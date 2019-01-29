Сибайские активисты требуют объявить город зоной экологического бедствия

"Весь город накрыло! Ужас! И спрятаться негде!” “Мы как в зоне для проведения опытов, складывается ощущение, что это никогда не закончится. Экономят на здоровье всего города и не объявляют ЧС, а если объявят, тогда наверное будут первые жертвы”. “Я тоже потеряла надежду, что ситуация наладится. Страшно за детей, что ждет нас через некоторое время. Страшно представить”. “Утром проснулась с головной болью и с бешенным сердцебиением. И внутри болят все органы. Что там говорить по всему городу уже распространилась эта зараза. А у администрации все под контролем и еще детей вчера вывели гулять. Хуже фашистов себя ведут по отношению к людям…", — такие комментарии появились сегодня на странице группы "Сибай, дыши!" в соцсети "ВКонтакте".
Городская администрация предложила жителям эвакуироваться в пункт временного размещения (ПВР) на улице Белова и приготовила для этого два автобуса. Однако, воспользовалось ими незначительное количество горожан, вероятно, из-за того, что в месте ПВР по сообщениям пользователей, также наблюдались превышения ПДК диоксида серы.
Пользователи соцсетей уже открыто высказывают недоверие к публикуемым администрацией цифрам замеров уровней ПДК. В частности, горожане отмечают, что практически не замеряются и не сообщаются уровни хлора в атмосфере. В этой связи активисты сейчас возлагают надежды на самостоятельно закупленные ими газоанализаторы, которые на днях были доставлены в город.
Между тем другие местные и уфимские активисты с минувшего воскресенья начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием объявить Сибай зоной экологического бедствия.
"Замеры по сероводороду и хлору производятся в тех местах и в то время, когда ПДК находится в пределах нормы, сообщения граждан о наличии газов службами игнорируются… Чиновники до сих пор скрывают информацию об истинных масштабах трагедии, более того, преследуют лиц, доносящих эту информацию до населения и руководства Российской Федерации", — говорится в обращении к президенту. Аналогичное заявление направлено также врио главы Башкортостана Радию Хабирову.
Видео — "Сибай — зона экологического бедствия":
Согласно нормам федерального закона "Об охране окружающей природной среды" в зонах экологического бедствия "прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещаются строительство, реконструкция новых хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей среды".
Председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов считает, что объявление Сибая зоной экологического бедствия может натолкнуться на значительные трудности, прежде всего правового характера.
— Конечно, можно ставить вопрос об объявлении города зоной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, поскольку все признаки для этого налицо, — сказал "Idel.Реалии" эколог. — Но в рамках нынешнего правового поля сделать это будет сложно. Трудности я предвижу следующие: во-первых, объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия невозможно при существующей методике объявления, которая была разработана еще в 1990-х и давно устарела.. Далее, проблема состоит и в том, у нас, что на федеральном, что на региональном уровне нет методики оценки ущерба здоровью от неблагоприятных экологических факторов. Мы видим, что людям в больницах в Сибае ставят диагноз "ОРВИ", "пневмония", "аллергия", словом, любой, но не отравление. Для того, чтобы в суде доказать причинно-следственную связь между выбросами из карьера и ухудшением здоровья нужно заключение медико-социальной экспертизы. Как я уже сказал, для этого нет методики, — отмечает он.
По словам Веселова, на экспертов также могут давить госорганы, чтобы они такие заключения не давали, поскольку тогда граждане получат право на взыскание по суду с владельцев карьера ущерба, нанесенного их здоровью.
— Наконец, если будет объявлен режим ЧС, то граждане потом смогут ссылаться на понесенный ими при эвакуации материальный ущерб — к примеру, они останутся без работы, возможно, будет нанесен ущерб их оставленному имуществу. И все это должно будет потом возмещаться за счет бюджета. Словом, такие шаги, как объявление в определенной местности ЧС, определение ее как зоны экологического бедствия сулят огромные затраты государству. Поэтому власти на такие шаги и не идут, надеясь, что горение и выбросы вот-вот ликвидируют уже предпринятыми мерами, — утверждает эколог.
— В политическом плане это, безусловно, испытание для нового главы республики. Сибайская ситуация послужит для него лакмусовой бумажкой его отношения к экологическим проблемам. Он ведь в своем послании заявил, что экологическая безопасность — одна из приоритетных задач власти. Когда он взял ситуацию под свой контроль, стали предприниматься какие-то меры по ликвидации опасной ситуации, население стало куда больше информироваться об этих мерах, об уровнях выбросов. Правда, я вижу, что полной информации население не имеет и сейчас — в частности, нет полной картины, как идет процесс подтопления карьера и шахт, нет прогнозов насчет неблагоприятных вариантов развития ситуации. Полагаю, что это недоработка как органов местного самоуправления, так и УГОК, — продолжает он.
Отметим, что по сообщениям представителей Сибайского филиала УГОК уровень подтопления карьера по состоянию на 26 февраля составил 44 метра.
Напомним также, что в Сибае на днях подана очередная заявка на проведение экологического митинга 13 марта. Главным требованием мероприятия станет введение в городе режима ЧС, а при превышении ПДК — срочное и массовое переселение граждан в пункты временного размещения.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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Сибайские активисты требуют объявить город зоной экологического бедствия
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