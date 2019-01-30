Профилактика гемороя для народных слуг

Стоимость одного кресла составляет в среднем 54 тысячи рублей. Тщательно составленное техзадание пестрит «избыточными потребительскими свойствами»:
«Конференц-кресло на металлическом каркасе с мягким откидным сиденьем, мягкой спинкой в деревянной раме, декоративными пилястрами на торцах боковин конференц-кресла и фигурными подлокотниками, – так начинается описание техзадания. – Спереди и сзади боковины декорированы резными пилястрами, а сверху завершаются подлокотниками с завитком спереди. Материал облицовки боковин – плита МДФ, облицованная натуральным шпоном дуба. Материал изготовления декоративных пилястр и подлокотников – массив дуба и т.д.».
Согласно постановлению Правительства РФ, госорганам запрещено закупать предметы, в том числе мебель, с избыточными потребительскими свойствами.
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