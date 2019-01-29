Очередная антиобщественная палата из назначенцев

В Уфе наконец сформировали Общественную палату. 26 февраля состоялось первое рабочее совещание. Как рассказали в администрации города, в Общественную палату входит 30 человек. 7 из них выбрал мэр Уфы Ульфат Мустафин, еще 7 были назначены Президиумом города и столько же главами администраций районов.Горсовет утвердил следующих кандидатов: Эрика Ахтямова, Айрата Шаммазова - президента УГНТУ, Ольгу Одинокову, Шамиля Булатова, Андрея Кривошеева, Наиля Бахтизина - бывшего депутата Курултая, Юлдаша Юсупова.От Мустафина в состав вошли: Рим Булатов, Фарит Гиндуллин, Ришат Файзрахманов, Тагир Фарахов, Рамиль Хисматуллин, Марат Юсупов, Рамиль Яфаев.Администрации районов избрали Олесю Желтову, Алексея Слепнева, Альберта Шагимуратова, Нину Ардаширову, Аскара Нугуманова, Зуфара Сафина, Искандера Бахтиярова - гендиректора «Уфанета».На последние 9 мест за столом Общественной палаты действующие участники заседания рассмотрели 48 кандидатур из числа граждан, из которых членами стали: Иван Абрамов, Арсланов Рустем, Ильшат Биккулов, Полина Вишневская, Насифа Кадырова, известный владелец сети кофеен «Kumpan» Михаил Кумпан, Владислав Литвинчук, Юлай Муратов, Виктория Тарасова.Первое заседание палаты в полном составе запланировано на 5 марта. На нем будет определен ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности.