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Профилактика гемороя для народных слуг

  • Опубликовано: юнг | 28.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11512 | Комментарии: 6
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Избранники не только увеличивают себе зарплату, но и хотят свои задницы содержать в тепле и уюте. Информация о закупке конференц-кресел в Курултай размещена на сайте госзакупок 20 февраля. Начальная максимальная цена контракта – 11 998 746 рублей. Всего будет закуплено 221 кресло.

Профилактика гемороя для народных слуг


Стоимость одного кресла составляет в среднем 54 тысячи рублей. Тщательно составленное техзадание пестрит «избыточными потребительскими свойствами»:

«Конференц-кресло на металлическом каркасе с мягким откидным сиденьем, мягкой спинкой в деревянной раме, декоративными пилястрами на торцах боковин конференц-кресла и фигурными подлокотниками, – так начинается описание техзадания. – Спереди и сзади боковины декорированы резными пилястрами, а сверху завершаются подлокотниками с завитком спереди. Материал облицовки боковин – плита МДФ, облицованная натуральным шпоном дуба. Материал изготовления декоративных пилястр и подлокотников – массив дуба и т.д.».

Согласно постановлению Правительства РФ, госорганам запрещено закупать предметы, в том числе мебель, с избыточными потребительскими свойствами.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни затраты от этих чинуш.
На сайте госзакупок 27 февраля опубликовано несколько заказов, сделанных ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», относящимся к управлению делами президента России. Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 28.02.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конференц-кресло на металлическом каркасе с мягким откидным сиденьем, мягкой спинкой в деревянной раме, декоративными пилястрами на торцах боковин конференц-кресла и фигурными подлокотниками...
===========================================
Там еще указывается что кресла оснащены специальными устройствами ,которые позволяют "слугам народа" справлять нужду (малую и большую) прямо в кресле, что значительно экономить время для решения проблем народонаселения страны башкир. О таких мелочах в конструкции кресел как : массаж филейной части, подогрев и даже охлождение (чтобы яичники не затухли) и говорить не стоит...



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 28.02.2019, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36822 | Рейтинг: +5662,7
Прокуратура Демского района Уфы провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида. Ее трехлетний сын с рождения страдает тяжёлой формой неврологического заболевания, из-за которого не может самостоятельно передвигаться, и семье требовалось инвалидное кресло.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне 2017 года для мальчика была разработана индивидуальная программа реабилитации. Малыша должны были обеспечить комнатным креслом-коляской, однако в фонде социального страхования его отказались выдавать. Женщина сообщила об этом в прокуратуру.

==============А кресло от курултая не подойдет?



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3

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  • Гость
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  • 4 | 28.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Н у не су..и ли , а ?



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 5 | 28.02.2019, 12:50 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 83 | Рейтинг: +4,3
Позорники. О здоровье сибайцев не хотят разбираться. А свои зады берегут. Взываю в пустоту: откажитесь. Я сидел в нынешних креслах, нормальные. Менять не нужно.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 28.02.2019, 13:25 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36822 | Рейтинг: +5662,7
==============А кресло от курултая не подойдет?

— -1 Оценили-Кухарка

====================Ленчик, значитца ты за курультаевцев?
И от них бабло получаешь? Нехорошо. Может слипнуться анус!



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2






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