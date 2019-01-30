Жесткая правда Сибая. Хабиров и директор УГМК отвечали на вопросы

На встрече Радия Хабирова и Андрея Козицына прозвучало немало малоутешительной информации. Понадобилось более двух месяцев для того, чтобы руководство УГМК, владеющего Сибайским филиалом УГОК (СФ УГОК), видимо отреагировало на ситуацию в городе. Однако общение с генеральным директором компании Андреем Козицыным оказалось непростым. Он вообще не хотел говорить о каких-то компенсациях жителям города. Даже обещание предоставить Сибаю дополнительные 200 млн рублей прозвучали из уст Радия Хабирова.Ничейный карьерВстреча в городском дворце культуре началась с отчета Андрея Козицына. Он рассказал, что произошло и что предпринимается предприятием для ликвидации возгорания на карьере.- Возгорание началось 15 ноября на двух хвостах, северном и южном, на глубине 400 метров. Были принят ряд технических решений в два этапа. На первом осуществлялась подача заиленной пульпы и воды. Реализовано в конце декабря – начале января. Это две трубы 400 мм длинной в 1200 метров.На втором этапе были привлечены три экспертные организации, началась работа в штольнях и стволах под карьером, бетонная заливка. С 8 февраля началась засыпка пустой породы для перекрытия доступа воздуха. Это 1 млн кубометр породы. Необходимо залить 382 тыс. кубометров, это около 30 дней. После прекращения возгорания и контроля будем осушать карьер и закрывать глиняными замками. Техническое решение подтверждено тремя институтами, - рассказал Андрей Козицын.Радий Хабиров первым дал слово для вопросов активистам группы «Сибай, дыши». Участников группы уже успели обвинить в излишней лояльности властям. У нас также возникло впечатление, что выступление активиста группы Эдуарда Кадырова было согласовано с руководством республики. Тем не менее, оно не стало от этого менее предметным. Сначала Кадыров привел выдержки из исследований различных экспертных организаций, технического регламента самого СФ УГОК. Из них следовало, что предприятие не предприняло изначально всех мер по предотвращению возгорания, а нарушения регистрировались не раз.- Все что происходит в Сибае сделано за счет республики. Что сделало УГМК по врачам, санаториям, детям? Ничего. Давайте сравним. Выручка УГМК – 416 млрд. бюджет РБ – 175 млрд, бюджет Сибая -1,2 млрд рублей. По данным Россреестра, цены на жилье упали в городе, его никто не купит. Отсюда вопрос Андрею Анатольевичу. Какую сумму выплатит УГМК городу в качестве компенсации?Ответ генерального директора был жестким, даже в один момент хамским. Однако он был прямым и соответствовал действительности. Он сходу сравнил группу «Дыши, Сибай» с сирийскими «Белыми касками», намекая на роль провокаторов. Хамство? Да, хамство.- Все действия, проекты, работы и регламенты согласованы с Ростехнадзором и множеством организаций. Может стоит говорить тогда о совокупной ответственности, в том числе и этих государственных структур? СФ УГОК ни одного дня не работал на этом карьере. В 2003 году Башкирский медно-серный комбинат стал банкротом. По соглашению с республикой УГОК забрал его, сохранив тысячи рабочих мест. Но карьер не был нашим. Да, мы работаем в рядом, эта зона входит в зону рекультивации по 2030 году. Но мы там работ не вели. Теперь о цифрах, приводить их некорректно. Это выручка всего УГМК, а не сибайского филиала. А затраты? Некорректно сравнивать и по прибыли. Поэтому, не передергивайте!Республика ни одного рубля не затратила на ликвидацию пожара.Да, затраты по части врачей, детей осуществляет республика, за что спасибо Радий Фаритовичу.Путь в никуда?На этом Андрей Козицын хотел завершить ответ на вопрос, но Радий Хабиров вернул его к вопросу о компенсации.- Чтобы компенсировать вред – надо его сначала установить. Установить юридически через суд, а потом установить кто его произвел. И уже по решению суда будет компенсироваться вред здоровью, - жестко и бескомпромиссно заявил менеджер, а в зале на какое-то время установилась гнетущая тишина.Все прекрасно понимают, что путь в суд – это путь в никуда. И это наглядно продемонстрировали выступления, вопросы и ответы по линии здравоохранения и оказания медицинской помощи. Врио Главы РБ даже признался, что не ожидал таких масштабов проблемы с медициной и планировал снимать бригаду приезжих врачей с 1 марта, но продлил командировки до 15 марта.Ключевым вопросом по части медицины, но который прямо выводит на вопрос компенсаций, стали диагнозы. В Сибае и в республике никто жителям города не ставит диагнозы, связанные с токсическими отравлениями.В Сибае вдруг многократно выросли случаи какой-то странной пневмонии, которая прекращается за 5 дней, ОРВИ и прочих обыденных болезней. Радий Фаритович отбивался от этих обвинений, приводил цифры, просил говорить аргументированно и звал конкретных горожан в РДКБ. Бюджетники и чиновники, сидящие в зале, делали вид, что верят этим словам, а стоящие у выхода и проходов или наблюдающие в чатах сибайцы возмущались и гнули свое. Перелом в пользу неофициозной точки зрения случился после выступления речи замминистра здравоохранения Гульнары Зиннуровой. На вопрос местного жителя о том, сколько диагнозов связанных с отравлением диоксидом серы, сероводородом или хлором поставлено с ноября по сегодняшний день, она дала неубедительный отрицательный ответ.