Калиныч, как социально активный эколог федерального уровня, просто обязан был "не стоять в сторонке", а незамедлительно, на месте, разобраться в сложившейся ситуации и организовать помощь заинтересованным сторонам.
Объективен, умеет и знает,что делать в подобных ситуациях, но почему-то занял пассивную позицию?
Эх, Калиныч,Калиныч!



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  • 9 | 27.02.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын сегодня на встрече с жителями Сибая, где с ноября c карьера Учалинского ГОК (входит в УГМК) распространяются серные выбросы, не стал обещать компенсаций городу за последствия техногенной аварии.
Местный активист Эдуард Кадыров заявил на встрече, что в результате выбросов с карьера «город понес значительный ущерб», «имидж города подорван», сделки по купле-продаже недвижимости «практически сошли на нет», «продать жилье нереально, а бросить страшно». «Нас прозвали башкирским Чернобылем», — отметил он. Активист задал вопрос о том, какую сумму УГМК готов выплатит городу в качестве компенсации?
«Вам подходит слово — белые каски», — отреагировал на его выступление Андрей Козицын, а затем сослался на то, что «любая ситуация состоит из нюансов», а «любое действие горного предприятия не может быть без соответствующего разрешающего документа Ростехнадзора». Топ-менеджер УГМК попенял активисту на то, что тот «расставил другие акценты» в своем выступлении. Ему также не понравилось, что Эдуард Кадыров начал сравнивать доходы УГМК-холдинга с бюджетом Башкирии и Сибая, где бюджет республики и города явно проигрывал в суммах. «Это не корректно и не совсем по-человечески», — заявил господин Козицын.
Так как глава УГМК не ответил на вопрос, какие компенсации холдинг готов выплатить городу, этот вопрос вынужден был повторить участвующий в встрече врио Башкирии Радий Хабиров. Андрей Козицын намекнул, что вина предприятия в техногенной аварии не доказана, равно как и не доказана взаимосвязь между выбросами с карьера и ухудшением самочувствия горожан. «Надо, чтобы вред здоровью был установлен. Есть правовая ситуация. Тот, кто нанес (такой вред.— “Ъ-Уфа”), будет отвечать материальной компенсацией, по решению суда, если будет установлен вред здоровью», — сказал он.
В то же время Радий Хабиров добавил, что с Андреем Козицыным достигнуты договоренности о выделении от УГМК Сибаю до конца года 200 млн руб. Городские власти смогут потратить эти средства, куда сочтут нужным, сказал он. «Меры такой поддержки будут и впредь», — добавил он. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не хотят миллиардеры делиться с сибайцами, а Хабиров только жалко блеет! Очень Опытный



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  • 10 | 27.02.2019, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрей Козицын, сослался на то, что «любая ситуация состоит из нюансов», а «любое действие горного предприятия не может быть без соответствующего разрешающего документа Ростехнадзора».
***
Все с нетерпением ждали командира, а он прислал переводчика?



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  • 11 | 27.02.2019, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
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у Хабирова полномочия сажать недовольных вредительством Махмудова ,он об этом сказал лично и при всех



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  • 12 | 27.02.2019, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.02.2019, 11:54 | Автор: san-ufa
Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
*****
"надо бы ..... надо бы... но не тут то было!!
****
Господин Наумкин!
Не пишите больше на УЖе свои руководящие и направляющие политико- адвокатские яблочные глупости.
У большинства ужистов другой, отличный от вашего, культурно-ментальный код.



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