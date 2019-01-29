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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Очередная антиобщественная палата из назначенцев

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В Уфе наконец сформировали Общественную палату. 26 февраля состоялось первое рабочее совещание. Как рассказали в администрации города, в Общественную палату входит 30 человек. 7 из них выбрал мэр Уфы Ульфат Мустафин, еще 7 были назначены Президиумом города и столько же главами администраций районов.

Очередная антиобщественная палата из назначенцев


Горсовет утвердил следующих кандидатов: Эрика Ахтямова, Айрата Шаммазова - президента УГНТУ, Ольгу Одинокову, Шамиля Булатова, Андрея Кривошеева, Наиля Бахтизина - бывшего депутата Курултая, Юлдаша Юсупова.

От Мустафина в состав вошли: Рим Булатов, Фарит Гиндуллин, Ришат Файзрахманов, Тагир Фарахов, Рамиль Хисматуллин, Марат Юсупов, Рамиль Яфаев.

Администрации районов избрали Олесю Желтову, Алексея Слепнева, Альберта Шагимуратова, Нину Ардаширову, Аскара Нугуманова, Зуфара Сафина, Искандера Бахтиярова - гендиректора «Уфанета».

На последние 9 мест за столом Общественной палаты действующие участники заседания рассмотрели 48 кандидатур из числа граждан, из которых членами стали: Иван Абрамов, Арсланов Рустем, Ильшат Биккулов, Полина Вишневская, Насифа Кадырова, известный владелец сети кофеен «Kumpan» Михаил Кумпан, Владислав Литвинчук, Юлай Муратов, Виктория Тарасова.

Первое заседание палаты в полном составе запланировано на 5 марта. На нем будет определен ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности.

ПроУфу
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  • 1 | 27.02.2019, 09:42 | Автор: natall
    Публикации: 558 | Комментарии: 192 | Рейтинг: +84,9
Жаль что в списке Бахтияров и Кумпан, всегда считала их порядочными людьми, жаль что запачкались об эту палату



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  • 2 | 27.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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По итогам формирования общественной палаты можно судить кого в Уфе считают "обществом"
Итак
- 23,33% (7 человек из 30) - это мер Уфы,- 1 человек
- 23,33%, это президиум города- 15 человек
- 23,33% это главы семи районов,- 7 человек
- остальные 30% "общество" по братски поделило между собой,
ИТОГО: "общество" в уфе составляет 23 человека! А осиальных, интересно, между собой они как называют?!



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  • 3 | 27.02.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда заменят Главу Нуримановского района?



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  • 4 | 27.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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...-Это хуже народа! Это лучшие люди города!..(Убить дракона) Е.Шварц. .



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  • 5 | 27.02.2019, 11:26 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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  • 6 | 27.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Достойные люди Уфы! Молодцы! С Вами мы только укрепим наш город, нашу республику! Слава Хабирову, слава Путину! Очень Опытный



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  • 7 | 27.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойные люди Уфы! Молодцы! С Вами мы только укрепим наш город, нашу республику! Слава Хабирову, слава Путину! Очень Опытный_____________________________________________________
__________________________подельный ты когда перестанешь подписываться мной? перестань меня компрометировать перед порядочной УЖовской публикой.



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  • 8 | 27.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда заменят главу Дуванского района?



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  • 9 | 27.02.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Хня все эти игры вокруг власти и денег!
В "Монетке" пачка стерлитамакской "пищевой соды"? выросла в цене до 34 рублей.
Т.е. с момента продажи ветеранами горби партии из большой белой юрты содового производства транснациональной компании сода в рознице выросла ровно в 3 раза.
А г-н Хамитов так обещал, так обещал ничего не делать плохого "своему" народу?



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  • 10 | 27.02.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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| 27.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда заменят главу Дуванского района?
___________________________________
_______ Когда отЪе*ут уже на уже Очень Опытного а то этот путинист уже всех заипал на уже



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  • 11 | 27.02.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда хамитов вернет в республиканский бюджет 6 млрд руб, которые он изъял из бюджета и отдал кроношпану?



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  • 12 | 27.02.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 27.02.2019, 09:42 | Автор: natall
Публикации: 558 | Комментарии: 192 | Рейтинг: +84,7
Жаль что в списке Бахтияров и Кумпан
*****************
Наталка ты даже кумганом не умеешь пользоваться,пoбрeй себе хотя б aнyc для экономии тyaлетной бумаги!!!!



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  • 13 | 27.02.2019, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
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"От Мустафина в состав вошли: Рим Булатов, Фарит Гиндуллин, Ришат Файзрахманов, Тагир Фарахов, Рамиль Хисматуллин, Марат Юсупов, Рамиль Яфаев."
____________________________________________________________
____

Интересно, хоть один русский числится среди знакомых и друзей мэра?



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  • 14 | 27.02.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойные люди Уфы! Молодцы! С Вами мы только укрепим наш город, нашу республику! Слава Хабирову, слава Путину! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный! Опять не той дудой пукнул, совсем не похоже! Но без ошибок! Молодец! Очень Опытный



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  • 15 | 27.02.2019, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 27.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойные люди Уфы! Молодцы! С Вами мы только укрепим наш город, нашу республику! Слава Хабирову, слава Путину! Очень Опытный_____________________________________________________

__________________________подельный ты когда перестанешь подписываться мной? перестань меня компрометировать перед порядочной УЖовской публикой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А это что ещё за дебил без подписи объявился? Очень Опытный



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  • 16 | 27.02.2019, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 27.02.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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| 27.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда заменят главу Дуванского района?
___________________________________
_______ Когда отЪе*ут уже на уже Очень Опытного а то этот путинист уже всех заипал на уже
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Даже не надейся! Очень Опытный



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  • 17 | 27.02.2019, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
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СТРАНА - взятка
И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.