- Диагноз ставится по совокупности клинических показателей, за которую каждый врач несет персональную юридическую ответственность. На сегодняшний день таких диагнозов нет…В ответ из зала прилет горький смешок, мол, вопрос о компенсациях через суда значит закрыт. И это жесткая правда. У человека, включая детей, может течь кровь из носа, кружится голова, рвота, но местные врачи, да и в Уфе им поставят любой диагноз, но только не отравление.Нет диагноза – нет ущерба от СФ УГОК. Так что, уважаемые жители города, ничего за свое здоровье вы от УГМК не получите.Выяснилось, что в настоящий момент в Сибае нет токсикологической лаборатории, даже передвижной. Вот так, без лаборатории, «по совокупности клинических факторов» сибайцам ставили диагнозы. Но участники встречи продолжали давить.- УГМК планирует ли построить какой-нибудь социальный объект в городе, например, пульмонологический центр, клинику или жилье для врачей?Андрей Козицын упорно не хотел давать никаких обещаний, не выдержал Радий Хабиров.- УГМК выполняет все социальные обязательства в рамках соглашения с республикой. Помимо них достигнута договоренность, что Сибаю будет выделено еще 200 млн рублей уже в этом году. Как они будут потрачены, мы еще не решили. Говорили про стадион, другие объекты. Но решать надо вам. Поэтому вам самим надо определиться как их реализовать, - заявил врио Главы РБ, чем не вызвал восторга у Андрея Козицына.Вообще складывалось впечатление, что между главой республики и главой компании есть определенное напряжение, нон и понятно. У каждого из них свой интерес. Радий Хабиров своим ведением встречи, ответами на вопросы и поручениями был полностью с жителями города. Без излишней деликатности он заострял вопросы перед представителем УГМК, хотя подчеркнуто проявлял уважение и доброжелательность. Но несмотря не явное неудовольствие Козицына, его нельзя называть проигравшим. Он дал жестко понять, что ни одного лишнего рубля на Сибай потрачено не будет.Впрочем, если говорить о деньгах, он сообщил, что на ликвидацию пожара будет потрачено около 260 млн рублей. А последующие работы пока на оценивались.Апофеоз идиотизмаПрозвучало много частных и конкретных вопросов. Например, о том, что к определенным специалистам поликлиник можно попасть только за две недели.Или о том, что датчики-анализаторы жителям пришлось покупать свой счет. Жительница 300 метровой зоны Вера Нефедьева рассказала о том, как лаборанты на месте фиксируют одни показатели, а потом штаб публикует в разы заниженные данные. На это чиновникам крыть было нечего. Другой житель первой зоны рассказал, что в его семью с тремя внуками не приходило ни одно ответственное лицо. Нарыв ошибок местных властей, чиновников и даже полицейский все набухал. Да что уж говорить. Мы обратили внимание, что сидящие в зале люди вообще не задавали вопросов. Эти господа были либо из Уфы, либо по разнарядки мэрии из местных учреждений. Вопросы были в основном от стоящих у выхода или проходов людей, которые пришли не по приглашению властей. Еще до начала мероприятия у входа в дворец был задержан и увезен куда-то полицией господин Муртазин. Именно записал обращение к президенту и был назван «козлом» Рустемом Афзаловым.Апофеозом местного идиотизма чиновников стало обращение молодой матери ребенка инвалида. В нем сконцентрированы все скотство и нечеловеческое отношение к людям.- Радий Фаритович, у моей старшей дочери диагноз один на Сибай, возможно и на республику. Первое, санаторий уже несколько лет у нас нет путевки.Второе, это ФСС (фонд социального страхования). У ребенка вес 30 кг, чтобы получать памперсы, мы постоянно должны повторять диагноз, инвалидность. Третье, как семья с ребенком-инвалидом мы 4 года стояли в очереди на землю. Вчера меня вызвали в администрацию и дают землю, угадайте где. В первой зоне карьера. При этом просят подписать документы задним числом, 28 декабря 2018 года и говорят, что если откажусь, то останусь без земли. Что нам делать?В этом зале сидит Андрей Геннадьевич Назаров. Это единственный человек, которой помогал нашей семье, моему ребенку. Ему большое спасибо.После ее слов Радий Хабиров обратился к Андрею Назарову и попросил и впредь продолжать эту деятельность.Выяснилось, что таких земельных участков у карьера выдано 1,5 тыс. Радий Фаритович пообещал разобраться, но призвал не спешить. Это не 50, а 1500 участков. Но в самом выступлении сконцентрировано столько проблем, в том числе и системных.Но главная – это отношение к таким проблемам простых людей со стороны чиновников-исполнителей на местах, в конкретных кабинетах. Офицеры при таких ситуациях стреляются. Рустем Афзалов – не офицер.Разговор был непростой и жесткий. Сибайцев не убедишь словами о невидимых кукловодах, они живут в этой реальности. Этот трудный разговор показал, что врио Главы РБ живет в этой истории со всеми горожанами, готов отстаивать их интересы. Но и ему непросто. Контрагент достался не простой, компания федерального масштаба и влияния. Поэтому просто никому не будет. Второе, некоторые подчиненные и помощники явно могут своими действиями заменить любого лютого врага. И все же присоединимся к словам благодарности одной из пожилых местных жительниц, которая поблагодарила Радия Хабирова и Андрея Назарова за участие и заботу. И добавила, чтобы дела не расходились с делом.Политолог Дмитрий Михайличенко:- Встреча с руководством УГОК в Сибае. Хабиров всем показал как сложно вести переговоры с промышленниками. Врио республики не легковес, но промышленники (а, точнее, собственники предприятий) все решают на уровне федерального центра. Жители в сложной ситуации: с одной стороны экология, с другой стороны нельзя терять рабочие места. Хабиров вписался в проблему очень серьезно. Показал себя защитником народа.Промышленники стоят на своем. Сейчас они задумались, но не испугались.