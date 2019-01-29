Горсовет утвердил следующих кандидатов: Эрика Ахтямова, Айрата Шаммазова - президента УГНТУ, Ольгу Одинокову, Шамиля Булатова, Андрея Кривошеева, Наиля Бахтизина - бывшего депутата Курултая, Юлдаша Юсупова.
От Мустафина в состав вошли: Рим Булатов, Фарит Гиндуллин, Ришат Файзрахманов, Тагир Фарахов, Рамиль Хисматуллин, Марат Юсупов, Рамиль Яфаев.
Администрации районов избрали Олесю Желтову, Алексея Слепнева, Альберта Шагимуратова, Нину Ардаширову, Аскара Нугуманова, Зуфара Сафина, Искандера Бахтиярова - гендиректора «Уфанета».
На последние 9 мест за столом Общественной палаты действующие участники заседания рассмотрели 48 кандидатур из числа граждан, из которых членами стали: Иван Абрамов, Арсланов Рустем, Ильшат Биккулов, Полина Вишневская, Насифа Кадырова, известный владелец сети кофеен «Kumpan» Михаил Кумпан, Владислав Литвинчук, Юлай Муратов, Виктория Тарасова.
Первое заседание палаты в полном составе запланировано на 5 марта. На нем будет определен ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности.
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Очередная антиобщественная палата из назначенцев
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