Различного ранга. От министров до клерков.

Поток арестов за взятки нескончаем.
__________________________________
сажают одних,затем на их место приходят следующие, те, кто вчера кричал - даёшь честный суд!!! и их опять сажают... и так бесконечно

а почему так? Путин виноват? в какой то части несомненно, виновата власть , породившая чудовище .. но вспоминаем - человек всегда должен оставаться человеком , для этого не надо быть героем, достаточно самому не участвовать в мерзости..
так кто же у нас участвует в мерзости? да все мы, наши друзья, родственники , соседи... становясь сначала клерками и продвигаясь по вертикали , забывают о том ,что вчера сами возмущались взяточниками ...
кто из нас может честно сказать - вот когда я стану у распила бюджета (депутатом, нач ЖЭУ, директором магазина...) - уж я то точно не буду воровать у народа... будете, все берут и все воруют (присваивают себе , что плохо лежит), ВСЕЕЕЕ, начиная с уборщицы и до самого верха
БЫДЛООООО
турк



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  • 18 | 27.02.2019, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
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разберём на примерах несколько видов взяток и их мораль...
1. от жадности и вседозволенности - тут всё понятно, человек сам по себе животное слабое и удержаться от халявы не может, но... для этого и существует ГОСУДАРСТВО, которое создает законы , при которых воровать не выгодно ( как пример северозапад Европы, Гонконг...). атак же государство создает систему ценностей . впитывая которые с молоком матери. человек даже попав в другую среду -воровать не будет. уменя есть примеры , но описывать долго...
суть - мы все клянём друг друга за "обосцанные подъезды" , а сами, когда есть возможность (никто не видит или "мне за это ничего не будет"), поступаем также и это я называю - БЫДЛООООО
2. по словам одного выпускника школы МВД, Толкачев, будучи начальником , практически оправдал взятки. со слов этого товарища, толкачев заявил следующее - если тебе дали (ты взял) взятку за поступление или экзамен, но пустил эти деньги на благоустройство училища (отдал в общак), то это не взятка...
как относиться к такому деянию и к такой взятке? я отношусь резко отрицательно. во-первых это ЛОЖЬ и успокоение самого себя. во-вторых - из-за таких преподов выпускаются недоученные юристы,менты ,врачи,учителя... которые уже сами совершив обман,считают ,что так можно. я уже не говорю про их профессиональную деятельность..
таких я тоже называю -БЫДЛОООО
3. интересное выражение от Димона - вынужденная взятка... вот тут интересно. Белых , попавшись с поличным, утверждал, что он взял , но по другому развивать инфраструктуру, соцбыт региона невозможно. тут я в принципе понимаю ,что мэр Сибая не может бороться с Козицыными Махмудовым, как и любой другой глава муниципального образования... у него нет денег развивать соцбыт и "работать для людей".любой мэр загнан в рамки бюджета. но в любом городе, поселке , деревне ... есть то, что представляет из себя ценность если туда вложить бабло, которого нет у мэра. Наш отечественный бизнес на этом и стоит - найти это ценное ( которое кажется общее, но т.к. туда никто не вкладывается, то это общее становится как бы ничьим и постепенно хиреет). это может быть маленький свечной заводик , озерцо с пляжем или рыбалкой, да просто земля. и не обязательно земля в плане - поле, урожай, коттеджный поселок... это может быть какая то известная часть города под ТРЦ или историческое здание под ночной клуб... приходит "бизнесмен" к мэру и говорит - у тебя вот здесь на площади коровы пасутся , я вкладываюсь ,строю ТРЦ, парковку и пару домиков на 100 квартир...ты мне моск не ипёшь , закрываешь глаза на нарушения , а я с тобой делюсь и заодно город в порядок приводим. налоги в город идут - идут (пусть и скрытые, но идут).людЯм от этого хорошо? хорошо. тебе от этого хорошо? хорошо. вот и мне хорошо. все поимели интерес...
как относиться к такому виду взятки? вот тут точно путин и государство довели страну, что без взятки ни )(ера ничего не строится
турк



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  • 19 | 27.02.2019, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, понять принцип назначения очень трудно.
Недавно просматривал список почетных граждан Нуримановского района Башкирии.
Наряду с заслуженными людьми в списке почетных имеются и такие как ранее дважды судимый за умышленное преступление; чиновник, снятый с должности за прогулы и пьянство; просто выходцы из родной деревни главы администрации и не имеющие отношения к району; чиновник-хвастун о двух высшем образовании государственного образца, а потом эти дипломы аннулированные как купленные…



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  • 20 | 27.02.2019, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
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| 27.02.2019, 11:26 | Автор: san-ufa
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Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов
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Идиоты соберутся смотреть ролики про долларового миллионера либераста и младореформатора Боруха Неймана, которому посрать было на них и на их Родину. Тупые бараны не заслуживают лучшей жизни



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